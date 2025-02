Plongée au quai Mandarinfish avec le yacht de plongée de Wakatobi, Pélagian

Le coucher du soleil était proche et nous nous préparions pour une plongée au crépuscule sur Magic Pier dans la baie de Pasar Wajo, sur la côte sud-est de l'île de Buton, dans le sud-est de Sulawesi, en Indonésie. Régulièrement visité par Le yacht de plongée à bord de Wakatobi, Pelagian, la jetée est connue pour quelque chose de vraiment spécial : le poisson mandarin !

Poisson mandarin (Synchiropus splendidus) membre de la famille des dragonets.

Si vous n'avez pas encore vu de poisson mandarin (Synchiropus splendidus), voici ce qui vous manque. Membre de la famille Dragonet, le poisson mandarin est exceptionnellement frappant avec une coloration criarde composée de tourbillons vert vif sur un corps à prédominance orange bordé de bleu profond avec des accents jaunes autour de la tête.

Bien que les poissons mandarins ne soient pas particulièrement rares dans les régions tropicales occidentales et indo-pacifiques, les trouver avec une forme fiable de cohérence est quelque peu limité. Cela est particulièrement vrai si votre objectif est de capturer des images d'eux lors de leurs exploits les plus amoureux.

Lors d’un voyage aux Philippines à la Puerta Galera, j’ai été emmené dans un « hot spot du poisson mandarin ». Malheureusement, ce site était également bien connu de toutes les opérations de plongée. L’expérience pour moi n’a été ni productive ni agréable en raison du grand nombre de plongeurs présents, ce qui a également transformé le site en une boule à neige géante remplie de particules.

Poisson mandarin mâle et femelle (Synchiropus splendidus) membre de la famille des dragonets.

En comparaison, la partie médiane de l'itinéraire d'une semaine de Pelagian comprend deux jours à Pasar Wajo Bay à Buton. Cette zone est bien hors des sentiers battus des autres bateaux de plongée, tout en étant très éloignée des centres de plongée. L'élément principal ici est la plongée muck, qui propose une variété de vie marine que l'on ne trouve généralement pas dans les habitats des récifs coralliens. Et l'attraction phare réside dans les nombreux poissons mandarins qui résident autour de la base du site Magic Pier.

La plongée commence 15 minutes avant le coucher du soleil pour permettre aux plongeurs de se positionner correctement au fond, à mi-chemin du gros tas de décombres situé sous la jetée.

Après avoir fait cette plongée deux fois, je suis toujours étonné de voir combien de ces poissons richement colorés, environ la moitié de la taille de mon pouce, se trouvent ici à cet endroit.

Poisson mandarin (Synchiropus splendidus) émergeant d'un grand nombre de crevasses dans le tas de roches sous Magic Pier.

Vidéo sur le poisson mandarin de Magic Pier : https://youtu.be/JRdHeTgruao

En plus d'un groupe d'environ sept personnes lors de cette plongée, il y en avait encore d'autres qui émergeaient d'un grand nombre de crevasses à ma droite et à ma gauche. La plupart étaient des femmes qui attendaient l'arrivée d'un prétendant – ou dans ce cas, de prétendants, qui faisaient leur apparition rapidement.

Le seul véritable indice permettant d'identifier le sexe du poisson mandarin réside généralement dans sa taille, car les mâles matures sont généralement plus gros que les femelles. Dans la plupart des livres d'identification des poissons, la taille moyenne du poisson mandarin femelle est décrite comme mesurant 1-1/2 pouces de longueur, les mâles étant à peine plus grands. Ce que je trouve surprenant, c'est qu'un bon nombre de mâles de Magic Pier sont… enfin, au-dessus de la moyenne et semblent mesurer près de 3 pouces de longueur, ce qui me fait me demander ce que ces gars mangent.

Se pavaner

Avec une confiance sans faille, les mâles marqueront leur arrivée avec un petit geste et des nageoires pectorales battant comme un colibri. Et en même temps, ils « travaillent dans la pièce » en encerclant étroitement les dames dans un style courtois.

Un trio de poissons mandarins (Synchiropus splendidus) pendant la parade nuptiale.

En règle générale, pendant cette phase de la parade nuptiale, la danse peut impliquer jusqu'à trois poissons : un mâle et deux femelles. Mais à mesure que les individus les plus volontaires du groupe prendront le relais, les couples entameront une ascension en spirale de deux à trois pieds au-dessus du corail. Le but de cette manœuvre est que les poissons mandarins sont des géniteurs diffusés à la volée ; les ovules et les spermatozoïdes sont libérés simultanément dans la colonne d’eau pour être emportés par les courants. Pour obtenir une fécondation optimale, la femelle doit s'approcher le plus près possible des nageoires pelviennes du mâle, au moment culminant de leur ascension, où elle libérera ensuite ses œufs.

Les poissons mandarins se reproduisent à la volée; les ovules et les spermatozoïdes sont libérés simultanément dans la colonne d’eau pour être emportés par les courants.

Avec mon appareil photo équipé de lampes pilotes réglées en mode lumière rouge, j'ai pu facilement suivre la progression ascendante des paires sans les perdre dans le cadre pendant la prise de vue. Au moment où l’on pourrait penser qu’ils continueraient à monter, les paires rompraient soudainement le contact et redescendraient rapidement vers leur point de départ.

J'ai posté un court article sur la photographie de ces magnifiques poissons que vous pouvez voir en En cliquant Ici

Deux grands poissons mandarins mâles (Synchiropus splendidus) se jaugeant en vue d'un éventuel combat.

En baissant les yeux et en m'attendant à la fin du spectacle, j'ai été surpris de voir un autre homme déjà en train de faire des mouvements sur le prochain bébé disponible. Au même moment, deux grands mâles se sont mis en désaccord sur qui devait rester et qui devait partir. Avec les nageoires dorsales dressées, les deux hommes se sont mesurés pour essayer de déterminer qui était le plus gros dur à cuire, ce que j'ai trouvé hilarant compte tenu de leur coloration excessivement flamboyante. S'attendant à voir la fourrure, plutôt que les nageoires, voler, leur comportement de confrontation s'est soudainement terminé par un match nul.

Pendant environ 35 à 40 minutes, toute la zone située à l'intérieur de ce talus de rochers sous la jetée ressemblait à un club de célibataires se balançant de poissons mandarins avec jusqu'à 3 à 4 mâles différents s'accouplant avec succès avec jusqu'à 6 femelles différentes. Parlez de certains gars qui ont toute la chance.

