Noronha : un haut lieu de plongée dans l'Atlantique

PIERRE CONSTANT s'est rendu sur l'île de Fernando de Noronha, à l'est du Brésil, pour goûter à son atmosphère unique et, plus particulièrement, à ses sites de plongée sous-marine



Si vous étiez un oiseau marin d'Amérique du Sud, vous pourriez voler 525 km depuis Recife ou 350 km depuis Natal, sur la côte nord-est, et atterrir sur quelques minuscules bouts de terre. Fernando de Noronha est au Brésil ce que les îles Galápagos sont à l'Équateur, de l'autre côté du continent.

Fou à pieds rouges

Les deux archipels sont, d'une certaine manière, très similaires. Situés légèrement au sud de l'équateur, tous deux sont des points chauds volcaniques nés de zones de fractures dans l'océan et des refuges prolifiques pour les oiseaux marins. Et dans les deux cas, la plongée sous-marine est l'une des activités les plus populaires.

Les 21 îles Noronha sont bien plus anciennes que les Galápagos. Elles se situent sur la plaque sud-américaine, avec une série de volcans, dont l'atoll de Rocas, qui s'étend vers l'ouest.

L'archipel a été découvert le 24 juillet 1503 par l'explorateur portugais Gonçalo Coelho, financé par Fernao de Noronha mais, selon l'histoire, attribué à Americo Vespucci, un membre italien de l'expédition qui a été le premier à décrire les îles.

Plongeurs dérivant dans le canal

Elle fut ensuite occupée par les Hollandais avant de tomber aux mains des Français et fut finalement reprise par les Portugais en 1737. Ils construisirent plusieurs fortifications, dont la forteresse de Nossa Senhora dos Remedios, et Fernando de Noronha devint célèbre comme destination pour les prisonniers politiques.

Charles Darwin est passé par le HMS Beagle En 1832, et au début des années 1900, des colonies italiennes et françaises furent établies pour le commerce et la pose de câbles sous-marins. Les vols commerciaux de l'Aéropostale reliaient l'Amérique du Sud à l'Europe et à l'Afrique, et pendant la Seconde Guerre mondiale, Noronha devint une base de l'armée de l'air américaine.

Parc national marin

L'armée brésilienne a administré les îles de 1942 à 1988, date à laquelle elles ont été déclarées parc marin national, et aujourd'hui le tourisme alimente l'économie. Noronha est devenue un rêve vacances île pour les Brésiliens riches.

Entrée du parc marin national

Fernando de Noronha a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001 et est géré par l'Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité (ICMBio), rattaché au ministère de l'Environnement. Rocas est administré séparément en tant que réserve biologique interdite aux visiteurs.

Un plan de développement durable a été mis en place pour le parc marin, avec l'aide de la population locale. Les sites et infrastructures touristiques sont strictement contrôlés.

Plongeur avec une raie pastenague dans le canal

Le vol GOL depuis Recife dure une heure. À l'arrivée, vous payez la TPA (Permanency Tax), qui s'élève à 76 réaux (environ 10 £) par nuit, mais qui augmente au fur et à mesure que vous restez. Le bureau du parc marin facture aux non-Brésiliens un droit d'entrée de 222 R$ (30 £), valable 10 jours.

La plupart des logements sont situés dans guesthouses ou des maisons d'hôtes. La vie et la nourriture sont chères sur l'île.

Trois centres de plongée opèrent à partir de Porto, sur la côte nord-est, et des magasins de plongée sont également situés dans la ville coloniale portugaise de Vila dos Remedios, avec ses bâtiments historiques tels que le Palacio Sao Miguel et l'église de Nossa Senhora dos Remedios.

La marina de Porto

Plage de Pico do Meio, vue du fort Nossa Senhora dos Remedios

L'imposant fort de Nossa Senhora dos Remedios, sur une falaise surplombant la ville, offre de belles vues sur Porto, Praia do Meio (plage du milieu) et l'emblématique rocher en forme de pouce Pico de Meio, une attraction au coucher du soleil.

Les îles sont exposées au courant sud-équatorial est-ouest et aux alizés du sud-est. La « mer intérieure » sur la côte nord est calme entre avril et novembre, mais à d'autres périodes de l'année, les alizés du nord-est prennent le dessus.

La « mer extérieure » sur la côte sud est généralement agitée mais la visibilité est plus claire, donc les opérations de plongée choisissent leurs sites en fonction de la période de l'année.

La température de l'eau est de 28°C toute l'année, avec une visibilité comprise entre 25 et 40 m. Avec ses 25 sites de plongée, Noronha est considérée comme la meilleure plongée du Brésil.

Essentiellement composé de basaltes volcaniques noirs, le paysage sous-marin est plutôt terne, avec ses rochers, ses crêtes, parfois ses canyons, ses passages et ses grottes. Là où les courants s'écoulent dans les canaux, des éponges recouvrent les rochers qui deviennent très colorés, souvent rouge vif. Sinon, des bancs d'algues vertes et de raisiniers sont la norme.

