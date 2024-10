Allons au zoo

Site de plongée n°3 de Wakatobi, le zoo

Un zoo est un endroit qui peut être apprécié par tout le monde. C'est donc un nom approprié pour l'un des sites de plongée préférés de Wakatobi. Le zoo a quelque chose à offrir à tout le monde. Il est situé assez près du complexe hôtelier. Les promenades en bateau sont courtes et les conditions océaniques sont généralement calmes. Une gamme de profondeurs variées rend ce site idéal pour les plongeurs et les snorkeleurs, y compris les nouveaux plongeurs et les familles souhaitant partager les merveilles sous-marines avec les plus jeunes.

Les choses qui rendent ce site très spécial sont la richesse de ses coraux durs et l'abondance de la vie macro qui ne manquera pas d'occuper les chasseurs de créatures et les photographes sous-marins.

Au zoo, des jardins de coraux durs s'étendent des bas-fonds jusqu'aux profondeurs du récif.

Le zoo se trouve dans une petite baie. Sous l'eau, le récif a une configuration en forme d'amphithéâtre avec des pentes flanquant une vallée centrale qui commence sur un plateau peu profond dans la plage de 3 à 10 pieds (1 à 3 mètres) et descend jusqu'au-delà de 100 pieds/30 mètres. Près du rivage, les plongeurs peuvent explorer des bosquets peuplés de coraux staghorn, de nombreux coraux durs de la famille des Porites et de coraux de laitue. Cette zone est généralement bien peuplée avec un assortiment coloré de poissons de récif ainsi qu'une multitude d'habitants des fonds marins qui préfèrent les zones sablonneuses entre les coraux.

Paire de seiches Broadclub dans les bas-fonds du zoo

Dans la zone peu profonde du zoo, soyez à l'affût des seiches à larges feuilles, car il y en a presque toujours quelques-unes. C'est également un endroit idéal pour rechercher des découvertes uniques telles que les crevettes-mantes, qui arborent des yeux rotatifs semblables à ceux d'un extraterrestre.

À mesure que vous avancez dans les profondeurs moyennes, la pente prend un virage plus raide et la densité des coraux augmente. La ligne de récif se transforme en une série de pentes ondulées et les multitudes de poissons de récif des eaux supérieures qui envahissent ce site sont rejointes par des découvertes individuelles plus exotiques telles que le poisson grenouille, le poisson fantôme et le poisson scorpion feuille.

En plus d'une importante couverture corallienne, les profondeurs moyennes du zoo offrent de nombreuses anémones avec photo- Accords de poissons-clowns prêts à l'emploi. Un autre favori des amateurs de macro sont les coraux champignons qui abritent généralement un syngnathe corail champignon du même nom. Ce petit syngnathe blanc possède une tête triangulaire qui lui donne l'apparence d'un petit python sous-marin.

Plongeur observant une grande éponge cylindrique surmontée d'un crinoïde orange vif.

Plus bas, dans le précipice en pente du récif, de grosses éponges en forme de tonneau commencent à apparaître à des profondeurs comprises entre 50 et 80 pieds (15 et 25 mètres). Ces grosses éponges permettent aux plongeurs curieux de partir à la recherche de minuscules trésors qui se réfugient à l'intérieur des tonneaux.

Les homards velus violets (Lauriea siagiani) sont des résidents communs des grandes éponges en forme de baril.

Une éponge résidente relativement facile à localiser est le homard rose et poilu, également connu sous le nom de crabe féerique. Cette créature délicate – qui n’est techniquement ni un crabe ni un homard – est un sujet de prédilection pour les photographes macro. Son corps presque translucide brille d'une luminance perlée et d'intenses accents rose-violet, tandis qu'une couche de cheveux blancs délicats évoque une apparence féerique.

Plongeur explorant la région plus profonde (profondeur 18.3 m/60 pieds) de la pente couverte de coraux du zoo.



Le terrain varié du zoo et sa large gamme de profondeurs créent un scénario idéal pour de longs profils de plongée à plusieurs niveaux, et il est assez facile pour la plupart des plongeurs d'enregistrer une plongée de 70 minutes sans tomber en panne de décompression - ou s'ennuyer, car il ne manque jamais de sujets intéressants. Et le spectacle ne s'arrête pas lorsque le soleil se couche.

Le poisson-lion Twinspot (Dendrochirus biocellatus) est un chasseur nocturne qui ne sort généralement que bien après le coucher du soleil.

Le zoo est l'un des sites de plongée nocturne préférés de Wakatobi. Le spectacle commence juste au coucher du soleil avec une dernière vague d'activité de la part de l'équipe de jour avant qu'ils ne se dirigent vers les abris nocturnes. Puis, alors que le crépuscule laisse place à l'obscurité, les chasseurs et charognards nocturnes émergent de leurs repaires diurnes. Les seiches et les calmars bobtail rôdent dans les récifs, tandis que les poissons-lions à deux taches naviguent à la recherche de leur dîner. Octopus Les crustacés profitent de l'obscurité pour fouiller le fond marin, tandis que les vers plats et les nudibranches brillants se déplacent lentement sur le fond. Le zoo est également le site privilégié des plongées fluo emblématiques de Wakatobi, qui mettent en valeur les récifs sous un jour totalement nouveau pour révéler les coraux et la vie marine dans des nuances fantomatiques de fluorescence éclatante.

Wakatobi

Vue aérienne du Wakatobi Dive Resort et de son célèbre House Reef juste à sa porte.

Centre de plongée Wakatobi est situé dans le sud-est de Sulawesi, en Indonésie, au cœur du triangle de corail. Connue pour ses magnifiques récifs coralliens hautement protégés – depuis son célèbre House Reef et plus de 40 sites supplémentaires situés dans une réserve marine privée – cette île paradisiaque idyllique est facilement accessible via le vol privé du complexe.

