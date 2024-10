L'ouragan a retardé la construction d'un récif artificiel climatique pour plongeurs

Avec sa dernière œuvre, le plongeur-sculpteur britannique Jason deCaires Taylor a voulu mettre en lumière les effets du changement climatique – et l’installation sous-marine des Caraïbes l’a déjà fait, car ce sont des conditions météorologiques catastrophiques qui ont mis le projet en suspens de juillet à aujourd’hui.

Les graves dégâts causés par l'ouragan Beryl de catégorie cinq cet été ont pris le pas sur les œuvres d'art à Carriacou et à Petite Martinique, les petites îles au nord de Grenade où devait être implantée la nouvelle installation de 4 mètres de profondeur.

Maintenant Un monde à la dérive Le scénario est finalement arrivé et les circonstances dramatiques donnent aux plongeurs sous-marins et aux plongeurs avec tuba encore plus de matière à réflexion que prévu à l'origine.

Préparation à l'immersion (Jason deCaires Taylor)

En descendant (Jason deCaires Taylor)

Le sculpteur et photographe sous-marin britannique a commencé le projet en 2023, conscient de la vulnérabilité des « petits États insulaires en développement » (PEID) à l’élévation du niveau de la mer, au réchauffement des océans, à l’érosion côtière et à la menace croissante d’événements météorologiques extrêmes.

Jason deCaires Taylor sur place

« Malheureusement, l’installation est désormais devenue un témoignage vivant de ces thèmes, alors que les effets du changement climatique se sont déroulés en temps réel, à mi-chemin du projet », explique Taylor.

Un monde à la dérive (Jason deCaires Taylor)

Flottille en origami (Jason deCaires Taylor)

Flotte fragile

Un monde à la dérive Il s'agit d'une flotte monumentale mais fragile de 30 bateaux en forme d'origami, navigués par des personnages inspirés des écoliers locaux, qui sont tous devenus pour un temps des réfugiés climatiques lorsqu'ils ont été laissés sans abri par la tempête.

À seulement 4 m de profondeur, la plongée sous-marine n'est pas nécessaire (Jason deCaires Taylor)

Sculptés en acier inoxydable de qualité marine et en ciment vert au pH neutre, les bateaux et leurs occupants sont conçus pour fonctionner comme des récifs artificiels qui accueilleront une vie marine variée. Les voiles transportent également des données sur la température mondiale, tandis que le gréement sert également de nurserie de coraux et d'éponges pour favoriser la récupération des espèces.

Les voiles transportent des données sur la température mondiale (Jason deCaires Taylor)

Le gréement des bateaux sert de nurserie aux coraux et aux éponges (Jason deCaires Taylor)

L'installation est la deuxième que Taylor a créée pour la Grenade - il a commencé sa brillante carrière là-bas en 2006 avec le Molinere Underwater Sculpture Park, et l'année dernière ajouté une nouvelle série des 25 sculptures présentes sur ce site, basées sur le patrimoine culturel de la Grenade.

Après Molinere, Taylor a continué à installer des œuvres d'art dans de nombreux endroits du monde, notamment au Mexique, en Australie, à Chypre et aux îles Canaries. Il photographie ses sculptures avant et après le naufrage et enregistre ensuite les différentes étapes pittoresques de la colonisation de la vie marine.

Taylor espère maintenant que l'installation de Carriacou sera encourager les plongeurs et les plongeurs avec tuba à revenir dans la région, qui compte un certain nombre de sites de plongée sous-marine, contribuant ainsi à stimuler sa reprise économique et à créer un nouveau sanctuaire pour la vie marine.

Également sur Divernet : SCULPTURE POUR KENT RIVER – GRENADA DIVER – TIRAGE AU SORT PROCHAINEMENT, LE PLONGEUR QUI AIME LAISSER SA MARQUE, MESSAGE DU PLONGEUR-SCULPTEUR AUX COMPAGNIES D'EAU, LE CARNAVAL DU CORAIL PIMENTE LE PARC SOUS-MARIN DE GRENADE