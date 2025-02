Des mers étouffantes

at

at 8 h 58

De faibles niveaux d’oxygène apparaissent à mesure que troisième Une menace majeure pèse sur les récifs coralliens tropicaux après le réchauffement et l'acidité des océans – c'est le point de vue de JENNIFER MALLON de l'Université Nova Southeastern, ADRIAN MICHAEL BASS de l'Université de Glasgow et MAGGIE D JOHNSON de l'Université King Abdullah des sciences et technologies

La recherche sur les récifs coralliens s’est concentrée sur la maux jumeaux né d’émissions record de gaz à effet de serre : réchauffement des océans et acidité croissante de l’eau de mer.

Ces menaces mondiales sont causées par l’eau de mer qui absorbe l’excès de chaleur et de dioxyde de carbone que la combustion des énergies fossiles a libéré dans l’atmosphère. Mais il existe une autre conséquence dont on parle rarement.

À l’échelle mondiale, l’oxygène océanique s’appauvrit car l’eau de mer retient moins d’oxygène à mesure qu’elle se réchauffe. Dans les eaux côtières chaudes où poussent les récifs coralliens tropicaux, les effets immédiats d’une faible concentration en oxygène peuvent être catastrophiques.

Des événements d’hypoxie à court terme sont de plus en plus souvent signalés, au cours desquels les niveaux d’oxygène dissous chutent soudainement – ​​souvent déclenchés ou exacerbés par la pollution chimique s’écoulant du sol, comme les engrais riches en nutriments – ce qui peut tuer des communautés coralliennes entières et décimer des récifs en quelques jours.

Les coraux sont des animaux et, comme d'autres animaux aquatiques, ils respirent l'oxygène de l'eau pour alimenter leur métabolisme. Grâce à une relation symbiotique avec des algues microscopiques, les coraux transforment également l'énergie du soleil en nourriture – l'oxygène étant le sous-produit.

Les niveaux d'oxygène dans les récifs coralliens fluctuent naturellement au cours d'un cycle quotidien, l'oxygène dissous atteignant un pic vers midi et diminuant progressivement à mesure que la lumière diminue. La nuit, lorsque la photosynthèse s'arrête, les coraux continuent de respirer (consommer de l'oxygène) et l'oxygène de l'eau de mer s'épuise.

Cette augmentation et cette diminution cycliques de l’oxygène signifient que certains coraux ont déjà développé des stratégies pour résister aux changements d’oxygène dissous.

Lorsque la quantité d’oxygène disponible pour les coraux tombe en dessous de cette plage naturelle, les coraux peuvent être stressés et leurs processus biologiques normaux sont perturbés, entraînant dans de nombreux cas la mort.

Tout comme nous, les coraux ont besoin d’oxygène pour survivre. Mais je (Jennifer Mallon) ai découvert que les effets d’un manque d’oxygène sur les coraux ne sont pas toujours évidents à l’œil nu et que les coraux juvéniles peuvent être particulièrement vulnérables.

Signes difficiles à repérer

Pour comprendre les effets des faibles niveaux d'oxygène sur les coraux, je me suis rendu à la Smithsonian Marine Station en Floride, dans le cadre d'un projet de recherche dirigé par Andrew Altieri de l'Université de Floride et Maggie Johnson et Valerie Paul du Smithsonian.

Au Smithsonian, 24 réservoirs d'eau de mer climatisés simulent différents niveaux de désoxygénation déjà présents sur les récifs coralliens du monde entier, allant d'une désoxygénation sévère, que nos recherches ont observée la côte caraïbe du Panama, à des conditions normales, telles que celles reproduites dans les aquariums du monde entier.

Les chercheurs ont recréé les conditions environnementales des coraux en laboratoire (Jennifer Mallon)

Alors que certains coraux, comme le corail corne de cerf des Caraïbes (Acropora cervicornis), sont morts en quelques jours à cause d'une désoxygénation sévère, d'autres espèces importantes construisant des récifs comme le corail étoilé montagneux (Orbicella faveolata) ont survécu, démontrant ainsi la tolérance à une faible teneur en oxygène était différent selon les espèces.

