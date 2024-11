Le plus grand corail du monde découvert aux Îles Salomon

Trois fois plus grand que le précédent record et si massif qu'il peut être vu depuis l'espace, un méga-corail vieux d'environ 300 ans a été découvert dans les îles Salomon.

Un groupe de scientifiques du National Geographic Pristine Seas lors d'une expédition à bord du navire de recherche Argon repéré – ou n'a pas pu manquer – l'énorme Pavone clavus organisme mesurant 34 x 32 m et s'élevant à une hauteur de 5.5 m au-dessus du fond marin. Sa circonférence totale est de 183 m.

Dans l'archipel des Trois Sœurs, dans le sud-ouest du Pacifique, le corail prenait du poids sans que personne ne le remarque depuis des siècles.

Vue aérienne du plus grand corail du monde (Seve Spence / National Geographic Pristine Seas)

L'équipe l'a décrit comme étant principalement coloré en brun avec des touches de jaune vif, de bleu et de rouge, et offrant un habitat spacieux à une gamme d'espèces de poissons de récif juvéniles, de crabes, de crevettes et d'autres invertébrés de récif.

« Alors que nous pensons qu’il n’y a plus rien à découvrir sur la planète Terre, nous découvrons un corail massif composé de près d’un milliard de petits polypes, vibrant de vie et de couleurs », a déclaré Enric Sala, explorateur en résidence chez National Geographic et fondateur de Pristine Seas.

« C’est une découverte scientifique importante, comme la découverte de l’arbre le plus haut du monde, mais il y a lieu de s’alarmer. Malgré son éloignement, ce corail n’est pas à l’abri du réchauffement climatique et d’autres menaces humaines. »

Un plongeur mesure le corail (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Le corail commence à une profondeur de 13 m et descend jusqu'à une profondeur maximale de 39 m. Lorsque l'équipe a repéré la structure pour la première fois, elle a pensé qu'il s'agissait peut-être d'une épave, jusqu'à ce que le cinéaste sous-marin Manu San Félix plonge pour faire une inspection plus approfondie.

« Le code génétique de ces polypes simples est une énorme encyclopédie qui a écrit comment survivre à de multiples conditions climatiques, et jusqu'à présent, il le fait face au réchauffement des océans », a déclaré San Félix.

Le corail couvre environ la superficie de cinq courts de tennis (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

« Les grandes colonies de coraux adultes comme celle-ci contribuent de manière significative au rétablissement des écosystèmes de récifs coralliens en raison de leur potentiel de reproduction élevé », a fait remarquer Eric Brown, spécialiste des coraux pour l’expédition Pristine Seas aux îles Salomon. C’est Brown qui avait identifié et mesuré le corail record du monde précédent en Amérique Samoa.

« Alors que les récifs coralliens peu profonds à proximité ont été dégradés en raison du réchauffement des mers, voir cette grande oasis de corail en bonne santé dans des eaux légèrement plus profondes est une lueur d’espoir », a-t-il déclaré.

Mesurer le corail s'est avéré une tâche difficile (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

« Il y a vingt ans, alors que je travaillais pour la NOAA, j'ai vu de manière inattendue, alors que je faisais du remorquage sur la côte ouest de T'au, dans les Samoa américaines, ce qui est maintenant connu sous le nom de Big Momma, l'un des plus grands coraux enregistrés à ce jour », se souvient Molly Timmers, scientifique en chef de Pristine Seas lors de l'expédition.

On estime que Big Momma a plus de 500 ans et mesure plus de 6 m de haut, bien que sa circonférence soit une fraction de celle du corail des îles Salomon, qui mesure 41 m.

« Aujourd’hui, j’ai eu l’incroyable opportunité de voir un corail encore plus grand dans les îles Salomon », a poursuivi Timmers. « Alors que Big Momma ressemblait à une énorme boule de glace tombée sur le récif, ce corail nouvellement découvert donne l’impression que la glace a commencé à fondre, se répandant à l’infini sur le fond marin. »

« La glace a commencé à fondre » (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

Les îles Salomon abritent la deuxième plus grande diversité de coraux de la planète, avec plus de 490 espèces dures et molles connues.

L'expédition de plusieurs mois aux Îles Salomon a débuté à la mi-octobre, avec 18 scientifiques et cinéastes étudiant la santé des océans. Les outils à leur disposition comprennent des caméras photo et vidéo sous-marines, des relevés sous-marins, des comptages d'oiseaux de mer, des relevés visuels sous-marins, des échantillonnages d'ADN environnemental et un nouveau submersible de 1,300 XNUMX m, le argonauta.

Membres de l'équipe du submersible Argonauta (National Geographic Pristine Seas)

« Faire une nouvelle découverte de cette importance est le rêve ultime de tout scientifique et explorateur, et nous sommes ravis que ce méga-corail, qui contribuera à inspirer la prise de décision en matière de conservation des océans, ait été trouvé ici, dans les magnifiques îles Salomon », a déclaré Paul Rose, chef d'expédition de Pristine Seas.

L'entreprise représente un partenariat entre Mers vierges National Geographic et le gouvernement des Îles Salomon. « L’océan nous fournit des moyens de subsistance et a grandement contribué à notre économie nationale et à nos communautés », a déclaré le Premier ministre des Îles Salomon, Jeremiah Manele.

« Notre survie dépend de la santé des récifs coralliens. Cette découverte passionnante souligne donc l’importance de les protéger et de les préserver pour les générations futures. »

