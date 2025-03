Plongée dans l'extrême ouest de Cuba

at

at 9 h 33

PIERRE CONSTANT a participé à un autre de ses voyages de plongée épiques dans des endroits inattendus – cette fois, il a rencontré des créatures de la mer, de la terre et de l'air hors des sentiers battus, de l'ouest de Cuba jusqu'à la Baie des Cochons

Au confluent du golfe du Mexique et de l'océan Atlantique, Cuba est un archipel de 4,195 XNUMX îles et cayes dans le nord de la mer des Caraïbes.

Key West se trouve à 150 km de l'autre côté du détroit de Floride au nord-ouest, les Bahamas sont à 22 km au nord, Haïti à 77 km à l'est, la Jamaïque à 140 km au sud et le Mexique à 210 km à l'ouest de l'autre côté du canal du Yucatan.

Cuba, la plus grande île des Caraïbes, mesure 1,250 11.3 km de long et est essentiellement plate, avec quelques plaines vallonnées. Son point culminant se situe dans les montagnes de la Sierra Maestra, au sud-est. La population de XNUMX millions d'habitants parle principalement l'espagnol, le créole haïtien et l'anglais.

Le courant des Caraïbes amène des eaux chaudes depuis l'équateur et Cuba jouit d'un climat tropical, avec des alizés du nord-est soufflant la majeure partie de l'année. La saison sèche s'étend de novembre à avril et les températures moyennes de l'air sont de 21°C en janvier et de 27°C en juillet.

L'ouest et le centre de Cuba sont une « ceinture orogénique » – une chaîne de montagnes formée par soulèvement – ​​créée au cours de la période du Crétacé. Le calcaire du Jurassique et du Crétacé est visible à l'ouest sous la forme de chaînes et d'affleurements massifs.

Récif corallien surélevé, Bahia de Corrientes

Les systèmes de failles actives provoquent plusieurs tremblements de terre chaque année et le dernier tremblement de terre majeur – d’une magnitude de 7 ou plus – a eu lieu en janvier 2020.

Voyage depuis La Havane

Le bus chinois Yutong de Viazul a parcouru la distance entre La Havane et Pinar del Rio en trois heures. De là, il a fallu 45 minutes pour parcourir la route sinueuse à travers les collines jusqu'à Vinales.

Nichée dans un paysage de montagnes verdoyantes, la petite ville était un point fort sur toute carte touristique. J'avais loué une voiture pour continuer mon voyage jusqu'à Maria La Gorda, à l'extrême ouest, et je me suis rendu à l'agence cet après-midi pour vérifier qu'elle serait prête dès le lendemain matin.

« Nous ne pouvons pas signer le contrat sur l’ordinateur maintenant parce que nous n’avons pas d’électricité », m’a-t-on dit. « Il est allumé pendant trois heures et éteint pendant neuf heures. Revenez avant 6 heures. » L’homme n’était pas aimable.

"Bienvenidos a Cuba, viva la Revolucion!" Je pensais.

Une fois l’électricité rétablie, il m’a fallu plus d’une heure pour régler le contrat. L’homme était un tyran et je suis ressorti tout agité. La Hyundai Grand i10 – pour laquelle j’avais payé cher – était bosselée et rayée de tous les côtés. Ce n’était pas un début de bon augure.

Hôtel Maria La Gorda sur la plage

Le lendemain matin, je me suis mis en route. Il m'a fallu trois heures et demie sur une route défoncée pour atteindre Maria La Gorda et un hôtel public sur la baie de Corrientes.

L'île faisait face au détroit du Yucatan à l'ouest et aux Caraïbes au sud, avec une plage de sable blanc et une rangée de cocotiers bordant des eaux turquoise. Le soleil était haut et il n'y avait pratiquement personne aux alentours.

Ma chambre à l'étage, dans le vieux bâtiment en ciment jaune, était correcte. Je me suis sentie comme à la maison après avoir visité le centre de plongée décontracté, à côté du bar de plage et du restaurant. Après l'agitation de La Havane, tout cela m'a semblé relaxant.

