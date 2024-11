Les bêtes fantastiques de Wakatobi et où les trouver

Des plongeurs descendent sur l'un des nombreux sites de plongée sur mur de Wakatobi.

Les petites choses sont une grande attraction à Wakatobi.

Wakatobi's pristine reefs are home to an astounding collection of diminutive and colorful forms of marine life, much to the delight of critter spotters and macro photography enthusiasts.

Les guides de plongée de Wakatobi sont des experts dans la recherche et la signalisation de ces petits trésors, mais vous pouvez faire vous-même des repérages de créatures assez productifs - il vous suffit de savoir où chercher.

Les colocataires de Némo

Flase clown anemonefish with their host anemone.

Repérez une anémone de mer et vous rencontrerez probablement certains des cousins ​​cohabitants de Nemo. Après avoir pris quelques portraits indispensables de ces poissons-clowns colorés, attardez-vous un peu et regardez de plus près parmi les tentacules ondulants.

Pair of porcelain crabs (Family Porcellanidae) on an anemone.

Bien que vous trouviez très probablement un ou deux crabes de porcelaine (famille Porcellanidae), vous pourriez également tomber sur un crabe arlequin (Lissocarcinus laevis) en train de chercher des restes de nourriture dans les restes du dîner de son hôte.

Crabe arlequin (Lissocarcinus laevis)

En échange de repas gratuits et de la protection que procurent les tentacules de l'anémone, ces crabes fournissent également le précieux service d'éliminer l'excès de mucus et les tissus morts du corps de l'anémone.

Et puis il y a les crevettes. Les anémones abritent une collection colorée de crustacés cryptiques. Vous avez la crevette anémone à points blancs (Periclimenes brevicarpalis), également connue sous le nom de crevette anémone magnifique, crevette queue de paon et crevette anémone clown, et la belle mais malheureusement nommée crevette nettoyeuse à moufette écarlate (Lysmata amboinensis), pour n'en citer que quelques-unes.

Crevette anémone à points blancs (Periclimenes brevicarpalis) également appelée crevette anémone à queue de paon.

Crevette nettoyante mouffette écarlate (Lysmata amboinensis), également appelée crevette nettoyante à rayures écarlates et dame écarlate.

A Squat Shrimp (Thor amboinensis) also called a Sexy Shrimp as they often wave the tails.

L'une de ses trouvailles préférées est la crevette anémone sexy (Thor amboinensis) - ainsi nommée en raison du balancement suggestif de sa queue pour imiter l'action ondulante des tentacules de l'anémone.

Favoris des fans

Les gorgones sont omniprésentes sur les parois et les pentes extérieures du récif de Wakatobi. Ces coraux mous aplatis étendent des réseaux ramifiés de polypes pour récolter un assortiment de plancton entraîné par le courant. Et ils ne sont pas les seuls à attendre de profiter de ce festin émouvant de minuscules collations. Les gorgones sont l'endroit idéal pour trouver certaines des plus magnifiques miniatures de Wakatobi : les hippocampes pygmées. Ces petits gars sont si doués pour se cacher qu'ils sont restés inconnus de la science jusqu'à il y a quelques années.

Hippocampe pygmée Bargibant (Hippocampus bargibanti)

Hippocampe pygmée de Pontoh (Hippocampus pontohi)

À ce jour, il existe sept espèces connues d’hippocampes pygmées dans l’océan, dont cinq se trouvent sur les gorgones de Wakatobi. Il faut un œil vif pour localiser un pygmée, et ils ne poussent souvent pas plus gros qu'un ongle humain et arborent un excellent camouflage qui les aide à se fondre dans leur hôte. La bonne nouvelle est que les pygmées restent près de chez eux et peuvent passer toute leur vie sur le même gorgone. Demandez simplement de l’aide à un guide de plongée, et il pourra probablement vous diriger vers la bonne succursale.

Prédateurs à mouvement perpétuel

Les grappes de gorgones sont un repaire préféré du poisson faucon à long nez (Oxycirrhites typus). Le motif hachuré rouge et blanc distinctif de ce petit prédateur aux yeux vifs en fait un sujet de prédilection pour les photographes sous-marins. Bien qu'ils puissent atteindre des tailles de trois à quatre pouces, les poissons faucons peuvent être difficiles à repérer, car leur motif de couleur se marie parfaitement avec les branches enchevêtrées d'une gorgone rouge ou orange. Continuez à chercher, car il ne faudra pas longtemps à un poisson-faucon pour révéler sa position.

Longnose hawkfish (Oxycirrhites typus) can be found on sea fans and black coral trees.

