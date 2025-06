Pourquoi je ne me lasse jamais des Maldives

Appareil photo prêt, RICHARD ASPINALL se détend dans l'atoll de Malé Nord, où les couleurs éclatantes sous la ligne de flottaison ne manqueront pas de laisser une impression durable. Et puis, quoi de mal à jouer avec les poissons ?

Il y a peu de choses plus agréables dans la vie que de se réveiller avec la vue sur l'océan, qui vient caresser une plage de sable blanc à quelques mètres, et un ciel azur qui s'étend jusqu'à l'horizon. La végétation tropicale luxuriante et les palmiers au-dessus de nos têtes offrent une ombre bienvenue, bercés par la douce brise.

Quel plaisir de regarder le soleil se lever, sachant que le travail est loin, et qu'il ne vous reste plus qu'à savourer un bon petit-déjeuner et à trouver le centre de plongée. Bienvenue aux Maldives.

Ce merveilleux pays d'îles perché sur une crête de l'océan Indien incarne depuis longtemps le « luxe tropical ». Offrant certains des meilleurs sites de plongée au monde, ses magnifiques atolls frôlant l'équateur en font une destination à visiter sans modération, surtout si vous avez envie de plongées tranquilles et de vous faire chouchouter.

Lorsque l'opportunité de séjourner au complexe OBLU NATURE sur l'île d'Helengeli s'est présentée, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais déjà fait une croisière aux Maldives il y a environ un an et, tant que je suis

toujours enthousiasmé par les plongées à haute énergie et souvent à fort courant de l'un des itinéraires « Best Of »,

L'idée d'une villa de luxe sur une île semblait parfaite.

Cela signifiait également que mon partenaire non plongeur pouvait m'accompagner. Une occasion d'être ensemble et de profiter de la plongée : le meilleur des deux mondes.

Scène de récif colorée

Le voyage nous a conduits de Newcastle à Malé, la capitale des Maldives, en passant par Dubaï. Nous avons passé la nuit dans un hôtel près de l'aéroport pour récupérer du voyage avant de prendre le court trajet en hors-bord vers le nord, jusqu'à Helengeli. L'île est une fine bande de sable corallien et de verdure tropicale qui forme une petite partie de la bordure nord-est de l'atoll de Malé Nord (Kaafu).

En approchant d'OBLU NATURE, vous verrez d'abord les villas sur pilotis et le petit quai, où se trouvent les chevaux de trait traditionnels en bois de l'océan Indien, les Dhonis, reposez-vous entre les plongées et les sorties en bateau au coucher du soleil.

Un accueil rapide du personnel et une suggestion d'installer l'application du complexe sur nos téléphones ont été rapidement pris en compte, et on nous a conduits à notre hébergement. J'avais demandé une villa sur la plage pour profiter de l'ombre des palmiers. Étant rousse vivant en Écosse, je dois me protéger du soleil.

Les villas sur pilotis bénéficient du lever ou du coucher du soleil, selon la direction dans laquelle elles sont orientées, et sont un peu plus éloignées du restaurant central du complexe, du bar, du concierge et du centre de plongée, bien que se déplacer à pied soit très facile, et une navette de type voiturette de golf est en service.

Les Dhonis sont les bêtes de somme des Maldives (OBLU NATURE Helengeli par SENTIDO)

La station (OBLU NATURE Helengeli par SENTIDO)

Le centre de plongée

Après avoir rapidement vérifié mon équipement photo et effectué un test de pression sous vide sur mon boîtier (comme j'aime cette « lumière verte clignotante du bonheur »), j'ai erré dans le chemin central bordé de palmiers et j'ai trouvé TGI Helengeli.

Le centre est bien ombragé – idéal pour essayer du matériel de plongée – et à seulement quelques pas du quai et de la DhonisLe personnel m'attendait avec une bouteille de 15 litres remplie à 30 %.

Après les formalités administratives habituelles, j'ai reçu mon kit - le tarif standard d'un centre de plongée auprès de fournisseurs réputés - et j'étais en route pour ma première plongée du voyage.