En étudiant les coraux qui ont survécu à la désoxygénation, nous avons découvert que le stress hypoxique n’était pas toujours visible. Même exposés à la désoxygénation pendant deux semaines, certains coraux ne présentaient aucun signe de blanchissement, c’est-à-dire lorsque les algues colorées disparaissent et que les coraux prennent une couleur blanche fantomatique.

Des mesures plus détaillées ont révélé quelque chose d'inquiétant : malgré les apparences extérieures, faible exposition à l'oxygène le métabolisme des coraux était altéré, ce qui pouvait potentiellement retarder leur croissance et leur capacité à construire des récifs.

Les méthodes existantes pour mesurer la santé des coraux sur le terrain sont principalement visuelles et comprennent des évaluations par des plongeurs expérimentés qui recherchent des signes de décoloration ou de blanchiment des coraux. Les réponses au stress hypoxique que nous avons observées dans notre expérience pourraient passer inaperçues.

Les bébés coraux en danger

Nous voulions également savoir comment la désoxygénation affecte la capacité d’un corail à se reproduire.

La reproduction sexuée des coraux est déjà une affaire délicate. Les épisodes de frai, lorsque les coraux libèrent des paquets d'œufs dans l'eau, ne se produisent que quelques nuits par an et les larves qui en résultent sont extrêmement vulnérables. Peu d'entre elles survivent à la nage de plusieurs jours jusqu'au récif où elles s'installent et se métamorphosent en coraux juvéniles.

Sur les récifs caribéens modernes, les coraux juvéniles sauvages sont rares. Les personnes impliquées dans la restauration des récifs aident les coraux à se reproduire sexuellement en laboratoire et élever les juvéniles afin de les transplanter ultérieurement sur le récif.

Les coraux juvéniles s'installent souvent dans les crevasses du récif, où ils sont exposés à des niveaux d'oxygène inférieurs pendant plus longtemps que dans les récifs coralliens. le large, car moins d’eau coule dessus.

Lorsque nous larves de corail incubées dans l'eau désoxygénée tout au long du processus de colonisation, nous avons constaté que les taux initiaux de survie et de colonisation des larves n'étaient pas significativement affectés.

Les choses ont changé une fois que les larves se sont installées et ont commencé à former des coraux juvéniles. Les coraux juvéniles à un stade précoce, appelés polypes primaires, ne disposent pas d'algues symbiotiques pour les aider à répondre à leurs besoins nutritionnels via la photosynthèse et dépendent donc de la respiration pour leur énergie.

Sans suffisamment d’oxygène, ils ne peuvent pas respirer correctement et commencent à mourir.

Événement de frai de coraux (Mikaela Nordborg / AIMS)

Conservation des coraux dans des eaux essoufflées

Nos recherches peuvent aider les personnes impliquées dans la restauration des récifs à comprendre les besoins en oxygène des coraux, ainsi qu’à mettre en évidence une menace jusqu’alors négligée.

Même les coraux qui survivent à la désoxygénation montrent des signes d’un métabolisme plus faible qui rendra plus difficile la conservation de récifs sains, car la restauration dépend d’une croissance saine des coraux pour régénérer ce qui est endommagé.

Dans une prochaine étape, mesures sur le terrain du métabolisme des coraux Des études seront menées sur la barrière de corail de Floride lorsque les niveaux d'oxygène devraient baisser pendant les mois chauds de l'été, afin de saisir l'impact réel de la désoxygénation sur la santé des coraux.

Les données sur l’oxygène dissous n’ont pas toujours été collectées dans le cadre de la surveillance des récifs, même lors d’événements de blanchissement en eau chaude lorsque l’oxygène est faible.

À mesure que la crise climatique s’aggrave, il devient impératif de renforcer cette surveillance dans les eaux côtières tropicales. Des recherches plus poussées sur la façon dont les différentes espèces de coraux réagissent à l’hypoxie sont également essentielles pour des stratégies de conservation ciblées.

En affrontant de front la menace silencieuse de la désoxygénation, nous pouvons préserver l’avenir des récifs coralliens et des innombrables espèces marines qui en dépendent.