Les éponges fournissent la couleur stationnaire

Journées de plongée

Les camions récupèrent des plongeurs à leur auberge à 7.15h10, les guides vous donneront un briefing sur les installations du bateau et les sites de plongée. Certains parlent anglais ou espagnol, bien que le brésilien soit la norme. Les sites de plongée se trouvent à 30-XNUMX minutes.

Lors de mon séjour en décembre, la plupart des plongées ont eu lieu dans la mer Intérieure, entre les points est et ouest de la côte nord de Noronha.

Cordilhieras, près de la pointe nord-est, est une crête submergée avec beaucoup d'algues. On y voit souvent un petit banc de grogneurs rayés bleu et or (Hémulon chrysargyreum). Poisson-perroquet brésilien (Sparisoma amplum) sont verts sur le dos et rouges sur le ventre pour les femelles, tandis que les mâles adultes deviennent bleu clair avec un croissant rouge sur la queue.

Grognard à rayures jaunes dans une caverne

Poisson perroquet brésilien juvénile

Chevaine grise des Bermudes (Cyphosus sectatrice) se déplacent en petits groupes, comme le font les margates noires (Anisotremus surinamensis), au corps haut avec une tête abrupte et argenté avec une tache noire derrière les branchies.

Chevaine des Bermudes

Margates noires

Je tombe sur une tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) inconscient des plongeurs, et un chirurgien bleu (Acanthurus coeruleus), l'une des espèces de poissons chirurgiens les plus rares.

Tortue imbriquée broutant

L'Ilha do Meio (l'île du Milieu) se situe entre l'Ilha da Rata (l'île aux Rats) et Porto. L'idée est d'explorer des grottes et des passages en eau peu profonde, en se faufilant derrière le guide de plongée pendant que le photographe sous-marin de la société All Angle vous attend de l'autre côté. Les photos sont disponibles au magasin de plongée le soir au prix de 30 $ pièce (environ 4 £).

Les grottes sont pleines de balayeurs de cuivre (Pempheris schomburgki), petit mérou à taches bleues et ventre jaune (Céphalopholis fulva), couples de poissons-anges français (Pomacanthus paru) et des chirurgiens bleus. De retour à la surface, des noddis noirs et des phaétons à queue jaune volent joyeusement.

Coney

Poisson ange français dans la Manche

Phaéton à queue jaune

À l'extrémité ouest de l'île, Ponta da Sapata est un site de nidification pour les fous à pieds rouges. La Caverna da Sapata, une arche sous-marine au fond sablonneux, offre un refuge aux raies pastenagues (Dasyatis Américaine), avec des pointes couleur poivre sur le dos. Sans être dérangés par les plongeurs, ils gardent une attitude zen.

Plongeurs dans la caverne

« Certaines tortues se perdent dans les recoins reculés de la grotte et finissent en squelette… », confirme Julio, heureux de poser tout sourire à côté d’un crâne. Une bonne visibilité favorise les bonnes photos. Un mini mur à l’extérieur dévoile trois poissons-limes griffonnés (Aluterus scriptus) et le poisson-lime orange à taches blanches (Cantherhines macrocerus).

Trois poissons-limes griffonnés…

…et le poisson-lime orange à taches blanches

Cagarras, sur la côte est de Noronha, à l'ouest de l'île aux Rats, est un site de nidification pour les fous masqués. Une plongée plus profonde dans la zone des 32 m, c'est aussi un lieu de nidification pour les langoustes du Cap-Vert (Panulirus charlestoni), black-jack (Carangue lugubre), le poisson-ange français et le remarquable poisson-perroquet brésilien.

Langouste du Cap-Vert

Dans le canal

Buraco das Cabras, à 20 m de profondeur, est plus productif pour les photographes. Un requin nourrice errant (Ginglymostoma cirratum) crée un émoi, et finit par s'approcher de moi sans crainte. De grosses raies pastenagues couvertes de sable regardent les plongeurs passer.

Une démonstration frénétique de plongeurs brésiliens « youpies » fait étalage de leur exubérance, les bras ouverts, derrière une tortue et devant le photographe officiel. J'attends patiemment mon tour pour m'approcher de la créature qui broutait entre les rochers.

Un baliste océanique (Canthidermis sufflamen) passe et des chevesnes des Bermudes éclatent en petits nuages. A la fin de la plongée dans le chenal, entre les îles Rat et Middle, une grosse vieille ancre portugaise incrustée d'éponges rouges attire mon regard. Dérivant dans le courant, je survole une jolie plie paon (Bothus lunatus) recouvrant un rocher arrondi.

Vieille ancre incrustée d'éponges

Cabritos, à l'extrémité nord-est, s'enfonce dans les eaux claires de la mer Extérieure pour entrer dans le canal. Site peu profond et coloré, il abrite de nombreux rochers en forme de champignons recouverts d'éponges.

