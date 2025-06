Roma – Site de plongée de Wakatobi #42

Pour le photographe sous-marin, la magnifique collection de coraux et la vie de poissons unique de Roma à Wakatobi peuvent présenter un choix difficile quant à la voie à suivre : macro ou grand angle.

Roma est l'un des sites de plongée les plus populaires et les plus célèbres de la réserve marine privée entretenue par le Centre de plongée Wakatobi. De nombreuses publications, blogs et critiques de clients l'ont qualifié d'un des meilleurs sites de plongée au monde. Situé juste au large du coin nord-ouest de l’île de Tomia, ce mont marin allongé s’élève des eaux profondes jusqu’à moins de deux mètres de la surface à marée basse. Le site tire son nom de l'anneau frangeant de corail pomme de terre qui entoure la crête de la formation selon un motif rappelant celui du Colisée de Rome.

Les poissons anémones et leurs anémones flexibles prospèrent parmi les colonies de coraux pomme de terre qui dominent la région peu profonde du mont marin allongé de Roma.

Vue d'ensemble le summum le pic peu profond est souvent enveloppé de nuages ​​tourbillonnants de fusiliers, de poissons-papillons pyramidaux, de sergents-majors, de vivaneaux et de balistes à dents rouges, ravissant les plongeurs en apnée qui sont invités à accompagner les plongeurs lors des visites du site. Avec une eau claire et beaucoup de soleil, les plongeurs peuvent chasser la vie marine parmi les nombreuses espèces de coraux qui prospèrent à Roma. Ce niveau supérieur abrite de nombreuses colonies d'anémones et de poissons-clowns qui y résident, et le site est connu pour sa population de kraits marins bagués, que l'on peut souvent apercevoir se faufiler dans les plis et les crevasses des fonds marins.

Au milieu des profondeurs à Roma, un plongeur est accueilli par un grand banc de vivaneaux.

Lorsque les plongeurs descendent du sommet, ils peuvent être immergés dans un grand banc de barracudas à nageoires noires et à gros yeux, ou nager dans une masse grouillante de vivaneaux et de carangues crevalle.

Le paysage des monts sous-marins de Roma abrite un mélange dense de coraux durs et d'éponges, la plupart surmontés de crinoïdes.

À la marque des 20 mètres, les prolifiques colonies de coraux du site partagent l'espace avec un bosquet de grandes éponges en tonneau. Un aperçu des recoins intérieurs de ces organismes filtreurs surdimensionnés peut révéler une multitude de minuscules crustacés.

Communément appelées corail à disque ou à volutes, les immenses colonies de Turbinaria mesenterina peuvent souvent prendre une configuration ressemblant à une rose géante. Roma comprend deux de ces formations, la plus grande mesurant environ 6 mètres (20 pieds) de diamètre.

Aucune visite à Rome n'est complète sans un arrêt pour voir la formation emblématique connue sous le nom de The Rose. Cette colonie circulaire de corail turbinaria mesure environ 6 mètres (20 pieds) de diamètre. Vus d’en haut, les plis sculptés en forme de feuilles de la formation se combinent pour créer l’impression d’une fleur rose géante. D'après la taille de cette colonie de corail, on estime qu'elle a au moins 300 ans.

Lorsqu'il s'agit de merveilleux trésors et friandises, Roma les transporte petits et grands, même les plus petits, comme cet hippocampe pygmée de Pontoh (Hippocampus pontohi).

Après avoir vu The Rose, les plongeurs commencent généralement une lente ascension qui permet des profils à plusieurs niveaux de plus d'une heure. En gravissant la face en forme de crête du mont marin, ils peuvent choisir entre deux paysages nettement différents. À gauche, le sommet devient un mur presque vertical recouvert d'un mélange dense de coraux durs et d'éponges. Les crinoïdes se perchent sur les bords extérieurs des coraux ramifiés, étendant des tentacules à froufrous et multicolores pour attraper les morceaux qui passent apportés par le courant. Un examen plus attentif peut révéler des poissons crocodiles en embuscade au bord d'un affleurement.

Pour les photographes sous-marins, Roma peut être un défi difficile à choisir entre la macro et le grand angle. En allant loin, vous courez le risque de manquer de superbes sujets macro comme ce poisson-scorpion à feuilles violettes.

Le côté opposé du mont offre une pente plus douce recouverte de corail pavona et de touffes d'éponges colorées, le tout entrecoupé de parcelles de sable blanc. Les bras des coraux en forme de laitue offrent un abri à une variété de petits poissons de récif. Seiche et poulpe se trouvent sur ce site avec une régularité prévisible. Un examen plus approfondi révèle des nudibranches multicolores engagés dans des marches lentes et glissantes, des crevettes mantes en chasse et des mâchoires à bandes jaunes creusant des terriers dans les parcelles de sable.