Centre de plongée TGI Maldives (OBLU NATURE Helengeli par SENTIDO)

TGI propose un système assez standard comprenant deux plongées matinales, une plongée l'après-midi et une plongée de nuit sur demande. La trentaine de sites régulièrement visités font partie de la chaîne extérieure d'îlots et de récifs qui délimite le nord-est de l'atoll de Malé Nord.

Ces sites portent des noms magnifiques, comme Kagi Kuda Kangu et Boda Gaa Faru. Si vous continuez à enregistrer vos plongées, ce sont des mots qui font plaisir à écrire.

Une jeune tortue imbriquée regarde Richard Aspinall

Les plongées de l'après-midi se font souvent plus près du complexe, dans des zones plus abritées. Les courants peuvent être plus forts l'après-midi, mais la saison et la marée rendent les prévisions très difficiles. Avant chaque plongée, un guide vérifie le courant, qui détermine l'approche du site. Heureusement, il est courant de suivre le courant.

Notre première plongée était un mur, formant un côté d'un canal ou kanduLes canaux peuvent être très amusants avec des courants rapides, mais sont souvent peu propices aux photographes, éloignés de leurs sujets !

Heureusement, le courant était faible ce jour-là et, en quelques minutes, j'ai repéré ma première tortue et je suis tombé dans le rythme joyeux de la plongée.

J'ai tiré sur quelques embruns de corail avant de descendre pour profiter des bancs de fusiliers, de vivaneaux à ligne bleue et de poissons-papillons à collier pendant la dernière demi-heure de la plongée de 60 minutes.

Pour moi, c'est dans les eaux peu profondes que les récifs maldiviens brillent le plus. Le fond sablonneux qui s'enfonce vers les profondeurs n'a que peu d'intérêt, même s'il vaut toujours la peine de rester attentif, car nous pourrions voir passer plusieurs requins à pointes noires et à pointes blanches.

Kandus Les récifs coralliens font partie des sites de plongée typiques des Maldives. Même avec un courant modéré, ils peuvent être très relaxants : gardez le récif de votre côté, suivez le guide et restez avec votre binôme.

Oui, il faut suivre toutes les règles habituelles, mais la plongée est facile. Je me suis dit que s'il s'agissait de votre première plongée après votre qualification, ou d'un voyage pour approfondir vos connaissances et vos compétences, cette plongée était quasiment parfaite.

Poisson-papillon à collier

Même sous un soleil tropical intense, la lumière artificielle (ici fournie par les stroboscopes de Richard) fait ressortir les couleurs spectaculaires du récif.

J'ai bien dormi cette nuit-là, aidé par quelques mojitos au bar, et ma femme a rapporté d'excellentes choses sur le spa.

Maha Tila

Le point culminant du lendemain fut Maha Thila, une plongée abritant un grand nombre de poissons-clowns de l'espèce locale à pieds noirs et de poissons-clowns de Clark, plus répandus. Ces derniers sont beaucoup plus exubérants et se prêtent parfaitement à la photographie lorsqu'ils se blottissent dans une anémone à bout bombé – en l'occurrence un splendide spécimen rouge.

Poisson-clown à pieds noirs

Alors que le courant s'intensifie un peu, il soulève les jupes de cette anémone

ThilaLes récifs coralliens sont un type de récif mieux décrit comme des pinacles sous-marins, et distincts d'un Vitesse Ils ne percent pas la surface. Les deux offrent d'excellentes plongées, les plus petites étant idéales pour une promenade avant un palier de sécurité dans les eaux peu profondes où l'on peut souvent apercevoir des tortues se reposer.

Parmi les canaux, les coins et les plongées murales du KandusJ'avais hâte de sortir mon objectif macro. La première plongée d'observation de créatures, au coin du récif, s'est terminée par une dérive à courant moyen au milieu de bancs de vivaneaux – magnifique, mais pas ce que je recherchais.

J'ai dû attendre le lendemain avant de pouvoir explorer un site local appelé les grottes de Trix. Ce ne sont pas vraiment des grottes, mais plutôt de profonds surplombs où le corail projette une ombre permanente sur ce qui semble être de grandes entailles creusées sur le flanc du récif.

Ces « grottes » ombragées étaient couvertes de vie et, parmi les coraux fouets, d'hydrozoaires et de gorgones. J'ai passé un excellent moment à chasser de minuscules gobies et nudibranches.

