Maximiser à Wakatobi

Les visiteurs de Wakatobi complimentent souvent favorablement l'état impeccable des récifs coralliens et la variété exceptionnelle de la vie marine trouvée dans la réserve marine privée du complexe.

Magnifique bouquet de coraux durs et mous au bord d’un tombant à Wakatobi’s House Reef.

Et pour certains passionnés de plongée et de snorkeling, ce n'est pas seulement la qualité de l'expérience sous-marine qui place Wakatobi dans une catégorie à part, c'est aussi la quantité. Ils ont appris qu'avec une bonne planification, il est possible de passer la majeure partie d'une journée en toute sécurité et confortablement dans et sous l'eau au complexe.

Un poisson faucon à long nez assis joliment dans du corail mou.

Comme le décrit l'invité Paul Moliken : « Mon programme à Wakatobi pour une journée extraordinaire est le suivant : me lever, plonger avec tuba dans les herbiers marins, prendre le petit-déjeuner, prendre le bateau de plongée, prendre une collation sur le bateau pendant l'intervalle de surface, plonger à nouveau, déjeuner, tuba sur le Récif de maison, faites une troisième plongée en bateau, dînez, faites de la plongée avec tuba sur la jetée la nuit tombée, dormez.

Bien que le programme aquatique de Paul puisse paraître ambitieux pour certains, il met en valeur les possibilités de plongée et de snorkeling créées par la combinaison unique de topographie sous-marine et de services de villégiature de Wakatobi. Plus précisément, il s'agit de sites de plongée idéaux pour les profils à plusieurs niveaux, d'horaires qui permettent des temps de fond prolongés et d'un accès total à un récif maison qui élargit encore les possibilités dans l'eau.

Sur de nombreux sites de plongée de la réserve marine privée de Wakatobi, les formations récifales commencent à quelques mètres de la surface et descendent rapidement dans les profondeurs le long de pentes ou de murs abrupts.

Sur de nombreux sites de plongée de la réserve marine privée de Wakatobi, les formations récifales commencent à quelques mètres de la surface et descendent rapidement dans les profondeurs le long de pentes ou de murs abrupts. En tirant parti des profils à plusieurs niveaux rendus possibles par cette topographie, il est possible de prolonger considérablement les temps de plongée sans passer par une décompression par étapes. Ces temps de plongée généreux sont également rendus possibles par le programme de plongée en bateau du complexe, qui laisse suffisamment de temps aux clients pour profiter de deux plongées tranquilles avant le déjeuner et d'une plongée l'après-midi.

Selon Paul, la clé pour une plongée plus longue et plus agréable à Wakatobi est de rester la plupart du temps à des profondeurs moyennes. « Certains plongeurs veulent descendre jusqu'à 100 mètres », dit-il, « mais la réalité est que les couleurs sont moins vives là-bas et, plus important encore, les temps de plongée sont beaucoup plus courts. Il n'est vraiment pas nécessaire d'aller en profondeur et de se retrouver avec une plongée de 20 à 30 minutes lorsque l'action se déroule à plus de 70 mètres, ce qui permet des plongées de 70 minutes. »

« Wakatobi reçoit beaucoup d'éloges de la part de ses clients », déclare Paul, « mais un aspect des vacances qui semble sous-estimé est le plaisir de faire trois plongées de 70 minutes par jour. C'est tellement agréable et tranquille, et vous n'avez pas à vous soucier de manquer d'air ou de décompresser. »

Le deuxième élément de la stratégie de Paul pour maximiser son temps d'eau se trouve juste en face du complexe hôtelier, sous la forme du House Reef. « Si vous choisissez un forfait de plongée à Wakatobi, vous bénéficiez également d'un accès illimité à l'incroyable House Reef, long de deux terrains de football », explique-t-il, qui est régulièrement cité comme l'un des meilleurs au monde. « Il est certainement plus sain, plus coloré, plus rempli de poissons et plus époustouflant que tout ce que j'ai vu, que ce soit à Lembeh ou dans les Caraïbes. »

En plus de servir de point d'embarquement pour la flotte de bateaux de plongée de Wakatobi, la jetée du complexe est un point d'accès clé pour la plongée sur House Reef qui s'étend sur des centaines de pieds dans les deux sens.

« Vous et votre ami pouvez plonger dans le magnifique House Reef de Wakatobi autant de fois que vous le souhaitez. ordinateur « Ce que vous permettez », explique Paul. « Et même si vous ne l’utilisez pas pour la plongée, la plongée avec tuba sur le récif de la maison n’est jamais décevante. Vous pouvez commencer directement depuis le rivage ou vous glisser depuis la jetée quand vous le souhaitez. Et il y a aussi les bateaux-taxis du complexe, qui sont disponibles tous les jours. Il suffit de sauter à l’eau, de faire un court trajet jusqu’à votre partie préférée du récif, puis de revenir à votre guise. »

Le meilleur moment pour trouver des crabes de corail mou parmi les branches des coraux mous est après le coucher du soleil, ce qui ajoute aux nombreuses découvertes mémorables que vous pouvez faire lors d'une plongée nocturne à Wakatobi.

Paul dit qu'il aime aussi les possibilités de plongée en apnée après la tombée de la nuit que l'on trouve autour de la longue jetée de Wakatobi. « Lors de mes sorties de plongée en apnée en soirée, j'ai vu une liste de premières personnelles, notamment l'accouplement poulpe, une larve d’anguille et des centaines de pyrosomes.

« Ayant été à Wakatobi à plusieurs reprises depuis qu'il m'a fait appel pour la première fois en 2015, je peux attester de nombreux aspects étonnants de la station : la nourriture, le luxe, la convivialité et bien plus encore », déclare Paul. « Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles j'y retourne en décembre et j'ai hâte ! »

