« Un mépris téméraire pour la sécurité » : un rapport critique le pilote de Titan Rush

La perte catastrophique de la Titane submersible et ses cinq occupants lors d'une plongée à 3.8 km de profondeur Titanic L'accident survenu sur le site du naufrage en juin 2023 aurait pu être évité, a déclaré mardi le Conseil d'enquête maritime des garde-côtes américains (MBI), dans un rapport percutant sur les circonstances de l'incident mortel.

Les événements ont été décrits en détail dans Divernet rapports à l'époque et à la suite de l'incident. L'« événement déclencheur » était une perte d'intégrité structurelle qui a provoqué l'implosion catastrophique de Titanela coque, le point de rupture probable étant le joint adhésif entre son dôme avant en titane et le segment en titane ou la coque en fibre de carbone.

Des défauts de conception et de construction du submersible ont affaibli son intégrité structurelle, qui s'est probablement aggravée au fil du temps. Selon le rapport du MBI, les principaux facteurs ayant contribué à l'implosion étaient les procédures inadéquates de conception, de certification, de maintenance et d'inspection de l'opérateur OceanGate. Titane.

Des ingénieurs en sécurité maritime examinent l'embout arrière en titane récupéré du Titan (US National Transportation Safety Board)

Parmi de nombreux autres détails, le Rapport 327 page fait référence à l'ampleur de la tromperie impliquée dans la vente Titanic expéditions de « spécialistes de mission », un terme désignant des passagers payants destinés à contourner la réglementation, sur un submersible qui n'avait effectué que 11 plongées d'essai et n'avait pas dépassé les profondeurs autorisées pour la plongée sous-marine avant de commencer à emmener ces passagers vers le Titanic.

Des chiffres gonflés

Le rapport révèle « une tendance inquiétante de fausses déclarations et de mépris téméraire pour la sécurité dans l'exploitation du Titane submersible », avec le PDG d'OceanGate, Stockton Rush, qui en tant que pilote était l'un des cinq occupants à mourir dans l'incident, « utilisant apparemment des chiffres gonflés pour renforcer la sécurité perçue et le nombre de plongées du dernier Titane coque.

« Cette manipulation délibérée des données a créé une fausse impression quant à la fiabilité et à la sécurité avérées du submersible et, surtout, cette fausse représentation a donné aux spécialistes de la mission un sentiment exagéré de sécurité », explique le MBI. « Les essais limités du modèle final Titane « La coque contredit directement toute affirmation de validation rigoureuse. »

À titre d'exemple de ce qui est décrit comme le « mépris de Rush pour les protocoles de sécurité traditionnels des submersibles », le rapport indique qu'en 2021, il avait choisi d'utiliser seulement quatre boulons au lieu des 18 requis pour sécuriser Titanele dôme avant du reste du submersible « parce que cela a pris moins de temps ».

Le submersible Titan et sa plateforme (OceanGate)

Les objections du directeur de l'ingénierie ont été ignorées, et bien que Titane Alors qu'il était hissé sur le vaisseau-mère, les boulons se sont rompus, provoquant le détachement du dôme et sa chute sur la plateforme submersible. Cet incident a mis en évidence la propension d'OceanGate à ne pas évaluer rigoureusement les risques opérationnels, privilégiant souvent l'efficacité opérationnelle à la sécurité.

L'entreprise n'aurait pas correctement enquêté ni traité les anomalies connues de la coque après son accident de 2022. Titanic expédition. TitaneLe système de surveillance en temps réel d'OceanGate avait généré des données qui auraient dû être analysées et traitées, mais OceanGate n'avait effectué aucune maintenance préventive, ni correctement stockées. Titane pendant sa longue pause avant l'expédition de 2023.

« L'implosion est presque une certitude »

Le MBI fait référence à une « culture de travail toxique » chez OceanGate, avec des employés, en particulier ceux occupant des postes techniques et opérationnels, « dissuadés et rabaissés pour avoir exprimé leurs préoccupations, créant un environnement où la sécurité était mise de côté et les employés concernés démissionnaient ou étaient licenciés ».

