Naufrages du sud de la mer de Cortez

Cette étendue d'eau sur la côte Pacifique du Mexique est associée à une vie marine spectaculaire, mais ses épaves ne doivent pas être négligées, affirment MICHAEL SALVAREZZA et CHRISTOPHER P WEAVER. Bien que beaucoup aient été délibérément coulées pour servir de récifs artificiels, cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas connu de brillantes carrières, remontant souvent à la Seconde Guerre mondiale

La mer de Cortez, parfois appelée le golfe de California, est une destination prisée des plongeurs. On y trouve des otaries curieuses, des baleines migratrices, des bancs de requins-marteaux, des poissons-appâts tourbillonnants et une palette de vie marine si fascinante que Jacques Cousteau a qualifié ses eaux d'« aquarium du monde ».

Il existe de nombreuses possibilités de plongée à terre ou en bateau. Les plongeurs qui partent de la ville de Cabo San Lucas, dans le sud du pays, peuvent profiter de superbes plongées dans les environs et revenir pour le déjeuner, ou s'aventurer plus au large jusqu'aux légendaires Gordo Banks.

Une pente rocheuse colorée

Là, l'eau riche en nutriments s'infiltre à travers une série de monts sous-marins et attire des bancs éblouissants de requins, de raies mobula, de thons, de wahoos et de marlins.

À La Paz, les plongeurs et les snorkeleurs ont la possibilité de rencontrer des requins-baleines tandis que, dans le Parc national de Cabo PulmoLes requins-taureaux sont la proie des plongeurs. Récemment, des groupes d'orques ont été rencontrés et certains bateaux de croisière orientent leurs aventures dans l'espoir de rencontrer ces véritables prédateurs.

La mer de Cortez a généralement un fond rocheux

Pour notre expédition visant à explorer les eaux du sud de la mer de Cortez, nous avons quitté Cabo San Lucas et nous sommes dirigés vers le nord à bord du bateau de croisière Nautilus Adventures Dame galante.

Un poisson-cardinal rouge brillant caché dans les décombres rocheux

Les poissons utilisent les épaves de navires coulés comme abri

La plupart des eaux navigables recèlent les secrets des navires sous leur surface, et la mer de Cortez ne fait pas exception. Si la plupart des visiteurs sont fascinés par la vie marine de cette région, nous avons voulu explorer ces reliques englouties et découvrir leurs histoires.

Le C-54

Le premier était une épave connue sous le nom de C-54 Agustín Melgar, un vieux dragueur de mines qui a coulé en 2000 au sud d'un endroit appelé Puerto Escondido. Avec ses 56 mètres de long et ses 11 mètres de large, c'est l'une des plongées sur épave les moins connues et les plus sous-estimées de la mer de Cortez.

Mike Salvarezza explore le C-54

Le navire a été construit à Tampa, en Floride, en 1944 et lancé sous le nom plutôt peu romantique d'USS Appareil (AM-220). Après une première affectation dans la zone du canal de Panama, elle s'est déplacée vers Pearl Harbor pour escorter d'autres navires et convois.

C-54 camouflé à Tampa, juillet 1944 (Archives nationales / John H Costello via navsource.org)

Elle a patrouillé dans les eaux autour de Palau en Micronésie à la fin de 1944 avant de retourner aux missions d'escorte dans des endroits du Pacifique tels que Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Philippines et, enfin, l'île d'Okinawa, où elle a escorté plusieurs cargos de guerre et navires d'assaut.

Le 6 avril 1945, AM-220 a été appelé à l'aide du navire de guerre USS Mullany, qui avait été touché par des attaques kamikazes japonaises, et a sauvé 16 survivants. Elle a continué à déminer tout l'Extrême-Orient et a soutenu l'opération de la 3e flotte américaine contre le Japon. Le navire a reçu trois étoiles de bataille pour son service pendant la Seconde Guerre mondiale.

USS Device (AM-220), mieux connu sous le nom de C-54 (Archives nationales / John H Costello via navsource.org)

En 1950, elle fut remise en service comme Formation navire, opérant sur la côte est des États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes, avant de devenir MSF-220 Le navire fut vendu au gouvernement mexicain en 1955 et en 1962. Son histoire de surface ne prit fin qu'en 2000, lorsqu'il fut coulé intentionnellement pour créer un récif artificiel dans le parc national de la baie de Loreto.

Ce compartiment du C-54 mène sous les ponts

Aujourd'hui comme C-54 L'épave est une plongée idéale pour les explorateurs d'épaves. Nous réfléchissons toujours à l'histoire d'un navire lorsque nous traversons ses restes fantomatiques ou touchons le métal de sa superstructure, car chacun a une histoire. C-54Dans le cas de ce navire, ce sont les terribles combats de la Seconde Guerre mondiale qui nous viennent à l'esprit alors que nous nageons dans ses longs couloirs silencieux.

De petits poissons de récif ont élu domicile à l'intérieur du C-54

Les poissons-faucons coralliens se perchent souvent sur les pointes de corail

L'épave repose à la verticale à 21 m de profondeur et est recouverte de végétation marine. Des gorgones jaune vif et des éponges rouges encroûtantes ornent sa structure, et un assortiment de poissons utilise le navire comme abri.

Parce que le navire a été bien préparé avant de couler, la pénétration est facile, avec de nombreux passages à la nage et des sorties faciles visibles tout au long de la plongée, ce qui constitue une introduction idéale aux épaves du sud de la mer de Cortez.

