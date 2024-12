Dunia Baru de Wakatobi

Dunia Baru, numéro 35 sur Centre de plongée WakatobiLa liste des sites de plongée de . figure fièrement dans le « Top Ten », car ceux qui le connaissent le voient comme un récif presque égal à un autre favori des fans. Votre Zoo. En effet, ce site se trouve être similaire à proximité du complexe et présente une topographie similaire à celle du zoo, avec un profil en pente recouvert de coraux durs menant à une plate-forme sablonneuse avant de redescendre à 20 mètres (70 pieds). en bas d'un mur. Dunia Baru a une « ambiance ahh » où les plongeurs peuvent profiter de longs profils à plusieurs niveaux à des profondeurs moyennes tout en recherchant une collection diversifiée et intrigante de vie marine.

À quelques minutes de la jetée du Wakatobi Dive Resort, Dunia Baru présente un magnifique récif de corail dur au profil incliné menant à une plate-forme sablonneuse avant de repartir à 20 mètres (70 pieds) le long d'un mur.

Les plongées commencent par une descente du mouillage jusqu'à une profondeur de 12 mètres (40 pieds), où un fond de sable est ponctué de têtes de corail à mi-relief. La pente au-dessus des transitions d'amarrage vers les rochers couverts de coraux et les cours supérieurs sont dominés par une forêt de coraux staghorn et Finger qui s'élève jusqu'aux profondeurs de plongée en apnée. La plupart des plongeurs réservent le haut de la pente pour les dégazages de fin de plongée, mais les photographes se dirigent parfois droit vers les cornes de cerf pour rechercher les nombreuses espèces de poissons cardinaux qui se cachent parmi les branches, dont le plus recherché, le pyjama. poisson cardinal.

Cette paire de poissons cardinaux Pajama (Sphaeramia nematoptera) fait partie des nombreuses espèces de poissons de récif que l'on peut observer à Dunia Baru.

Le poisson cardinal pyjama est le favori des photographes car il arbore l'un des motifs de couleurs les plus brillants et les plus inhabituels de tous les poissons du récif. Les yeux rouge-orange saisissants du poisson se détachent d'un visage jaune verdâtre qui passe brusquement au milieu du corps à une partie postérieure argentée festonnée de taches pourpres profondes. Ce motif de couleur inhabituel crée l’apparence d’un dormeur aux yeux troubles portant un bas de pyjama à pois – ce qui est une analogie appropriée étant donné que ces poissons sont des butineurs nocturnes.

Les plongeurs qui suivent la pente depuis le mouillage trouveront une multitude de sujets supplémentaires dignes d'attention. Les parcelles de sable sont parsemées de terriers de gobies crevettes avec leur partenaire crustacé cohabitant. C'est un bon divertissement de regarder ces petites crevettes occupées alors qu'elles s'affairent à creuser le terrier partagé.

Les gobies crevettes et leur partenaire crustacé cohabitant offrent un bon divertissement, les petites crevettes occupées faisant tout le travail d'excavation de leur terrier commun, tandis que le gobie crevette ne fait presque rien, sauf faire attention au danger.

Un détour par les amas de gravats trouvés en bordure nord du site jusqu'à 20 mètres de profondeur permet de chasser le napoléon flasher. Souvent considéré comme l’un des « Saint Graal » de la macro photographie, ces poissons brillamment décorés peuvent présenter tout un défi pour les photographes sous-marins, car ils restent rarement immobiles assez longtemps pour un portrait.

Des napoléons et des poissons-perroquets passent régulièrement par ici, tout comme de temps en temps des tortues imbriquées ou des tortues vertes. Dunia Baru a également sa part de nudibranches colorés et est l'un des meilleurs endroits de la réserve marine de Wakatobi pour rechercher des vers plats aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Sur ce site se trouvent également des crevettes-mantes qui construisent des chambres souterraines élaborées dans le sable. Bien qu’elles fassent parfois leur apparition pendant la journée, ces créatures d’un autre monde sont plus souvent observées lors des plongées de nuit. Et Dunia Baru est un endroit populaire pour la plongée nocturne, car il est situé à quelques minutes en bateau du complexe et connaît des courants minimes. Après le coucher du soleil, un tout nouveau groupe de personnages émerge pour ravir les plongeurs sur ce que beaucoup de ceux qui ont visité ce site décrivent comme l'un de leurs nouveaux favoris.

Dans l’ensemble, Dunia Baru est une superbe plongée entre un si bon mélange de magnifiques coraux durs, un tombant profond et des sujets de vie marine uniques. Mais n'oubliez pas que Wakatobi compte plus de 50 autres sites de plongée qui valent le détour, ce qui en fait le paradis des photographes pour tout faire, qu'il s'agisse de perfectionner vos compétences ou d'ajouter de nouvelles images passionnantes - qu'elles soient grand angle, macro ou les deux. ton photo bibliothèque.

Pour en savoir plus sur Wakatobi, visitez Site Web de Wakatobi ou au Wakatobi Dive Resort site de blogs, Wakatobi Couler.

Photomatons crédits : Walt Stearns