Les multiples rôles de Rush en tant que cofondateur, PDG, secrétaire du conseil d'administration, pilote en chef et investisseur principal « lui ont permis de consolider progressivement son contrôle centralisé et dominant sur toutes les décisions et opérations d'OceanGate », indique le rapport.

Stockton Rush : « Dédain pour les protocoles de sécurité traditionnels des submersibles »

« Cette structure d'entreprise, combinée à l'absence de surveillance externe significative et à l'attitude dédaigneuse de la direction à l'égard des préoccupations de sécurité, a créé un environnement qui a permis Titane de continuer à fonctionner avec la menace de son implosion éventuelle devenant presque une certitude.

Les quatre hommes qui sont morts aux côtés du Rush étaient des vétérans des submersibles français et Titanic Paul-Henri Nargeolet, spécialiste de la plongée, et les Britanniques Hamish Harding et Shahzada Dawood, accompagnés de leur fils Suleman, âgé de 19 ans. L'expédition de 2023 avait été annoncée comme comprenant cinq missions distinctes de 8 à 10 jours, et les spécialistes de la mission « Dive 88 », vouée à l'échec, avaient déboursé 650,000 XNUMX £ pour cette plongée.

OceanGate aurait été confronté à des déficits financiers croissants, car des sponsors nerveux se sont retirés.

Selon le rapport, la signature des décharges de responsabilité par les spécialistes de mission était généralement programmée juste avant les plongées prévues. À ce moment-là, malgré la promesse d'une « formation interne de 74 heures », le niveau de formation avait considérablement varié, souvent très insuffisant, et les examens médicaux étaient inadéquats, voire inexistants.

Des garanties pour l'avenir

Le rapport fait référence à un cadre réglementaire national et international inadéquat pour les opérations submersibles et les « navires de conception nouvelle », ainsi qu'à un processus de dénonciation inefficace en vertu de la loi sur la protection des marins aux États-Unis.

Il comprend donc 17 recommandations de sécurité visant à renforcer la surveillance des opérations submersibles, à améliorer la coordination entre les agences fédérales américaines et à combler les lacunes de la politique maritime internationale.

Ces recommandations comprennent la restriction de la désignation de « navire de recherche océanographique » pour les submersibles ; l’élargissement des exigences fédérales et internationales à tous les submersibles effectuant des plongées scientifiques ou commerciales ; et l’exigence d’une documentation des garde-côtes pour tous les submersibles américains.

Ce qui est arrivé à Titan pourrait annoncer une nouvelle surveillance des submersibles (OceanGate)

Le rapport MBI des garde-côtes a également recommandé de renforcer le personnel des garde-côtes pour soutenir la nouvelle surveillance de la construction de submersibles et de « navires de conception nouvelle », y compris les inspections sur le terrain.

D'autres recommandations incluent l'obligation pour les opérateurs de submersibles de soumettre des plans de plongée et d'intervention d'urgence aux officiers locaux des garde-côtes ; l'évaluation des capacités de recherche et de sauvetage sous-marins des garde-côtes ; et la collaboration avec l'Organisation maritime internationale. (OMI) définir les submersibles à passagers et étendre les exigences internationales de sécurité lorsqu'ils opèrent en haute mer.

Une surveillance renforcée

Le rapport appelle également à la création d'une nouvelle Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et un accord entre les garde-côtes pour clarifier les protocoles d'enquête sur les lanceurs d'alerte et améliorer la coordination inter-agences aux États-Unis.

« L'enquête de deux ans a permis d'identifier de multiples facteurs contributifs qui ont conduit à cette tragédie, fournissant de précieuses leçons apprises pour prévenir un futur incident », a commenté Titane Jason Neubauer, président du MBI : « Il est nécessaire de renforcer la surveillance et d'offrir des options claires aux opérateurs qui explorent de nouveaux concepts en dehors du cadre réglementaire existant. »

Neubauer s'est dit optimiste quant au fait que les conclusions et les recommandations « contribueraient à améliorer la sensibilisation aux risques et à l'importance d'une surveillance appropriée tout en ouvrant la voie à l'innovation ».

Le commandant des garde-côtes doit maintenant examiner le rapport avant qu’un « mémorandum d’action final » ne soit publié.