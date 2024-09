Cloches de l'enfer et autres spécialités des grottes du Yucatan

PIERRE CONSTANT est au Mexique, toujours désireux d'approfondir ses connaissances cenotes – surtout à un moment où au moins certains d’entre eux pourraient être menacés. Il a rédigé le rapport et pris toutes les photos…

Le Yucatan est une terre fascinante, non seulement pour sa culture, sa nature et sa faune uniques ou les anciens sites archéologiques des Mayas, mais aussi parce que c'est un paradis pour les plongeurs spéléologues.

C'était ma cinquième visite au cours des cinq dernières années. En 2017, j'ai participé à un cours TDI sidemount cave à Playa del Carmen. En 2018, j'ai plongé dans la grotte cenotes autour de Mérida, et y retourna l'année suivante pour en savoir plus.

En 2020, ma caverne-Formation a été poussé un peu plus loin avec un parcours par étapes à Playa et DPV Formation à Tulum. C'était plus excitant mais plus difficile – à ce niveau, on ne peut pas utiliser d'appareil photo sous-marin car il faut les deux mains pour manipuler l'équipement.

Elliot en profondeur dans le passage Alexis, un cours d'eau salée à Regina

On ne peut guère prétendre avoir fait le Yucatan après un seul voyage. Open Water Plongeur dans un cenote est autorisé à faire uniquement des plongées en caverne, avec la lumière du jour toujours en vue. Tout ce qui se trouve dans un environnement en hauteur nécessite des plongées en caverne spécifiques Formation suivi d'une grotte avancée Formation, tout cela bien avant d'atteindre le niveau de sidemount complet de la grotte et ainsi de suite.

La plupart des plongeurs qui en font l'expérience cenotes pour la première fois, ils ne bénéficieraient que d'un accès limité et découvriraient les sites classiques visités par la plupart des touristes. Avec des milliers de cenotes parmi lesquels choisir, il faudrait toute une vie pour tout explorer.

Les plongeurs souterrains les plus dévoués, les plus hardcore et les plus résidents continueront à découvrir de nouvelles cenotes de temps en temps, ou s'enfoncer plus loin dans les confins inconnus des systèmes de grottes existants.

Elliott entre les piliers de Tortuga

Gondwana

Avant la dislocation de l'ancien Gondwana, qui comprenait les continents d'Amérique du Nord et du Sud et d'Afrique, le Yucatan était temporairement rattaché à ce qui allait devenir le Venezuela. Lorsque le proto-Atlantique et le golfe du Mexique ont commencé à se former il y a 140 millions d'années, il s'est détaché et est devenu une plaque isolée.

Le Yucatan, qui tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et se déplaçait vers l'ouest pendant 50 millions d'années, entra en collision avec le Mexique. Une zone de fracture apparut à l'est de la péninsule et le bassin du Yucatan se forma.

Le plateau du Yucatan a été formé de calcaire du Crétacé, sans rivières de surface mais avec un sous-sol à travers lequel l'eau s'infiltre. Un impact météoritique qui a laissé un vaste cratère au Yucatan et provoqué la deuxième extinction massive du monde a également créé un vaste réseau de fractures souterraines, et pendant des millions d'années, la pluie a dissous davantage le calcaire pour créer des cours d'eau souterrains et des dolines.

Les plus longues rivières souterraines du monde, classées comme « systèmes », se trouvent dans la région côtière de Quintana Roo, à l'est du Yucatan.

Max met en lumière une collection de piliers à Xulo

Les périodes glaciaires ont affecté la péninsule il y a entre 150,000 20,000 et 65 XNUMX ans. La dernière a vu l'arrivée d'hommes venus d'Asie via un pont terrestre traversant le détroit de Béring. En raison des conditions de froid extrême, ils ont été amenés à vivre sous terre. Le niveau de la mer était alors XNUMX m plus bas qu'aujourd'hui.

Des animaux préhistoriques tels que des ours, des paresseux terrestres géants et des tigres à dents de sabre se partageaient les grottes, tandis qu'à la surface parcouraient des mammouths, des mastodontes et des glyptodontes ainsi que des lamas, des chameaux et des chevaux.

À la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 8,000 XNUMX ans, le niveau de la mer s'est élevé et la plupart des grottes ont été inondées par l'eau de mer. L'eau douce des pluies est remontée à la surface sous forme d'une couche distincte, formant l'halocline floue où le sel et l'eau douce se mélangent entre eux.

