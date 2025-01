Mort des coraux dans les Caraïbes

Le biologiste marin JOHN CHRISTOPHER FINE a plongé en bouteille et en apnée dans pas moins de 15 îles des Caraïbes ces derniers mois. Cela semble bien, sauf que partout où il a fait ses valises, il a été assommé par un fléau déprimant sur le paysage marin

« Quelle est la cause de ce phénomène ? » C'est la question que je pose lorsque je décris la mort des coraux durs à d'autres plongeurs. Il n'existe pas de réponse toute faite ni de solution miracle. La disparition des coraux est directement liée à la surpopulation et à nos activités qui polluent les mers et les océans.

La solution : certains préconisent de mélanger de la pénicilline avec de la glu et de l'étaler sur les coraux mourants pour sauver ceux qui n'ont pas encore été touchés par la maladie. Il s'agit d'une mesure corrective qui demande beaucoup de travail, mais qui n'a aucune valeur à long terme pour s'attaquer à la cause.

Corail corne d'élan mort aux îles Turques-et-Caïques

Mettre un terme au développement effréné des îles vierges des Caraïbes ? En matière d’argent, cela n’arrivera jamais. Garder la croissance démographique sous contrôle ? Jamais.

Si l'on exclut les insecticides, les pesticides, les herbicides et les engrais des terrains de golf, des pelouses et des terres agricoles, il n'y aura plus de plantes, à l'exception de celles que la nature a conçues pour vivre dans des climats tropicaux. Il n'y a rien de mal à cela.

Sans réponse définitive, examinons la situation sur certaines des 15 îles que j'ai visitées en décembre 2024 et en janvier 2025. Il n'existe pas de statistiques précises sur lesquelles s'appuyer : le corail est mort. Il était vivant il y a un an aux mêmes endroits.

Commençons par quelques bonnes nouvelles. L'île d'Eleuthera aux Bahamas abrite encore des coraux-cerveaux vivants et éclatants qui poussent à faible profondeur.

Eleuthera est baignée par le vent et les vagues le long de son long littoral. Le développement rural est minime ; alors que le tourisme est populaire et que les stations balnéaires accueillent les visiteurs, et que les bateaux de croisière déversent des milliers de passagers sur les plages d'Eleuthera, l'immensité de l'environnement marin de l'île a pu faire face sans connaître de mort importante de coraux durs dans la péninsule sud, comme cela a été observé depuis plusieurs années.

Grand Turk, en revanche, ne comptait pas de coraux durs vivants notables. Les peuplements de coraux corne d'élan et de coraux corne de cerf, morts depuis longtemps, sont envahis par les algues. Tous les coraux cerveaux et étoiles étaient morts dans les zones que j'ai visitées.

Grand Turk aux îles Turques et Caïques : corail cerveau mort

Sur le tombant profond où fleurissaient autrefois des coraux vierges et où prédominait le corail cerveau, l'observation n'a révélé que des têtes de corail mortes. Les zones peu profondes autour de Horseshoe Reef n'ont également révélé que des coraux durs morts.

Aucune tête de corail dur vivant n'a été observée à cet endroit, ni à un site appelé Library Reef où le mur descend en profondeur. Ces récifs étaient autrefois remplis de coraux durs vivants.

Inondé de crème solaire

Les récifs des îles Vierges américaines au large de Saint-Thomas et de Saint-John, autrefois vierges et dotés de coraux durs abondants, n'ont pas été mieux lotis que Grand Turk.

Les opérateurs de bateaux de plongée soulignent qu'aucune crème solaire nocive pour les coraux n'est vendue sur les îles, mais des milliers de visiteurs s'enduisent de tout ce qu'ils ont apporté avec eux, et la plupart de ces produits sont nocifs pour les coraux.

Ce ne serait peut-être pas le cas si seulement quelques personnes faisaient de la plongée avec tuba sur les récifs, après s'être simplement essuyées avec de la crème solaire, mais ces récifs voient des milliers de plongeurs avec tuba et de nageurs chaque semaine.

L’utilisation de crèmes solaires nocives pourrait être une explication à la disparition des coraux, et le volume de produits chimiques nocifs libérés crée certainement une nappe d’eau visible à l’œil nu chaque jour.

Une plongée sur le récif de Champagne au large de l'île de la Dominique, une magnifique île volcanique, a de nouveau révélé des coraux durs morts ainsi qu'un blanchissement des têtes de corail. Cela n'avait pas été le cas il y a un an sur le même récif.

Corail cerveau mort à la Dominique

Blanchiment à la Dominique

Des coraux entiers étaient morts, d'autres étaient en train de blanchir. La fin était certaine. Des cheminées profondes dans la Terre créent des bulles de gaz qui attirent les plongeurs vers ces récifs rocheux près du rivage. La mort des coraux était évidente partout dans la zone au large de ces zones de plongée populaires.

Sur la magnifique île volcanique de la Martinique, la mort des coraux a également été constatée. Les tortues vertes ont dévoré des herbiers marins qui semblaient sains, alors que les coraux durs étaient blanchis.

