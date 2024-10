Les requins-baleines sur une trajectoire de collision

Le réchauffement des mers pourrait forcer les requins-baleines à emprunter les voies de navigation, selon une nouvelle étude menée par FREYA WOMERSLEY de la Marine Biological Association et DAVID SIMS de l'Université de Southampton

Le réchauffement climatique a le potentiel de remanier les espaces utilisés par la vie sur Terre, dans tous les écosystèmes. nouvelle recherche montre que les requins-baleines, les plus gros poissons du monde, pourraient être en danger, car le réchauffement des océans pourrait les forcer à emprunter des voies de navigation très fréquentées par les humains.

Plus de 12,000 XNUMX espèces marines Les espèces menacées devraient se redistribuer à l'avenir à mesure que les mers se réchauffent. Les animaux incapables de se déplacer pour rester dans un environnement adapté risquent d'être complètement anéantis.

Mais les choses sont différentes pour les animaux plus grands et très mobiles, qui peuvent se déplacer librement pour trouver les conditions qui répondent à leurs besoins. Pour eux, les changements des conditions océaniques ne constituent peut-être pas une menace aussi importante, car ils peuvent migrer vers des mers plus froides.

Au contraire, les conditions changeantes peuvent forcer les espèces à se déplacer vers des zones nouvelles et plus dangereuses, où elles entrent en contact avec les hélices des navires et d’autres menaces humaines directes.

Nous craignons que cela se produise avec les requins-baleines. Ces énormes requins peuvent atteindre jusqu'à 18 m - soit environ quatre voitures bout à bout - mais malgré leur taille et leur apparence robuste, leur nombre a déjà augmenté. diminué de plus de 50 % au cours des 75 dernières années.

Requin-baleine dans la mer d'Andaman (Abe Khao Lak)

In Recherche précédente Nous avons découvert que ce déclin pourrait être en partie dû aux collisions avec de gros navires. Les requins-baleines sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils se déplacent en se nourrissant de plancton et d'autres organismes minuscules, n'ayant que rarement besoin de nager plus vite que la vitesse de marche d'un humain. Alors qu'ils passent de longues périodes à se déplacer lentement près de la surface, ils sont souvent heurtés par des navires et tués.

Nos nouvelles recherches s’appuient sur ces travaux antérieurs. Nous constatons que le changement climatique mettra ces géants dociles encore plus en danger, car leurs habitats préférés se déplaceront vers de nouvelles zones à fort trafic maritime.

Un avenir incertain

La recherche a été menée par une équipe internationale de plus de 50 scientifiques de 18 pays impliqués dans le Projet de mouvement mondial des requins, en utilisant 15 années de données de suivi par satellite provenant de près de 350 requins-baleines marqués individuellement.

Les traces de déplacement ont été comparées à la température, à la salinité et à d’autres conditions environnementales du moment pour déterminer quel type d’habitat les requins préféraient.

Ces relations ont ensuite été projetées dans le temps sur la base de modèles climatiques (de puissants programmes informatiques qui simulent le climat) pour révéler quelles parties de l’océan pourraient à l’avenir avoir des conditions similaires à celles utilisées par les espèces aujourd’hui.

Notre approche de pointe a permis de découvrir des zones totalement nouvelles qui pourraient accueillir des requins-baleines à l’avenir, comme les eaux américaines dans le Pacifique dans la région de la baie de Californie, les eaux japonaises dans la mer de Chine orientale et les eaux atlantiques de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest.

Nous avons rapidement réalisé que ces régions abritent certains des ports maritimes et des autoroutes de navigation les plus fréquentés au monde. Nous avons donc superposé nos cartes de préférence d'habitat avec celles de la navigation mondiale pour déterminer que les requins sont susceptibles de heurter les navires.

Les principales voies de navigation du monde, les voies les plus fréquentées étant colorées en jaune. Les zones C (côte ouest des États-Unis), D (Afrique de l'Ouest) et E (Asie de l'Est) devraient devenir plus propices aux requins-baleines à mesure que les océans se réchauffent (Womersley et al / Nature Changement climatique, CC BY-SA)

Nous prévoyons ainsi que la cooccurrence entre les requins et les navires sera 15,000 20 fois plus importante d’ici la fin de ce siècle si nous continuons à dépendre fortement des combustibles fossiles, contre seulement XNUMX fois plus importante si nous suivons un scénario de développement durable.

Cela ne signifie pas que les collisions vont augmenter de 15,000 20, voire de XNUMX fois, car nous ne pouvons que prédire où les requins-baleines se trouveront à l’avenir et le nombre précis de navires variera. Cependant, si les requins se déplacent vers ces nouvelles zones et leurs voies de navigation très fréquentées, la mortalité accrue est une possibilité bien réelle.

Nous avons déjà enregistré des balises satellites attachées à des requins interrompant brusquement les transmissions sur les voies de navigation, avec des balises d'enregistrement de la profondeur montrant les requins couler lentement – ​​probablement morts – au fond de la mer.

Changement de cap

Nos résultats sont alarmants mais soulignent que nous avons la capacité de changer la trajectoire de la population de requins-baleines. Dans ce cas, en atténuant le changement climatique, nous pouvons également indirectement garantir que l’océan soit un endroit plus sûr pour certains de ses plus grands résidents.

Nous savons déjà quelles stratégies mettre en œuvre pour limiter les collisions entre les navires et les requins. En février 2024, une réunion des signataires de la convention de l'ONU sur la conservation des espèces migratrices a proposé une série de recommandations avec un accent particulier sur les requins-baleines.

Il s’agit notamment de ralentir la vitesse et de modifier l’itinéraire sites clés, et la mise en place d'un réseau de signalement des collisions. Il appartient désormais aux gouvernements de prendre des mesures.

Il est possible que d'autres espèces subissent des pressions similaires en raison du changement climatique. Par exemple, les vagues de chaleur dans les océans pourraient forcer d'autres requins à se déplacer vers des eaux de surface plus froides, exploitées par les palangriers, ou vers des profondeurs plus importantes où l'oxygène est moins présent.

Il est temps de porter notre attention sur ces facteurs de stress en interaction à l’avenir, afin que nous puissions commencer à quantifier la mosaïque de menaces auxquelles les animaux marins devront faire face dans les océans de demain et protéger ceux qui sont les plus à risque.

