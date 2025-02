U-352 - Naufrage de la Seconde Guerre mondiale en Caroline du Nord

Dans les eaux au large de la côte de Caroline du Nord se trouvent un ensemble d'épaves qui rappellent les batailles menées au large de nos côtes au cours de la dernière Guerre mondiale.

L’un des plus célèbres est celui du U-352, un sous-marin allemand encore en grande partie intact dans 110 pieds d’eau.

Comme le savent la plupart des plongeurs d'épaves de l'Atlantique, de nombreux sites d'épaves de l'Outer Bank en Caroline du Nord sont le résultat de la "Bataille de l'Atlantique". Au début de la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins allemands pillards ont lancé leur campagne de destruction en mer jusqu'à nos portes, et ils se sont révélés être l'une des armes les plus redoutables et les plus efficaces de l'histoire de la guerre navale.

Sous le commandement de l'amiral Karl Donitz, de la U-bootwaffe allemande (flotte de bateaux en allemand), ils lancèrent leur première série de frappes contre les navires américains dans les derniers jours de 1941. Connue sous le nom d'opération Paukenschlag (battement de tambour), la force d'attaque était composée de cinq Classe IX, bateaux à longue portée.

Le sous-marin allemand U-352 se trouve aujourd'hui au large de la côte de Caroline du Nord.

Entre leur arrivée dans les eaux territoriales américaines le 27 décembre 1941 et le 6 février 1942, les Drumbeaters coulèrent 25 navires. À la fin de la même année, les opérations des sous-marins le long du plateau continental américain étaient devenues une force apparemment imparable qui s'est déchaînée du Maine jusqu'au golfe du Mexique. Mon père, enfant, grandissant près des Outer Banks, regardait les incendies de leurs victimes brûler, puis disparaître dans le voile noir de la nuit. En l'espace d'un an, les sous-marins tués ont atteint près de 100, tout en n'ayant subi que 21 pertes.

En réponse à cette menace cachée, les forces alliées organisèrent des convois avec escortes navales. Les forces de défense intérieure ont déployé des patrouilles aériennes à long rayon d'action et des croiseurs armés de grenades sous-marines, et ont en même temps travaillé avec diligence pour développer des mesures de chasse aux sous-marins plus sophistiquées. Ces mesures comprenaient tout, de l’amélioration des systèmes de sonars actifs à la radiotriangulation et au déchiffrement des messages codés interceptés.

C’est la violation du code énigmatique qui a finalement rendu le service à bord des sous-marins presque suicidaire. À la fin de 1942, le nombre de sous-marins détruits s'élevait à 64. Au cours des premiers mois de l'année suivante, 94 bateaux furent coulés, culminant lors de la période la plus sombre de la flotte, Black May, où 41 sous-marins furent tués et 37 autres endommagés. dans un mois. L'une des victimes de cet assaut fut le U-352.

Partie arrière du sous-marin allemand U-352 de la côte de Caroline du Nord

D'une longueur de 218 mètres, l'U-352 était un modèle VIIC, qui comprenait un canon de pont de 88 mm monté à l'avant de la tourelle de commandement. Étonnamment, ce navire n'avait pas un seul navire abattu à son actif. Pire encore, le 9 mai 1942, le deuxième navire (et bientôt le dernier) sur lequel il tira fut le garde-côte américain Icarus. Esquivant les torpilles de l'U-352, l'Icarus lança sa propre attaque, déployant cinq grenades sous-marines qui endommagèrent gravement l'intérieur du sous-marin, détruisant la tourelle de commandement et faisant exploser le canon de pont.

Deux autres attaques à la grenade sous-marine ont forcé l'U-352 à remonter à la surface où son commandant KL Rathke a ordonné à son équipage de saborder et d'abandonner le navire. En fin de compte, 17 membres de son équipage ont été tués, le reste étant emmené à Charleston comme prisonniers de guerre.

Une décennie de recherche

Pour une bataille si bien enregistrée, personne ne savait exactement où se trouvait le U-352 jusqu'à ce que le capitaine George Purifoy (l'homme qui a lancé Centre de plongée Olympus à Morehead City, Caroline du Nord), ainsi que Rod Gross, Dale McCullough et Claude Hall (le groupe qui a commencé les recherches en effectuant des recherches approfondies dans les archives navales de la Seconde Guerre mondiale) ont décidé de rechercher le sous-marin abattu. Leur chasse a duré 10 ans avant d'être retrouvée en avril 1975, à un kilomètre et quart des coordonnées originales enregistrées par l'Icarus.

