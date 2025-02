Sur la maison – Le récif de Wakatobi

Qu'est-ce qui rend exactement House Reef de Wakatobi digne de ses nombreuses distinctions ?

Il s'agit d'une combinaison de facteurs qui comprennent la facilité d'accès, la santé de l'habitat, la diversité des écosystèmes, l'abondance d'une vie marine unique et la taille même du site.

Sur le récif de Wakatobi, vous trouverez différents types de cartes d'ermites. Au lieu d'utiliser une coquille d'escargot jetée comme maison, les ermites coralliens (genre Paguritta) vivent en fait dans un minuscule trou dans le corail. Il faut un œil aiguisé pour en repérer un comme ceux-là, car ils sont rarement plus gros qu'une graine de tournesol.

Ainsi, les clients sont connus pour consacrer des journées entières jusque tard dans la nuit à la plongée depuis le rivage, en face du complexe, et beaucoup reviennent année après année pour répéter l'expérience.

Le terrain de jeu en eau peu profonde

Entre la plage et les eaux profondes se trouve une vaste étendue de bas-fonds remplie d'herbiers, de bancs de sable, de peuplements colorés de coraux mous et de formations de coraux durs dispersés, tous remarquablement sains et assez denses par endroits. C'est quelque chose que l'on ne s'attendrait pas à trouver si près d'un complexe hôtelier. Bien plus qu'une simple nage entre le rivage et le récif, cette zone est un terrain de choix pour une corne d'abondance de vie marine qui comprend des poissons-grenouilles, des poissons-pierres, des poissons-fantômes ornementaux, robustes et Halimeda, des murènes, des raies pastenagues à points bleus, une variété de céphalopodes (poulpe, calamars, seiches), des couples de mâchoires, de crevettes et de gobies, une pléthore de nudibranches, de seiches, de raies aigles qui surgissent à certaines périodes de l'année, etc.

Plongée en apnée dans les eaux peu profondes du récif de la maison.

Les faibles profondeurs de cette zone du House Reef permettent à la lumière du soleil d'inonder les fonds marins, révélant des couleurs vives qui seraient perdues à de plus grandes profondeurs. Cet apport généreux de lumière ambiante se combine à l’abondance de sujets pour offrir aux photographes un studio sous-marin idéal. Les bas-fonds présentent également un attrait particulier pour les plongeurs en apnée, qui peuvent observer de près les fonds marins sans s'aventurer loin du rivage.

Plonger au bord

La jetée de Wakatobi s'étend jusqu'au bord du tombant du récif House.

À environ 70 mètres (80 yds) de la plage, les contours du House Reef font une transition abrupte entre les eaux peu profondes. Un superbe mur s'étend au nord et au sud depuis l'extrémité de la jetée de Wakatobi. Ici, la crête du récif commence à seulement deux mètres de la surface et plonge jusqu'à plus de 70 mètres de profondeur. Cette topographie spectaculaire crée une opportunité ultime pour les profils de plongée à plusieurs niveaux. Ce rempart sous-marin est criblé de surplombs et de crevasses. Une gamme florissante d'éponges, de coraux durs et mous abrite une population diversifiée d'invertébrés et de poissons, le mélange d'espèces changeant à mesure que la profondeur augmente.

Là où les eaux peu profondes rencontrent le tombant sur le récif de la maison de Wakatobi.

La clarté de l'eau dans la plage de plus de 30 mètres permet à une lumière ambiante suffisante de filtrer dans les profondeurs, ajoutant au drame visuel des murs et des pentes en contre-dépouille. Ce paysage diversifié offre des possibilités infinies de chasse aux créatures parmi les coraux et les refuges ombragés qui divisent les pentes. Les plongeurs peuvent suivre leurs intérêts jusqu'à une profondeur choisie, puis revenir lentement vers la surface, créant des profils qui permettent des temps de fond de plus d'une heure et se terminent par des arrêts de sécurité parmi les formations coralliennes animées. Les tortues vertes et imbriquées sont couramment vues en train de naviguer au bord de l'eau ou de faire une sieste sous les surplombs du mur.

Près de la jetée

La vie marine sous la jetée de Wakatobi House Reef.

La jetée de Wakatobi s'étend jusqu'au bord extérieur du récif de House Reef, offrant aux plongeurs qui n'ont pas envie de nager depuis le rivage un accès pratique au tombant. La jetée est également une plongée remarquable en elle-même. Les pilotis de soutien de la jetée créent un abri et une ombre qui abritent de grands bancs de poissons. Un examen plus approfondi révèle une multitude de sujets macro. Les grandes colonnes et poutres en béton de la jetée abritent un assortiment de crevettes, de crabes et de poissons crocodiles, et la zone environnante est connue pour ses nombreuses colonies d'anémones et leurs poissons-clowns et demoiselles. Plus d'une demi-douzaine d'espèces de ces petits poissons photogéniques peuvent être trouvées parmi les tentacules de leur hôte, offrant des opportunités faciles pour l'une des images sous-marines les plus emblématiques.

Cette paire de rascasses à feuilles blanches a été trouvée juste à la base de la jetée de Wakatobi.

