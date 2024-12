Les épaves polluantes sont une bombe à retardement

Ils se cachent au fond de nos océans, déclare FRASER STURT de l'Université de Southampton

Au fond des océans et des mers se trouvent plus de 8,500 XNUMX épaves de navires datant des deux guerres mondiales. On estime que ces épaves contiennent jusqu'à 6 milliards de gallons (22.7 milliards de litres) de pétrole, aussi bien que munitions, toxique métaux lourds et même des armes chimiques.

Pendant des décennies, ces épaves sont restées en grande partie hors de vue et hors de l'esprit. Mais pendant tout ce temps, leur les structures se sont dégradées, augmentant inexorablement les risques de rejets soudains de substances toxiques dans le milieu marin sûr, heureux et sain.

Dans certaines régions du globe, le changement climatique aggrave ce risque. La hausse des températures des océans, l’acidification et la multiplication des tempêtes accélèrent la dégradation de ces épaves.

Bien entendu, les épaves des guerres mondiales ne sont pas les seules à être retrouvées au fond des mers, de nombreuses autres venant aggraver le problème. Le coût de la résolution de ce problème mondial a été estimé à 340 milliards de dollars américains (261 milliards de livres sterling).

Combien de ces épaves constituent une menace pour la sécurité des personnes, des communautés côtières et de l'environnement ? Que peut-on faire – et pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt ?

Cartographie du problème

Les chiffres bruts en dollars et le nombre d'épaves sur la carte suscitent à juste titre des inquiétudes. Les travaux de chercheurs tels que Paul Heersink Les chercheurs ont rassemblé différents ensembles de données pour mieux visualiser l’ampleur du défi. Pourtant, ces chiffres et la position des points sur les cartes peuvent également donner un faux sentiment de certitude.

Il n'en demeure pas moins que les océans et les mers du monde ne sont pas aussi bien cartographiés que nous le souhaiterions : environ 23 % d'entre eux ont été décrits et cartographiés en détail. Même ce niveau de détail est souvent insuffisant pour identifier avec certitude une épave, sans parler de déterminer le risque qu'elle pourrait représenter.

L'épave de Pearl Harbor, qui fuit lentement, attire toujours la vie marine (Jill DeVito)

Il existe actuellement un effort mondial visant à améliorer notre cartographie de l’espace océanique sous les auspices de l’ Projet Fonds marins 2030, qui vise à atteindre une résolution universelle de 100 x 100 m. Cela signifie qu'un « pixel » d'information équivaudrait à environ deux terrains de football.

Cela transformera notre compréhension du fond de l’océan, mais ne révélera pas les détails de toutes ces choses que vous pourriez cacher dans ces deux terrains de football (qui comprennent de nombreuses épaves).

La plupart des épaves qui pourraient poser les plus grands problèmes se trouvent dans les eaux côtières moins profondes, où les initiatives de cartographie du gouvernement et le travail de l'industrie fournissent des résolutions beaucoup plus élevées, mais le défi de l'identification demeure.

Qu'en est-il des documents d'archives ? Les documents historiques, tels que ceux détenus par Fondation Lloyd's Register Les rapports de recherche, qui se sont tenus à Londres, sont essentiels pour apporter une plus grande certitude quant à l'ampleur et à la nature du défi. Ils contiennent des détails sur la structure des navires, les cargaisons transportées et les dernières positions connues avant la perte.

La précision de ces positions est toutefois variable, ce qui signifie qu'il n'est pas simple de savoir exactement où se trouve une épave sur le fond marin, et donc comment l'étudier et évaluer son risque. Ce point est mis en évidence par les travaux d'un archéologue maritime britannique Innes McCartney et océanographe Mike Roberts, dont les recherches géophysiques et archivistiques détaillées dans la mer d'Irlande ont démontré que les épaves historiques ont souvent été mal attribuées et mal localisées. Cela signifie que les points sur la carte sont souvent aux mauvais endroits, et jusqu'à 60 % peuvent se trouver dans des endroits inconnus sur le fond marin.

