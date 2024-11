Le yacht de plongée Pelagian de Wakatobi

La plongée de haut niveau à bord du Pelagian révèle les richesses infinies du royaume sous-marin de l'Indonésie

Chaque soir, juste avant le coucher du soleil, les amas de rochers parsemés de coraux autour de la base de Magic Pier s'animent lorsque des dizaines de poissons mandarins sortent de leurs cachettes pour leur rituel crépusculaire. Les femelles se rassemblent en petits groupes de 3 à 5 et attendent l'apparition des mâles. Lorsqu'un prétendant arrive, il entame une sorte de danse nuptiale complexe, en agitant ses pectoraux ailettes comme un colibri alors qu'il tourne autour d'une ou deux femelles légèrement plus petites.

Courtiser le poisson mandarin (Synchiropus splendidus), membre de la famille des dragonets.

Une fois qu'un artiste masculin a réussi à attirer l'attention d'une femelle consentante, le couple commence une danse en spirale alors qu'ils s'élèvent de deux à trois pieds au-dessus du corail. Cette chorégraphie implique un timing précis, car les poissons mandarins sont des reproducteurs diffusés ; et les ovules et les spermatozoïdes sont libérés simultanément dans la colonne d'eau pour être emportés par les courants.

Pour obtenir une fécondation optimale, la femelle reste proche du bassin du mâle. ailettes alors qu'ils tournent en rond. Puis, au moment le plus fort de leur ascension, elle libère ses œufs. Une fois leur mission accomplie, les deux voltigent vers le bas, où le mâle reprend sa parade nuptiale et passe à la prochaine partenaire disponible. Prenons l'exemple de certains mâles qui ont toute la chance.

Ce spectacle nocturne n'est que l'un des nombreux points forts d'une croisière à bord du yacht de plongée Pelagian.

Luxe vintage avec service cinq étoiles

Pelagian Dive Yacht au mouillage (en haut), intérieur du salon principal (en bas à gauche), chefs travaillant dans la cuisine (en bas à droite).

Le Pelagian n'est pas un bateau de croisière ordinaire. Mesurant 115 mètres de long, 36 mètres de large et une poupe arrondie, le Pelagian a commencé sa vie comme un élégant yacht à moteur de renommée mondiale construit dans le chantier naval Batservice Verft A/S à Mandal, en Norvège, en 24.

Au début des années 1980, de nouveaux propriétaires ont reconfiguré le pont principal du yacht pour accueillir les opérations de plongée et ont basé le bateau dans la mer Rouge. Alors connu sous le nom de Fantasea, le yacht a changé de destination pour naviguer aux Seychelles et dans l'océan Indien pendant quelques années avant de trouver un nouveau foyer en Indonésie. Après avoir subi une rénovation et une mise à jour complètes, le Fantasea a renaît sous le nom de Pelagian, et est rapidement devenu le complément parfait des opérations de plongée terrestres de Wakatobi.

Salle de caméra sur le yacht de plongée Pelagian

Bien que les lignes de Pelagian soient vintage, les logements et les espaces sociaux sont aussi modernes que n'importe quel yacht de luxe haut de gamme. Wakatobi n'a épargné aucune dépense pour amener Pelagian aux mêmes normes méticuleuses pour lesquelles la station est si connue. Un décor haut de gamme est présent dans le yacht, qui offre tout le confort attendu, comme la climatisation à réglage individuel et un centre multimédia moderne avec divertissement à écran plat.

Cabine de suite principale pélagienne (en haut), sabin superlux (en bas à gauche) et cabine standard (en bas à droite).

Pour ceux qui recherchent une expérience de luxe exceptionnelle, la suite principale du Pelagian offre un hébergement digne d'un hôtel de luxe et est l'une des plus grandes et des mieux aménagées que l'on puisse trouver sur un bateau de croisière de plongée. Cette suite s'étend sur toute la largeur du navire et occupe toute la partie avant du pont principal, offrant à la fois intimité et accès facile à toutes les parties du yacht.

Les caractéristiques qui distinguent véritablement le Pelagian de la plupart des bateaux de croisière de plongée haut de gamme sont le service et l'exclusivité. La liste des passagers est limitée à dix invités logés dans cinq cabines spacieuses. Avec un équipage de 12 personnes, les passagers sont assurés de recevoir les plus hauts niveaux d'attention personnelle, plus adaptés à un yacht privé. Chaque jour, l'équipe culinaire à bord crée des repas dignes d'un restaurant étoilé Michelin, incorporant des saveurs locales fraîches dans un menu qui propose également des plats internationaux.