Contrairement à la plupart des prédateurs embusqués, le poisson-épervier est un chasseur constamment en mouvement, s'arrêtant souvent pendant un bref instant avant de se repositionner à l'endroit suivant dans une recherche continue de proies. Une stratégie efficace pour observer et photographier un poisson-épervier consiste à repérer la dernière position connue du poisson et à attendre. Le poisson-épervier a l'habitude de revenir régulièrement à ses points d'embuscade préférés, et c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre la photo. N'essayez pas de vous approcher trop près, sinon il disparaîtra en un instant.

Entrée filaire

Vous devrez peut-être plonger un peu plus profondément pour voir un gobie fouet des mers (genre : Bryaninops), car on le trouve presque exclusivement sur un type de corail fil noir qui préfère un peu de profondeur. Ainsi, non seulement vous chercherez dans une lumière plus faible, mais vous rechercherez également un petit poisson, souvent stationnaire, presque invisible. Les gobies fouets de mer ont un corps translucide qui filtre la lumière ambiante pour correspondre à la couleur de leur environnement, et leur torse arbore des barres horizontales qui imitent les polypes saillants de leur perchoir de corail. Des adaptations supplémentaires incluent des branchies placées bas sur la face inférieure du corps pour une visibilité minimale, des nageoires pelviennes en forme de ventouses pour s'accrocher à leur hôte et de grands yeux pour repérer tout repas potentiel qui passe à proximité.

Gobie fouet des mers (genre : Bryaninops comprend quelque 16 espèces différentes)

Une fois que vous avez localisé un gobie fouet des mers, vous pourriez vous retrouver dans une partie de cache-cache. Leur vue perçante les alertera de votre approche, auquel cas ils se déplaceront probablement de l’autre côté de leur branche pour éviter d’être détectés. Ce jeu peut durer un certain temps alors qu'ils s'efforcent de garder la branche entre eux et tout intrus qui ralentit les bulles. Vous aurez peut-être plus de chance lors d'une plongée de nuit, car ils ont tendance à bouger un peu moins la nuit tombée. Une fois que vous avez trouvé un gobie, cherchez-en un autre, car ces poissons forment souvent des couples. Lorsque ces poissons sont en mode parental, ils pondent une couvée d’œufs sur une partie morte du corail et l’un des parents monte la garde. Trouvez les œufs et vous trouverez probablement aussi les gobies.

Barils avec des cheveux

Une petite découverte à Wakatobi qui ne nécessitera pas beaucoup de recherche est le homard rose poilu (Lauriea siagiani), alias le crabe fée. Ce petit crustacé – qui n’est techniquement ni un homard ni un crabe – s’installe dans une éponge géante en forme de baril. Trouvez une éponge, regardez sous son dessous et vous trouverez probablement l’une de ces délicates créatures. Assurez-vous simplement d’avancer lentement, car elles peuvent se cacher en présence d’une menace perçue.

Les homards velus violets (Lauriea siagiani) sont des résidents communs des grandes éponges en forme de baril.

Il existe en fait un certain nombre d'espèces de homards trapus que vous pouvez trouver à Wakatobi, mais ce sont les homards à poils roses qui sont les favoris photogéniques. Leur gilet pare-balles semi-translucide prend un éclat nacré à la lumière, tandis que la nature délicate de son corps est encore accentuée par une couche de fins cheveux blancs, qui sont plus qu'ornementaux. Les homards trapus et poilus roses se nourrissent de plancton et leur pelage recueille les morceaux à la dérive, qui sont ensuite retirés des filaments saillants pour préparer un repas.

Proche parent du homard trapu poilu, le crabe crinoïde est en fait une autre variété de homard trapu appartenant au génie Allogalathea.

Lorsque vous recherchez des homards trapus et poilus, n'oubliez pas de vérifier que les crinoïdes sont souvent perchés autour du sommet. Autour de l'endroit où le crinoïde s'attache à l'éponge, se trouve un proche parent du poilu, le crabe crinoïde qui est une autre variété de homard trapu appartenant au génie Allogalathea. Le trait fascinant de ces petits crustacés est que la coloration de leur corps correspond souvent étroitement à celle de leur hôte pour leur permettre de se fondre dans la masse.

Ce n'est qu'un échantillon de la vie marine fantastique et fascinante que vous pouvez découvrir à Wakatobi, où les plongeurs et les snorkeleurs bénéficient d'un accès exclusif à l'un des écosystèmes de récifs coralliens les mieux protégés et les plus bio-diversifiés au monde.

