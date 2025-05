Vérification de la réalité : la restauration des coraux ne sauvera pas les récifs coralliens du monde

at

at 8 h 30

Ce n'est pas un message que tous les plongeurs voudront entendre, mais des recherches indépendantes sur des projets de restauration de coraux dans le monde entier ont conduit COREY JA BRADSHAW de l'Université Flinders, CLELIA MULÀ de l'Université d'Australie occidentale, GIOVANNI STRONA de l'Université d'Helsinki et leur équipe à une conclusion difficile.

Les récifs coralliens sont bien plus qu'un simple lieu de visite. Ils comptent parmi les écosystèmes les plus riches au monde, abritant environ un tiers de toutes les espèces marines.

Ces récifs bénéficient également directement plus d'un milliard de personnes, assurant des moyens de subsistance et une sécurité alimentaire, ainsi qu’une protection contre les tempêtes et l’érosion côtière.

Sans les récifs coralliens, le monde serait bien plus pauvre. C'est pourquoi, lorsque les coraux meurent ou sont endommagés, de nombreuses personnes tentent de les restaurer. Mais l'ampleur de la tâche s'accroît avec le réchauffement climatique.

In notre nouvelle rechercheNous avons examiné l'ampleur des projets de restauration des coraux existants dans le monde. Nous avons analysé les facteurs de réussite ou d'échec, ainsi que le coût réel de la restauration des récifs déjà perdus. La restauration des récifs coralliens déjà perdus dans le monde pourrait coûter jusqu'à 26 12.5 milliards de dollars australiens (XNUMX XNUMX milliards de livres sterling).

Blanchi Acropora coraux aux Maldives (Davide Seveso / Université de Milan)

Pertes globales

Malheureusement, les récifs coralliens souffrent partout dans le monde. Réchauffement climatique et vagues de chaleur marines sont les principaux coupables, mais surpêche et Pollution aggraver les choses.

Lorsque les températures de la mer dépassent la moyenne saisonnière pendant des périodes prolongées, les coraux peuvent devenir blanchiIls perdent leur couleur lorsqu'ils expulsent leur algue symbiotique En cas de stress, le squelette blanc se révèle. Un blanchissement important peut tuer le corail.

Le blanchissement et la mort massive des coraux sont désormais monnaie courante. Le mois dernier, un panache massif d'eau chaude a été observé. blanchi de vastes zones du récif de Ningaloo sur la côte nord-ouest de l'Australie, tout comme de vastes sections du nord de la Grande Barrière de corail blanchissaient sur la côte nord-est.

Depuis début 2023, un blanchissement massif des coraux s'est produit dans toute la tropiques et certaines parties de l'océan Indien.

Au cours des 40 dernières années, l’étendue des récifs coralliens a diminué de moitié. À mesure que le changement climatique se poursuit, les épisodes de blanchissement et la mort des coraux vont devenir plus commun. Plus de 90% des récifs coralliens risquent de subir une dégradation à long terme d’ici la fin du siècle.

Coraux morts aux Maldives suite à un épisode de blanchissement (Simone Montano / Université de Milan)

Intervention directe

La restauration des récifs coralliens peut prendre plusieurs formes, y compris l'élimination des espèces mangeuses de coraux telles que perroquet, transfert de frai de corail ou même manipuler le communauté locale de microbes pour améliorer la survie des coraux.

Mais de loin le type de restauration le plus courant est «jardinage de coraux», où des fragments de corail cultivés dans des pépinières sont transplantés sur le récif.

Le problème réside dans l'échelle. La restauration des coraux ne peut être menée à bien qu'à petite échelle. La plupart des projets ne couvrent que quelques centaines ou quelques milliers de mètres carrés. À titre de comparaison, près de 12,000 XNUMX km² de perte et dégradation entre 2009 et 2018. Les projets de restauration sont loin d’atteindre l’ampleur nécessaire pour compenser les pertes dues au changement climatique et à d’autres menaces.

Les écologistes travaillent à la préservation des coraux et à la préservation de ces formes de vie uniques.

Des coûts exorbitants

La restauration des coraux est cher, allant d'environ 10,000 226 à 4,800 millions de dollars (109 XNUMX à XNUMX millions de livres sterling) par hectare. Cette large fourchette reflète les coûts variables des différentes techniques utilisées, la facilité d'accès et le coût de la main-d'œuvre.

Par exemple, la culture de coraux (fragments de corail cultivés en pépinière et transplantés sur le récif) est relativement peu coûteuse (coût médian : 558,000 270,000 $, soit 830,000 400,000 £ par hectare) par rapport à l’ensemencement de larves de corail (coût médian : 226 109 $, soit XNUMX XNUMX £ par hectare). La construction de récifs artificiels peut coûter jusqu’à XNUMX millions de dollars (XNUMX millions de livres sterling) par hectare.

