Qu'est-il arrivé à la Seaduction ?

Le bateau de croisière égyptien Conduite maritime a pris l'eau et a coulé Fin octobre, sur le récif d'Elbe, près de la frontière avec le Soudan. JOHN BANTIN explique pourquoi il faut être particulièrement prudent lors de l'utilisation de navires à coque en bois dans la mer Rouge

Les plongeurs sous-marins et les marins expérimentés voudraient vous faire croire que la mer Rouge est deux endroits totalement différents.

Les principales voies de navigation qui forment l'importante voie de communication entre l'océan Indien, le golfe de Suez et le canal de Suez se situent entre la péninsule arabique et les déserts d'Afrique du Nord. Le Quart vide d'Arabie est extrêmement chaud et l'air s'élève en conséquence.

L'air est ainsi aspiré du côté africain de la mer Rouge, ce qui produit des vents puissants, généralement de force 8, avec une mer courte et péniblement inconfortable. Ce n'est que pendant la période la plus chaude de l'année que les déserts des deux continents sont en équilibre, avec des eaux calmes pendant une période de quelques semaines.

En revanche, ceux qui plongent autour des récifs égyptiens profitent d'une eau calme et protégée par la terre à l'ouest. Ce n'est pas le cas de ceux qui s'aventurent au large de Djeddah, du côté saoudien, qui souffre d'un vent de terre.

ETA : Jamais

Au début des années 1990, j'étais membre de l'équipage d'un navire qui naviguait vers le sud sur toute la longueur de la mer Rouge. C'était l'été et nous espérions un temps calme. Néanmoins, nous n'avons pas eu de chance avec le temps qui venait du nord de Port Soudan.

La coque mince de notre navire avait 60 ans mais était fabriquée en acier allemand solide et conçue pour les mers moins hospitalières du nord de l'Europe, alors nous avons continué à avancer.

Bien que nous ayons une vitesse de croisière théorique de huit nœuds, il y avait des moments où le GPS récemment installé affichait «ETA : Jamais», parce que nous n’avancions pas.

Des années plus tard, j'ai fait le même voyage à bord du m/y égyptien Empereur royal. C'était un navire à coque d'acier qui avait été mis en service comme bateau de plongée. Le voyage vers le nord depuis Port Soudan était si dur que nous avons dû nous abriter un moment derrière un récif pendant que l'équipage écopait l'eau des cabines sous le pont.

Les pompes de cale n'ont pas pu faire face à l'assaut. La violence des coups de tête incessants contre les vagues a même fait tomber certains climatiseurs des murs du salon.

Vous pourrez ainsi profiter d'une mer descendante, en direction du sud, mais il n'y a qu'un seul chemin de retour.

La sécurité en chiffres

Une fois que l'industrie de la plongée égyptienne a pris son essor, plusieurs bateaux de croisière construits en Égypte se sont aventurés avec optimisme au large des îles Brother. Le voyage de retour vers le nord était si intense qu'il y avait souvent des victimes.

Les autorités égyptiennes ont alors décrété que ces bateaux devaient voyager en convoi, afin qu'ils puissent, ensemble, effectuer le sauvetage de tout navire qui échouerait pendant le voyage.

Les Égyptiens construisent de beaux bateaux, mais ils les construisent en bois. S'ils entrent en collision avec le récif, la coque en subit généralement les conséquences, mais s'ils restent dans les eaux calmes autour des récifs, sous le vent de la côte égyptienne, ils devraient s'en sortir.

Emmenez-en un dans les principales voies maritimes si connues des marins de haute mer et, en vous dirigeant vers la mer en direction du nord, cela entraînera souvent une défaillance structurelle et la perte possible du navire.

Les navires à coque en bois qui ne sont pas conçus ou prévus pour une utilisation en haute mer et qui tentent ce voyage souffrent de l’ignorance ou de l’orgueil de l’opérateur.

Nous ne connaissons qu'un seul bateau de croisière égyptien construit et exploité conformément à la réglementation SOLAS, adapté au voyage de retour depuis le récif d'Elbe. Ce n'était pas le m/y Conduite maritimeC'est le m/y à coque en acier Évolution royale.