Deux grands bateaux de plongée à coque d'acier étaient amarrés au quai, et des réservoirs neufs en aluminium étaient installés. Un cigare cubain à la main, Rafael, le directeur de plongée, avait le visage calme de Richard Gere.

Bateau de plongée à Maria La Gorda

6,000 ans d'histoire

Chasseurs-cueilleurs originaires du nord-est de l'Amérique du Sud, les Guanahatabeys se sont installés à Cuba il y a 6,000 XNUMX ans, provoquant au passage l'extinction d'une faune endémique comme le paresseux.

Il y a 1,700 XNUMX ans, les ancêtres des Taïnos, qui parlaient l'arawak, sont arrivés. Ils cultivaient et produisaient de la poterie. Poussés vers l'ouest, les descendants des Guanahatabey ont parcouru l'ouest de Cuba tandis que les Taïnos cultivaient le manioc, le coton et le tabac.

Christophe Colomb a exploré la côte nord-est en 1492 et la côte sud deux ans plus tard. Cuba a été entièrement cartographiée par Sebastian de Ocampo en 1508.

Après avoir vaincu les féroces Taïnos, l'île tomba aux mains des Espagnols en 1514 et une colonie fut fondée sur la côte sud. Les populations locales étaient peut-être amicales, mais elles furent néanmoins massacrées ou réduites en esclavage par les envahisseurs.

En 1519, Hernan Cortès lança sa conquête de l'empire aztèque depuis Santiago de Cuba via le Yucatan. Les populations indigènes furent en grande partie décimées par des maladies telles que la rougeole et la variole après 1550, tandis que les envahisseurs apprirent à cultiver le tabac et à le fumer en cigares.

Les colons espagnols partageaient l'ADN des femmes indigènes. Ils ont établi des plantations de canne à sucre et de tabac et ont importé des esclaves d'Afrique. La colonie cubaine était une cible fréquente des flibustiers et des corsaires français.

Grognard à rayures bleues et français, Alejo de Moro

En 1741, les Britanniques s'emparent de la baie de Guantanamo, puis de La Havane, et prennent le contrôle de l'ouest du pays, ouvrant ainsi le commerce avec les colonies d'Amérique du Nord et des Caraïbes. Les Britanniques échangent ensuite Cuba contre la Floride.

L'Espagne a suivi l'exemple de la Grande-Bretagne en abolissant officiellement la traite des esclaves en 1820, mais Cuba a maintenu l'esclavage jusqu'au XIXe siècle, période à laquelle l'industrie sucrière cubaine a connu un boom. La majeure partie de cette production a été destinée aux États-Unis et à la construction de nouvelles routes et voies ferrées.

Après le succès de la Révolution française et la révolte des esclaves noirs d'Haïti, Cuba proclame son indépendance en 1868, puis mène une guerre d'indépendance (1895) et cède son territoire aux États-Unis (1898). Finalement, en 1902, naît la République indépendante de Cuba.

La Révolution cubaine a eu lieu entre 1953 et 1959, année où le leader marxiste Fidel Castro et Che Guevara ont ouvert une nouvelle page de l'histoire cubaine.

Plongée dans l'extrême ouest cubain 57

Paraíso Perdido

C'était mon premier jour de plongée, le soleil brillait, le ciel était bleu et la baie était comme un lac, avec à peine une brise. Un groupe de 12 étudiants américains et leur professeur d'université, travaillant dans la conservation, ont rejoint le bateau. Avec peu d'expérience en plongée, il leur a fallu beaucoup de temps pour se préparer pour leur « remise à niveau ».

Paraiso Perdido se trouve à 25 minutes en bateau en direction de Cabo Corrientes, en suivant le littoral de calcaire corallien surélevé. L'eau est chaude (27°C), donc je n'ai pas besoin de shorty.

