Le paradis mur à mur de Wakatobi

Si vous aimez la plongée sur mur, vous serez au paradis mur à mur à Wakatobi

Peu importe le nombre de fois que vous l'avez vécu, ce premier instant où vous atteignez le bord d'un mur sous-marin abrupt sera toujours un frisson. Une seconde, vous nagez à travers un récif corallien peu profond, la suivante, vous êtes suspendu au bord de l'abîme. Ce contraste topographique est particulièrement prononcé au Wakatobi Dive Resort, où de nombreux sites de plongée comprennent des murs abrupts qui commencent à des profondeurs très faibles - certains à moins de 10 mètres de profondeur et plongent vers une trajectoire verticale à des profondeurs bien au-delà des limites acceptées de la plongée sportive. Rejoignez-nous pour cette aventure de plongée virtuelle sur un mur qui devient verticale.

Au-delà du sommet du récif du célèbre récif de Wakatobi, une paroi abrupte est recouverte d'une gamme colorée de coraux durs et mous, d'éventails de mer, d'éponges et de tuniciers.

Sur le bord

Bateau de plongée au bord du mur C'est un spectacle époustouflant lorsque le bateau de plongée s'approche de l'un des murs de Wakatobi et que la proue flotte au-dessus d'un récif de corail qui semble suffisamment proche pour être touché. Photomatons par Didi Lotze

Le capitaine du bateau de plongée manœuvre doucement près du bord du récif. La lumière du soleil du matin pénètre la surface calme de l'eau, offrant un aperçu spectaculaire de ce qui se trouve en dessous. Le contraste est saisissant entre le bleu hypnotique profond de l'océan et la montée soudaine de la crête du récif qui semble suffisamment peu profonde pour s'y tenir. En regardant par-dessus le côté, vous pouvez suivre une grande partie de la face abrupte du mur jusqu'au fond à travers une eau cristalline.

Une dernière vérification de l'équipement et un pas de géant plus tard, vous êtes confronté à un royaume peu profond au-dessus et aux profondeurs en dessous alors que vous commencez à descendre avec une ventilation subtile de votre BCD. En chemin, une grande anémone vert jade colorée avec son armée de poissons-clowns près du bord du mur attire votre attention, mais ils peuvent attendre. Il est maintenant temps de visiter le sous-sol. Flanqués de votre binôme et de votre guide de plongée, vous descendez tous les trois en formation tels des parachutistes en chute libre au ralenti. Voyager à un rythme tranquille ordinateur de plongéeLes relevés de profondeur commencent à atteindre trois chiffres tandis qu'en même temps, le paysage a subi des changements spectaculaires.

Épongez-vous dans ce monde obscur pour prendre des apparences merveilleuses.

Ici, à l’abri de l’action des vagues de surface et des ondes de tempête, les choses prennent de l’ampleur. La face du mur est parsemée de bosquets de coraux mous surdimensionnés et de gorgones plus larges que deux fois vos bras tendus. Les éponges de ce monde plus obscur commencent à prendre des proportions plus étranges, comme des éponges en tonneau qui sont devenues beaucoup plus grosses qu'un vrai tonneau. Vous auriez aimé vous installer pour filmer en grand angle ce matin, mais là encore, il y a plus de murs que vous ne pouvez en compter, et bien sûr, il y aura des créatures énigmatiques qui s'abriteront dans les crevasses du mur.

Plongeur avec gorgones rouges et coraux fouets. Situé sur le côté ouest du système de récif Sawa, Pinki's Wall présente d'énormes éponges cylindriques et de grandes gorgones poussant sur les corniches, toutes abritant une variété de créatures.

Faites un petit tour virtuel sur quelques murs de Wakatobi Ici

Il existe également plusieurs types de poissons que vous n'aviez pas remarqués lors de certaines plongées moins profondes, comme les anthias et les basslets avec des marques rayées ou des motifs de couleurs tachetées dans des teintes vives qui semblent presque électrifiées. Un éclat de mouvement et de couleur attire votre attention. C'est un petit poisson orange et rose qui se tient près du mur, puis se précipite périodiquement dans le large, flambant son ailettes et semblant prendre une teinte encore plus brillante d'orange, de rose et de violet. En vous souvenant d'un briefing avant la plongée, vous reconnaissez qu'il s'agit d'un napoléon mâle, déterminé à attirer l'attention d'un partenaire potentiel.

Un guide de plongée Wakatobi attire votre attention avec un mouvement « venez ». Elle flotte près d'une grande gorgone, désignant ce qui ressemble à d'autres branches de la gorgone. Tu regarde. Alors regardez de plus près. Rien. Puis enfin, vous le voyez : un minuscule hippocampe, suffisamment petit pour se poser sur votre ongle, avec une coloration et une texture qui imite parfaitement son hôte gorgone. Vous pouvez être excusé de ne pas voir cette petite créature. Le camouflage de l'hippocampe pygmée est si parfait que les scientifiques n'ont découvert la plupart des espèces qu'après l'an 2000.

