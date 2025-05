Les fascinants habitués du House Reef de Wakatobi

Voici juste un petit échantillon de ce que l'on peut trouver sur le récif de Wakatobi. Et comme de nombreux plongeurs et snorkeleurs qui ont fait l'expérience de cette ménagerie sous-marine de vie marine peuvent en témoigner, il mérite vraiment son titre de meilleure plongée du rivage au monde.

Le récif maison de Wakatobi Ce site englobe une vaste zone d'herbiers marins et de formations coralliennes peu profondes, située entre la plage et un rempart corallien abrupt plongeant dans les profondeurs. Photographes sous-marins et observateurs de créatures marines y consacrent des jours, voire des semaines, à explorer ce vaste site, abritant une vie marine foisonnante. Une liste complète des découvertes pourrait remplir un livre, mais par souci de concision, voici sept sites incontournables de House Reef, offrant des vues fascinantes et de belles séances photo.

L'étrange couple de Wakatobi

Le gobie crevette de Randall (Amblyeleotris randalli) s'associe généralement avec la crevette Alpheus randalli.

Une recherche minutieuse des bancs de sable ou de gravats sur le récif de la maison peut révéler le « couple étrange » de Wakatobi. Le gobie crevette de Randall (Amblyeleotris randalli) est un poisson qui vit dans un terrier et qui n'est pas très doué pour les tâches ménagères. Contrairement aux poissons-mâchoires et aux autres espèces qui creusent leurs propres habitations dans le fond marin, ce petit poisson intelligent laisse son colocataire faire le travail. Lorsque vous croisez l'un de ces poissons aux rayures distinctives, vous verrez probablement une petite crevette à ses côtés. C'est ce crustacé qui assume la responsabilité de construire et d'entretenir leur demeure souterraine commune. En échange de l'entretien de l'emprunt, la crevette presque aveugle bénéficie de la protection vigilante du gobie aux yeux perçants, qui maintient un scrutateur itinérant des environs pendant que la crevette s'efforce d'éliminer les débris.

Travail des condamnés

Certains plongeurs les appellent des blennies de forçat (Pholidichthys leucotaenia), d'autres disent des gobies d'ingénierie. Vous êtes plus susceptible de rencontrer des juvéniles de cette espèce, car ils forment des bancs se comptant par centaines pour envahir les récifs et se nourrir d'algues.

Blennies bagnardes (Pholidichthys leucotaenia), famille des Pholidichthyidae

Ces jeunes poissons peuvent être confondus avec des poissons-chats rayés, car ils imitent les marques de cette espèce hautement toxique afin de tromper les prédateurs potentiels. Les adultes sont beaucoup plus solitaires, passant la majeure partie de leur journée à scruter depuis l'embouchure des tunnels qu'ils creusent dans le sable - d'où la référence technique. Si vous voyez un adulte émerger, vous comprendrez l'appellation de condamné, car les poissons adultes adoptent des profils semblables à ceux d'une anguille avec des rayures blanches distinctives sur fond noir, un peu comme les tenues classiques des prisonniers.

L'escroquerie du nettoyage

Une paire de labres nettoyeurs à raies bleues (Labroides dimidiatus) en train de retirer les parasites d'un poisson-chèvre.

Les étendues supérieures du récif de Wakatobi sont couvertes de stations de nettoyage où les labres nettoyeurs dansent et s'élancent pour attirer les clients. Un certain degré de confiance est instauré lorsqu'un prédateur du récif s'arrête, les mâchoires ouvertes, permettant à une phalange de petits poissons et de crevettes de se précipiter sur son corps et dans sa bouche pour éliminer les parasites, les peaux mortes et les infections gênantes.

Mais il existe un habitant sournois des récifs qui exploite la philosophie de la station de nettoyage.

Fangblenny à rayures bleues (Plagiotremus rhinorhynchos)

Le fangblenny à rayures bleues (Plagiotremus rhinorhynchos) imite l'apparence et le comportement d'un napoléon juvénile nettoyeur de bluestreak. Mais au lieu de cueillir des parasites, ce fangblenny mord dans la chair. Les crocs homonymes de ce poisson peuvent libérer un venin analgésique contenant des opioïdes de type morphine qui empêchent la victime de ressentir le pincement.

