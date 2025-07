Les inscriptions CITES sur les requins et les raies bénéficient d'un coup de pouce

Selon une nouvelle étude indépendante, les inscriptions à la CITES des requins et des raies menacés semblent améliorer le commerce et la gestion des pêches à « un rythme et à une échelle jamais vus auparavant ».

Menée par l'Université internationale de Floride, la Wildlife Conservation Society (WCS) et ses partenaires, l'étude publiée dans Politique maritime révèle des progrès encourageants dans la mise en œuvre des protections du commerce international dans le cadre de la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) – bien qu'il souligne également les domaines nécessitant une amélioration urgente pour sauvegarder les espèces les plus menacées.

Requin à pointes noires (© Kimberly Jeffries)

L'élan croissant en faveur de la protection se serait manifesté notamment dans les régions riches en biodiversité, comme les tropiques. 48 % des pays signataires de la CITES ont procédé à des réformes réglementaires pour mettre en œuvre les inscriptions. Ces réformes allaient de l'interdiction totale de la récolte et du commerce de toutes les espèces à la protection nationale de chaque espèce et à des quotas fondés sur des données scientifiques.

Parmi les sujets de préoccupation persistants figurent les raies mobula, inscrites à l'Annexe II de la CITES en 2016 et toujours largement commercialisées pour leurs branchies. De nombreux pays exportateurs de produits à base de mobula ne disposent toujours pas des évaluations scientifiques requises par la CITES, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur durabilité.

Selon l'étude, les requins-baleines bénéficient désormais d'une protection renforcée, même si des lacunes subsistent dans le suivi des captures et du commerce d'animaux vivants destinés aux aquariums dans certains pays. Quant aux requins océaniques, bien que figurant parmi les espèces les plus protégées, ils bénéficient toujours de leur protection. ailettes commercialisés illégalement et à des niveaux insoutenables.

Requin-baleine aux Philippines (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Des défis persistants

Les chercheurs ont analysé la mise en œuvre nationale de la CITES dans 183 États parties. L'Indonésie, l'un des plus grands exportateurs de produits dérivés du requin, a fortement investi dans des outils d'identification des espèces et des cadres réglementaires, tandis que le Mozambique s'est également imposé comme un leader en mettant en œuvre une législation nationale, en améliorant ses capacités de contrôle et en prenant des mesures concrètes pour réduire le commerce illégal.

Avant l’inscription à la CITES, de nouveaux « points positifs » comme le Bangladesh, la Colombie, la RAS de Hong Kong, l’Inde et le Pérou étaient réputés pour avoir mis en place peu ou pas de mesures de gestion des requins, tandis que le Gabon était réputé pour avoir fait preuve d’une forte volonté politique de réformer sa législation.

Toutefois, d’autres pays, dont la Mauritanie, le Mexique, la Namibie, Oman et Trinité-et-Tobago, qui avaient pris des engagements formels dans le cadre de la CITES, « ont été confrontés à des défis persistants » en matière d’application et de traçabilité.

« La bonne nouvelle est que nous savons quelles sont les prochaines étapes à suivre maintenant », a commenté Luke Warwick, directeur de la conservation des requins et des raies à la Wildlife Conservation Society.

« Cette étude démontre que l'inscription des requins et des raies à la CITES a créé une véritable dynamique et, avec le soutien approprié, nous pouvons garantir que ces règles internationales aboutissent aux mesures dont nous avons besoin au niveau national pour protéger correctement certaines des espèces les plus emblématiques et les plus menacées de l'océan. »

Cependant, le directeur exécutif du Shark Conservation Fund, Lee Crockett, a averti que « des études scientifiques récentes montrent que 37 % de toutes les espèces de requins et de raies sont menacées, un chiffre qui grimpe à plus de 70 % pour les espèces couramment trouvées dans le commerce international.

« Avec des populations de requins pélagiques en baisse de plus de 70 % au cours du dernier demi-siècle, et des requins de récif fonctionnellement éteints sur un récif corallien sur cinq étudiés, un point de basculement est proche », a-t-il déclaré.

Requin océanique (© WCS)

Les prochaines étapes cruciales comprenaient l’intensification des outils d’identification des espèces dans les ports, le renforcement de la formation des agents des douanes, l’amélioration de la collecte de données sur les volumes et les sources des échanges commerciaux et la promotion de la collaboration transfrontalière entre les agences de pêche et de faune sauvage.

Propositions de la CoP 20

Entre-temps, la CITES a publié des propositions visant à mieux protéger les espèces de requins et de raies les plus menacées, décrivant certaines d’entre elles, notamment les requins-baleines, les requins océaniques, les poissons-coins et les raies manta, comme « en chute libre vers l’extinction ».

Ces propositions reflètent le fait que le commerce durable n’est pas considéré comme réalisable pour ces espèces, leurs caractéristiques biologiques uniques nécessitant le type de protection de haut niveau actuellement accordée aux baleines et aux tortues.

Les pays réunis à la CITES CoP20 Les participants à l'événement de Samarkand, en Ouzbékistan, en novembre, seront invités à envisager d'inscrire les requins-baleines, les requins océaniques à pointes blanches, les raies manta et les raies diable à l'Annexe I de la CITES, qui offre sa plus forte protection en interdisant le commerce.

Des interdictions commerciales temporaires via des propositions de quota zéro sont également envisagées pour les raies-coin et les raies-guitares en danger critique d'extinction, ce qui, selon le WCS, aurait le même impact qu'une inscription à l'Annexe I.

Les nouvelles inscriptions contribueraient à combler les lacunes en matière d’application de la loi, à mettre fin au commerce illégal et à permettre aux gouvernements et aux communautés de protéger les espèces marines clés de la surexploitation et de l’exportation.

Guitare de mer géante (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Deux propositions supplémentaires visent à offrir une protection de niveau Annexe II de la CITES aux espèces de requins et de raies qui sont désormais moins commercialisées pour leurs ailettes que pour l'huile et la viande.

« Au cours de la dernière décennie, l’action de la CITES s’est concentrée sur les requins-ailette « Le commerce, et avec 90 % de ce commerce désormais réglementé, l’attention doit se porter sur d’autres facteurs de la surpêche des requins », insiste le WCS, qui a salué le leadership du Panama, de l’Équateur, du Brésil, du Sénégal, du Bénin, de l’UE et du Royaume-Uni dans la conduite des nouvelles propositions.

Ces propositions appellent à une protection accrue des requins-chasseurs d'eau profonde à croissance lente, afin de garantir que le commerce continu de leur précieuse huile de foie, utilisée dans les cosmétiques haut de gamme, soit légal et durable ; et pour les requins-chiens lisses, surpêchés et commercialisés à l'échelle internationale pour leur viande.

Au total, plus de 70 espèces de requins et de raies sont proposées pour inscription à la CITES lors de la CoP 20, et plus de 50 gouvernements ont ajouté leurs noms à sept propositions d'inscription.