Max face aux stalactites et aux piliers de Xulo

Bien plus tard, les grottes ont joué un rôle important dans la culture maya. Le mot cenote est originaire des Mayas dzonot, signifiant gouffre ou caverne remplie d'eau, symbolisant une entrée vers Xibalba, le monde souterrain des morts mais aussi le lieu fertile où la vie naît - un chemin symbolique entre la Terre et l'inframonde.

Grande Acropole, Yaxchilan

Des poteries ont été retrouvées dans les gouffres, ainsi que des restes d'offrandes sacrificielles telles que des jeunes filles. Les Cenotes offraient parfois des lieux de sépulture pour les personnes âgées ou les dignitaires. De nos jours, les Mayas considèrent les cenotes avec respect, comme un lieu pour les esprits des cavernes.

Mon rappel

Le vol Air France atterrit à Cancun dans la nuit. Je m'occupai de la location de voiture et, sous la pluie sur l'autoroute, je parvins à l'hôtel à Playa del Carmen une heure plus tard, me couchant bien après minuit.

Une journée de transition s'imposait, pour préparer mon matériel de plongée et mon appareil photo sous-marin. Je devais retrouver Max, mon guide de plongée en grotte, le lendemain. Nous nous étions rencontrés quatre ans plus tôt lors du voyage à Mérida.

Plongeur souterrain Max

Très professionnellement, Max a commencé par une révision complète de mon équipement, se plaignant de certains aspects comme l'absence d'un long tuyau sur mon deuxième régulateur, un coupe-fil et des bobines.

Je n'avais pas plongé en grotte depuis deux ans, il était donc nécessaire de me remettre à niveau. J'étais un peu tendu à l'idée de me retrouver à nouveau dans un environnement en hauteur et je savais que je devais me concentrer pleinement. Lorsqu'on ne pratique pas régulièrement, on peut oublier certaines choses, et avec ce type d'activité, il n'y a pas de place pour l'erreur.

J'en avais fait 25 cenotes / des grottes à présent et je cherchais quelque chose de nouveau, d'excitant et, si possible, de « spécial ».

Notre premier trajet nous a conduit au nord jusqu'à Puerto Morelos, d'où nous avons tourné vers l'ouest sur la Ruta de los Cenotes. La jungle du Yucatan est plutôt sèche, avec une hauteur maximale des arbres de 15 m, et elle abrite des oiseaux étonnants et des animaux fascinants tels que des jaguars et des pumas, que Max aime photographier à l'aide de caméras infrarouges placées dans des endroits reculés.

Zapote : arbre et cloches

Panneau chez Zapote cenote

Zapote cenote au soleil

Nous avions prévu de plonger à Zapote, un gouffre en forme de sablier qui s'est révélé plutôt sombre une fois sous l'eau, avec une couche toxique de sulfure d'hydrogène à 30-35 m de profondeur. De là, le tronc d'un arbre zapote vieux de 4,500 54 ans a émergé comme un fantôme, poussant dans le lit à XNUMX m de profondeur.

Max et les stalactites en forme de champignons inversés à Zapote

Ce qui rend Zapote unique, ce sont les « cloches de l'enfer », ou stalactites en forme de champignons inversés, qui pendent des murs. Ces formations se forment dans l'eau grâce à un mécanisme biogéochimique, bien que ce soient des bactéries piégées dans la couche de sulfure d'hydrogène qui créent les cloches.

Connues sous le nom d'« extrémophiles », ces bactéries prospèrent dans des environnements extrêmes, transformant le soufre et augmentant le pH de l'eau pour créer des formations uniques au-dessus de l'halocline. Les cloches sont donc vivantes à l'extérieur et les organismes alimentés par le soufre contribuent à l'accumulation de calcium.

Gros plan sur les cloches de l'enfer

Plongeur parmi les stalactites en forme de champignons

Les cloches nécessitent un environnement peu éclairé et ne se forment qu'à proximité de la couche située jusqu'à 35 m de profondeur. En 2020, un chercheur a émis l'hypothèse qu'elles se seraient formées de cette façon à cause de bulles de dioxyde de carbone remontant des profondeurs et se retrouvant piégées contre le plafond presque horizontal.

La datation radiométrique de certaines cloches indique qu'elles ont poussé au cours de la période de l'Holocène moyen et tardif. Certaines de ces drôles de CO 2 -Les champignons comestibles peuvent atteindre 1 à 2 m de long et 80 cm de large, et les gouffres voisins contiennent des structures similaires. L'arbre zapote lui-même présente des « clochettes ».

