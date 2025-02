APERÇUS D'INITIÉS SUR LE PÉLAGIEN

"Pelagian est une véritable expérience de croisière cinq étoiles"…"Une expérience de plongée 7 étoiles"..."La meilleure équipe que nous ayons jamais connue.» Ce ne sont là que quelques exemples des centaines de distinctions que les invités ont décernées. Wakatobile yacht de plongée Pélagien.

Les directeurs de croisière de Pelagian, Ramon Crivilles et Judith Terol Oto.

Alors, qu'est-ce qui fait que ce bateau de croisière haut de gamme suscite autant d'éloges ? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré les directeurs de croisière du yacht, Ramon Crivilles et Judith Terol Oto, qui ont partagé leurs connaissances basées sur huit années d'accueil de clients sur Pélagien croisières à travers l'archipel de Wakatobi.

Une touche personnelle

Les aspects les plus souvent loués d'une croisière Pélagienne sont l'hospitalité chaleureuse de l'équipage et les niveaux élevés de service personnalisé rendus possibles par la limitation de chaque croisière à un maximum de dix invités servis par un équipage de 12 personnes.Chaque membre de l'équipage, des stewards aux chauffeurs d'offres en passant par les Dive Experience Managers (DEM), est en contact direct avec les invités,» dit Judith. "Ils offrent l'équilibre parfait entre professionnalisme et attitude amicale, créant une expérience familiale pour nos clients.. »

Pelagian Dive Yacht au mouillage (en haut), intérieur du salon principal (en bas à gauche), chefs travaillant dans la cuisine (en bas à droite).

"Ce que nous apprécions le plus dans nos postes de directeurs de croisière sur Pelagian, ce sont les opportunités d'interactions individuelles avec les invités.», ajoute Ramon. "Cela nous permet de concentrer notre attention sur la satisfaction des demandes et l'anticipation des besoins sans demander, et bien sûr, nous aimons aussi beaucoup avoir un poste de direction qui nous permet de plonger tous les jours.. »

Privé, exclusif et relaxant

Cabine de suite principale pélagienne (en haut), sabin superlux (en bas à gauche) et cabine standard (en bas à droite).

L'intimité et l'exclusivité sont deux raisons majeures pour lesquelles les clients choisissent le Pelagian. Contrairement aux bateaux de croisière de cette taille qui intègrent 10 cabines compactes ou plus, la disposition à cinq cabines et la liste limitée des invités du Pelagian créent plus d'espace personnel dans les cabines et autres zones du yacht. L'exclusivité entre en jeu lors de la plongée. "Nous visitons des sites où nous sommes le seul bateau de croisière à naviguer dans la région,» explique Judith. "Cela signifie qu'il n'y a pas d'autres plongeurs aux alentours et que les récifs sont moins sujets à l'impact humain. » Itinéraires pélagiens présenter une variété d’environnements sous-marins », explique Ramon. "Nous combinons une variété de topographies de plongée différentes, afin que les clients n'aient pas l'impression de plonger toujours au même endroit. »

Une croisière pélagienne typique comprendra des pentes de corail, des lagons sablonneux, des murs, des pinacles, des jetées et des sites de plongée souterraine. "Nous pouvons trouver de nombreuses créatures uniques dans l'environnement vaseux que l'on ne trouve pas souvent à la station.," il dit. Pour améliorer l'expérience, l'équipage organise une présentation de plongée muck la nuit précédant ces plongées, et une fois dans l'eau, les DEM recherchent et partagent les meilleures découvertes de la vie marine avec tout le monde.

Un autre point fort d'une croisière pélagienne souvent mentionné par les clients est l'atmosphère relaxante. Avec des profils à plusieurs niveaux pouvant dépasser une heure, trois plongées programmées par jour plus des plongées de nuit, il y a suffisamment de temps dans l'eau pour satisfaire même les aficionados sous-marins les plus enthousiastes. Mais même avec tout ce temps de fond disponible, il reste encore beaucoup de temps chaque jour pour se détendre et profiter d'une expérience de yacht privé. Ramon note que le programme prévoit près de deux heures entre la première et la deuxième plongée, deux heures et demie entre la deuxième et la troisième plongée et des heures entre la troisième et la plongée de nuit. Cette programmation favorise une atmosphère de détente tout en améliorant la sécurité avec des intervalles de surface généreux qui permettent des plongées répétitives plus longues.

L'appel du repas

Aucune discussion sur la satisfaction des clients pélagiens ne serait complète sans mentionner les repas, dit Judith. Tous les repas sont servis sous forme d'assiettes individuelles, avec des menus à trois plats pour le déjeuner et le dîner. "Il y a toujours une entrée. Des salades pour le déjeuner (salades du jardin, salade de quinoa, salade César, salade de tomates et bocconcini avec réduction balsamique, salade de pâtes et plus encore) et le dîner commence par un choix de soupe (soupe à la citrouille, aux petits pois, à la queue de bœuf, aux légumes mélangés, aux asperges, etc.). Il y a toujours trois choix pour un plat principal - viande, poisson ou crevettes ainsi que des options végétariennes - et vous pouvez toujours suggérer d'autres plats que le chef se fera un plaisir de préparer.. »

Dîner de steak préparé par le chef de Pelagian.

