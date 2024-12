De nouvelles cartes révèlent des zones à haut risque de collisions entre baleines et navires

Les limitations de vitesse et les changements d'itinéraire des navires peuvent réduire le nombre de baleines tuées, affirme ANNA NISI de l'Université de Washington

Imaginez que vous êtes une baleine bleue nageant le long de la côte californienne, comme vous le faites chaque printemps. Vous êtes à la recherche de krill dans l'eau. Chaîne de Santa Barbara, une zone qui regorge de poissons, de forêts de varech, d'herbiers marins et d'autres formes de vie sous-marine, mais aussi vibre avec le bruit du trafic maritime. Soudain, le bruit devient plus fort.

Vous commencez à faire une plongée lente et peu profonde, mais sans grande urgence – après tout, votre espèce a évolué pendant des millions d’années sans ce bruit mystérieux, alors pourquoi sauriez-vous quoi faire lorsque vous l’entendez ? Une minute plus tard, vous êtes mortellement heurté par un porte-conteneurs.

Votre corps coule lentement au fond de l'océan, où il nourrir les créatures des profondeurs marines pendant des décennies mais sera ne jamais être vu par les humains à nouveau. En effet, votre mort passe inaperçu; le vaisseau enregistre à peine l'impact d'un impact sur un membre de la plus grande espèce animale sur Terre.

Les collisions avec les navires constituent une menace critique pour de nombreuses espèces de grandes baleines. Bien que ces événements soient difficiles à étudier, les scientifiques estiment que Des milliers de baleines sont tuées par des navires chaque annéeDans certaines régions, les baleines meurent à cause de collisions avec des navires à un rythme qui dépasser ce qui est considéré comme durable après des décennies de chasse à la baleine. Les collisions avec des navires menacent certains espèces en danger critique d'extinction.

Les recherches et l’expérience montrent que des mesures simples peuvent réduire ces collisions – par exemple en modifiant les voies de navigation pour éviter les zones importantes pour les baleines ou en réduisant la vitesse des navires. Mais pour mettre en œuvre ces interventions, les scientifiques et les décideurs politiques doivent savoir où les baleines sont le plus menacées. Les collisions avec les navires de croisière et les porte-conteneurs constituent l’une des menaces les plus graves pour les espèces de baleines en voie de disparition.

Cartographie des risques pour les baleines

Dans une étude récemment publiée dans Science, mes collègues et moi cartographie du risque global de collision avec des navires pour quatre espèces des plus grandes baleines de la Terre : la baleine bleue, la baleine à nageoires, la baleine à bosse et le cachalot. Dans l'aire de répartition de chaque espèce, nous avons constaté que les navires parcouraient l'équivalent de milliers de fois la distance aller-retour jusqu'à la Lune chaque année.

Nos cartes révèlent un risque généralisé de collisions de navires dans des zones telles que la côte ouest des États-Unis, la mer Méditerranée et le nord de l'océan Indien. Ces zones ont documenté des niveaux élevés de collisions avec des navires.

Nous avons également découvert de nombreuses autres régions présentant des niveaux de risque similaires, mais moins étudiées et reconnues. Il s'agit notamment de plusieurs zones côtières d'Amérique du Sud et d'Afrique australe, ainsi que de la zone autour des Açores, au large des côtes du Portugal.

Schémas prédits de collisions entre baleines et navires. Les zones en violet sont celles où le risque de collision avec des navires est plus élevé, avec des niveaux élevés de trafic maritime et un habitat très propice pour chaque espèce. Le risque de collision avec des navires a été prédit pour chaque espèce sur la carte de son aire de répartition, telle que définie par l'UICN, qui exclut les tropiques pour les rorquals communs (Anna Nisi, CC BY-ND)

La plupart des zones à haut risque ne sont pas protégées

Les baleines sont en grande partie sans protection contre les collisions avec les navires partout dans le monde. Nous avons identifié des zones à risque de collision, c’est-à-dire des zones dans le 1 % des risques prédits à l’échelle mondiale qui représentent les endroits les plus risqués pour chaque espèce.

Nous avons constaté que moins de 7 % des zones à risque élevé de collision avaient mis en place des mesures pour réduire les collisions, comme la limitation de la vitesse des navires ou l’obligation pour les navires d’éviter certaines zones. Les exceptions incluent les côtes ouest et est de l’Amérique du Nord, ainsi que la Méditerranée, qui présentent des niveaux plus élevés de gestion des collisions avec les navires.