Tronc d'arbre Zapote avec des plongeurs descendant

Max au point d'arrêt de sécurité à Zapote

Dôme de Maravilla

Non loin de là se trouvait le cénote Maravilla, un gouffre circulaire, partiellement dynamité par le propriétaire, avec un escalier en bois raide qui y descendait. Une fois sous l'eau, la forme remarquable du dôme est devenue apparente.

Il n'y avait pas de formations dignes d'être mentionnées, mais il y avait une excellente visibilité et un magnifique faisceau de lumière de début d'après-midi qui perçait dans les profondeurs.

Le site offre une ambiance pour photographie sous-marine en plus d'être un Formation Site pour les apnéistes. La température de l'eau était de 25°C.

Formation d'apnéistes à Maravilla

Fossile de palourde sur le mur, Maravilla

Nous nous sommes dirigés vers le sud pendant les deux jours suivants, près de Dos Ojos et du système Sac Actun. entreprise familiale en tant que système de grottes sous-marines le plus long au monde, reliant 187 cenotes et une longueur époustouflante de 365 km.

En mars 2008, trois membres du Projet Espeleogico de Tulum ont exploré la fosse de Hoyo Negro et ont trouvé les restes d'un mastodonte à 60 m de profondeur. À une profondeur de 43 m, le crâne et les os d'une adolescente maya, une Paléo-Américaine aujourd'hui appelée Naia, ont été datés de 12 à 13,000 XNUMX ans.

Plateforme vers Tak Be Ha cenote

Eau secrète

Au Cénote Tak Be Ha (Eau Secrète), nos réservoirs étaient amenés à la surface de l'eau par une corde à travers un trou de cheminée dans le plafond. Un escalier de pierre raide permettait de descendre dans une grande et large salle, avec beaucoup de décoration et de lumière artificielle.

Déambulation à travers les stalagmites de Tak Be Ha

Colonnes à Tak Be Ha

Panneau d'avertissement, Tak Be Ha

Sous un plafond de stalactites et d'hélictites, Tak Be Ha

Plus loin, un chemin de terre de 8 km parsemé de nids-de-poule traversait la forêt jusqu'au site de Concha, un gouffre à moitié effondré avec un énorme arbre Alamo étendant ses racines comme les tentacules d'un reptile rampant. poulpeL’impression de jungle était écrasante.

Piliers et stalactites à Concha

Sous les hélictites de la Concha

Max se dirige vers le tunnel de Concha

Plongeurs souterrains sortant d'une plongée au cénote de la Concha

L'accès à l'eau était très peu profond sur du sable blanc. À l'extérieur de la grotte se trouvaient de grands arbres feuillus et de magnifiques oiseaux motmot volaient. En nous faufilant à travers une étroite porte dans le calcaire, nous avons immédiatement plongé à une profondeur de 14 m pour le reste de la plongée. La visibilité était parfaite.

Au premier carrefour en T, nous avons suivi la ligne à gauche, serpentant à travers diverses chambres avec des colonnes, des stalagmites, des stalactites et des hélictites suspendues au toit comme des fléchettes.

Après 30 minutes, alors que mes jauges affichaient 140 bars, Max m'a montré un surplomb au-dessus du sol de la grotte. À ma grande surprise, j'ai vu le squelette complet d'un paresseux terrestre géant, Oviceps de Xibalba, gisant là où il est mort il y a plus de 10,000 XNUMX ans au cours de la dernière période glaciaire.

Squelette d'un paresseux géant à Concha

Paresseux terrestre géant (Museo de la Prehistoria)

Sur le chemin du retour, Max m'a emmené à l'écart dans une petite pièce. Un petit panneau portant le numéro « 285 » indiquait les os d'un petit gomphothère, Cuvieronus tropicus, un mastodonte impressionnant avec des défenses droites orientées vers l'avant.

En suivant l'étroit sentier de la jungle pour revenir à la voiture avec un réservoir sur l'épaule, j'ai remarqué avec émerveillement un petit serpent enroulé soigneusement sur un rocher et je me suis précipité pour prendre une photo.

« Soyez très prudent, c'est un Nauyaca!" a prévenu un plongeur mexicain qui passait par là. La vipère des fosses par excellence Asper de Bothrops est un serpent hautement venimeux également connu sous le nom de fer de lance qui peut cracher du venin sur une distance allant jusqu’à 2 m. « Un de mes amis s’est fait mordre et est resté aux soins intensifs pendant quatre jours… ».

Une vipère à fosse se repose sur un rocher à Concha

Je n'étais pas à plus de 50 cm lorsque j'ai pris la photo. Peu de temps après, Max est tombé sur une tarentule velue du Yucatan, Brachypelma epicureanum, sur le sol de la forêt. Noir avec un abdomen rougeâtre, il s'est rapidement caché dans son trou.

