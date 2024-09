Des plongeurs traquent la victime d'un naufrage des années 1850

Un paquebot transatlantique français qui a coulé dans des circonstances inhabituelles il y a 168 ans, entraînant la perte de la plupart de ses 132 passagers et membres d'équipage, a été découvert par une équipe de plongée du New Jersey, à 320 km au large des côtes du Massachusetts.

Le capitaine du navire qui est entré en collision avec Le Lyonnais En 1856, il avait continué son chemin, affirmant ne pas savoir qu'il était voué à l'échec.

Les plongeurs de l'Atlantic Wreck Salvage, opérant à partir de New Bedford sur leur navire d'expédition Tenace, recherchait l'épave depuis plusieurs années. Sa profondeur et son emplacement exacts n'ont pas été révélés, mais on dit qu'elle se trouve en « eau profonde », une grande partie étant enfouie dans le fond marin sablonneux.

Membres de l'équipe (de l'arrière gauche) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; et (avant gauche) Tim Whitehead, Eric Takakjian et Jennifer Sellitti, avec les hublots récupérés de l'épave (François Merle, Rick Simon et Joe St Amand ont participé à des expéditions de recherche précédentes) (Atlantic Wreck Salvage)

En transition

Le Lyonnais Le 1855 fut construit en Angleterre pour la Compagnie Franco-Américaine en XNUMX, l'année précédant son naufrage, par Laird & Sons de Birkenhead. Il était l'un des six navires destinés au transport de passagers et de courrier à travers l'Atlantique, dans son cas entre Le Havre et New York.

La construction navale était alors en transition et Le Lyonnais a été construit à la fois avec des voiles et une machine à vapeur.

« Étant l'un des premiers navires à vapeur français à passagers à assurer une traversée régulière

l'Atlantique et un des premiers navires à vapeur de transition Le Lyonnais« Cette découverte est significative », déclare Eric Takakjian, le membre de l'équipe de plongée qui a travaillé le plus longtemps à la recherche de l'épave.

« Ses méthodes de construction de coque en fer représentaient certains des premiers exemples connus de ce type de construction de coque pour les navires de haute mer.

Colorisé Illustrated Times de Londres dessin de Le Lyonnais naufrage (collection Jennifer Sellitti)

« De même, son système de propulsion est unique en ce sens qu’il représente l’un des nombreux modèles de moteurs qui ont été essayés avant que des précédents ne soient établis sur les machines des navires à vapeur océaniques.

"Le Lyonnais« Le moteur horizontal à action directe est antérieur aux moteurs à rotors inversés, qui sont devenus la norme peu de temps après », explique Takakjian.

Le naufrage « hit-and-run »

Le Lyonnais était sur son premier voyage de retour en France lorsque, le 2 novembre 1856, elle entra en collision avec la barque américaine Adriatique, qui naviguait vers le sud du Maine en direction de la Géorgie. Le paquebot transportait un certain nombre de passagers de personnalités New York et les familles de Boston.

Adriatique a été endommagé mais a pu rejoindre le port du Massachusetts pour des réparations. Son capitaine a supposé que Le Lyonnais était intacte parce qu'elle avait maintenu son cap et n'avait pas signalé l'incident.

Cependant, le petit trou dans la coque de Le Lyonnais finirait par laisser entrer suffisamment d'eau de mer pour submerger le navire, et il coulera quelques jours plus tard.

Andrew Donn avec le X-CCR sur le point de plonger dans l'épave, aidé par Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

La plupart des personnes à bord auraient eu le temps de fuir à bord des canots de sauvetage lorsque le navire a finalement coulé, mais seules 18 personnes ont finalement été secourues, après avoir passé une semaine en mer. La catastrophe est évoquée dans le roman Leagues Under the Sea 20,000 par Jules Verne.

Plus loin en mer

Les associés d'Atlantic Wreck Salvage, Jennifer Sellitti et Joe Mazraani, tous deux avocats de la défense pénale de formation, travaillaient avec Takakjian depuis 2016 pour localiser l'épave, après avoir été intrigués par l'histoire inhabituelle de la collision.

Malgré les articles de journaux contemporains indiquant que Le Lyonnais étaient finalement descendus au sud-est des bancs de Nantucket, les chercheurs de l'épave ont découvert que les récits des survivants et les documents judiciaires les indiquaient de plus en plus loin en mer, vers les bancs de Georges.

Le site de l'épave était l'une des nombreuses marques potentielles scannées latéralement par une équipe de découverte il y a un an, et les plongeurs sont revenus en août pour les enquêter.

Ce cylindre de moteur a été essentiel pour identifier l'épave (Andrew Donn)

Trouver des correspondances

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer et Tim Whitehead ont plongé dans l'épave 13 fois pour prendre des mesures, vidéo et des images fixes. Après avoir examiné les données à la surface, ils ont pu procéder à une identification préliminaire basée sur la taille du navire, son emplacement, son revêtement en fer, ses hublots et son moteur à vapeur.

« L’une des grosses culasses était orientée horizontalement et pas très haut par rapport au sable », a déclaré Mazraani. Lui et Packer ont pu confirmer qu’elle mesurait 145 cm – « la taille exacte des cylindres sur Le Lyonnais' moteur".

Lors d’une plongée ultérieure, il a également repéré un cap-de-mouton en bois, utilisé pour le gréement et indiquant qu’il s’agissait d’un navire équipé à la fois pour la voile et la vapeur. « Ces indices, ainsi que la localisation, les données du sonar et les mesures, ont encore renforcé le fait que nous étions en train de plonger pour retrouver le paquebot français disparu. »

Les fans de Joe Mazraani poncent pour révéler le deadeye préservé (Andrew Donn)

Plans de suivi

L'équipe prévoit désormais de consacrer plus de temps à l'exploration et à la documentation complète de l'épave. « Nous reviendrons sur le site de l'épave dès que possible », a déclaré Jennifer Sellitti. Divernet.

« Notre expédition d'août 2024 s'est concentrée sur l'identification de l'épave. Les plongées suivantes se concentreront sur la cartographie et la documentation du site de l'épave, ainsi que sur la récupération d'objets.

« L’Atlantique Nord est un milieu hostile aux épaves de navires. Les tempêtes, les courants et les engins de pêche peuvent ensevelir les épaves et les déchirer. Il est donc essentiel de documenter et de sauver ce que nous pouvons avant que le temps ne s’écoule davantage. »

Sauvetage de l'épave de l'Atlantic ont découvert un certain nombre d'épaves, notamment U-550, le dernier sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale connu à reposer dans les eaux plongeables de l'Atlantique Nord.

Le livre relié de Sellitti sortira en février prochain L'affaire de l'Adriatique : un délit de fuite au large de Nantucket, il est désormais étendu pour inclure un chapitre contenant une description détaillée et des photographies de l'épave elle-même.

