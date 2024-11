Expérience de plongée double dip à Wakatobi

Ce séjour de plongée pourrait bien être parfait : commencez par une visite dans l'un des centres de plongée les plus emblématiques au monde, où vous explorerez des récifs coralliens immaculés tout en profitant d'un service impeccable, d'une restauration de classe mondiale et d'un hébergement de première classe. Ensuite, vous embarquerez à bord d'un yacht de plongée de luxe naviguant dans la mer de Banda, visitant des paysages sous-marins connus seulement de quelques-uns tout en profitant du même niveau exemplaire de services et d'équipements que vous aviez sur terre. Cette double expérience sous-marine exceptionnelle et détente à la surface est réservée exclusivement aux clients de Centre de plongée Wakatobi.

At Wakatobi, it's all about the reefs and the way you can dive them.

« Des normes très élevées sont tout simplement la norme à Pelagian. La plongée était à couper le souffle, l'équipage est tout simplement génial, la nourriture et le service sur le Pelagian dépassent à chaque fois les attentes. Je réserverai certainement un autre voyage très bientôt!” ~ Simon Bowen, octobre 2022

CELA COMMENCE À BALI

Les rizières réparties à Bali sont intéressantes car belles. Généralement construits à flanc de colline en forme de terrasses, une méthode d'agriculture vieille de près de 2000 ans, la plupart de ces champs ont été sculptés à la main.

Wakatobi est l'incarnation même de « loin de tout ». Ce complexe balnéaire idyllique se trouve sur une petite île dans les eaux de la mer de Banda en Indonésie, loin du quotidien. Mais bien qu'il soit isolé, il est étonnamment facile d'y accéder par la route. vols charters directs du complexe et des services de transfert de conciergerie.

Lorsque les invités atterrissent à L'aéroport international de Bali, ils sont accueillis par des représentants de Wakatobi, qui s'occupent de tous les détails de l'arrivée, des transferts et des escales de nuit. L'équipe de Wakatobi peut également planifier l'hébergement et les excursions pour les clients qui souhaitent passer quelques jours supplémentaires à Bali avant de prendre le Wakatobi. Le matin du vol vers Wakatobi, les clients attendent dans un salon VIP avant d'embarquer à bord d'un gros avion de ligne pour un vol confortable vers l'aérodrome privé de Wakatobi.

DÉTENTE EN STATION ET PLONGÉE D'EXCEPTION

Expérience de plongée Double Dip à Wakatobi 13

Centre de plongée Wakatobi est situé dans une réserve marine privée qui abrite certains des récifs coralliens les plus intacts et les plus riches en biodiversité de la planète. Juste à côté de la plage se trouve le récif House, qui a été nommé le meilleur site de plongée du monde. Les plongeurs et les snorkeleurs peuvent explorer ce vaste jardin sous-marin de jour comme de nuit. Chaque jour, une flotte de bateaux de plongée spacieux et construits sur mesure offre un accès exclusif à plus de trois douzaines de sites de plongée et de snorkeling exceptionnels. Des guides de plongée attentifs offrent un service de conciergerie à la fois sur les bateaux et sous l'eau.

La vie sur les récifs de Wakatobi. Photomatons par Marco Fierli

« La plongée à Wakatobi est imbattable. Des récifs immaculés et des tonnes de vie partout. Ce voyage n’aurait pas pu être meilleur. ~ Michael et Barbara Mayfield, septembre 2022

À terre, vous pourrez vous détendre dans des bungalows de style traditionnel situés dans une cocoteraie en bord de mer, ou admirer le coucher de soleil depuis la terrasse d'une villa au bord de l'eau. Les hébergements allient le charme indonésien intemporel au confort moderne pour offrir une expérience de vacances relaxante. Les activités à bord comprennent des sports nautiques, des services de spa et des activités telles que des visites de l'île et des cours de cuisine indonésienne.

Dîner en bord de mer à Wakatobi

Wakatobi est réputé pour son service personnalisé de très haut niveau et pour sa cuisine. L'équipe culinaire talentueuse du complexe élève l'expérience culinaire au niveau gastronomique, en servant un mélange alléchant de plats internationaux et régionaux, ainsi que des menus sur mesure pour les personnes ayant des demandes diététiques particulières. Le personnel peut créer une expérience culinaire privée aux chandelles sur la plage ou préparer un pique-nique spécial. Le complexe propose une gamme de services spéciaux supplémentaires tels que des guides privés de plongée et de snorkeling ou des charters d'une journée sur un bateau privé.

Trois des grands bateaux de plongée spacieux du Wakatobi Dive Resort sont amarrés à la jetée.

UN DIFFÉRENT TYPE DE CROISIÈRE

Wakatobi's Pelagian luxury dive yacht passing by in front of the resort which also serves at its home port.