Black jack et un banc de poissons-docteurs (Acanthurus chirurgus), cric aux yeux de cheval (Carangue latus) avec leurs queues jaunes fourchues et leurs poissons-chèvres à bandes jaunes (Mulloidichthys martinicus) complète le spectacle. Une deuxième vieille ancre, encore plus grosse, me laisse bouche bée.

Blackjack en nage libre

Mon souhait pour la dernière journée de plongée sera exaucé par Léo et Julio. Au large de la pointe ouest de l'île, le pinacle sous-marin Cabeço da Sapata est généralement soumis à de forts courants et mouvements d'eau, mais nous ne ressentons qu'une houle douce.

Un grand requin nourrice passe comme une ombre sur le fond de sable blanc. Un petit banc de carangues à œil de cheval tourbillonne. Vivaneau chien (Lujanus jocu), argenté avec des barres dans le dos, dérivent comme des Zeppelins paisibles.

Infirmière requin

Nuages ​​de chromis jaune (Chromis multilineata) se balancent avec le courant sur le pinacle tandis que des bancs de balistes noirs (Mélichthys niger) planent dans le bleu.

Baliste noir

Trinta Reis, dans la Mar de Fora, est située au milieu de la côte sud, entre des îlots rocheux émergents. L'océan est aussi agité que prévu, mais sous l'eau, tout est serein. Le sable blanc est sculpté par des ondulations sur une vaste étendue pour un bon effet photographique.

Nous naviguons dans un passage à niveau et pénétrons dans un canyon avec des raies pastenagues et des carangues noires. En sortant, j'aperçois un requin de récif (Carcharhinus perezi) errant majestueusement sur une vaste étendue de sable blanc.

Requin de récif des Caraïbes au loin

Léo se détend sur l'arrêt de sécurité

C'est un environnement atmosphérique avec beaucoup de lumière, qui fait oublier que Fernando de Noronha était un lieu de pêche artisanale intensive au requin entre 1992 et 1998. Le requin galle noir, le requin de récif, le requin soyeux, le requin citron, le requin nourrice, le requin tigre et le requin marteau étaient tous, malheureusement, ciblés.

La vie sur terre

La faune des îles océaniques est extrêmement limitée. Les mammifères sont pratiquement inexistants à Noronha, à l'exception des rats et des mucus, un rongeur de couleur marron introduit par les premiers colons pour se nourrir.

Un moco

Lézard Teju

Le lézard noir et blanc de Teju, que l'on trouve principalement dans la forêt, a été introduit du nord-est du Brésil dans les années 1950 pour s'occuper des rats. Il mesure environ 40 cm. Il a une langue fourchue rose, comme un varan, mais comme il s'attaque aux oiseaux locaux, il est un prédateur indésirable sur l'île.

Lorsque Charles Darwin débarqua à Noronha le 20 février 1832 (trois ans avant de visiter les Galápagos), il s'émerveilla devant une forêt tropicale luxuriante avec des magnolias, des lauriers ornés de fleurs délicates et des arbres portant des fruits.

Crabe des forêts

Ces forêts originales ont cessé d'exister après que Noronha soit devenue une colonie pénitentiaire, et à la fin du XIXe siècle, l'île était presque entièrement déboisée, mais une lente récupération a commencé en 19 avec le statut de parc national marin.

Les projets de conservation sont gérés par l'ICMBio. Outre la réserve biologique de l'atoll de Rocas, il existe le projet Tamar pour la conservation des cinq espèces de tortues marines connues pour fréquenter les îles : la tortue verte, la tortue imbriquée, la tortue caouanne, la tortue olivâtre et la tortue luth, bien que les plongeurs ne voient généralement que les deux premières.

L'autre projet concerne les dauphins à long bec (Stenella longirostris), dont la population résidente se trouve dans la baie isolée de Baia dos Golfinhos, au nord-ouest. Les visiteurs viennent tôt le matin pour observer les dauphins jouer dans la baie.

Baie des Porcs

Plusieurs sentiers sont disponibles, mais certains nécessitent une réservation à l'avance car ils sont dirigés à des heures précises par un guide agréé. ICMBio guide. La plupart mènent à des plages ou à des points de vue et peuvent durer de 15 minutes à trois heures.

De nombreuses agences proposent également des circuits privés avec leur propre transport, ou encore des croisières pour faire du snorkeling ou observer les dauphins.

Les voyageurs indépendants à petit budget peuvent prendre le bus gratuit « Coletivo » qui fait l'aller-retour entre Porto au nord-est et Sueste au sud-ouest le long de la BR-363, donnant accès au départ de tous les sentiers et plages exotiques. Fernando de Noronha c'est une expérience véritablement brésilienne, où l'étranger est le bienvenu mais certainement une bizarrerie !

Vers la fin de mon séjour, je passe devant une maison avec un panneau coloré sur le portail qui disait «Je regrette de ne pas être au paradis« – « Souriez, vous êtes au paradis ».