La visibilité sous l'eau était excellente. Le récif au large était entouré de sable blanc. Le fond était rempli de gorgones d'aspect brun, avec quelques éponges vases roses, des éponges tubulaires jaune doré et des éponges barillets.

Vivaneau à nageoires jaunes

La vie marine était très dynamique. Parmi les bancs de poissons, on trouvait notamment des grognements bleus rayés (Hémulon sciurus) et le grognement français (Hémulon flavolineatum) avec leurs rayures diagonales jaunes.

Le labre créole (Clepticus parrae) était une espèce typique des Caraïbes dans un mélange de bleu, noir, violet, jaune et blanc. Petit mais attrayant, le labre à tête bleue (Thalassoma bifasciatum) étaient très actifs.

Les merveilles comprenaient le poisson-cochon espagnol (Bodianus rufus), moitié rose-violet dessus et moitié jaune sur le ventre. Dorsalement noir avec des losanges blancs et un ventre rouge flashy, le poisson-perroquet feu rouge femelle (Sparisoma viride) était une merveille.

Poisson-perroquet feu rouge femelle

Gorgones communs violets (Gorgonia ventalina) abondait. Un petit banc de bar argenté (Carangue ruber) avec une bande noire à l'arrière et une autre sur la nageoire caudale inférieure m'a dépassé en un éclair.

École de bar jack à Paraiso Perdido

Napoléon créole en croisière, Paraiso Perdido

Poisson trompette à Paraiso Perdido

Aquarium et Almirante

L'Acuario était un véritable aquarium dans 8 m d'eau. Le poisson-coffre lisse (Lactpphrys trinqueter) était exquis, tout comme l'insaisissable poisson-ange français (Pomacanthus paru). Le poisson-papillon à quatre yeux (Chaetodon capistratus) avec une tache noire sur la face arrière étaient charmants. Le chirurgien bleu (Acanthurus coeruleus) étaient partout.

Grognard blanc à l'Acuario

Almirante était un récif frangeant au large précédé d'un fond de sable blanc. Je glissai au-dessus d'une prairie d'anguilles jardinières avant d'atteindre le tombant plongeant dans les profondeurs. Les éponges filamenteuses orange, rouge pourpre ou brunes étaient nombreuses et je vis des buissons de coraux brun-noir cuivré de belle taille.

Un grand barracuda solitaire et un carangue crevalle (Hippopotames Caranx) a traversé le bleu. Trente-quatre mètres de profondeur, un poisson-porc attrayant (Anisotremus virginicus) avec des rayures horizontales jaunes et une double bande noire sur son visage blanc bleuté m'a laissé sans souffle.

Je me suis émerveillé devant un poisson-ange royal (Holacantus ciliaris), visage bleu et jaune avec des vagues d'écailles bordées de jaune sur les flancs. Labre créole (Clepticus parrae), bleu foncé avec une tête noire, ruisselant en formation. Chevaine des Bermudes (Cyphosus sectatrice) et un grognement blanc (Haemulon plumieri) observait les plongeurs avec curiosité.

Poisson-ange reine

Patio de Vanessa était une plongée peu profonde. J'ai atterri près d'un éventail de mer abritant deux jolies langues de flamants roses (Cyphoma gibbosum) de couleur jaune-orange, avec un dessin carré le long de la crête dorsale. Poisson-papillon à bandes (Chaetodon striatus) m'a rappelé les Galapagos. Un poisson-ange gris (Pomacanthus arcuatus) ressemblait à un prince.

Langues de flamants roses sur un éventail de mer, Patio de Vanessa

Poisson-ange gris « comme un prince » au-dessus du récif, Patio de Vanessa

Chevesne des Bermudes, Patio de Vanessa

Grognard français, Patio de Vanessa

Tête de Ludo

A quelques pas de Maria La Gorda, une vieille jetée en ciment abritait une collection de sternes royales se prélassant au soleil. La plage s'étendait vers le sud en direction de Cabo Corrientes, se terminant sur des débris de corail.

