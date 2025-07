Les bateaux de plongée super spacieux de Wakatobi

Faites un tour sur les bateaux de plongée emblématiques du Wakatobi Dive Resort

Un plongeur explore le site de plongée populaire de Wakatobi, Zoo, à quelques minutes en bateau de la jetée du complexe.

La plupart des sorties de plongée et de snorkeling commencent par une promenade en bateau. C'est vrai dans la plupart des destinations à travers le monde, y compris le Wakatobi Resort. Oui, il y a le House Reef, qui est l'une des plongées à terre les plus réputées au monde. Mais pour découvrir toute l'étendue de la réserve marine de la station, il faudra embarquer à bord d'un objet flottant. Nous aimerions vous présenter la flotte Wakatobi et partager quelques-unes des raisons pour lesquelles de nombreux plongeurs pensent qu'ils sont les bateaux idéaux pour le confort, l'attention personnelle et le plaisir de la plongée.

Rencontrez la flotte

Wakatobi Resort exploite une flotte de neuf bateaux dédiés à la plongée/snorkel. Ici, vous voyez quatre rafting jusqu'à la jetée du complexe se préparant pour un départ matinal.

Centre de plongée Wakatobi exploite une flotte de neuf bateaux dédiés à la plongée/snorkel, tous mesurant environ 20 mètres/67 pieds de long, avec une largeur de 4.5 mètres/14.7 pieds. Parce que chacun est construit à la main par des artisans artisanaux, il n'y en a pas deux identiques, mais tous suivent une conception et une disposition similaires. Bien que de conception traditionnelle, chacun est équipé d'équipements de sécurité et de navigation modernes tels que de l'oxygène, un GPS et des radios marines.

L'une des caractéristiques communes les plus importantes des bateaux de Wakatobi réside dans les toits sur toute la longueur. La protection solaire est un aspect vital mais trop souvent négligé des activités de plongée et de snorkeling sous les tropiques. Les effets rafraîchissants de l'eau et du vent peuvent empêcher les passagers de remarquer tout l'impact de l'exposition au soleil, mais il ne faut pas longtemps pour développer un coup de soleil débilitant ou une déshydratation. C'est pourquoi les bateaux de Wakatobi sont couverts de la proue à la poupe et n'exigent pas que les passagers s'enduisent de crème solaire ou se cachent juste pour éviter de brûler. Et pour ceux qui veulent profiter du soleil, il y a une section ouverte spacieuse pour se détendre sur la proue.

« J'ai fait beaucoup de plongée en bateau et je sais à quel point cela peut être inconfortable quand il y a 12 ou 14 personnes sur un petit bateau qui essaient de s'équiper sans aucune marge de manœuvre. Je suis tombé amoureux des bateaux de Wakatobi. Ils sont ouverts, spacieux et super confortables. ~ Invité Mitchell Bennett

Une autre caractéristique de conception que les invités sur les bateaux de Wakatobi apprécient vraiment est l'emplacement de la salle de bain, ou ce que les marins appellent « la tête ». À bord de nombreux bateaux, un voyage à la tête implique de descendre une échelle dans une cabine avant, puis d'entrer dans un espace confiné pour s'occuper des nécessités pendant que le bateau rebondit sur les vagues. Les bateaux de plongée de Wakatobi placent une salle d'eau spacieuse avec une douche d'eau chaude complète dans la zone arrière la plus stable et au niveau du pont.

Espaces personnels

Les longs profils des bateaux de Wakatobi permettent de nombreuses banquettes et beaucoup d'espace pour se préparer et se déplacer. En théorie, chaque bateau pourrait accueillir confortablement un grand nombre de plongeurs, mais la capacité en vrac n'est pas le style de Wakatobi. Par exemple, le plus grand bateau du complexe peut accueillir un maximum de 16 plongeurs, tandis que leurs bateaux légèrement plus petits peuvent accueillir un maximum de 12 invités.

Les bateaux de plongée Wakatobi sont synonymes d'espace et de confort, chacun mesurant environ 20 m/67 pieds de long, avec une largeur de 4.5 m/14.7 pieds garantissant aux clients beaucoup d'espace pour les coudes. En plus d'être très stables sur l'eau, ils disposent d'un toit sur toute la longueur pour bien se protéger du soleil.