« Wakatobi et Pelagian continuent d'établir la norme en matière de plongée de luxe de classe mondiale. L'équipage était phénoménal. La nourriture était toujours absolument délicieuse. La plongée de Pelagian est imbattable. Des récifs immaculés et des tonnes de vie partout. Ce voyage n’aurait pas pu être meilleur. Michael et Barbara Mayfield

Le dîner a lieu dans le salon principal ou sur le fantail, servi dans un magnifique décor de mer et de ciel. Le yacht propose des espaces repas et salon climatisés, une salle dédiée aux caméras et des espaces salon extérieurs abrités et ouverts, idéaux pour la lecture ou la détente tranquille.

L'éthique de service ultime de Pelagian touche à tous les aspects de la vie à bord, des services attentionnés en cabine et en salle à manger aux préparatifs de plongée et à l'assistance en mer. Les activités de plongée sont menées à partir d'une paire d'annexes de plongée fabriquées sur mesure, l'équipage s'occupant de la gestion de tout le matériel.

L'un des deux canots pneumatiques de plongée de 17 pieds de Pelagian utilisés pour amener les plongeurs sur les sites de plongée.

Les guides de plongée fournissent une assistance dans l'eau sur demande ou nécessaire et sont des experts dans la localisation de sujets marins rares. Étant donné que les plongées sont effectuées soit dans des sites de boue peu profonds, soit sur des structures présentant des reliefs verticaux importants, idéaux pour les profils à plusieurs niveaux, les temps au fond dépassent généralement 70 minutes et le programme autorise jusqu'à quatre plongées par jour, y compris les plongées de nuit.

Après chaque plongée, les invités reçoivent une serviette à la menthe et des rafraîchissements et sont accueillis à bord pour se détendre pendant que l'équipage prépare tout pour la prochaine plongée.

À vos marques, prêts, plongez

Les croisières de sept jours de Pelagian à travers l'archipel de Wakatobi permettent de découvrir une grande variété d'environnements sous-marins, des murs abrupts perforés de surplombs le long du bord extérieur des atolls de Karang Kaledupa et Karang Kapota aux opportunités exceptionnelles de plongée dans la boue de la baie de Pasar Wajo sur l'île de Buton.

Site de plongée Marché aux poissons près de Wangi Wangi, Wakatobi, Indonésie

Le Pélagien longe également les bords sud-ouest des îles Wangi Wangi et Kaledupa, offrant une autre série de récifs magnifiques, de tombants verticaux spectaculaires et de pinacles, chacun révélant une ménagerie kaléidoscopique de la vie marine. Les pentes et les murs qui plongent dans les profondeurs sont recouverts de grands arbres de coraux mous aux couleurs vives et de gorgones rouges, oranges, roses et jaunes. Avec des dénivelés spectaculaires et une visibilité qui dépasse généralement 75 mètres, ces sites sont idéaux pour avoir une vue d'ensemble et abritent parfois des espèces d'eau libre comme le barracuda à nageoires noires, les tortues de mer et les raies aigles.

En plus des paysages marins spectaculaires, il existe une multitude de petites découvertes. L'un des points forts de toute croisière pélagienne réside dans les nombreuses opportunités de trouver des hippocampes pygmées, car les plongées sont effectuées dans des zones abritant trois des espèces les plus importantes : le Bargibant, le Denise et le Pontoh.

Plongée dans la boue

Un élément caractéristique d'un voyage pélagien est la plongée dans la boue sur le côté sud-est de l'île Buton. Les endroits qui incarnent l'expérience de la plongée dans la boue comprennent Cheeky Beach, Banana Beach et In Between. Ces sites présentent des pentes progressives depuis le rivage jusqu'à 100 pieds, avec un fond désertique composé principalement de sable et de gravier recouvert d'un peu de sédiments légers qui peuvent être facilement remués par un mauvais placement ailette.