Une très bonne visibilité permet à Richard d'essayer de capturer le paysage récifal plus large

Les lampes torches sont indispensables pour des sites comme celui-ci ; autrement, ce sont des lieux ternes et sans intérêt, perdus dans la pénombre. Même une petite lampe torche révèle une richesse de rouges, de roses et de violets, ainsi qu'un niveau de détail étonnant chez les espèces ombragées qui tapissent la roche.

Gobie corail fouet

Vers de l'arbre de Noël

Comme pour toutes les plongées aux Maldives, tout peut arriver. Vers 20 m, à mi-plongée, nous avons aperçu un couple de requins nourrices se reposant ensemble. Ces poissons tolérants peuvent être accessibles, mais après une seule plongée, photo Je les ai laissés tranquilles pour dormir.

Infirmière requin

Grottes de Doris

Un après-midi, une plongée similaire aux grottes de Doris a révélé une vie macro plus intense, même si je maudissais ma vue de plus en plus faible. Je me suis contenté de quelques portraits de poissons et j'ai relevé le défi de photographier les très nerveux gobies de feu rouges qui vivent dans des terriers creusés dans le sable corallien.

Une paire de gobies de feu rouges

Les poissons-faucons, comme les gobies, font de bons sujets de portrait.

Avant même de m'en rendre compte, j'étais à mi-chemin du voyage et une visite au spa s'imposait. Je ne suis pas un

Je suis une habituée des spas, mais je commence à apprécier la synergie spa/plongée et, comme mon dos douloureux

J'ai été frappé et bousculé par une petite femme dotée d'une force surhumaine. J'ai réfléchi à

ce que des complexes hôteliers tels que OBLU NATURE sur cette merveilleuse île d'Helengeli offraient.

Différents soins sont proposés, dont des pierres chaudes et un massage balinais. J'ai réservé un soin supplémentaire via l'application pour le matin de notre départ, afin de faciliter le vol de retour. C'était superbe !

Le spa (OBLU NATURE Helengeli par SENTIDO)

C'était une plongée détendue, douce, sans stress et idéale pour les plongeurs expérimentés à la recherche d'un peu de luxe facile, ainsi que pour les novices désireux de se diversifier et de gagner en confiance, peut-être en séjournant chez des membres de la famille ou un être cher (ai-je dit qu'il y avait une villa lune de miel ?) et en faisant un bon nombre de plongées tout en passant du temps de qualité ensemble.

À ce propos, il faut mentionner les restaurants. Le Grill, comme on l'appelle, est situé au bord de la plage, profite de la brise du soir et propose des plats pour tous les régimes. Si vous aimez le poisson, c'est l'endroit idéal.

Mon restaurant préféré des trois s'appelle Raga Route. D'une certaine manière, il ressemble un peu aux Maldives dans leur ensemble : influencé par la culture et la cuisine indiennes, mais avec sa propre touche. La cuisine était somptueuse, délicatement épicée et riche. Un incontournable.

Le grand restaurant buffet du complexe était également excellent, avec ses différentes « stations » proposant une cuisine du monde. Heureusement, la salle de sport contribuera à réduire les calories fraîchement ingérées !

Le récif domestique

Pour de nombreux visiteurs, le récif corallien représente peut-être leur première découverte du monde sous-marin. Ils peuvent emprunter gratuitement un équipement de plongée avec tuba et, à condition de rester dans les zones balisées, passer la journée à observer le monde sous-marin.

Le récif lui-même est essentiellement le prolongement de la partie sous-marine de l'île, long et étroit, entre deux structures récifales plus importantes. Je m'attends à ce que de nombreux visiteurs s'essayent à la plongée avec tuba avant de se décider pour une séance d'essai avec TGI. Obtenir une certification de base ici, pour beaucoup, serait certainement mieux qu'une carrière britannique froide, même si je sais que certains ne seraient pas d'accord.

Murène

Langouste

Le récif de la maison est idéal pour les plongées de nuit et l'observation d'autres créatures, et j'aurais volontiers passé beaucoup plus de temps que les 45 minutes standard d'une plongée de nuit.

