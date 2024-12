Rejoignez Scuba Scene début 2025 et économisez des £££

Le majestueux Scène de plongée All Star est sans aucun doute l'un des meilleurs bateaux de croisière actuellement en activité dans la mer Rouge égyptienne, avec un mélange sublime d'un excellent navire de mer, d'un service impeccable de l'équipage, de délicieux repas des quatre chefs à bord et d'une équipe de plongée à tomber par terre dirigée par Elke Bojanowski et Ahmed Fadel.

All Star Liveaboards propose désormais de superbes offres de début de saison pour vous permettre de découvrir par vous-même la scène de la plongée sous-marine à coque en acier de 48.5 mètres, avec une réduction impressionnante de 35 % sur les voyages en mars et avril 2025. C'est un prix incroyable pour un bateau aussi superbe.

Le salon climatisé est immense, avec un écran géant pour les briefings et les présentations

Les voyages offerts avec cette fantastique réduction de 35 % sont :

3-10 mars – Nord – 1,187 XNUMX USD

10-17 mars – North & Brothers – 1,232 XNUMX $ US

17-24 mars – North & Brothers (Semaine TECH) – 1,232 XNUMX $ US

24-31 mars – North & Brothers – 1,232 XNUMX $ US

31 mars-7 avril – Nord – 1,187 XNUMX USD

7-14 avril – Nord et Tiran – 1,187 XNUMX USD

14-21 avril – Nord – 1,187 XNUMX USD

Oui, Scuba Scene dispose d'une piscine… ok, vous n'allez pas y faire des longueurs, mais rien de tel que de se détendre ici à la fin de la journée de plongée avec une boisson fraîche…

Rejoignez All-Star Scuba Scene pour l'ultime plongée en mer Rouge

Il reste également une poignée de places pour une aventure épique de deux semaines en croisière sur All Star Scuba Scene en juillet 2025, qui comprend TOUTES les meilleures zones de plongée en Égypte.

Il s'agit d'un itinéraire unique que l'équipe All-Star a mis au point spécialement pour le directeur éditorial de Scuba Diver, Mark Evans, et vous avez maintenant la chance de vous joindre à l'aventure. Au départ de Port Ghalib, nous partirons et visiterons Abu Dabbab et Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, Tiran Reefs, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas et Umm Gamar, avant de finalement revenir à Hurghada.

Les cabines, qui se trouvent toutes sur le pont principal ou sur le pont de la piscine au-dessus, sont spacieuses et bien aménagées

Mark l'a surnommée « la Mer Rouge par excellence » car elle couvre tous les principaux sites. Cela promet d'être un voyage exceptionnel – pourquoi choisir le nord, le sud profond ou les parcs marins au large quand vous pouvez tout faire en une seule quinzaine de jours ?

Le voyage se déroulera du 14 au 28 juillet 2025, Ras Mohammed sera donc en pleine saison de reproduction (la période préférée de Mark pour plonger sur ce site impressionnant). Le prix par personne est de 4,200 3,300 USD (soit environ XNUMX XNUMX £).

Pour plus d'informations sur les voyages à prix réduits en début de saison ou sur l'odyssée épique de deux semaines de juillet (il ne reste que quelques cabines, et quand elles sont parties, elles sont parties), contactez All Star Liveaboards au : info@allstarliveaboards.com