Gobie crevette avec sa colocataire crevette

Pour un plongeur néophyte, la question pourrait être « Pourquoi suis-je ici ? » – jusqu'à ce que vous commenciez à voir ce qu'il y a là ! La première observation pourrait être le visage rouge tacheté d'une anguille-serpent reptilienne dépassant du sable. Ou peut-être un wonderpus poulpe, en promenade. Un examen plus attentif révélera des crevettes Coleman sur des oursins de feu et des crevettes-mantes paon aux allures extraterrestres, ainsi que des gobies crevettes qui gardent la maison avec leurs colocataires crevettes alphéides, qui semblent faire tout le travail.

Plonger sur les jetées

Toute destination de plongée muck qui se respecte devrait inclure une plongée sur la jetée, et dans la baie de Pasar Wajo, le Pelagian en propose trois à tester : Asphalt Pier, New Pier et Magic Pier. Chacun offre son propre caractère et ses propres attractions.

Anguille serpent reptilienne

Parmi les favoris des fans se trouve Asphalt Pier. Les plongeurs peuvent chasser en toute sécurité autour de la jetée et des pilotis pour trouver des gobies crevettes, des poissons-grenouilles, des poissons-scorpions feuilles, des fantômes robustes, des syngnathes bagués et bien plus encore.

Les pilotis de New Pier sont un endroit idéal pour trouver des anguilles à ruban bleu, des syngnathes annelés et des rascasses épineuses. Le champ de débris adjacent est un bon endroit pour chasser. poulpe et les gobies, qui se réfugient dans des coquillages, des canettes et des bouteilles.

Poisson-grenouille de couleur orange.

Et puis il y a Magic Pier. Si le site peut être productif pendant la journée, ce sont les heures entre le crépuscule et l'aube qui sont vraiment magiques. En plus du célèbre poisson mandarin, le site abrite une ménagerie d'invertébrés tels que la seiche et le poisson à anneaux bleus. poulpe des nudibranches aux vers plats, ainsi qu'aux poissons-grenouilles et aux poissons-lions à deux taches.

Récifs, murs et pinacles

La troisième étape de l'itinéraire du Pélagien cible les bas-fonds, les pentes et les tombants abrupts riches en coraux qui se trouvent entre l'île de Wangi Wangi et Hoga. Sur de nombreux sites, les profils des récifs s'élèvent à moins d'un mètre ou deux de la surface, offrant aux plongeurs des profils multi-niveaux faciles pour maximiser les temps de fond de 70 minutes ou plus.

Site de plongée Karang Kapota

Parmi une large liste de sites autour de Wangi Wangi se trouve Komang Reef. Ce monticule marin allongé regorge de croissances vibrantes de coraux mous et d'éponges nourries par les courants et envahies par une multitude de poissons qui culminent lorsque la marée change. Un autre site porte bien son nom de marché aux poissons en raison du grand nombre de bancs de poissons qu'il attire, y compris un banc assez énorme de barracudas à nageoires noires.

Pelagian s'arrête sur des sites situés à la limite extérieure de l'aire de répartition des bateaux de jour, tels que les monts sous-marins tranchants de Blade.

Sur le chemin vers et depuis sa base d'attache au Wakatobi Resort, Pelagian peut s'arrêter sur des sites situés à la limite extérieure de l'aire de répartition des bateaux de jour, tels que les monts sous-marins de Blade. Cette structure inhabituelle se compose d'une série de pinacles tranchants en forme de couteau, parallèles et reliés par une arête inférieure qui donne à l'ensemble de la structure l'apparence d'une lame de couteau dentelée posée sur le bord.

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux sites mémorables que les plongeurs découvriront à bord du Pélagian. Et en combinant une croisière avec un séjour au Wakatobi Resort, les clients peuvent découvrir le meilleur de ce que l'Indonésie a à offrir.

« Comme d’habitude, le niveau de qualité du Pelagian ne déçoit jamais. La plongée était à couper le souffle, l’équipage est tout simplement génial, la nourriture et le service dépassent à chaque fois les attentes. Une équipe incroyable. Je réserverai certainement un autre voyage sur le Pelagian très bientôt ! ​​» ~ Simon Bowen

Vous pouvez en savoir plus sur la combinaison de votre voyage sur le Pélagien avec un séjour à la station en cliquant ici

Pour en savoir plus sur Pelagian et Wakatobi, envoyez un e-mail directement à leurs bureaux : bureau@wakatobi.com

Ou complétez un demande de voyage rapide at site wakatobi