En plus de profiter d'une large gamme de saveurs internationales et de fruits frais, les clients qui apprécient la cuisine indonésienne peuvent déguster des plats régionaux traditionnels accompagnés de sauces sambal épicées. De plus, toutes les restrictions ou besoins alimentaires sont toujours pris en compte ; les clients peuvent simplement nous le faire savoir à l'avance.

Plongées préférées

Deux poissons mandarins mâles se séparent chacun à l'approche du crépuscule sur le site de plongée Magic Pier.



Alors que les clients décrivent généralement l'ensemble de l'expérience de plongée pélagienne comme « exceptionnelle », certains sites sont fréquemment mentionnés comme favoris particuliers. Il s'agit notamment des baies protégées de l'île de Buton. Judith affirme. "Vous trouvez des centaines de poissons mandarins autour de Magic Pier et de nombreuses autres créatures sympas comme des seiches, des poulpes, des rascasses, des bébés poissons-coffres jaunes, différentes espèces de murènes, des poissons-grenouilles peints et des syngnathes annelés. Un autre favori à proximité est Cheeky Beach, qui est un terrain de chasse privilégié pour les nudibranches, les syngnathes fantômes, les crabes décorateurs, les anguilles serpents et les crevettes mantes.. »

A young male blue ribbon eel, captured at New Pier during Pelagian's tour in Pasar Wajo Bay.

Sommet du récif au lagon de Karang Kapota.

Le lagon de Karang Kapota, où des récifs coralliens monolithiques surgissent d'un fond marin de sable blanc, est un site de plongée peu profond très apprécié et apprécié des photographes grand angle. Tout aussi photogénique est le récif arc-en-ciel de Karang Kaledupa, une chaîne de monts sous-marins reliés par des crêtes. Ces formations permettent de réaliser des images spectaculaires en grand angle, tandis que la couverture corallienne dense au sommet des crêtes abrite une multitude de sujets macro tels que des hippocampes pygmées et des poissons-grenouilles.

Site de plongée Fish Market, Wakatobi, Indonésie

Le profil vertical spectaculaire d'Orange Wall est fortement décoré de coraux mous et de gorgones et est surmonté d'un récif immaculé recouvert de nombreuses variétés de coraux durs. Les gorgones colorées et les éponges sont également des éléments clés des crêtes des pinacles du Hoga, qui s'élèvent à des profondeurs de 35 mètres. Les sommets de ces structures fourmillent de fusiliers, de balistes à dents rouges, de poissons-papillons pyramidaux et de demoiselles.

Tous sont hébergés

Les plongeurs de tous niveaux d'expérience peuvent profiter du Pélagian, dit Ramon, tout en ajoutant que «plus ils sont expérimentés, plus ils peuvent profiter de la plongée et plus ils comprennent et apprécient la qualité des récifs..» Les nouveaux plongeurs sont les bienvenus et il est entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une attention et d'une assistance supplémentaires pour tirer le meilleur parti de leur temps dans l'eau. "Nous compensons le manque d'expérience par une attention personnelle supplémentaire de la part de l'un de nos DEM, qui les aidera avec des compétences telles que la flottabilité, les fera se sentir en sécurité lors des plongées et fournira de bons briefings et présentations sur le comportement de la vie marine, ses habitats et la variété des coraux.. »

Ramon explique que les itinéraires de croisière hebdomadaires sont personnalisés pour profiter des meilleures conditions saisonnières, et que tous les voyages sont planifiés et ajustés en fonction des conditions météorologiques, des marées, des courants et de l'expérience de plongée souhaitée par les passagers. Les itinéraires peuvent également prévoir des aménagements pour les voyages lorsqu'il y a des plongeurs à bord.Nous avons trois DEM sur Pelagian", explique Ramon, "nous pouvons donc nous occuper en même temps des plongeurs et des snorkelers.. »

L’avantage du début de saison

Yacht de plongée pélagien

Les croisières pélagiennes se vendent parfois à l'avance, explique Ramon, mais certaines fenêtres de réservation combinent de plus grandes chances de disponibilité avec d'excellentes conditions de plongée. "De mars à mai, la mer est généralement calme, sans vent, la visibilité est bonne et l'eau est chaude. C'est une période pendant laquelle nous pouvons plonger sur des sites que nous ne visitons pas pendant les autres mois..» Cette période est connue sous le nom de saison des pluies, mais Ramon dit que cela ne signifie pas qu'il pleut 24h/7 et XNUMXj/XNUMX. "La plupart du temps, nous avons un peu de pluie la nuit, donc ce n'est pas grave pour la plongée.. »

"Nous planifions toujours les voyages en fonction des prévisions météorologiques," dit Ramon. "Nous avons le choix entre plus de 100 sites de plongée différents, nous pouvons donc toujours plonger dans des zones où nous sommes protégés du vent et des vagues.. »