Sterne royale

Je suis entré dans une forêt de palmiers de Floride, connus localement sous le nom de Guano de Costa. Noirs à tête rouge, les vautours à tête rouge volaient en va-et-vient au-dessus du littoral. Un sentier dans la forêt de palmiers délimitait le bord d'un lagon d'eau salée habité par des caïmans : « Ils ne sont pas agressifs ! » m'a-t-on dit.

Vautour à tête rouge, Palenque de los Cimarrones

Cabezo de Ludo se trouvait près de Cabo Corrientes et c'était un mur de plongée où j'ai rencontré une langouste tachetée de bonne taille et un gros mérou tigré (Mycteroperca tigris). Le poisson-ange beauté des rochers (Holacanthus tricolore) avait une tête jaune doré avec un corps noir.

Une raie aigle est passée à toute vitesse et, à l'autre bout de l'échelle, j'ai eu la surprise de voir une limace de mer laitue blanc crème (Elysia croustillante).

Langouste tachetée, Cabezo de Ludo

Éponges sur le mur, Cabezo de Ludo

Limace de mer de laitue, Cabezo de Ludo

Lassé de la nourriture à Maria La Gorda, qui offrait peu de choix, peu de légumes et du poisson surgelé depuis des jours, je suis parti en voiture vers un village voisin – mais j'ai constaté que la voiture ne démarrait pas !

Un mécanicien de passage a constaté que la pompe à essence ne fonctionnait plus et que la batterie était à plat. J'ai dû appeler la société de location de Pinar del Rio pour obtenir des pièces de rechange, et le camion n'est arrivé que bien après la tombée de la nuit.

Chaîne mystérieuse

Cadena Misteriosa était une autre plongée sur un mur, en bordure d'un lagon intérieur. Une raie pastenague diamant a décollé du sable avec un poisson sur le dessus.

Napoléon à tête jaune (Halichoeres garnoti) a attiré mon attention, tout comme le poisson-perroquet à bande rouge (Scarus aurofrenatum). En revenant par le haut du récif, nous avons été confrontés à un fort courant venant du sud et nous avons eu du mal à le faire, pompant de l'air à toute allure !

Ancla de François était peu profonde et silencieuse. Rafael, le chef de plongée, montrait un jeune poisson-lion apprivoisé entre ses mains et montrait un impressionnant jeune tambour tacheté (Equetus punctatus) en noir et blanc, avec sa forme exquise en croissant.

Divemaster Rafael avec un poisson-lion juvénile, Ancla de François

Tambour tacheté juvénile

Poisson-ange français, Ancla de François

Plongeurs dans un canyon, Cuevas de Pedro

Poisson-papillon à quatre yeux, Cuevas de Pedro

Biche rousse dans Moby Dick

Éponges filamenteuses et plongeur, Moby Dick

Mon véhicule étant à nouveau opérationnel, je me suis rendu au village de La Bajada pour déjeuner. Chez Maité maison privée, un Bed & Breakfast cubain, ils ont accepté de me fournir un repas de poisson si j'étais prêt à attendre 90 minutes pour cela.

« Suivez le sentier qui longe le littoral jusqu'à Poza de Agua Dulce », m'a-t-on dit. Il s'agissait d'un gouffre d'eau douce près du littoral du parc national de Guanahacabibes, idéal pour une baignade. De retour chez Maité, un repas royal l'attendait : du vivaneau avec du riz, des haricots noirs, des légumes et de la papaye en dessert.

Gouffre d'eau douce près du bord de mer à La Bajada

Déjeuner dans une casa particular

Après avoir terminé ma plongée à Maria la Gorda, je me suis dirigé vers Cabo San Antonio. Le point le plus occidental de Cuba se trouve à 75 km en voiture dans la nature sauvage du parc national de Guanahacabibes. Près du centre d'accueil des visiteurs de La Bajada, j'ai croisé une migration de crabes rouges sur la route.

« Avez-vous une roue de secours ? » a demandé le guide.