Le Fang Ming

On trouve des murènes vertes dans la mer de Cortez

Près du mont sous-marin El Bajo, le Fang Ming L'histoire du bateau de pêche chinois est plus sombre. Le 18 avril 1995, les autorités mexicaines ont saisi ce bateau de pêche chinois qui tentait de faire entrer clandestinement des travailleurs migrants aux États-Unis. À bord, 88 hommes et sept femmes étaient enfermés dans un espace confiné.

Un plongeur explore le Fang Ming

Après quatre ans, le gouvernement a décidé qu'il n'avait plus besoin du navire saisi et, le 18 novembre 1999, il a coulé le navire de 56 mètres. Fang Ming près de l'île Ballena, premier récif artificiel d'Amérique latine.

Ce site de plongée populaire se trouve sur la côte ouest de l'île d'Espíritu Santo, en face d'El Corralito, à 23 m de profondeur. Il abrite une vie marine abondante, notamment de grandes tortues vertes qui semblent apprécier un repos tranquille sur les ponts.

Les plongeurs explorent le mont sous-marin El Bajo

Lors de notre plongée, nous avons observé une thermocline à environ 18 m de profondeur, où la température de l'eau est passée de 24 à 21 °C, en dessous de laquelle l'eau était beaucoup plus trouble. Cela a ajouté un sentiment de mystère à l'épave d'un navire autrefois utilisé pour le trafic d'êtres humains.

Le C-59

Un autre secret englouti du sud de la mer de Cortez est ce qu'on appelle généralement le C-59 épave, bien qu'il s'agisse en fait de l'USS Diplôme (AM221), un dragueur de mines de classe Amiral qui a reçu trois étoiles de bataille pour son service pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique.

Diplôme USS (AM221) alias C-59 (Carlos Pizano via navsource.org)

En 1962, elle fut vendue à la marine mexicaine, rebaptisée ARM DM-17 et puis en 1994 ARM Élève Francisco Márquez (C-59). En 2004, elle était obsolète et a été coulée comme récif artificiel près de La Paz.

L'épave repose sur le côté bâbord, dans des eaux dont la profondeur varie de 21 à 9 mètres, un autre exemple d'un navire qui a vu des combats féroces et qui se trouve maintenant en train de disparaître sous les vagues de la mer de Cortez.

Comme sur d'autres navires coulés volontairement, de larges découpes permettent une pénétration facile. Lors d'une plongée en fin d'après-midi, nous étions occupés à explorer l'intérieur lorsqu'un grand California L'otarie a foncé à travers l'épave, plongeant profondément dans les cales de chargement, puis s'en éloignant tout aussi vite.

Les lions de mer mâles défient les plongeurs qui s'approchent trop près des femelles

Voir ce mammifère marin explorer l'épave nous a fait sourire. Si seulement nous pouvions nous déplacer avec autant d'adresse qu'un lion de mer !

À l'intérieur, la carcasse rouillée de C-59 est terne et vaseux, l'obscurité créant une ambiance sombre pour les plongeurs. Nous prenons un moment pour réfléchir à la façon dont ce navire faisait autrefois partie de l'effort pour vaincre le mal.

La Salvatierra

Le 97m salvatierra Le ferry a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale pour transporter les ouvriers des chantiers navals à travers la baie de Chesapeake jusqu'à Newport News, en Virginie. Il n'a jamais participé à des combats, mais chaque contribution à l'effort de guerre, grande ou petite, était nécessaire.

L'hélice Salvatierra

Après la guerre, le navire fut vendu aux enchères, compte tenu de la salvatierra nom et pavillon mexicain comme ferry circulant entre La Paz et Topolobampo (près de Los Mochis dans l'État de Sinaloa).

En juin 1976, le salvatierra Le navire a coulé après avoir heurté le récif de Suwanee dans l'obscurité de la nuit. Comme il transportait une cargaison hautement combustible d'essence, de kérosène, de butane et de carburant diesel, il n'y avait aucun passager à bord.

Elle a coulé à 18 m de profondeur mais, plusieurs mois plus tard, le 30 septembre, l'ouragan Liza a frappé La Paz avec des vents atteignant 120 mph et était suffisamment puissant pour faire rouler le navire. salvatierra Le bateau a basculé sur le fond, et l'action des vagues a arraché tout le boîtier du pont. Bien qu'il soit abîmé et meurtri, il constitue toujours un formidable plongeon après une épave.

L'épave brisée raconte l'histoire du naufrage du Salvatierra et de l'ouragan qui a suivi

Nous avons exploré cette épave sombre et trouble. En nageant le long de la carcasse tordue, nous avons pu voir des pneus, des pièces de camion, des barils et des conteneurs. Vers la poupe, l'hélice est couverte de végétation marine. salvatierra, le dos brisé et les flancs métalliques perforés et déchirés, prend une pose torturée.

À l'intérieur de l'épave du Salvatierra se trouvent des barils et des débris divers

Machinerie à l'intérieur du Salvatierra

En pénétrant à l'intérieur et en nageant dans les couloirs obscurs, nous nous remémorons ce jour fatidique où le navire fut mortellement blessé par le récif voisin. Cette épave n'a pas été « préparée » pour les plongeurs, il faut donc être prudent lors de la navigation à l'intérieur.

Nous sommes sortis pour trouver une énorme raie pastenague du sud, mesurant facilement 3 m du nez à la queue, ainsi que des rascasses et des sergents-majors territoriaux défendant avec acharnement leurs masses d'œufs. salvatierra, désormais un récif florissant, jouait son dernier acte en tant que refuge pour la vie marine.

Une grande raie pastenague cachée dans le sable

Lors de la visite du Mer de CortezProfitez bien du spectacle de la vie marine, mais ne négligez pas les épaves de navires ci-dessous : leurs histoires sont à apprendre, à vivre et à partager.