Naufrage (Pascal Ingelrest / Pexels)

Une course contre la montre

La plupart des épaves les plus préoccupantes sont en métal ou en bois et métal. L'acier de ces épaves se dégrade lentement, ce qui augmente les risques de déversement de cargaisons et de panne de composants. Mais ce n'est qu'une partie du risque.

La mer devient un lieu de plus en plus fréquenté, avec une pêche plus intensive et une intensification de la construction de parcs éoliens offshore et d’autres installations énergétiques pour respecter les engagements en matière de zéro émission nette. Tous ces éléments affectent les fonds marins et peuvent perturber physiquement ou modifier la dynamique des sites d’épaves.

Il n’y a pas de limite de temps pour le tournoi. Cependant, si vous restez inactif pendant une longue période, vous serez déconnecté de BBO et la partie sera perdue. une reconnaissance mondiale croissante de la nécessité de s’attaquer à ce problème, qui n’a pas encore été résolu en raison de la complexité du défi international et interdisciplinaire qu’il pose.

De nombreuses épaves reposent dans les eaux au large des pays qui ont rien à voir avec le propriétaire d'origine du navire. Comment déterminer alors qui est responsable ? Et qui paie les frais de nettoyage – surtout lorsque le propriétaire initial bénéficie de l’échappatoire juridique de l’immunité souveraine ?

Selon ce concept, l’État du pavillon (le pays où le navire est immatriculé) ne peut être tenu responsable en vertu du droit international et n’est donc pas légalement tenu de payer.

Au-delà de ces questions fondamentales de responsabilité, il existe des défis techniques. Il est difficile de savoir exactement combien d'épaves préoccupantes existent et comment les localiser. Comment évaluer leur état et déterminer si une intervention est nécessaire ? Et si oui, comment intervenir ?

Chacune de ces questions constitue un défi complexe, et leur résolution nécessite la contribution d’historiens, d’archéologues, d’ingénieurs, de biologistes, de géophysiciens, de géochimistes, d’hydrographes, d’analystes de données géospatiales et d’ingénieurs.

Des projets régionaux ont déjà fait des progrès considérables et ont démontré ce qui peut être accompli. Cependant, l’ampleur du problème dépasse la somme de travail accomplie à ce jour.

Les nouvelles technologies sont évidemment essentielles, tout comme les nouvelles attitudes. Au cœur du problème se trouve une question de connaissances et de certitude : est-ce bien la catastrophe que nous imaginons, est-ce un problème et si oui, à quelle échelle de temps ?

Les progrès réalisés dans le domaine des drones sous-marins, appelés véhicules sous-marins autonomes (AUV), équipés d'une série de capteurs pour mesurer le fond marin et détecter les polluants, pourrait aider améliorer nos connaissances sur l'emplacement des épaves, ce qu'elles transportent et leur état de détérioration. Les AUV peuvent fournir des données relativement peu coûteuses et à haute résolution qui produisent moins d'émissions qu'une campagne d'enquête comparable menée à partir d'un grand navire de recherche.

Déploiement d'un AUV (MBARI)

Mais nous devons aussi partager ces informations et les comparer avec les données des archives pour contribuer à générer des connaissances et des niveaux de certitude plus élevés. Trop souvent, les relevés et les enquêtes sous-marines se déroulent de manière cloisonnée, les données étant détenues par des agences ou des entreprises individuelles, ce qui empêche une amélioration rapide et cumulative des connaissances.

La gravité des risques environnementaux et sécuritaires posés par les épaves au fond des océans, ainsi que leur évolution au fil du temps, ne sont pas entièrement connues. Mais c'est un problème que nous pouvons résoudre.

Il faut agir maintenant, en s’appuyant sur un cadre réglementaire et financier solide et sur des normes techniques pour la remédiation. Un partenariat mondial – nom de code Projet Tangaroa – a été convoquée pour stimuler ce cadre – mais une volonté politique et un financement sont nécessaires pour en faire une réalité.

Grâce à un travail d’archivage et d’enquête ciblé, et en partageant des données et des idées, nous pouvons tracer la voie vers un avenir où la mer ne sera pas un lieu où nous ignorons aujourd’hui des choses qui nous menaceront demain.

