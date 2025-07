Modèle 3D Endurance « To-the-mm » au Festival of Speed

Le premier modèle d'épave imprimé en 3D de l'emblématique navire de Sir Ernest Shackleton Endurance : besoins particuliers, topographie du site et intégration paysagère. numérique leurs homologues ont été dévoilés lors de l'exposition Future Labs au Goodwood Festival of Speed ​​dans le West Sussex, qui a ouvert ses portes hier (11 juillet) et se poursuit jusqu'au week-end prochain.

L'exposition met en évidence la manière dont « les technologies de pointe en matière de numérisation, d'IA et de visualisation révolutionnent l'accès à certains des sites patrimoniaux les plus reculés et les plus fragiles du monde », explique Elena Lewendon, directrice de l'exploitation du Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), l'organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni à l'origine de ce qu'elle décrit comme une « vitrine historique » du naufrage de l'Antarctique.

Endurance a été écrasé par la glace et a coulé en 1915, et 100 ans après la mort de Shackleton a été localisé à 3 km de profondeur dans la mer de Weddell par le FMHT Endurance22 expédition, l’aboutissement d’une décennie de recherche.

Photogrammétrie d'endurance (FMHT)

Les imprimés en 3D Endurance Ce modèle est réputé pour sa précision au millimètre près et constitue l'une des maquettes d'épave les plus détaillées jamais réalisées. Il a été créé à partir de données scannées ultra-précises capturées lors de l'expédition. Les visiteurs peuvent également découvrir le processus de fabrication.

Parallèlement, des écrans tactiles interactifs invitent le public à explorer l'épave par lui-même, en naviguant sur le pont du navire et sur les fonds marins pour découvrir des objets figés dans le temps.

Cousu ensemble

Le travail de réalisation des modèles a été réalisé par Imagerie Voyis et Recherche en haute merPlus de 25,000 XNUMX photographies haute résolution ont été assemblées à l'aide de la photogrammétrie et combinées avec des données de numérisation laser pour révéler l'épave telle qu'elle se trouvait, jusqu'au grain des bois du navire.

Balayage laser (FMHB)

Des techniques spéciales de correction des couleurs ont été utilisées pour révéler comment Endurance il serait visible à la lumière du jour et mettrait en évidence des caractéristiques qui seraient autrement perdues dans les profondeurs du noir absolu.

« Cette nouvelle norme de numérique la reconstruction ouvre des épaves comme Endurance « Au public, aux scientifiques et aux étudiants du monde entier, offrant une nouvelle façon puissante d'explorer, d'étudier et de sauvegarder le patrimoine sous-marin fragile », déclare Saul Pitaluga, président du FMHT.

Endurance de la poupe après application de la colorisation (Voyis / FMHT)

Future Labs, l'exposition immersive du Festival of Speed, présente des technologies de pointe en robotique, en mobilité et dans l'espace, avec des expositions conçues pour permettre aux personnes de tous âges de s'impliquer.

Les nouvelles technologies utilisées sur Endurance22 auraient des applications directes dans la cartographie des fonds marins, la biologie marine, l'énergie offshore, la défense et la conservation, même si cela est susceptible de réduire la demande dans les profondeurs de plongée humaine pour les services de plongeurs, en particulier dans les situations à haut risque.

Le projet « Seabed 2025 : Mapping Earth's Unseen Oceans » fait également partie des Future Labs 2030. Il reflète le projet Seabed 2030 de la Nippon Foundation-GEBCO visant à cartographier l'ensemble des fonds marins au cours des cinq prochaines années, en utilisant une combinaison d'AUV en eau profonde, de sonars multifaisceaux, de capteurs à distance, d'IA et de données participatives.

La Festival of Speed On estime que Goodwood House, près de Chichester, dans le West Sussex, attire chaque année plus de 200,000 75 visiteurs. L'entrée coûte XNUMX £ pour les adultes et est gratuite pour les enfants.