Une étoile est née

Hollywood a fait d'un petit poisson bleu vif appelé Dory une star. Vous pouvez trouver son homologue du monde réel sur le récif de la maison de Wakatobi, même si vous pourriez être aussi confus que le personnage de dessin animé en ce qui concerne les noms. Le poisson-chirurgien à palette (Paracanthurus hepatus) est connu sous le nom de tang bleu royal, de poisson-chirurgien à queue de drapeau et de poisson à six lettres, ce ne sont que quelques-uns des près d'une douzaine de noms connus de ce poisson.

Poisson-chirurgien à palette (Paracanthurus hepatus)

Quel que soit son nom, il est impossible de ne pas reconnaître le motif de couleur indigo et bleu marine caractéristique des adultes de l'espèce. Tout aussi emblématique que sa coloration est le nez pointu en forme de museau, la petite bouche et les dents délicates de ce poisson-chirurgien. Cette petite dentition est utilisée pour déloger les petits morceaux d'algues des coraux et des rochers, ce qui confère aux parents réels de Dori un rôle important dans la protection des coraux contre la prolifération d'algues.

Griffes de fureur

Crevette-mante paon (Odontodactylus scyllarus)

Leur visage extraterrestre et leurs yeux irisés en forme de tige font des crevettes-mantes un favori en macrophotographie. La plus célèbre est la mante paon colorée, capable de frapper ses proies avec des coups de marteau aussi puissants qu'une balle de calibre 22. Mais ces meurtrières ne sont pas les seuls stomatopodes à rôder sur le récif. Un autre membre du clan des mantes attaque avec la même férocité : un tueur. Plutôt que d'écraser des proies à carapace dure, la crevette-mante lanceuse empale poissons et autres créatures à corps mou d'un déploiement fulgurant de ses appendices à pointes barbillées.

Cachant à la vue

Octopus cyanea, également connu sous le nom de grande pieuvre bleue ou pieuvre diurne.

La grande pieuvre bleue (Octopus cyanea), aussi appelée pieuvre diurne en raison de son comportement diurne, est très appréciée des plongeurs. Si exposer sa chair tendre et non protégée à la lumière du jour peut paraître risqué, cette pieuvre a un plan : on ne mange pas ce qu'on ne voit pas. Si la plupart d'entre elles ont un talent pour la tromperie visuelle, la pieuvre diurne est particulièrement douée pour le camouflage, capable de changer rapidement de couleur et de texture de peau, s'adaptant ainsi presque parfaitement à son environnement. Cette capacité lui permet à la fois de déjouer les prédateurs potentiels et de se dissimuler à ses propres victimes. Des observateurs ont observé des pieuvres diurnes changer d'apparence plus de 100 fois en quelques heures.

Brouteurs et grignoteurs

Les tortues sont presque garanties sur le récif de Wakatobi, et vous aurez plus de chances d'en rencontrer deux espèces. Les jeunes tortues vertes se nourrissent dans les herbiers proches du rivage, chassent les méduses et utilisent leur bec pour draguer le fond marin à la recherche de petits crustacés et d'invertébrés.

Grande tortue verte dînant sur les herbes marines dans les bas-fonds

Plus tard dans leur vie, elles passeront à un régime végétarien et brouteront elles-mêmes les herbiers marins. Les tortues vertes jouent un rôle important dans la santé de l'écosystème des herbiers marins car elles grignotent les parties supérieures des herbes sans perturber les racines de la plante, ce qui contribue à améliorer la santé et la croissance des herbiers marins.

Tortue imbriquée regardant dans le dôme de l'appareil photo d'un photographe.

En vous dirigeant vers la pente du récif, vous aurez plus de chances de croiser une tortue imbriquée. Les tortues imbriquées ont un régime alimentaire plus varié que leurs cousines végétariennes et se nourrissent d'éponges, d'anémones, d'algues, de calmars et de crevettes. Elles fouillent souvent autour des amas de rochers, utilisant leur tête étroite et leurs mâchoires en forme de bec pour atteindre les coins et recoins.