Nous avons estimé que cela coûterait plus de $ 1.6 milliards (772 millions de livres sterling) pour restaurer seulement 10 % des zones coralliennes dégradées à l'échelle mondiale. Ce calcul repose sur le coût par hectare le plus bas et suppose que tous les projets de restauration soient couronnés de succès.

Même notre estimation la plus prudente est quatre fois supérieure à l’investissement total dans la restauration des coraux au cours de la dernière décennie (410 millions de dollars ou 198 millions de livres sterling).

Il est toutefois raisonnable d'utiliser le coût par hectare le plus élevé, compte tenu des taux d'échec élevés, de la nécessité d'utiliser plusieurs techniques sur un même site et des coûts importants liés aux interventions sur des récifs isolés. Restaurer 10 % des zones coralliennes dégradées dans le monde, à hauteur de 226 millions de dollars par hectare, coûterait plus de 26 12.5 milliards de dollars (10 XNUMX milliards de livres sterling), soit près de dix fois le coût de l'Australie. PIB annuel.

Il est donc financièrement impossible de s’attaquer à la perte continue des récifs coralliens par la restauration, même si des projets locaux peuvent encore apporter certains bénéfices.

Les pépinières de cordes nourrissent les fragments de corail jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être plantés (Luca Saponari / Université de Milan)

L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement

Notre Une étude Nous avons également examiné les facteurs qui motivent le choix des sites de restauration. Nous avons constaté que cela dépend principalement de la proximité d'un récif avec les implantations humaines.

En soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais nous avons également constaté que les actions de restauration étaient plus susceptibles d'avoir lieu sur des récifs déjà dégradés par l'activité humaine et comptant moins d'espèces coralliennes.

Cela signifie que nous ne ciblons pas nécessairement les sites où la restauration a le plus de chances de réussir ou qui présentent la plus grande importance écologique.

Une autre limitation est que le jardinage corallien n'implique normalement que quelques espèces de coraux – la plus facile à élever et à transplanter. Bien que cela puisse augmenter la couverture corallienne, ne restaure pas la diversité corallienne dans la mesure où nécessaire pour des écosystèmes sains et résilients.

Mesurer le « succès »

Une autre triste réalité est que plus d’un tiers de tous les efforts de restauration des coraux échouerLes raisons peuvent inclure une mauvaise planification, des technologies non éprouvées, une surveillance insuffisante et des vagues de chaleur ultérieures.

Malheureusement, il n'existe pas de méthode standard pour collecter des données ou rendre compte des projets de restauration. Il est donc difficile, voire impossible, d'identifier les conditions de réussite et le rythme des améliorations est ralenti.

Réussir maintenant, échouer plus tard

La plupart des transplantations de coraux sont surveillées moins de 18 moisMême s'ils survivent à cette période, rien ne garantit qu'ils survivent plus longtemps. Le taux de réussite à long terme est inconnu.

Lorsque nous avons examiné la probabilité d’épisodes de chaleur extrême immédiatement après la restauration et dans les décennies à venir, nous avons trouvé La plupart des sites restaurés avaient déjà subi un blanchissement important peu après leur restauration. Il sera difficile de trouver des sites épargnés par le réchauffement climatique.

Parfois, le jeune corail est blanchi avant la fin du projet de restauration (Davide Seveso / Université de Milan)

Rien ne remplace l’action climatique

La restauration des coraux peut s'avérer un outil précieux dans certaines circonstances, notamment lorsqu'elle favorise l'engagement communautaire et répond aux besoins locaux. Cependant, il n'est pas encore possible – et il se pourrait bien qu'il ne le soit jamais – de la déployer suffisamment à grande échelle pour avoir des effets positifs significatifs à long terme sur les écosystèmes coralliens.

Cette prise de conscience devrait stimuler un débat constructif sur le moment et les lieux où une restauration est justifiée. Sans pour autant endiguer la rythme et ampleur du changement climatique, on a peu de pouvoir pour sauver les récifs coralliens de pertes massives au cours du siècle à venir et au-delà.

D’autres approches de conservation telles que l’établissement, le maintien et l’application aires marines protégées et l'amélioration la qualité de l'eau pourraient améliorer les chances de réussite d'un projet de restauration corallienne. Ces efforts pourraient également soutenir les communautés humaines locales avec des incitations à la conservation.

Le renforcement des stratégies complémentaires pourrait donc renforcer la résilience des écosystèmes, étendant ainsi la portée et le succès des projets de restauration des coraux.

Également sur Divernet : Le projet corallien ReefSeed accueilli aux Maldives, Des scientifiques découvrent des coraux résistants à la chaleur cachés à la vue de tous, Nos modèles numériques 3D pourraient aider à revitaliser d'immenses récifs coralliens, Augmentation considérable de la résistance à la chaleur grâce aux super-coraux de Secore