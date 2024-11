Week-end prolongé de plongée en République Dominicaine

L'opportunité de visiter la République dominicaine pendant quelques jours s'est présentée soudainement et s'est avérée irrésistible pour MICHAEL SALVAREZZA et CHRISTOPHER B WEAVER - mais y aurait-il suffisamment de choses à voir sous l'eau pour satisfaire les exigences des plongeurs qui ont déjà un peu voyagé ?

Il nous a fallu un vol direct de trois heures et demie de New York à Punta Cana, et notre long week-end de plongée était en cours.

Il y a de nombreuses années, nous avions traversé ce pays. C'était le point de départ d'une croisière vers les légendaires Silver Banks, situées entre l'île d'Hispaniola, que la République dominicaine partage avec Haïti, et les îles Turques-et-Caïques.

Les bancs d'argent sont le lieu de reproduction hivernal de la population de baleines à bosse de l'Atlantique Nord, et à cette époque, nous nous concentrions entièrement sur les baleines. Au cours de notre longue et intense carrière de plongeurs qui a suivi ce voyage, nous n'étions jamais retournés en République dominicaine et ce week-end était l'occasion de plonger enfin sur cette île souvent négligée (par les plongeurs).

Nous avons choisi de plonger dans la région connue sous le nom de Bayahibe en raison de sa proximité avec une épave notable, le St George. À notre arrivée, nous avons rapidement pris contact avec Plongée dans les Caraïbes, l'un des opérateurs de plongée locaux, et a organisé notre programme de plongée. Tôt le lendemain matin, nous étions sur un bateau en direction de notre premier site de plongée, un récif connu sous le nom de Guaraguao1.

La plage de Bayahibe

Embarquement sur le bateau de plongée

Guaraguao1 est un récif peu profond et ondulé, avec des zones de sable mêlées à des bandes de récif. Nous avons immédiatement remarqué que certains coraux blanchissaient, résultat d'un été extrêmement chaud et rappelant les effets dévastateurs du changement climatique mondial sur les systèmes coralliens sensibles de la planète. Avec l'approche d'un hiver plus frais, nous espérons que les coraux se rétabliront.

Cependant, de nombreux coraux prospèrent ici et les récifs abritent la gamme habituelle d'habitants des récifs des Caraïbes. Le poisson-soldat à barre noire a cherché refuge sous les surplombs coralliens, tout comme le beau poisson-écureuil à longues épines.

Poisson-écureuil à longues épines timide

Poisson-lime à taches blanches

Plusieurs espèces de poissons-perroquets s'élançaient entre les affleurements de corail et les plongeurs expérimentés pouvaient repérer les stations de nettoyage des récifs occupées par des poissons-nettoyeurs jaune vif attendant leur prochaine tâche. Nous avons également suivi des couples de poissons-papillons à quatre yeux alors qu'ils se frayaient un chemin parmi les gorgones et les gorgones.

Les poissons-perroquets à bande rouge sont d'une couleur saisissante

Pour les plongeurs passionnés d'histoire, le récif de Guaraguao abrite un musée sous-marin unique en son genre. Des canons, une grande ancre, des mousquets et des boulets de canon ont été déplacés ici depuis les sites de galions espagnols voisins.

Boulet de canon posé sur l'extrémité d'un canon dans la réserve archéologique sous-marine de Guadalupe

En effet, c'est juste au large de Bayahibe que se trouvent les vestiges de la Notre-Dame de Guadalupe L'épave a été retrouvée et est aujourd'hui désignée comme le musée vivant de la réserve archéologique sous-marine de Guadalupe.

Plaque commémorative de Nuestra Senora de Guadalupe

Par voie peu profonde

Notre deuxième plongée s'est déroulée à Via Shallow, un système de récifs voisin similaire à Guaraguao 1. Ici, nous nous sommes arrêtés pour saluer une murène tachetée à l'air féroce qui faisait de son mieux pour intimider le groupe de plongeurs en lice pour avoir l'occasion d'observer cette magnifique créature.

Murène tachetée essayant de paraître féroce

À proximité, niché sous le treillis violet d'un éventail de mer, nous avons trouvé un magnifique cauri à langue de flamant, un sujet parfait pour nos objectifs macro de 60 mm. Nous avons également trouvé une crevette corail rayée avec une couvée d'œufs - une autre belle opportunité de photo.

Cauris à langue de flamant

Crevette corail rayée avec une couvée d'œufs

Nous avons continué à nager doucement au-dessus du récif, observant les habitants du système corallien vaquant à leurs rituels quotidiens. Puis nous avons repéré un intrus, le poisson-lion invasif, planant immobile à côté d'un monticule de corail.

Les rascasses volantes ont fait leur apparition dans l'Atlantique et les Caraïbes depuis l'Indo-Pacifique et, malgré leur belle apparence, elles ne sont pas les bienvenues car ce sont des prédateurs voraces qui n'ont pas de prédateur naturel. Pourtant, nous ne pouvons pas résister à faire un portrait de cet intrus.

Les poissons-lions sont envahissants et n'ont pas leur place dans les Caraïbes

Labre créole multicolore

Ces plongées étaient relativement peu profondes, avec une profondeur maximale de 16 m, ce qui les rendait idéales pour tous les niveaux de plongeurs. Pour nous, elles ressemblaient davantage à des sites de plongée adaptés aux plongeurs débutants et, intérieurement, nous aspirions à quelque chose de plus stimulant.