Trifecta au poisson-fléchette

Arborant une gamme éblouissante de teintes arc-en-ciel, les poissons-fléchettes font partie des trouvailles les plus colorées des récifs de Wakatobi. Mais les eaux poissonneuses et les photographes qui s'approchent de manière trop agressive découvriront bientôt le trait homonyme de ces habitants des fonds marins facilement effrayés. Au premier signe de problème, les poissons-fléchettes réapparaîtront dans les emprunts qu'ils creusent dans le sable ou les décombres des fonds marins.

Les observateurs de Dartfish disposent de trois options à Wakatobi. Le premier est que le poisson-fléchette bicolore (Ptereleotris evides) se trouve généralement sur les récifs peu profonds, ce qui en fait une trouvaille idéale pour les plongeurs en apnée. Ces poissons font partie des plus grandes espèces de poissons-fléchettes, atteignant des longueurs allant jusqu'à 6 pouces.

Dartfish TwoTone (Ptereleotris évident)

Les plongeurs qui s'aventurent dans des profondeurs moyennes de 6 à 15 mètres peuvent rechercher le poisson-fléchette de feu (Nemateleotris magnifica), qui se trouve souvent par paires et arbore une coloration distinctive en forme de flamme de la section médiane à la queue.

Paire de poissons-fléchettes de feu (Nemateleotris magnifica)

Plus profondément encore se trouvent les poissons-fléchettes décorés (Nemateleotris decora) qui préfèrent les plateaux et les ravins recouverts de sable sur les pentes récifales à des profondeurs de 15 à 30 mètres.

Une paire de poissons-fléchettes décorés (Nemateleotris decora)

Cils luxueux

Tête plate de De Beaufort (Cymbacephalus beauforti), plus communément appelée poisson-crocodile.

Il existe un chasseur furtif vivant sur les récifs de Wakatobi, mais la plupart des plongeurs passeront à côté de ce poisson sans remarquer sa présence. Comme son reptile homonyme, le poisson-crocodile est un prédateur en embuscade qui passe la plupart de son temps allongé immobile sur un affleurement récifal, attendant patiemment qu'un repas nage à portée d'une attaque bien chronométrée. Ces poissons sont des maîtres du camouflage et peuvent adapter la coloration et les motifs de leur corps à leur environnement.

Les poissons-crocodiles surmontent également l'un des défauts les plus courants qui affligent les chasseurs furtifs : les yeux. Pour dissimuler leur visage aux yeux acérés, ces poissons développent de longues excroissances en forme de cils appelées lappets. Les formes irrégulières et dentelées de ces excroissances en lappets contribuent à briser les contours sombres et réfléchissants des yeux, qui pourraient autrement alerter les proies potentielles de la présence de ce prédateur.

Je ne mords vraiment pas

Bien qu'il soit souvent aperçu sur certains sites de plongée à Wakatobi, l'un des chasseurs les plus mortels de l'eau n'est pas réellement un habitant du récif. Les kraits marins à bandes sont en fait des reptiles à respiration aérienne qui vivent sur terre et chassent en retenant leur souffle parmi les coraux et les herbiers marins. Un krait marin peut rester sous l'eau jusqu'à une demi-heure, ce qui lui laisse largement le temps de localiser sa proie et de lui administrer une morsure paralysante mortelle.

Le Kraï de mer à bandes (Laticauda colubrina) est particulièrement reconnaissable à ses bandes noires distinctives qui s'étendent sur toute la longueur de son corps.

Le venin du krait marin est dix fois plus puissant que celui du cobra, mais les plongeurs n'ont rien à craindre. Ces serpents ne sont pas agressifs, même s'il serait extrêmement imprudent de s'approcher trop près de lui d'une manière menaçante. Wakatobi abrite également un imposteur. Les anguilles-serpents rayées arborent les mêmes bandes blanches et noires distinctes que le krait marin, comptant sur cette diversion visuelle pour tromper les prédateurs potentiels. Un examen plus approfondi révèle des différences subtiles, car le corps du krait est plus arrondi et sa tête est petite et émoussée.

