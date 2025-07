Les orques invitent les humains à déjeuner et partagent des massages

Plus de 30 cas d'orques sauvages tentant de partager leurs proies avec des humains font l'objet d'une étude publiée aujourd'hui (30 juin). Ces incidents, répartis sur quatre océans, ont été documentés sur deux décennies et impliquaient des orques offrant à des humains une variété de poissons, de mammifères et d'invertébrés fraîchement acquis.

Les orques s'approchent des gens, laissent tomber l'objet et attendent une réponse, selon les scientifiques qui ont été témoins de ce comportement et ont passé du temps à essayer de l'expliquer.

Une orque en Nouvelle-Zélande offre à un plongeur un morceau de foie de raie aigle (Orca Research Trust)

Une orque offre une raie mobula entière à une personne sur un bateau au large des côtes mexicaines, vue depuis et sous la surface (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

Ils ont conclu que les orques profitaient des occasions de pratiquer un comportement culturel acquis, d'explorer ou de jouer pour tenter d'en apprendre davantage et potentiellement de développer des relations avec les gens.

« Les orques sont très sociables et nous les voyons fréquemment partager leur nourriture », a déclaré la Dre Ingrid Visser, deuxième auteure de l'étude. « Documenter et décrire leur comportement lorsqu'ils tentent de partager leur nourriture avec les humains dans divers endroits du globe est fascinant. »

« Les orques sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire qui mangent souvent d'autres grands mammifères, mais lorsqu'il s'agit de personnes, elles préfèrent parfois partager, indiquant leur intérêt à établir des relations en dehors de leur propre espèce », a ajouté Vanessa Prigollini, troisième auteure.

Une orque heureuse d'interagir avec les humains (Orca Research Trust)

« Il semble y avoir un élément prosocial dans ces cas indiquant une réciprocité généralisée interspécifique, ce qui est extrêmement inhabituel à observer chez tout animal non humain et suggère une convergence évolutive entre les orques et les humains », a déclaré l'auteur principal Jared Towers.

Théorie de l'esprit

Le Dr Carl Safina, écologiste et auteur, qui n'a pas participé à l'étude, a commenté : « Parmi les esprits nombreux et variés de la mer, les plus remarquables sont probablement ceux des orques. Les récits anecdotiques sur leur intelligence presque surréaliste abondent. »

Mais ici, ces scientifiques ont systématiquement rassemblé une impressionnante série de cas où des orques vivant en liberté ont démontré qu'elles possédaient une « théorie de l'esprit », ce qui signifie que leur esprit comprend que les humains en ont aussi. Les psychologues ont souvent insisté sur le fait que la « théorie de l'esprit » n'appartient qu'aux humains.

Les orques ne sont pas du même avis. Elles ont cherché à interagir avec nous à maintes reprises et sont curieuses de notre présence. Après avoir vécu des millions d'années en mer, nous, dans nos bateaux, devons leur sembler des extraterrestres en visite.

« Et, en effet, nous sommes des étrangers dans un lieu étrange que nous connaissons à peine, et sur lequel nous avons encore presque tout à apprendre. » La recherche a impliqué les organisations Bay Cetology, Orca Research Trust et Marea, et l'étude est publiée accès libre dans le Journal de psychologie comparée.

Orques partageant de la nourriture (Jared Towers)

Tu me grattes le dos, je te gratterai le tien

Pendant ce temps, une population d’orques a fait les gros titres en raison de sa tendance inattendue à utiliser du varech pour se masser les uns les autres – ce qui serait la première preuve de fabrication d’outils enregistrée parmi les mammifères marins.

Des images filmées par drone montrant des orques résidentes du Sud dans la mer des Salish, dans les eaux intérieures de l'État de Washington, ont révélé ce comportement. Les orques mordaient l'extrémité d'une tige de varech, la plaçaient entre leur corps et celui d'un partenaire et la faisaient rouler entre elles pendant de longs moments.