Cependant, le Penon Perfundo et l'Acuario étaient les sites de plongée du deuxième jour, une autre paire de récifs peu profonds avec des gorgones ondulantes et des amas de coraux durs. Au Penon Perfuno, les demoiselles menaçaient les plongeurs qui s'approchaient trop près de leurs tanières.

Une demoiselle bicolore

Les sergents-majors devenaient nerveux alors que nous nageions au-dessus de leurs masses d'œufs violets, et les raies pastenagues jaunes volaient au-dessus des étendues de sable comme de petits tapis magiques arabes.

Peu de temps après le début de la plongée à Acuario, un requin nourrice de la taille d'une personne a été repéré se reposant sous un surplomb de corail, excitant les plongeurs du groupe qui n'avaient jamais vu de requin auparavant.

Un peu plus loin, nous avons découvert un spectacle plus intéressant mais moins évident. Là, au sommet d'un assez grand pilier de corail, un groupe de carangues à tête noire s'élançaient d'avant en arrière, à la poursuite évidente de quelque chose.

Gobie à la menthe poivrée sur une tête de corail

Et oui, nous voulions dire « groupe » plutôt que « banc », car ces poissons formaient en réalité un groupe chaotique plutôt qu'une procession organisée. Nous ne pouvions pas voir ce qu'ils cherchaient, ni comprendre ce qu'ils faisaient, mais un poisson-cochon espagnol solitaire se trouvait au milieu de la mêlée et semblait se joindre à eux !

Avant la fin de la plongée, nous avons rencontré deux gros nudibranches choux, un poisson-coffre tacheté, un poisson-lime griffonné et un poisson-trompette. Les couleurs, les formes et les tailles voyantes des habitants des récifs coralliens ne cessent de nous étonner.

Un nudibranche chou rampe le long du récif

Le Saint-Georges

Malgré ces rencontres, c'était la St George épave qui nous attirait le plus, et ce site était prévu pour le lendemain.

VOTRE St George a été construit en 1962 en Écosse, nommé à l'origine le NorbraeSon but était de transporter du blé et de l'orge entre la Norvège et les Amériques, et il a été utilisé pendant 20 ans avant d'être abandonné dans le port de Saint-Domingue.

Il a été renommé St George après l'ouragan dévastateur qui a frappé la République dominicaine (et toute la Caraïbe et le Golfe du Mexique) en septembre 1998. En juin 1999, le navire a coulé à environ un demi-mille de la plage dans 40 m d'eau. L'épave mesure 72 m de long et le sommet est accessible à environ 15 m de profondeur.

Garde-corps sur l'épave du St George

Il nous a fallu un certain temps pour apercevoir le contour trouble du navire coulé, en raison de la visibilité réduite sur le site. Mais nos sourires se sont agrandis lorsque le sommet de l'épave est devenu plus net. Une section de pont attrayante a attiré notre attention et nous nous sommes rapidement retrouvés à l'intérieur, en train d'explorer la superstructure.

Le bleu profond des eaux environnantes formait un contraste saisissant avec l'intérieur brun rouille de l'épave, alors que nous regardions à travers les portes, les écoutilles et les fenêtres.

Une fois dehors, nous avons nagé le long de la poupe du navire, photographiant une rambarde envahie d'organismes marins colorés. Des éponges violettes y avaient élu domicile, ainsi que des dizaines de petits poissons de récif qui tourbillonnaient dans les eaux au-dessus.

Éponges violettes sur le St George

VOTRE St George C'est une épave fascinante qui mérite plusieurs plongées. Pour ceux qui ont des certifications avancées, la proue invite à la plongée en eau plus profonde, tout comme les cales de chargement. Une plongée sur l'épave ne suffit pas, mais c'était tout ce que notre long week-end nous permettait, et nous avions hâte d'y retourner.

Lentille d'un nouveau plongeur

Plus tard, alors que nous préparions notre voyage de retour à l'hôtel, nous avons emballé notre matériel et réfléchi à la plongée en République dominicaine. Nous avons eu l'impression immédiate que les récifs étaient plus intéressants pour les plongeurs novices dans ce sport. Nos expériences de plongée à travers le monde nous avaient peut-être rendus blasés par ces récifs.

Mais en y réfléchissant davantage, nous avons découvert quelque chose de plus profond, de plus important. En effet, nous avons commencé à regarder les plongées à travers le prisme d'un nouveau plongeur.

Poisson-ballon à nez pointu

Le sourire diabolique d'un poisson-lézard

Nous nous souvenons des merveilleuses sensations de nos toutes premières respirations sous l’eau, il y a toutes ces années, et de l’émerveillement que nous avons éprouvé lorsque nous avons nagé pour la première fois au-dessus d’un récif de corail ou que nous avons contemplé les eaux cristallines des tropiques depuis le bord d’un bateau.

Certes, nous avions déjà vu la plupart de ce que nous avions vu en République Dominicaine auparavant ; ce n'était « rien de nouveau ». Mais il y a toujours quelque chose de nouveau, en fait. Comme ce groupe de carangues barrées que nous avons vu nager frénétiquement au-dessus des coraux à Acuario. Nous ne savons toujours pas exactement ce qu'elles faisaient là !

Une blennie sort de son trou protecteur

La communauté des plongeurs comprend des plongeurs de tous niveaux. Et tout le monde apprend en permanence. Même les plongeurs expérimentés voient de nouvelles choses et apprennent à chaque plongée, même s'il s'agit simplement d'apprendre à enseigner aux nouveaux plongeurs les merveilles du monde sous-marin.

Notre week-end prolongé en République Dominicaine s'est terminé trop vite. Et nous avons appris une autre chose : il faut prévoir le retour !

