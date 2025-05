La découverte d'une cloche de plongée fait voler en éclats le mythe du naufrage

Un « mythe de la cloche » entourait la corvette de la Marine royale canadienne Trentonien, qui a été coulé dans la Manche par un sous-marin allemand en février 1945, selon le célèbre plongeur technique britannique Dom Robinson.

Selon la rumeur, l'artefact aurait été localisé, mais jamais repêché, il y a des années, lors de la toute première plongée sur l'épave à 65 mètres de profondeur. Depuis, il n'a plus été repéré et on pensait qu'il avait disparu à jamais dans la vase des fonds marins.

« Je n'ai jamais cru, même dans mes rêves les plus fous, que je la retrouverais un jour, mais parfois les mythes sont vrais », explique Robinson, qui a récemment réussi à récupérer la cloche et a partagé son expérience sur son site populaire. Plongeur sur épaves profondes YouTube canal (voir ci-dessous).

De plus, quinze jours après avoir remonté la cloche, Robinson l'avait déclarée au Receveur des épaves et l'avait restituée aux représentants de la Marine canadienne. Elle sera maintenant restaurée et exposée au Musée naval d'Halifax.

NCSM Trentonian

NCSM Trentonien (K368) était un modifié FleurCorvette de classe 2, la dernière à avoir été perdue pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait participé à la bataille de l'Atlantique et servait d'escorte de convoi sous le commandement de Plymouth lorsqu'elle fut torpillée par le sous-marin allemand. U-1004 Non loin de Falmouth, la corvette coula en moins de dix minutes, entraînant la mort de six membres de son équipage.

Troisième fois chanceux

Robinson avait déjà plongé Trentonien deux fois, et l'a visité une troisième fois seulement parce que d'autres plongeurs du groupe étaient désireux de voir les restes du navire de guerre de 63 m de long.

De retour sur le bateau de plongée – un Dom Robinson ravi (Deep Wreck Diver / YouTube)

L'épave repose, gravement endommagée et légèrement sur bâbord, et la vidéo de Robinson guide les spectateurs au-delà des chaudières du Yarrow jusqu'à un extincteur explosé à l'arrière. On y trouve les vestiges d'un hublot, d'une tuyauterie et de ce qui pourrait être une grenade sous-marine brisée.

Plus près de la proue, Robinson décrit « une pièce en bronze » ou autre matériau non ferreux, supposée avoir été une salle de compas. Plus en avant se trouve un amas de câbles, de boîtes de jonction et de tuyauterie, mais alors qu'il aperçoit le bord de la cloche et tente de l'extraire, le limon jaillit.

Sa GoPro étant de toute façon en panne de batterie, le photographe sous-marin Rick Ayrton était heureusement là pour prendre en charge les tâches d'enregistrement à ce moment-là.

La cloche dans les mains gantées de jaune de Dom Robinson (Rick Ayrton)

L'épave n'est pas protégée, et un historien naval appelé Roger Litwiller a réagi à la nouvelle de la découverte en déclarant à CTV News au Canada qu'il pensait que Trentonien devrait être traité comme une tombe de guerre, avec des « objets hérités » tels que des objets en laiton laissés sur place.

Litwiller a déclaré que de nombreux objets avaient déjà été retirés de l'épave par des plongeurs les années précédentes. « Si le personnel d'un cimetière normand venait travailler un matin et découvrait des trous creusés dans tout le cimetière et les poignées en laiton des cercueils arrachées, quelle serait la réaction ? Cela provoquerait un tollé international », a-t-il déclaré à la radio.

La bonne chose

Robinson convient que l'épave a été « fréquemment plongée depuis au moins le début des années 2000 » et, à propos de la cloche, que « de nombreux plongeurs ont essayé sans succès de la trouver, y compris moi – jusqu'à cette plongée ».

« J'étais un peu nerveux lorsque j'ai rencontré tous ces officiers canadiens, car je sentais qu'ils allaient être un peu contrariés que nous ayons retiré la cloche d'une épave, où, de toute évidence, des membres de la Marine canadienne étaient morts », dit-il.

À la rencontre des Canadiens au Royaume-Uni (Aidan Davies Webb)

Un membre de la Marine royale canadienne examine la cloche lors de la remise (Aidan Davies Webb)

Cependant, ses craintes furent rapidement dissipées lorsqu'un des officiers lui dit : « Écoutez, vous avez parfaitement raison. Dans peu de temps, il ne restera plus rien là-dessous. Ces choses se décomposent et tombent, et, à terme, elles finiront par s'infiltrer dans les fonds marins. »

L'officier canadien a déclaré à Robinson : « Il est bien mieux d'avoir cette cloche à la surface, dans un musée où de très nombreuses personnes pourront aller la voir, et où les personnes qui sont mortes et qui ont servi seront commémorées. »

« Je suis incroyablement heureux, non seulement d'avoir retrouvé la cloche, même si c'est clairement incroyable, mais aussi de savoir qu'elle retourne au Canada à bord d'un autre navire de guerre canadien », déclare Robinson. « Et une fois arrivée, elle sera exposée dans un musée pour commémorer ceux qui ont péri, mais aussi ceux qui ont servi. »

« C'était une plongée absolument épique, c'était une expérience formidable et, vous savez, je pense que j'ai fait le bon choix. » Regardez le Trentonien plongée et autres vidéos de plongée sur épave at Plongeur sur épaves profondes.

Également sur Divernet : Comment les plongeurs de Darkstar ont trouvé le destroyer USS Jacob Jones à 115 m, 10,000 XNUMX bouteilles posées sur une épave – buvables ou non ?, Les « Argonautes » plongent le HMS Jason, perdu depuis longtemps, à 93 m, Les plongeurs résolvent deux énigmes de sous-marins