J'étais également très performant au gaz et j'aurais pu me passer de la bouteille de 15 litres que j'avais demandée, mais il est rassurant de savoir qu'elle est disponible. Les profils de plongée de la semaine indiquaient que les plongées d'une heure avec une pression bien supérieure à 50 bars en surface étaient la norme.

Ce à quoi je ne m'attendais pas lors d'une plongée de nuit, c'était une brève mais merveilleuse rencontre avec un requin de récif à pointes blanches. D'habitude timide, ce poisson, chassant dans l'obscurité, a nagé jusqu'à moi et a brièvement jeté un coup d'œil à mon appareil photo avant de s'éloigner à toute vitesse.

Les requins à pointe blanche sont communs aux Maldives, mais il est rare d'en voir un s'approcher d'aussi près.

Plonger sur le récif de la maison pendant la journée est également un plaisir et dans la forte lumière tropicale et la superbe visibilité, j'ai passé plusieurs plongées heureuses au milieu des bancs de vivaneaux à ligne bleue alors qu'ils se séparaient et se reformaient autour de moi, ne faisant pas entièrement confiance à cet intrus disgracieux.

Banc emblématique de vivaneaux à ligne bleue

Gaterins orientaux

Couleurs des Maldives

Les vivaneaux vivent souvent en profondeur ; une rencontre en eau peu profonde est donc très agréable, car ils peuvent se compter par milliers. Avec les gaterins orientaux, ils sont des poissons emblématiques de l'océan Indien : leur jaune vif contrastant avec le bleu est aussi puissant que le turquoise de l'océan contrastant avec le blanc du sable corallien vu de la surface.

Poisson clown

Au-delà de la gentillesse du personnel, de l'excellente nourriture, du merveilleux spa et même des chauves-souris frugivores qui volent entre les îles à la recherche d'une bonne nourriture, je pense que c'est la couleur que les Maldives ont en abondance.

Les couleurs de l'océan, du sable, le vert des arbres se détachant sur le ciel sont exceptionnels, mais plongez sous l'eau et explorez les récifs. La couleur est omniprésente.

Baliste clown

Poisson-chirurgien

Des jaunes et des argentés des poissons aux rouges des éponges et aux roses des coraux, au milieu de ce bleu océan profond, la couleur est partout.

Il y a près de vingt ans, j'ai annoncé à un membre de mon club de plongée que j'allais aux Maldives. Lui, étant un naufragé endurci, aficionado, l'a rejeté comme étant « juste un jeu avec des poissons ».

Le truc, c'est qu'il avait raison : il joue avec les poissons. Des milliers, de toutes tailles, couleurs et formes, avec un luxe tropical glorieux à la surface. Si vous n'êtes jamais allé aux Maldives, allez-y. C'est fabuleux !

Villa de plage de luxe avec piscine (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) DOSSIER D'INFORMATION S'Y RENDRE: Richard a voyagé avec Emirates de Newcastle à Malé via Dubaï. Le transfert gratuit en hors-bord jusqu'à Helengeli dure environ 50 minutes. HEBERGEMENT: OBLU NATURE Helengeli par SENTIDO (Complexes hôteliers tout compris aux Maldives). PLONGÉE: TGI MaldivesLes plongées individuelles commencent à 114 $ US (85 £). La location de matériel est possible, tout comme la location de bouteilles de 15 litres et de nitrox. Des jet-skis, des kayaks et d'autres activités nautiques sont également proposés. ÉLECTRICITÉ: Des prises de type britannique sont utilisées partout. DEVISE: De petites coupures en rufiyaas maldiviennes ou en dollars américains peuvent être utiles, bien que la plupart des visiteurs utilisent les paiements par carte pour tous leurs achats. DES PRIX: Tous les clients bénéficient de la formule OBLU Island, qui comprend l'hébergement, les commodités, les repas et les boissons à volonté, ainsi que des activités et des excursions. Richard a séjourné dans une Sunrise Water Villa avec piscine, dont les prix commencent actuellement à 630 $ (470 £) par nuit. Comptez entre 525 $ (390 £) pour une Deluxe Beach Villa et 1,335 1,000 $ (XNUMX XNUMX £) pour une Beach Suite avec piscine (deux personnes à partager). Villas sur l'eau au coucher du soleil (OBLU NATURE Helengeli par SENTIDO)