Tannin spectaculaire

Lors de mon quatrième jour de plongée en grotte, Max m'a emmené sur l'un de ses sites préférés, à 20 km de Tulum et à 8 km à l'intérieur des terres. Une autre tarentule nous a accueillis sur le parking pendant que nous préparions notre équipement et nos bouteilles, et sur la promenade de 50 m jusqu'à Koi cenote un serpent corail variable du sud du Yucatan de 60 cm, Micrurus apiatus, glissé sur le sol de la forêt.

Une tarentule velue s'approche pour observer les carpes koï

Rouge foncé avec des bandes noires bordées de bandes jaunes étroites, c'était une créature magnifique, plutôt timide mais venimeuse.

Un escalier en fer rouillé descendait en spirale dans le cenoteLa petite ouverture permettait d'accéder directement à la nappe phréatique. Des blocs de ciment ont aidé à la pose des réservoirs en eau peu profonde. Il y avait un large dôme, un plafond bas avec des stalactites et quelques chauves-souris – le sol était fait de guano de chauve-souris noir et volatile, tandis que les murs étaient en calcaire blanc.

Double réfraction de la lumière chez le Koi cenote

À une profondeur de 10 à 14 m, Max m'a conduit sous l'eau jusqu'à Xuxi cénote. « Je vais te montrer quelque chose de spécial », avait-il dit, et maintenant je m'émerveillais de ce spectacle.

Gros plan de Max contre le tanin dans le cénote de Xuxi

Pendant la saison des pluies, la présence de terre et de feuilles entraîne une forte infiltration de tannins dans l’eau souterraine. Cela se traduit par des rouges, des oranges, des jaunes et des verts à couper le souffle dans la colonne d’eau – une vision apocalyptique. Nous avons continué à nous enfoncer dans différentes salles.

Après un pique-nique de tacos, nous sommes retournés à Koi mais cette fois-ci nous avons sauté à gauche puis à droite vers un tas indistinct d'ossements d'éléphants que nous avons atteint après une nage de 30 minutes. De petits cônes blancs de l'INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) avaient été placés comme indicateurs pour une enquête scientifique.

Les marques indiquent des os fossilisés d'un éléphant

En route vers Xulo

Au sud de Tulum, peu avant Muyil, se trouve Uku Cuzam, également appelé Xulo d'après le propriétaire maya local. Initialement exploré par Alvaro Roldan en 2013, il est désormais connecté au Systema Caterpillar et en aval de celui-ci. « Un cinq étoiles cenote! », s’exclame Max.

Escalier qui descend vers Xulo cenote

Un homme âgé nommé Emilio était le gardien des lieux, accompagné de ses deux chiens. Après avoir payé le droit d'entrée de 300 pesos (11.60 £), nous avons descendu un escalier menant au rez-de-chaussée. cenoteLa table à eau était dans l'obscurité et j'ai dû allumer la lumière de mon casque pour m'installer.

Très vite, la ligne plongea à 10 m et des chambres très ornées avec des piliers impressionnants, des pluies de stalactites, des stalagmites en forme de doigts ou de lustres, et des murs de draperies et d'hélictites apparurent.

L'enchantement fut de courte durée. Max sauta soudain vers la droite, dans un couloir de restrictions sous un plafond bas. Il était impensable de se retourner, et je devais placer mon appareil photo avec les bras du flash étendus sur le côté pour avancer. C'était plutôt inconfortable.

Nous avons finalement rattrapé la ligne principale qui passait par un tunnel latéral. Un autre saut et nous étions de retour à la base, après une plongée de 56 minutes. Les flashs ont cessé de fonctionner correctement et j'ai suspecté des piles faibles. J'ai décidé de laisser l'appareil photo pour la prochaine plongée.

Cette décision s'est avérée judicieuse, car mon guide de plongée a fait un saut vers la gauche, après une troisième série de doubles flèches, et m'a conduit à travers des restrictions et des passages très étroits sous le toit, serpentant latéralement sans interruption. Il m'a même fait signe de m'arrêter à des moments clés pour pouvoir faire une vidéo de moi avec sa GoPro.

Max sortant d'une grotte à Xulo

Après 67 minutes, satisfait de ma performance et de ma flottabilité, Max m'a serré la main positivement avant de sortir.