Bien que la population ait été formellement étudiée pendant 50 ans et décrite comme « les orques les mieux étudiées de la planète », cette pratique n’avait pas été repérée sur les images antérieures collectées depuis des avions en raison de sa définition relativement médiocre.

Plusieurs espèces de baleines étaient connues pour se livrer au « kelping », qui consiste à déplacer le varech avec leur tête. ailettes et leurs corps pour jouer ou pour maintenir une peau saine. Cependant, dans ce que l'on appelle désormais « allokelping », le varech est sélectionné, taillé et manipulé par deux orques travaillant à l'unisson.

Deux orques s'entraident – ​​les algues sont à peine visibles entre leurs corps (Centre de recherche sur les baleines)

L'étude a été menée par le Centre de recherche sur les baleines en collaboration avec l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni. « Nous avons été stupéfaits lorsque nous avons constaté ce comportement », a déclaré CWR Directeur de recherche, Dr Michael Weiss. « La tige de varech est ferme mais flexible, comme un tuyau d'arrosage rempli, avec une surface extérieure glissante. Je pense que ces caractéristiques en font un outil de toilettage idéal. »

Ce que je trouve remarquable dans ce comportement, c'est son ampleur au sein de la population. Des mâles et des femelles de tous les stades de développement et des trois groupes de résidents du sud ont été observés en train d'utiliser le varech de cette manière. Tout porte à croire que c'est un élément important de leur vie sociale.

Je ne peux pas arrêter d'aider

L'équipe a observé des allo-assistances pendant huit des douze jours couverts par l'étude et pense qu'il pourrait s'agir d'un comportement universel au sein de cette population. Les orques étaient plus susceptibles de choisir comme partenaires d'allo-assistance des parents maternels proches et d'âge similaire.

« Chez les primates, y compris les humains, le toucher atténue le stress et aide à construire des relations », a commenté le professeur Darren Croft de l’Université d’Exeter et directeur exécutif du CWR.

« Nous savons que les orques entrent souvent en contact avec d’autres membres de leur groupe – en les touchant avec leur corps et ailettes – mais utiliser du varech comme celui-ci pourrait améliorer cette expérience.

Une lame de varech peut être vue dans la bouche de l'orque à gauche (Centre de recherche sur les baleines)

Cela pourrait également être important pour la santé de la peau. Les baleines et les dauphins ont diverses stratégies pour se débarrasser des peaux mortes, et ceci pourrait être une autre adaptation à cet effet.

Les algues brunes comme le varech géant possèdent également des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires qui pourraient être bénéfiques pour les baleines. Nous menons actuellement des recherches plus approfondies pour confirmer ces premiers résultats et étudier les bienfaits de ce comportement sur le plan social et cutané.

Des orques de certaines populations ont été observées en train de frotter leur corps sur des plages de pierres lisses, probablement pour éliminer les peaux mortes et les parasites, mais la population résidente du sud n'en fait pas partie.

Avenir sombre

Lors du dernier recensement du CWR en 2024, il ne restait que 73 résidents du Sud, un nombre extrêmement faible. Leur avenir est « très sombre », selon Weiss, aggravé par un faible taux de natalité.

Leur principale proie, le saumon quinnat, est en déclin en raison de la surpêche, du changement climatique et de la destruction de leurs habitats de frai. La forêt de varech où les orques trouvent leurs outils de toilettage est également en déclin. La pollution et le bruit liés aux activités humaines constituent d'autres facteurs perturbateurs.

« L'allo-aide est une preuve supplémentaire du caractère unique des habitants du Sud », déclare Weiss. « Si nous les perdons, nous perdrons bien plus que 73 animaux ou une lignée génétique. Nous perdrons une société complexe et un ensemble profond et unique de traditions culturelles. »

L'étude, à laquelle l'Université Northeastern de Boston a également contribué, est publié in Current Biology.

