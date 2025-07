Les satellites et l'IA placent les espèces « protégées » dans les AMP

Une étude inédite a révélé que les aires marines protégées (AMP) réussissent à freiner l'activité de pêche industrielle, mais seulement celles qui comptent parmi les mieux appliquées au monde et qui utilisent pleinement des outils tels que le suivi par satellite et l'intelligence artificielle.

La recherche évaluée par des pairs est intitulée avec assurance La pêche industrielle est quasi inexistante dans les zones marines entièrement et hautement protégéesL'imagerie satellite combinée à la technologie de l'IA peut détecter les navires auparavant intraçables responsables de la pêche illégale, affirme-t-il, soulevant la question de savoir pourquoi toute zone désignée comme AMP au 21e siècle devrait rester un « parc de papier ».

Selon le rapport, 78.5 % des 1,380 82 AMP sélectionnées pour l’étude ne présentaient aucune activité de pêche commerciale. Parmi les AMP où l’imagerie satellite a détecté une activité de pêche illégale, 24 % enregistraient en moyenne moins de XNUMX heures de pêche par année civile.

Jack à Roca Partida, îles Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Les AMP fortement protégées comptaient en moyenne neuf fois moins de navires de pêche par kilomètre carré que les zones côtières non protégées.

Les AMP désignées comme strictement protégées mais avec une activité de pêche importante comprennent celles de la réserve marine des Chagos, des îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et du parc marin de la Grande Barrière de corail (combiné avec le parc marin côtier de la Grande Barrière de corail), chacune avec environ 900 heures de pêche par an.

« Parce que les zones marines strictement protégées découragent la pêche illégale, les poissons sont beaucoup plus abondants à l'intérieur de leurs limites ; ils produisent beaucoup plus de bébés et aident à reconstituer les zones environnantes », note le co-auteur de l'étude, Enric Sala, explorateur National Geographic en résidence et fondateur de Des mers immaculées« En d’autres termes, l’industrie de la pêche a tout intérêt à respecter les règles. »

Langoustes, Roca Partida, îles Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Débordement de poissons

D’autres recherches ont montré que les débordements de poissons et d’invertébrés provenant des AMP peuvent augmenter les prises en dehors de leurs limites de 12 à 18 %.

« La pêche illégale a lieu dans des zones de l’océan réservées à la protection, mais grâce aux satellites, nous avons découvert – pour la première fois – que le niveau de protection détermine le niveau de risque que les pêcheurs industriels sont prêts à prendre », explique Sala.

Selon l'étude, la pêche illégale met en péril la santé des écosystèmes océaniques et la stabilité économique du secteur de la pêche. Les AMP strictement protégées restaurent la vie marine sur leur territoire, améliorent la pêche locale, créent des emplois et des retombées économiques, et renforcent la résilience face au réchauffement des océans.

Dans les AMP qui ne sont que peu ou légèrement protégées, les avantages disparaissent pratiquement.

Poissons et récif corallien à Pulo Anna, Palau (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

« L'océan n'est plus trop grand pour être observé. Grâce aux satellites de pointe et à l'IA, nous rendons la pêche illégale visible et prouvons l'efficacité de mesures de protection marine efficaces », déclare Juan Mayorga, co-auteur de l'étude et scientifique de Pristine Seas.

Pour parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont analysé cinq milliards de positions de navires à partir du système d’identification automatique (AIS), un signal de sécurité basé sur le GPS transmis par de nombreux navires de pêche industrielle.

Ils ont associé ces données à des images satellites générées par un radar à synthèse d'ouverture (SAR), qui peut détecter les navires quelles que soient les conditions météorologiques ou de luminosité.

Combinaison des ensembles de données avec l'utilisation de modèles d'IA développés par Montre de pêche mondiale a permis aux chercheurs de détecter la plupart des navires de pêche de plus de 15 m de long, y compris les navires « sombres » qui évitent de diffuser leur position.

Barracuda à l'atoll de Bikar, aux îles Marshall (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Le tableau complet

« Aucun ensemble de données ne peut à lui seul résoudre le défi de la surveillance de l'activité de pêche en mer ; chacun a ses points faibles », explique Mayorga. « Mais lorsqu'on les combine, leur potentiel se révèle. »

« En fusionnant le suivi AIS avec l’imagerie radar par satellite et l’IA, nous sommes désormais beaucoup plus proches d’une image complète de l’activité humaine à travers l’océan.

« C'est particulièrement important dans les joyaux de l'océan – les zones les plus protégées au monde – où les enjeux en matière d'application de la loi et de biodiversité sont les plus élevés. »

Poisson-ange, San Benedicto, îles Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Les données AIS ont manqué près de 90 % des détections de navires de pêche basées sur le SAR dans les AMP, affirment les auteurs, alors que la nouvelle méthodologie offre un moyen puissant d'évaluer la conformité de la pêche et de combler les angles morts des méthodes de surveillance actuelles.

« En utilisant des satellites pour suivre les navires de pêche, les pays peuvent prédire les emplacements des activités illégales et cibler les efforts de patrouille, économisant ainsi à la fois de la main-d'œuvre et de l'argent », conclut l'auteur principal de l'étude, le professeur Jennifer Raynor de l'Université du Wisconsin-Madison. L'article de recherche est publié dans la revue Science.

Également sur Divernet : La plupart des mesures de protection marine ne fonctionnent pas, Les promesses de dons 30×30 ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan, Un film percutant d'Attenborough condamne le chalutage dans la zone marine protégée, Comment gagner des milliards en protégeant les sites de plongée