Des éléments comme le visage masques, ailettes, bottines et autres objets personnels sont rangés dans des paniers de rangement numérotés individuellement sous les bancs du plat-bord. Chaque client se voit attribuer un panier numéroté lors de son premier enregistrement auprès du centre de plongée, et ces paniers sont ensuite transférés vers et depuis les bateaux par le personnel de plongée tout au long du séjour du client.

Une table de caméra dédiée et une station de rinçage sont situées près de l'arrière du bateau, tandis que la sortie vers et depuis l'eau se fait par de larges portes d'entrée latérales des deux côtés du bateau. Ces ouvertures sont situées à mi-chemin entre la table de l'appareil photo et les banquettes avant, permettant aux photographes d'assembler leur équipement sans gêner les autres plongeurs et snorkelers entrant ou sortant de l'eau.



« Les entrées latérales sur les bateaux Wakatobi sont un vrai plus. Ils permettent d'entrer et de sortir très facilement de l'eau et vous n'êtes exposé à aucun échappement de moteur, ce qui le rend beaucoup plus confortable que la plupart des bateaux de plongée sur lesquels j'ai voyagé au cours de mes voyages.» ~ Invité Ken Glaser

L’entrée dans l’eau est plus un pas qu’un pas de géant, avec une chute d’un pied et demi dans l’eau. Les plongeurs qui ont besoin d'une entrée plus facile pour des raisons telles que des problèmes au bas du dos peuvent simplement s'asseoir et permettre à l'équipage de pont de les aider à entrer et à retirer leur équipement. Remonter dans les bateaux est également facile, car il y a une échelle très solide avec des poignées faciles à utiliser. Un avantage supplémentaire des points d'entrée latéraux est la séparation de l'échappement du moteur du bateau, qui se trouve loin à l'arrière.

Affaires privées

Wakatobi VII, un bateau privé dédié à la plongée et au tuba, dispose d'un pont couvert très spacieux qui comprend un coin repas ombragé, un coin cuisine, un vestiaire avec salle de bain et douche, un ensemble de chaises longues sur le pont avant et un pont entièrement ouvert sur le toit. pour faire du tourisme ou observer les étoiles le soir.

La flotte Wakatobi comprend deux navires construits spécifiquement pour accueillir des charters privés et offrir aux individus ou aux petits groupes une expérience de plongée véritablement personnelle. Plutôt que la banquette pleine longueur que l'on trouve sur les autres bateaux du complexe, le pont couvert spacieux comprend une salle à manger ombragée, des chaises longues à l'avant, un poste de cuisine et un vestiaire avec une salle de bain complète et une douche. Une particularité est le pont supérieur, qui peut être utilisé pour faire du tourisme, prendre le soleil ou dîner sous les étoiles. En savoir plus sur les bateaux privés >ici.

Aspects pratiques locaux

Vous vous demandez peut-être pourquoi un centre de plongée et de snorkeling de premier ordre tel que Wakatobi exploiterait une flotte de ce qui semble être des ferry-boats indonésiens traditionnels. Où sont les élégantes vedettes en fibre de verre équipées d'une paire de turbodiesels rauques et de rails métalliques brillants ?

Wakatobi VI s'arrête devant la jetée du complexe.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ils ont choisi la voie traditionnelle, à commencer par leur engagement en faveur du développement durable et de la gestion communautaire. Dans le cadre de la mission de Wakatobi visant à générer des avantages économiques pour la communauté locale, plutôt que d'importer des bateaux de plongée fabriqués en usine, ils ont chargé des constructeurs de bateaux locaux de créer nos bateaux emblématiques.

Construire localement a non seulement permis de conserver des revenus au sein de la communauté, mais a également apporté certains avantages environnementaux. Le choix de bois durables plutôt que de résines de fibre de verre a réduit les émissions associées à la construction, tandis que la construction à proximité de chez soi a également réduit l'empreinte carbone créée par l'importation de bateaux en provenance de régions éloignées.