Assis paisiblement devant sa cabane en bois, Emilio nous attendait avec une caguama, une bouteille de bière d'un litre, ses chiens posés à plat sur le sol. Un couple de toucans a volé au-dessus de nos têtes, s'est posé sur une branche pour nous observer et s'est envolé dès que j'ai attrapé mon appareil photo.

Emilio dégustant une bière devant sa maison à Chulo

Alexis Passage

Basé à Tulum pour les trois prochaines nuits, ma dernière journée de plongée s'est déroulée avec Elliot et le site Cenote Regina. Exploré à l'origine en 2004 par Robbie Schmittner, il est désormais relié au Sistema Ox Bel Ha (via Mayan Blue) mais peu connu, sauf des chanceux !

Dans le tunnel principal sous un toit de stalactites à Regina

Un grand bassin d'eau avec une terrasse en bois était entouré de palmiers. Le trou d'entrée trouble commençait par une restriction, puis s'ouvrait sur une grotte plutôt sombre avec un large tunnel. Le plan était de tourner à gauche, à gauche, jusqu'à ce que nous plongions dans un canyon à une profondeur de 25 m.

Tout à coup, comme par magie, le passage Alexis, un lit de rivière souterrain blanc et bleu clair où se produit l’halocline, s’est illuminé et tout est devenu flou pendant 30 secondes. C’était un environnement fascinant – mais il était déjà temps pour moi de me retourner.

Tunnel bleu clair en avant

Piliers et stalagmites, Regina

Pour la plongée suivante, le plan d'action était T-droite, T-gauche et T-droite. Une fois de plus, nous sommes descendus dans un passage d'eau salée profond au-delà de 18 m.

Alors que je regardais Elliot disparaître dans la brume de l'halocline, mon oreille droite est devenue douloureuse sous la pression et j'ai réalisé que je ne pouvais pas aller plus loin sans risquer de graves ennuis. Cela pourrait devenir un cauchemar en quelques secondes.

J'ai agité ma lampe de poche frénétiquement vers Elliot, jusqu'à ce qu'il comprenne que mon signal signifiait l'arrêt de la plongée. Mieux vaut prévenir que guérir.

Pierre Constant après une plongée à la Concha cenote

Le train maya En septembre 2018, le président élu du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé le projet de « Train Maya », un train de 1,525 XNUMX km de long qui ferait le tour de la péninsule du Yucatan. Appartenant aux forces armées mexicaines, il relierait en boucle les villes de Palenque, Escarcega, Mérida, Cancún, Tulum et Bacalar. Un référendum dans les villes a montré que 92 % des habitants étaient favorables au projet, après avoir reçu la promesse d'un développement touristique et d'autres avantages, et avec un financement de 321 milliards de pesos (environ 16 milliards de dollars américains) provenant principalement d'une taxe touristique régionale. La construction a commencé en juin 2020 et devrait être achevée cette année. Les militants écologistes et des droits des autochtones se sont opposés à la construction de nouvelles pistes à travers la jungle et ont prédit un désastre pour la nature. Au fur et à mesure que le projet avançait, ils ont affirmé que la jungle était abattue sans qu'aucune étude environnementale n'ait été réalisée. Mais en novembre 2021, le ministère de l'Intérieur a exempté le train maya et d'autres projets d'infrastructures de toute évaluation environnementale. En janvier 2021, les équipes ont découvert plus de 8,000 XNUMX objets et structures antiques lors de fouilles. La communauté des plongeurs souterrains a prédit que le projet provoquerait l'effondrement de nombreuses cenotes et des grottes, et malheureusement, cela se serait déjà produit à au moins 100 endroits. À Quintana Roo, où des manifestations ont eu lieu contre les travaux, 1,800 XNUMX km de grottes et de rivières souterraines traversent des milliers de cenotes qui sera perturbé par le train maya. Des animaux sauvages tels que des jaguars, des pumas, des singes-araignées, des ocelots, des agoutis et des oiseaux boivent cenotes mais l’aquifère maya est désormais exposé à un risque élevé de pollution. Les plans initiaux prévoyaient que les trains seraient tirés par des locomotives électriques, mais le gouvernement a ensuite annoncé le passage au diesel pour réduire les coûts. En 2020, il a déclaré que la moitié de la ligne Mérida-Cancun-Chetumal serait toujours électrifiée. Mais les aspects négatifs du projet semblent avoir été soigneusement cachés au public et le président mexicain AMLO est déterminé à terminer les travaux avant la fin de son mandat. En route vers les différents cenotes J’ai vu les larges autoroutes de destruction traverser la jungle du Yucatan – et l’ampleur de la déforestation semble horrible.