Des plongeurs explorant le sous-marin allemand U-352 au large de la côte de la Caroline du Nord

Aujourd'hui, l'U-352 est l'un des sites d'épaves emblématiques de Caroline du Nord. Pour les plongeurs se rendant à Morehead City, il figure en tête de liste. Même avec le briefing de plongée frais dans votre esprit, voir l'U-352 se matérialiser au fond, assis avec une gîte de 45 degrés sur tribord, est un spectacle incroyable. Situé à environ 35 milles au large, l'U-352 se trouve à proximité immédiate du Gulf Stream, qui récompense souvent les plongeurs avec une visibilité supérieure à 100 pieds.

Deux plongeurs, l'un sur recycleur et l'autre en circuit ouvert, plongeant le sous-marin allemand.

En suivant la ligne de descente vers le fond, ma première impression de l'épave a été une totale surprise face à son diamètre relativement mince. Les quartiers d'habitation de la plupart des navires de guerre de classe attaque de taille moyenne de cette époque étaient loin d'être luxueux. La vie sur un sous-marin d’une largeur maximale de seulement 20 pieds m’a semblé incompréhensiblement claustrophobe – même si personne ne vous tirait dessus ou ne laissait tomber d’explosifs.

Bien qu'encore en grande partie intact, la plupart de ce que vous voyez au fond sont les restes de la coque sous pression, car la majorité de l'enveloppe extérieure du sous-marin est rouillée.

Le tuba du sous-marin allemand U-352 repose dans le sable après être tombé de la tourelle de commandement du sous-marin allemand lors de son naufrage.

Alors que je travaillais sur les ruines pour quelques images de choix, le non-photographe en moi s'est engagé sur un chemin différent. Au fil des années, j'ai eu l'occasion de plonger un grand nombre d'épaves, la plupart victimes de tempêtes, de collisions avec des récifs et même quelques-unes coulées par des sous-marins allemands. Mais pouvoir poser ma main sur l’un de ces prédateurs artificiels pour la première fois était quelque chose de puissant.

Descendre sur le U-352

Plongeurs accrochés à un système de ligne descendante qui comprend également deux lignes parallèles au bateau de plongée pour les plongeurs répartis pendant leur palier de sécurité à la fin de la plongée.

Même parmi les plongeurs expérimentés des Outer Banks, le plus grand défi pour plonger sur l'U-352 - comme pour la plupart des épaves de la région à des profondeurs supérieures à 70 pieds - est d'attendre que le bateau de plongée s'accroche à l'épave et pose les lignes de descente. La procédure demande qu'un membre de l'équipage porte une ligne et s'attache physiquement à l'épave. Dans le cas du U-352, il s'agit d'une nage de 120 pieds jusqu'au fond, avant que quiconque puisse entrer dans l'eau.

Selon les conditions, l'exercice peut prendre de 15 à 20 minutes. Pour accélérer ce processus, les plongeurs de l'Olympus Diving Center sont équipés d'équipements de communication sous-marins. Depuis le bas, le plongeur peut indiquer au capitaine s'il doit déplacer le bateau ou déployer plus de ligne, ainsi que donner un rapport détaillé des conditions de haut en bas.

Conditions de plongée en Caroline du Nord

La variable déterminante lors de la plongée dans les épaves des Outer Banks de Caroline du Nord est la météo. Un jour, la situation peut être formidable, avec une mer calme et une eau bleue, tandis que le lendemain, cela peut devenir absolument mauvais, avec soit des vents forts et une mer agitée, soit une visibilité tout simplement sombre entre 10 et 30 pieds.

La force la plus influente de la nature est le Gulf Stream, qui effleure la saillie est des Banks alors qu'il coule vers le nord. En raison du Gulf Stream, les températures estivales de l'eau peuvent atteindre en moyenne 70 °C, parfois 80 °C, avec une visibilité sous-marine de plus de 100 mètres. Sur de nombreux sites d'épaves de la région, le courant est souvent suffisant pour rendre impérative l'utilisation d'une ligne descendante.