Au-delà des aspects « bien-être » de la construction locale, de nombreuses raisons pratiques motivent les choix de Wakatobi. Le premier est la fiabilité. Étant donné que les bateaux sont construits par des artisans locaux, les réparations peuvent être effectuées rapidement et facilement, sans attendre qu'une pièce exclusive soit expédiée par avion depuis une usine située à des milliers de kilomètres. En conséquence, les problèmes mécaniques et la maintenance sont traités plus rapidement par leur équipe.

Et puis il y a l'efficacité. La forme longue et relativement élancée de leurs bateaux de plongée leur permet d'être propulsés par un seul moteur, consommant beaucoup moins de carburant et générant moins d'émissions que les vedettes turbodiesel à grande vitesse. Les bateaux de la station avancent à des vitesses de l'ordre de 17 km/11 mph, ce qui est largement suffisant pour notre style de plongée. À Wakatobi, la plupart des sites ne sont généralement qu'à dix à 30 minutes, et même nos sites les plus éloignés sont accessibles en moins d'une heure.

Cela nous amène au troisième avantage de leurs conceptions traditionnelles, à savoir le confort. Aux vitesses détendues de nos bateaux, il n'y a pas de battement ou d'embardée, et le bruit du moteur est réduit à un faible bourdonnement qui permet des conversations normales. Les conceptions de coque sont extrêmement stables tant en navigation qu'au repos sur un amarrage. Les passagers peuvent se détendre sur le chemin vers le site et se déplacer sans avoir à s'accrocher aux mains courantes pour garder leur équilibre. Et bien qu'ils rencontrent rarement des eaux agitées, les étraves acérées et les profils abrupts des bateaux Wakatobi leur permettent de traverser le clapot et les vagues d'un simple mouvement.

L'élément humain

L'un des équipages de bateaux de plongée toujours souriants de Wakatobi.

L'une des caractéristiques les plus importantes et les plus appréciées des bateaux de plongée Wakatobi n'est pas un élément physique, c'est l'élément humain. Nos équipages de bateau et notre personnel de plongée sont très fiers de fournir le plus haut niveau de service et d'attention personnalisés. Cela commence avant même que les invités montent à bord. Le personnel de plongée s'occupe de tous les transferts d'équipement depuis et vers le bateau et installe votre équipement. Si vous préférez installer votre propre équipement, ce n'est pas un problème et nous sommes là pour vous aider si nécessaire.

Toute l'équipe de plongée est excellente. Après les briefings, j’avais l’impression que je pouvais presque naviguer sur les sites moi-même, tant les descriptions sont complètes et personnalisées. »- Joe Bennett

Avant chaque plongée, les guides de Wakatobi fournissent non seulement un briefing détaillé sur ce à quoi s'attendre, mais discutent également des attentes avec chaque invité et adaptent la plongée en conséquence. Dans l'eau, nos guides de plongée sont experts dans l'art de fournir le niveau d'attention adéquat, qu'il s'agisse d'être là pour aider les plongeurs moins expérimentés, de permettre aux plongeurs plus accomplis de donner le ton ou de servir d'observateurs experts de créatures. Une attention égale est accordée aux plongeurs avec tuba, qui accompagnent souvent les plongeurs vers les nombreux sites de la réserve marine de Wakatobi dotés de vastes récifs peu profonds.

Le confort et l'attention personnelle sont au premier plan de la philosophie de service de Wakatobi, y compris vos expériences en bateau de plongée, afin que vos souvenirs de vacances soient d'autant plus grandioses.

Après chaque plongée, les clients reçoivent une serviette rafraîchissante parfumée à la menthe ainsi que des collations et des boissons. Les chefs de Wakatobi répondront également aux exigences ou souhaits alimentaires sur les bateaux ; les clients n'ont qu'à demander et ils s'assureront qu'il est là avant que le bateau ne quitte la jetée. Ce sont des touches comme celle-ci qui font du temps passé sur un bateau Wakatobi plus qu'un simple intervalle de surface ou un prélude nécessaire à l'expérience dans l'eau. En fait, de nombreux clients considèrent le temps de détente passé en croisière vers et depuis les sites de plongée comme une partie très agréable de l'expérience globale du complexe.

Si vous n'avez pas encore expérimenté à quel point un bateau de plongée peut être agréable, rendez-vous sur wakatobi.com, réservez votre visite et embarquez.