Lorsque de telles mesures existent, elles sont souvent volontaires. Les limitations de vitesse obligatoires ne couvrent que 0.54 % des zones à risque de collision pour les baleines bleues, 0.27 % pour les baleines à bosse et aucune des zones à risque pour les rorquals communs ou les cachalots.

Pour chaque espèce, nous avons constaté que le risque de collision avec un navire était plus élevé zones économiques exclusives (ZEE) – zones situées jusqu’à 200 milles nautiques des côtes, dans lesquelles chaque pays exerce une juridiction exclusive sur les ressources marines – qu’en haute mer. Cela peut faciliter la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion dans ces zones.

Au sein des ZEE, les pays individuels peuvent soit adopter des mesures volontaires concernant les navires, soit proposer des changements obligatoires par le biais de la Organisation maritime internationale, qui réglemente le transport maritime international. Les pays ont de nombreuses possibilités de protéger les baleines dans leurs eaux nationales.

Cependant, étant donné que les frontières politiques ne signifient rien pour les baleines, l’approche la plus efficace serait que les pays voisins coordonnent leurs efforts pour réduire le risque de collision avec les navires. à travers les routes migratoires des baleinesLa vidéo ci-dessous montre l'utilisation de l'espace par les baleines dans l'océan, ombré du bleu (zones à faible utilisation) au blanc (zones à forte utilisation), avec le trafic maritime mondial superposé, coloré par la vitesse du navire.

Nous avons également constaté des niveaux élevés de risque de collision avec des navires dans les navires existants. aires marines protégées (AMP) – zones dans lesquelles les pays ont adopté diverses mesures pour conserver et gérer la vie marine.

La plupart de ces AMP ont été créées pour protéger la vie marine de la pêche, mais très peu d'entre elles imposent des restrictions ou des réglementations sur la navigation. Lorsque les AMP présentent des niveaux élevés de risque de collision avec des navires, les gouvernements pourraient ajouter de telles mesures aux missions des aires protégées.

Les avantages de la protection des baleines

La protection des baleines contre les navires pourrait également profiter à d’autres espèces. Les navires peuvent les percuter de nombreuses espèces marines, y compris des phoques, des tortues de mer, des requins, des poissons, des pingouins et des dauphins.

Le transport maritime est la principale source de bruit sous-marin, Qui est un menace majeure pour la vie marineLe bruit sous-marin peut perturber l’alimentation, interférer avec la communication et causer du stress chez de nombreuses espèces. courir plus silencieusement à des vitesses plus lentes, les mesures de réduction de la vitesse peuvent donc réduire la pollution sonore ainsi que le risque de collision.

Les humains peuvent également bénéficier du ralentissement et du réacheminement des navires. Lorsque les navires se déplacent plus lentement, leur efficacité énergétique augmente, réduisant ainsi leur les émissions de gaz à effet de serreL'industrie du transport maritime produit actuellement des émissions de carbone comparables à ceux de l'aviation.

Le ralentissement des navires réduit également les émissions de polluants atmosphériques nocifs qui menacent la santé humaine dans les zones côtières et sont censées contribuer à des centaines de milliers de décès prématurés chaque année.

En 2023, par exemple, les navires coopérant avec un ralentissement volontaire en Californie Ils ont permis de réduire de 45,000 1,250 tonnes les émissions de gaz à effet de serre et de XNUMX XNUMX tonnes les émissions d’oxydes d’azote, et de réduire de plus de moitié les risques pour les baleines.

Le changement des itinéraires des navires peut rendre les eaux plus sûres pour les pêcheurs locaux. Au Sri Lanka, par exemple, un trafic maritime intense longe la côte, chevauchant les pêcheurs locaux ainsi que les baleines bleues en quête de nourriture. Les collisions avec les cargos ont tué plusieurs pêcheurs là ces dernières années.

En réponse, certaines compagnies maritimes sont changer volontairement de voie plus au large pour réduire le risque de collision avec les humains et les baleines.

Dans notre monde interconnecté, 90 % des biens de consommation voyager en bateau avant d'arriver sur le marché. La plupart des articles que les consommateurs des pays riches achètent au quotidien ont traversé l'océan à un moment ou à un autre.

Notre étude montre que le risque de collision avec des navires est répandu, mais nous pensons que la protection des baleines contre ces collisions est un problème qui peut être résolu. Et en protégeant les baleines, les humains peuvent également se protéger eux-mêmes.

ANNA NISI est chercheur postdoctoral en biologie à l' Université de Washington. Cet article est republié de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