La Martinique a créé de vastes réserves marines, une mesure importante pour assurer la conservation des ressources. Les mêmes maladies qui attaquent les coraux de la Floride à l'Amérique du Sud sont répandues au large.

Coraux d'épaves de navires

Saint-Kitts-et-Nevis sont des îles magiques et constituent une nation indépendante. Le tourisme y est d'une grande importance et les récifs au large sont un atout que les insulaires doivent chérir pour que ce tourisme soit durable.

Les observations de coraux morts étaient fréquentes, ce qui indique que ces îles ne sont pas exemptes du fléau de la mort des coraux.

Les récifs environnants de Saint-Martin, que j'ai visités à la même époque l'année dernière, présentent désormais également des coraux morts et blanchis. Les madrépores ont blanchi sur les rochers qui abritaient des coraux vivants.

Madrépore mort à Saint-Martin

Cette île franco-néerlandaise est charmante et constitue une destination touristique très prisée. Les gorgones sont toujours en bonne santé, mais le corail dur a été tellement touché qu'aucune tête de corail vivante n'a été observée.

En faisant de la plongée avec tuba au large de Curaçao dans les Caraïbes néerlandaises, l'une des trois îles ABC protégées qui comprennent le paradis des plongeurs Bonaire et la destination touristique populaire Aruba, j'ai vu des coraux qui avaient été cultivés et plantés morts. Les coraux durs étaient morts.

Une belle branche vivante de corail corne de cerf est restée à l'extérieur d'une péninsule où elle a été exposée au lavage de l'océan. C'est un bon signe, la preuve que là où l'océan peut efficacement chasser les zones côtières, l'environnement corallien dur est sain.

Des plongées à Aruba sur deux épaves de navires célèbres ont révélé davantage de coraux durs morts. Croissance corallienne sur et autour de l'épave du Antille a montré une maladie. Des coraux parmi les restes dispersés de l'épave du Pédernalis étaient morts. Les coraux mous étaient abondants et en bonne santé.

Grenade est également une île magnifique, ses récifs coralliens sont également en difficulté, tout comme ceux de la Barbade. Destination touristique favorite des Caraïbes, la Barbade souffre depuis longtemps de la surpêche et de la dégradation des récifs coralliens.

Corail blanchi sur une épave de navire à la Barbade

L'année dernière, un remorqueur coulé abritait des coraux vivants, mais cette année, ils étaient morts et blanchis. Triste commentaire sur une île qui se targue de sa beauté naturelle et de son environnement marin.

Témoignage muet

Sainte-Lucie n'a pas connu de meilleurs résultats. La mort des coraux sur les récifs peu profonds au large offre un témoignage muet sur ce qui était autrefois un écosystème marin florissant. Seules des observations limitées ont été faites sur une plage populaire pour la plongée avec tuba et la baignade, de sorte qu'aucune conclusion générale ne peut être tirée sur la santé globale des coraux de l'île.

Antigua est une autre île magnifique qui attire les visiteurs vers sa ville des raies pastenagues, un banc de sable au large où les raies se nourrissent et entrent en contact étroit avec les touristes. La plupart des touristes se contentent de nager, et certains portent des masques et apportez des caméras.

Corail cerveau mort à Antigua

Maladie débilitante des tissus à Antigua

Chaque semaine, des bateaux amènent des milliers de visiteurs sur le banc de sable, et chaque groupe nourrit les raies pastenagues. Les touristes s'enduisent de crème solaire qui disparaît dès qu'ils entrent dans l'eau, une substance toxique pour les coraux des récifs au large.

Les récifs autour du banc de sable ont révélé des coraux morts. Des algues en recouvraient une partie, avec des madrépores morts blanchis. Pas très attrayant pour cet important site touristique.

Coraux cornes de cerf morts à Antigua

Une étude rapide menée dans ces mêmes zones il y a seulement un an avait révélé une diminution de la vie corallienne. Le tourisme de plongée et de snorkeling contribue de manière substantielle à l'économie de l'île. Sans un environnement marin intact, les visiteurs risquent-ils de commencer à bouder leurs vacances dans les Caraïbes ?

Alors que la culture du corail en laboratoire avant de le transplanter sur les récifs offre un espoir salutaire ; alors que des chercheurs bien intentionnés tentent de soulager la maladie du dépérissement des tissus coralliens en enduisant les zones malades d'une substance gluante additionnée d'antibiotiques ; alors que les bactériologistes continuent d'essayer de déterminer exactement pourquoi la maladie du dépérissement des tissus coralliens se produit, la combinaison des causes probables est suffisamment évidente.

Trop de développement, trop de déchets provenant des terres, des décharges, des produits chimiques évaporés qui retournent dans l'océan par les pluies : tout cela est responsable de dommages environnementaux. Ce constat s'ajoute à de nombreuses observations faites par des plongeurs du monde entier : les récifs coralliens sont en danger.