"Oui, pourquoi est-ce que tu demandes?"

« Il y a 50 % de chances que vous ayez un pneu crevé par une des pinces du crabe », m'a-t-on dit.

Crabes rouges en mouvement au centre d'accueil des visiteurs du parc national de Guanahacabibes

Crabes rouges

Il pleuvait et je n'avais pas envie de m'attirer d'ennuis, j'ai donc reporté l'excursion et me suis rendu dans la forêt avec un garde local. Les oiseaux endémiques étaient fascinants : le colibri abeille, l'émeraude de Cuba, un colibri au plumage vert foncé, le tyran caouanne et le pioui de Cuba. Dans une grotte peu profonde, un boa cubain chassait les chauves-souris.

Colibri émeraude cubain, Punta Perdix

Finale à Vinales

Le lendemain, je suis retourné au parc national de Guanahacabibes, avec des cochons sauvages errant sur le bord de la route ainsi que le hutia Desmarest, un gros rongeur brun avec un visage de capibara, et des cerfs de Virginie.

Demarest hutia à Playa Giron

Un iguane endémique de Cuba se prélassait sur une branche au soleil et des caïmans flottaient paresseusement à la surface d'un lagon. Cabo Corrientes et Cabo San Antonio avaient été des refuges pour les pirates britanniques, hollandais et français aux XVIe et XVIIe siècles.

Opposés à la domination espagnole et au monopole commercial du port de Séville, leur contrebande était autrefois monnaie courante. Plusieurs épaves de navires ont été retrouvées dans la région.

Je suis retourné à la voiture, inquiet de tomber en panne d'essence avant d'atteindre Pinar del Rio. Quelques jours à Vinales se sont révélés propices aux promenades dans la nature, à la visite d'une plantation de tabac et à la dégustation d'un rhum unique fait à partir de minuscules fruits de goyave. Parmi les grottes calcaires, on trouve la passionnante Cueva de Palmarito, une rivière et un lac souterrains.

Lac et coulée stalagmitique à Cueva de Palmarito

Caverne de Santo Tomas, Vinales

Fabriquer des cigares cubains à Vinales

Plage Girón

La deuxième partie de mon voyage s'est terminée par la plage Giron, sur la baie des Cochons, sur la côte sud. Il a fallu prendre le bus Viazul pour y arriver, via La Havane.

UN maison privée Il dirigeait son propre centre de plongée et le propriétaire plongeur Julio avait depuis longtemps la réputation de fournir un service personnalisé.

Juan Carlos, l'assistant de Julio, est arrivé avec sa voiture d'époque couleur argent mat, tirant une remorque artisanale. « Une Volga russe, modèle 1989, du meilleur pays du monde », a-t-il proclamé. La voiture de 35 ans avait fait son temps, mais « elle roule très bien avec son nouveau moteur Hyundai ».

Juan Carlos avec sa Volga russe

Nous avons atteint Punta Perdix en zigzaguant entre des essaims de crabes rouges terrestres connus sous le nom de crabes zombies. Ceux-ci existent en quatre couleurs : noir, rouge, jaune et vert, et se dirigent vers la mer pour frayer, bien que beaucoup soient écrasés au cours du processus et fournissent un repas gratuit aux vautours à tête rouge.

Les œufs de ceux qui y parviennent éclosent dans la mer, où les larves vivent sous forme de plancton et reviennent sur terre sous forme de mégalope larves.

À Playa Giron, la plongée se fait depuis le rivage. Les plongeurs s'équipent sur le plateau calcaire surélevé, sautent dans la mer et nagent à 100-150 m au-dessus des eaux sablonneuses peu profondes. Les conditions de surface sont généralement parfaites, même si elles peuvent être difficiles si le vent souffle.

Le bord de mer de Playa Giron

Vêtu de sa combinaison de 7 mm, Julio m’a conduit directement au point de chute. La visibilité était bonne et la pente était pleine d’éponges filamenteuses violet-bleu-rouge, d’éponges orange, d’éponges vase et des classiques éponges tubulaires jaunes, mais peu de poissons. « Les gens doivent vivre, voyez-vous », m’a-t-on dit.

