Comment nous avons trouvé une créature nouvelle aux îles Caïmans

Les célèbres plongeurs et écrivains-photographes britanniques LAWSON WOOD et LISA COLLINS ont eu une expérience inattendue alors qu'ils travaillaient ensemble pour illustrer un nouveau livre. Lawson explique

Ayant vécu à Cayman Brac pendant de nombreuses années avant de retourner plus tard en Écosse et ayant écrit quelques livres sur les îles Caïmans, j'ai été contacté par Bloomsbury Publishing pour écrire et illustrer avec des photographies un nouveau livre : Guide d'identification de la vie marine dans les Caraïbes, en Floride, dans les îles du Golfe et dans l'Atlantique occidental.

S'étendant jusqu'aux Bermudes et à la Barbade, ce serait le troisième d'une série de livres d'identité que j'avais réalisés pour l'entreprise (le premier portait sur la Méditerranée et le deuxième sur la mer du Nord et la Manche).

Un nouveau livre d'identification de la vie marine en préparation

Cela semblait être une tâche ardue, mais je savais depuis mon séjour aux îles Caïmans qu'elles constituaient la base idéale pour explorer le reste des Caraïbes.

J'avais déjà publié des guides de plongée aux Bermudes, à Trinidad et Tobago, aux îles Vierges américaines et britanniques, à Cozumel, au Yucatan et aux Bahamas, et j'avais ainsi accumulé une énorme quantité de matériel photographique sur les poissons osseux, les requins et les raies, les herbiers, les algues et les invertébrés - les crustacés, les échinodermes, les mollusques, les éponges et les vers.

Ma très bonne amie, la professeure Mary Wicksten de l'Université Texas A&M, m'avait par le passé aidé à identifier d'étranges crustacés. Il était donc naturel que je fasse à nouveau appel à son expertise dans ma quête pour rendre le nouveau livre aussi complet que possible.

J'ai également appelé une autre bonne amie, Lisa Collins de Capture Cayman, pour lui demander si elle avait des photos d'animaux dont elle n'était pas sûre. En fait, ce que je lui ai demandé, c'étaient des photos de choses bizarres !

Lisa a mis les bouchées doubles et, malgré son horaire de travail très chargé, a pu m'envoyer une étonnante variété de poissons et d'invertébrés, dont beaucoup que je n'avais jamais vus auparavant.

Une autre photographie de la « crevette » non identifiée prise par Lisa Collins

Sa sélection comprenait des blennies à brochets; le hameau masqué; plusieurs types de Elysia limaces de mer, crevettes, escargots – et une créature très curieuse qui ressemblait à une crevette et qui était manifestement un membre de la superfamille des crustacés.

Pris pour une crevette

La photo de Lisa a été envoyée au professeur Wicksten, qui a pu identifier la créature. Elle a également été très heureuse de découvrir que l'espèce n'avait jamais été photographiée ou observée dans les Caraïbes auparavant, et encore moins aux îles Caïmans.

Le fait qu'il ait été initialement confondu avec un type de crevette n'est pas surprenant car il ressemble beaucoup à une crevette, même si vous pouvez remarquer que le plus grand chélipède (pince) a un crochet distinct à son extrémité.

Le professeur Wicksten a mené des recherches plus approfondies et a découvert que l'un de ses collègues avait en fait observé l'espèce à Cuba peu de temps auparavant.

Il existe deux autres espèces dans le même Pagurotanais groupe familial: P. Bouryi et P guitares, Bien qu'ils n'aient été observés jusqu'à présent que dans l'Atlantique nord-ouest, leur forme est très similaire à celle de la créature trouvée par Lisa aux îles Caïmans, il y a donc peut-être eu un risque d'erreur d'identification, mais le professeur Wicksten a déclaré qu'elle a été principalement identifiée grâce à la griffe.

Il n'y avait cependant aucune trace de cette espèce dans les Caraïbes, donc ce que Lisa avait photographié était une nouvelle espèce pour les îles Caïmans. La créature a été formellement identifiée comme un isopode vivant dans des tubes, Pagurotanais largoensis.

Vue rapprochée de Pagurotanais largoensis

Caractère agressif

Cet isopode marin avait auparavant été observé uniquement au large du nord-est du Pacifique, et a ensuite été également trouvé le long de la côte de la Floride, où il est connu pour habiter de vieux tubes de vers tubicoles et de petites coquilles de gastéropodes.

On savait très peu de choses sur cette espèce, et la photographie de Lisa était une preuve suffisante pour confirmer au monde scientifique marin qu'elle existait dans les eaux des Caïmans.

Elle avait croisé ces minuscules animaux alors qu'elle recherchait des nudibranches parmi les feuilles d'algues que l'on trouve souvent dans les zones sablonneuses des sites de plongée autour des îles Caïmans. Elle avait également remarqué leur nature agressive, alors qu'ils se battaient entre eux et se nourrissaient abondamment.

Les photographier s'est avéré problématique en raison de leur rapidité de déplacement et de leur petite taille. Lisa pensait qu'il s'agissait d'une espèce de crevette et fut étonnée d'apprendre qu'il s'agissait d'isopodes jamais décrits auparavant dans les eaux des îles Caïmans.

Pour tout plongeur intéressé à trouver ces créatures, Lisa est disponible pour vous guider depuis le rivage pour vous montrer où elles se trouvent. photographie sous-marine instructeur, elle peut également vous aider à les photographier. Pour plus d'informations, veuillez visiter Capture des îles Caïmans.

Également sur Divernet : Au-dessus de 18 m : épaves du Churchill Barrier II, Pourquoi les plongeurs devraient visiter le Bass, Enchantement du lamantin, Le meilleur de Bunaken, dans l'observatoire des requins-taureaux