Apercevoir un hippocampe pygmée parfaitement camouflé est un spectacle rarement oublié. Ce petit bonhomme a été photographié au Fan 38 East, un mur emblématique de Wakatobi connu pour ses très nombreuses gorgones.

Vos efforts photographiques pour capturer le petit bonhomme commencent à tirer le meilleur de vous alors que vous essayez de rester stable avec apparemment rien en dessous de vous. Mais avant que des frustrations ne s’installent, votre guide intervient pour agir comme un trépied humain. Avec une main tenue fermement sur un morceau de roche sans vie, l'autre sous votre bras ou par le haut de votre réservoir, la tâche devient soudainement facile. Cliquez sur le déclencheur et vous l'avez. Même si vous vous considérez chanceux d'en avoir vu un, n'oubliez pas de remercier votre guide de plongée pour ses yeux perçants et son aide constante.

Middle Grounds : visite de l'ancien littoral de Wakatobi

Le temps semble s'être arrêté alors que vous restez immobile le long de la face imposante du mur. Mais l’horloge de l’azote tourne et il y a encore beaucoup à voir. Votre guide vous conduit dans une lente traversée ascendante vers des profondeurs plus intermédiaires, où la face du mur est grêlée par un vaste réseau de contre-dépouilles et de cavernes remplies d'ombre. Lors d'une présentation en soirée à Longhouse il y a quelques nuits, le directeur du centre de plongée a expliqué que les sections du mur situées dans cette plage de profondeur avaient été façonnées par l'action des vagues il y a des milliers d'années, lorsque le niveau de la mer était plus bas.

Aux alentours de 100 mètres de profondeur, les plongeurs rencontreront souvent des surplombs et des rebords sur le côté du mur qui ont été façonnés par l'action des vagues il y a des milliers d'années, lorsque le niveau de la mer était plus bas.

Ces anciennes érosions abritent désormais une variété de créatures recluses, révélées par une approche prudente et l'utilisation judicieuse d'une petite lampe de plongée. Les antennes révélatrices des homards sortent d'une crevasse, un autre renfoncement révèle une tortue verte.

Garniture si éteinte

En progressant moins profondément jusqu'à une profondeur à laquelle la plupart resteraient pour un arrêt de sécurité, la plongée est encore loin d'être terminée. Un rapide coup d'oeil à votre ordinateurL'écran de montre que votre temps restant sans arrêt n'a même pas commencé à atteindre un chiffre. Votre manomètre montre que vous disposez encore d'une réserve confortable pour continuer et tirer le meilleur parti des profils de 70 minutes de Wakatobi.

Se déplacer vers des profondeurs moins profondes signifie plus de soleil à mesure que le récif commence à prendre un aspect différent. Photomatons par Walt Stearns

Vous utilisez donc les dix à 15 dernières minutes pour explorer le plateau peu profond couvert de coraux du récif. En haut, le récif prend un aspect différent sous la forte lumière du soleil. Les grandes gorgones et gorgones rouges et oranges sont remplacées par des parcelles de corail cuir et des formations complexes de coraux en plaques et en table. Avec la marée presque basse, les coraux remontent presque à la surface et leurs reflets se reflètent dans les bas-fonds calmes de l'eau, créant une double exposition surréaliste du récif.

Après avoir admiré la situation dans son ensemble, votre attention revient aux détails alors que vous commencez une chasse à travers les pics et les vallées de la crête corallienne. Un banc de balistes noirs, communément appelés durgons noirs, passe, leurs pectoraux et dorsaux ailettes ondulant avec un mouvement de battement plus proche du vol que de la nage.

Un banc de balistes passe, leurs nageoires pectorales et dorsales ailettes ondulant avec un mouvement de battement plus proche du vol que de la nage.

En regardant votre guide, vous vous faites signe de vous éloigner du récif afin que le bateau puisse venir vous chercher. Ton ordinateur dit que 74 minutes se sont écoulées pendant la plongée. De retour à bord, alors que vous regardez par-dessus le bord à la recherche de la seiche qui vous dit au revoir, votre guide vous affiche un grand sourire éclatant et vous demande : « prêt pour une autre plongée ? Vous réalisez alors qu’il y aura de nombreuses autres occasions de découvrir ces chasseurs furtifs et les nombreuses autres créatures étonnantes qui habitent les murs de Wakatobi.

Pour plus d’informations sur Wakatobi Dive Resort, visitez https://www.wakatobi.com