Nous avons dépassé un bateau de pêche renversé et coulé où se trouvaient deux gros crabes Santoyo (Mithrax spinosissimus) avec des griffes impressionnantes cachées. Un poisson-ange gris est passé alors que je coulais à 27 m, et un gros vivaneau Cubera (Lutjanus cyanopterus) s'est montré curieux.

Plongeur et bateau de pêcheur coulé, Alejo de Moro

Chirurgien bleu, Alejo de Moro

Une langouste épineuse était aux aguets à l'extérieur de son trou. Une crevette nettoyeuse bleue et blanche aux longues pinces (Périclimène du Yucatan) dansait dans son anémone.

Crevette nettoyeuse dans son anémone, Alejo de Moro

En fonction des conditions météo, Julio m'a emmené sur des sites de plongée avec canyons et passages en profondeur. C'était l'occasion de rencontrer de nouveaux représentants de la Hypoplectre genre qui ne compte pas moins de 18 espèces. Apparentés au mérou, ces petits hameaux se rencontrent des Bahamas au Yucatan.

J'ai des photos de l'indigo (Hypoplectre indigo); timide (H. guttavarius); doré (H gummigutta); barré (H puella) et le hameau du beurre (H unicolore) variétés.

Le site de plongée de Los Tunneles, Punta Perdix

Le hameau indigo, Los Tunneles

Grand barracuda, Los Tunneles

Méduses face au soleil, Los Tunneles

Éponges filamenteuses et plongeur sur le tombant, Los Tunneles

Un autre naufrage de bateau de pêche, Los Tunneles

Grotte aux poissons

La Cueva de los Peces a été décrite comme une grotte sous-marine. À peine à 100 m du bord de mer, ce point d'eau avait de l'eau douce au-dessus et de l'eau salée en dessous. Une faille tectonique longeant la côte reliait différentes cenotes.

Ecole de soie bleue, Cueva de los Peces

Poisson chirurgien océanique, Cueva de los Peces

Plongeant à 70 m, c'était un abîme sombre entre des murs droits, mais qui présentait un attrait limité pour ceux qui ont apprécié la magnifique plongée dans les grottes du Yucatan.

Gouffre de la Cueva de los Peces

Dans la faille entre les murs de la Cueva de los Peces

Sortie de la grotte

Une promenade en forêt avec Leoncio, ornithologue expérimenté, fut encore plus enrichissante. Elle m'a permis d'observer la chouette pygmée endémique de Cuba, le magnifique trogon de Cuba, l'oiseau national, et le ravissant todier de Cuba aux couleurs vert pomme, blanc et rouge.

Trogon cubain

Todier cubain dans la forêt de Playa Giron

Dans une grotte peuplée de chauves-souris frugivores jamaïcaines, un boa cubain rôdait dans l'obscurité. Cuba regorge de merveilles naturelles pour ceux qui ont le temps et la volonté.

Vers la fin de mon voyage, j'étais à la gare routière de Cienfuegos, attendant le bus Viazul pour Trinidad. Le hall était bondé, les gens parlaient fort au téléphone et d'autres criaient en arrière-plan. Un bus local avait été annulé et les passagers se rassemblaient en colère autour d'un homme qui en était responsable.

Dans un bureau désert, le téléphone sonnait sans arrêt. On aurait dit un asile de fous. Un Cubain compatissant s’est soudain penché vers moi et m’a murmuré : « Désolé, monsieur, c’est Cuba… c’est compliqué. »

Également sur Divernet : SOYEZ LE CHAMPION! – CUBA, LES ARCHIVES D'ÉPAVE SURPRISENT LES CHERCHEURS ESPAGNOLS, PERLE DES CARAÏBES LES JARDINES DE LA REINA, LES CROCODILES AMÉRICAINS DE CUBA