Des créatures plus exotiques se cachent également sous et autour de la jetée, notamment des rascasses à feuilles, des syngnathes fantômes, des seiches souvent par paires et, pour ceux qui ont un œil vif, Pegasus Seamoth. Une baignade dans les bas-fonds peut également donner lieu à une rencontre avec certains des kraits marins bagués résidents qui préfèrent cet endroit pour chasser.

Bateaux-taxis et dérives

Un plongeur naviguant sur le mur rencontre un grand corail à fleurs de cerisier sur le House Reef

La jetée n'est que le point central du House Reef, qui s'étend sur d'autres sites de plongée nommés au nord et au sud du complexe. Cette vaste étendue de récifs et de bas-fonds offre des possibilités d'exploration presque illimitées. Pour aider les plongeurs à atteindre des sections plus éloignées du récif, Wakatobi dispose d'une flotte de bateaux-taxis qui déposent le courant depuis la jetée. En fonction du mouvement de l'eau, des bateaux-taxis déposeront les plongeurs bien au nord ou au sud du complexe pour une plongée dérivante prolongée qui se termine aux escaliers de la jetée. Ces vedettes de 5 à 7 mètres sont alimentées électriquement pour un impact environnemental minimal et peuvent transporter confortablement cinq plongeurs ou snorkelers vers un emplacement choisi. Les bateaux-taxis fonctionnent chaque jour de l'aube au crépuscule, et les clients peuvent réserver un trajet ou simplement demander au centre de plongée et attendre le prochain bateau disponible pour un dépôt. Cela crée une dérive étonnante le long du récif jusqu'à la jetée. Renseignez-vous auprès du centre de plongée sur les changements de marée.

Le House Reef de Wakatobi peut produire des trouvailles très rares comme ce gobie à calotte blanche (Lotilia graciliosa) avec son colocataire crevette Alpheus (Alpheus rubromaculatus).

Pour réaliser des dérives qui durent 90 minutes de plus, les plongeurs peuvent demander des réservoirs à grand volume au centre de plongée afin de garantir un approvisionnement suffisant en gaz. Ces dérives sont également très appréciées des plongeurs recycleurs, qui peuvent prolonger leurs plongées en excursions de plusieurs heures. Le record actuel d’une plongée dérivante en recycleur sur le House Reef s’élève à plus de six heures !

Le côté obscur de la maison

Le House Reef est à la disposition des clients de Wakatobi jour et nuit. Pour certains, le coucher du soleil est le meilleur moment pour visiter. À mesure que la lumière diminue, les créatures actives pendant la journée commencent à chercher un abri, tandis que d'autres sortent de leurs tanières pour se nourrir dans l'obscurité. Les céphalopodes rusés et aux couleurs changeantes, tels que la seiche et le calmar, peuvent prendre une gamme de teintes rose vif, violet, rouge et jaune, ainsi que des motifs qui peuvent être utilisés pour le camouflage, la communication ou même pour hypnotiser des proies potentielles.

Enveloppé dans son cocon protecteur, un poisson perroquet se couche pour la nuit.

Les lumières de plongée révèlent des anguilles qui glissent à travers les coraux, des tortues qui font la sieste, la tête repliée dans les surplombs du mur. Les plongeurs observateurs peuvent trouver des poissons chirurgiens et d'autres membres de l'équipe de jour nichés profondément dans les recoins et les crevasses du récif. Comme les poissons n'ont pas de paupières pour fermer, ils ne semblent pas dormir, mais ils profitent en fait de leur version d'une nuit de repos. Certains poissons font plus que simplement se coucher pour la nuit. Les poissons perroquets effectuent l'un des rituels du coucher les plus connus sur les récifs, sécrétant une bulle muqueuse semblable à de la gelée qui enveloppe tout leur corps.

Un poisson-scorpion à pompons (Scorpaenopsis oxycephala) émet une intéressante combinaison de vert et d'orange sous un éclairage fluorescent lors d'une plongée de nuit sur le récif de la maison.

Les plongées de nuit offrent également une occasion unique d'observer le phénomène de fluorescence marine grâce au programme Fluo-dive du complexe. Au lieu des lampes de plongée conventionnelles, les plongeurs et les snorkeleurs fluo reçoivent des lumières bleues spéciales, ainsi que des filtres jaunes qui s'adaptent sur la surface de l'eau. masque de plongée. Lorsque les faisceaux de ces lumières sont balayés le long d’un récif, certains coraux et animaux s’illuminent de couleurs étranges, transformant la nuit en un étrange spectacle de lumière.

Vous souhaitez ajouter le récif de la maison à votre répertoire de plongée ? Wakatobi accepte désormais les réservations pour 2024 et au-delà. Mais comme les créneaux horaires se remplissent rapidement, il est préférable de contactez un représentant Wakatobi bientôt si vous envisagez un voyage. Je peux vous assurer que le récif de Wakatobi House et les murs et systèmes récifaux au-delà valent bien la visite. En fait, les invités reviennent année après année dans ce lieu magique, certains ont répété leur visite plus d'une demi-douzaine de fois.

Contact :

Email: (bureau@wakatobi.com)

Contact: (https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)