Le complément parfait à un séjour au Wakatobi Resort est un voyage à bord du Yacht de plongée pélagienVu de loin, ce navire blanc étincelant de 36 mètres pourrait ressembler à l'un de ces bateaux de plaisance privés qui bordent les quais de ports prestigieux tels que Saint-Tropez ou Newport. Et contrairement à la plupart des bateaux de plongée, le Pelagian ne s'adresse pas aux masses et est configuré pour accueillir un maximum de dix passagers. Cela permet un hébergement confortable de type yacht, plus proche d'une chambre d'hôtel que d'une cabine exiguë. L'équipage de douze personnes comprend un chef exécutif et des stewards, ce qui permet une expérience gastronomique raffinée et un service cinq étoiles.

Une partie de l'itinéraire du Pelagian comprend la visite de la baie de Pasarwajo, sur l'île de Buton, où, sur un site de plongée appelé Magic Pier, une plongée au crépuscule offre une excellente occasion de photographier l'accouplement du poisson mandarin (Synchiropus splendidus). Photomatons par Walt Stearns

« Des normes très élevées sont tout simplement la norme à Pelagian. La plongée était à couper le souffle, l'équipage est tout simplement génial, la nourriture et le service sur le Pelagian dépassent à chaque fois les attentes. Je réserverai certainement un autre voyage très bientôt!” ~ Simon Bowen, octobre 2022

Mais bien que ses cabines spacieuses et ses espaces communs présentent un intérieur de yacht haut de gamme, le Pelagian est avant tout un bateau de plongée. Le navire sillonne une large bande de l'archipel de Wakatobi et s'aventure dans la partie sud de l'île Buton. Des itinéraires de sept jours et des excursions saisonnières de 10 jours permettent de découvrir une grande variété d'environnements sous-marins, des murs de Karang Kaledupa et Karang Kapota aux possibilités exceptionnelles de plongée dans la boue de la baie de Pasarwajo sur l'île Buton. L'itinéraire du Pelagian longe également les extrémités sud-ouest des îles Wangi Wangi et Kaledupa, offrant une autre série de récifs magnifiques, de tombants verticaux spectaculaires et de pinacles, chacun révélant une ménagerie kaléidoscopique de vie marine.

Salon du yacht de plongée Pelagian Cabine principale pélagienne Cuisine Pélagienne (Cuisine) Des plongeurs préparent l'une des deux annexes gonflables à coque rigide de 18 pieds/5.5 m de Pelagian.

Les activités de plongée sont menées à partir de deux annexes de plongée fabriquées sur mesure, l'équipage s'occupant de toute la gestion du matériel. Les plongées sont dirigées par l'un des guides expérimentés de Wakatobi, qui fournit une assistance dans l'eau sur demande ou nécessaire et est expert dans la localisation de sujets marins rares. Étant donné que les plongées sont effectuées soit dans des sites de boue peu profonds, soit sur des structures présentant des reliefs verticaux importants, idéaux pour les profils à plusieurs niveaux, les durées de plongée au fond dépassent généralement 70 minutes et le programme autorise jusqu'à quatre plongées par jour, y compris les plongées de nuit.

ÉTABLIR LA CONNEXION

Étant donné que toutes les croisières pélagiennes commencent et se terminent au Wakatobi Resort, il est facile de relier les itinéraires terrestres et maritimes. Les vols en provenance de Bali arrivent généralement au complexe avant midi., donnant aux clients du complexe suffisamment de temps pour déjeuner, s'installer et faire leur première plongée du voyage avant le dîner. Les plongeurs qui doivent monter directement à bord du Pelagian ont également la possibilité de se détendre et de déjeuner dans la salle à manger en bord de mer pendant le transfert du personnel. vos bagages et du matériel de plongée dans les cabines et les casiers. En début d'après-midi, tout est en place et le Pélagian part pour un récif local, où les invités peuvent effectuer une plongée de contrôle pour s'assurer que tout est en ordre. Mais même cette première plongée dure souvent 70 minutes ou plus, donnant le ton pour la semaine à venir.

Lorsque le Pelagian revient au quai de Wakatobi à la fin de chaque croisière, les passagers en partance sont libres de se détendre et de profiter des commodités du complexe avant de prendre le vol de l'après-midi. Les passagers en transfert vers le complexe peuvent continuer à accumuler du temps de fond en sautant sur un bateau en fin de matinée ou en après-midi ou en faisant une plongée sur le récif de la maison. Pour tous ces transferts, les passagers n'ont jamais besoin de se soucier du transfert vos bagages ou de l'équipement, car le personnel de Wakatobi s'occupe de tous les détails, supprimant les tracas du voyage et ne laissant que la détente.

Vous souhaitez créer votre propre expérience de vacances Wakatobi Double Dip ?, visitez wakatobi.com où vous pouvez remplir une demande de voyage rapide pour commencer à planifier votre voyage.

Pour accéder directement à la page de demande de réservation à Wakatobi Cliquez ici