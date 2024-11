Plongée en solo avec les requins de Tiger Harbour

EKREM PARMAKSIZ vient de rentrer d'un site de plongée emblématique avec les requins dans le sud des Maldives où, avec la permission de plonger en dehors du cadre habituel du groupe, il espérait mieux comprendre le comportement des requins tigres

La première fois que je suis allé à Fuvahmulah, c'était en février dernier, le premier des deux voyages que j'avais prévu de faire en 2024. Mon objectif ? Explorer le refuge de requins-tigres le plus peuplé au monde et faire connaissance avec les magnifiques créatures de cette île isolée.

Au cours des huit dernières années, on a beaucoup parlé de ce lieu situé à l’extrême sud des Maldives. Autrefois négligée en tant que destination touristique, des milliers de personnes se rendent désormais à Fuvahmulah chaque année pour plonger avec cette espèce emblématique. J’étais très curieuse : c’était mon tour de tenter l’expérience.

La mi-février est la meilleure période de la saison à Fuvahmulah, et tout s'est déroulé à merveille. À la fin du voyage, j'avais effectué 14 plongées spécifiques aux requins-tigres avec un groupe de biologistes marins italiens sous la direction de Francesca Reinero. Ils effectuaient une photogrammétrie laser pour mesurer et identifier les individus.

En tant que défenseur des requins, il était de la plus haute importance pour moi d’observer et de photographier les tigres de mes propres yeux. Lorsque j’ai quitté l’île après une semaine, j’avais le projet clair de revenir en octobre pour une observation plus approfondie.

Je voulais observer de près l’interaction des requins tigres à Fuvahmulah, car la même espèce de requin peut se comporter et agir différemment dans divers habitats dans certaines circonstances.

Permis spécial

Les requins-tigres sont connus pour être des prédateurs agressifs, deuxièmes après les grands requins blancs en termes de nombre d'attaques sur les humains. Ils sont naturellement très curieux, ce qui les aide à découvrir des sources de nourriture, mais cela explique malheureusement certains de ces incidents.

Fuvahmulah abrite toute l'année une concentration sans précédent de requins-tigres, avec 250 individus identifiés. C'est l'endroit idéal au monde, non seulement pour la plongée récréative, mais aussi pour des observations spécifiques et des recherches scientifiques.

Pour une interaction et une observation rapprochées, il me fallait un permis spécial du centre de plongée. L'obtenir n'a pas été facile, car les habitants de l'île et les centres sont naturellement préoccupés par tout incident potentiel qui pourrait mettre en péril le tourisme de plongée.

Ce permis permet une certaine liberté, permettant des rencontres de très près avec ces animaux majestueux. Mon voyage consistait principalement à plonger en solo avec les requins tigres, sans guide de plongée, plongeur de sécurité ou plongeurs loisirs.

Normalement, lors des plongées avec les tigres à Fuvahmulah, les plongeurs sont obligés de rester en groupe, debout derrière un tombant pour observer les requins se nourrir.

Journées au port

Après avoir obtenu la liberté nécessaire, j'ai établi un plan avec les trois guides de plongée. Une fois le nourrissage terminé, je plongerais en solo sur le fond sablonneux de Tiger Harbour (anciennement connu sous le nom de Tiger Zoo).

Une fois les requins arrivés, j'allais seul m'approcher. Pour plus de sécurité, deux guides de plongée me couvraient toujours pendant que le trafic de requins s'intensifiait.

L'alimentation à Fuvahmulah se faisait de deux manières : cacher des restes de thon sous de petites pierres et amorcer depuis le bateau. Les deux méthodes étaient pratiquées avec respect et, en règle générale, au moment de l'alimentation et de l'amorce, tous les guides de plongée s'éloignaient de la scène en raison du danger potentiel.

Au total, j'ai fait 12 plongées avec des requins tigres (26 rencontres enregistrées, y compris les plongées de février) à Tiger Harbour. Ce site en forme de fer à cheval, d'une profondeur de 8 à 10 m, est situé juste à l'extérieur du port principal. L'abondance de requins tigres ici en fait une visite incontournable pour tout plongeur.

Toutes les plongées étaient très intenses. Alors que les guides à côté de moi étaient extrêmement stressés en raison de la faible probabilité d'une morsure indésirable, je me sentais à l'aise lors de chaque rencontre rapprochée, grâce à mes 15 années d'expérience de plongée avec les requins et, peut-être, à de bonnes vibrations.

En février et en octobre, les requins-tigres étaient nourris quotidiennement, toute l'année, et le groupe était entièrement dominé par les femelles. Parmi les dizaines de requins que j'ai observés, un seul était un mâle. Et la plupart des femelles étaient enceintes.

Nous savons que Fuvahmulah offre des conditions propices à la gestation, étant donné la disponibilité de nourriture et d’eau chaude toute l’année.

Avant de mettre bas, les requins-tigres préfèrent les habitats côtiers peu profonds pour la sécurité de leurs petits, même si on ne sait pas scientifiquement s'ils donnent naissance autour de l'île. Une chose est sûre : pour la gestation, ils choisissent les eaux protégées de Fuvahmulah.

Prédateurs parfaits au sommet de la chaîne alimentaire

J'ai également observé des femelles adultes avec des cicatrices d'accouplement très profondes sur le corps. Certaines femelles présentaient des blessures cicatrisées, tandis que d'autres présentaient des blessures récentes et ouvertes.

Au cours de ces rencontres, j'ai également souvent remarqué que si les requins enceintes étaient calmes, les individus plus jeunes étaient extrêmement curieux. Les jeunes étaient également assez gros, ce qui confirme la théorie selon laquelle les plus petits juvéniles évitent probablement la zone avant d'atteindre une certaine taille pour échapper à la prédation accrue (les requins-tigres sont connus pour être cannibales).

Une hiérarchie bien définie s'est imposée parmi les requins. Les plus petits cédaient toujours le terrain dès qu'ils sentaient la présence majestueuse des adultes. Dans les cas où je cherchais à établir un contact étroit avec les jeunes, ils préféraient fuir soudainement, alors que les femelles adultes étaient intrépides dans le même contexte.

Les requins-tigres présentent également des comportements distincts par rapport aux autres espèces. Ils minimisent leurs dépenses énergétiques et augmentent leurs chances de succès en se faufilant sur des proies sans méfiance, évitant ainsi le gaspillage d'énergie lié à la traque de proies qui sont déjà conscientes de leur présence et peuvent s'échapper facilement.

Ce comportement est également valable dans leurs interactions avec les humains. Chaque fois qu’ils remarquaient que je m’approchais doucement, ils changeaient brusquement de direction et s’éloignaient. Ils n’essayaient jamais de me traquer lorsque j’étais pleinement conscient de leur présence et que je les regardais.

Le moindre mouvement subtil, comme une légère rotation de la tête ou un lever de main, les faisait toujours s'échapper ou dévier. Cela illustre encore mieux pourquoi ils sont les prédateurs parfaits pour la chasse furtive. C'était comme s'ils pouvaient sentir le moindre changement physique dans la colonne d'eau à distance.

Vigilance accrue

À certaines occasions, j'ai compté plus de 10 requins au même endroit. Lors de certaines rencontres, certains individus se sont montrés excessivement audacieux et aventureux, ce qui m'a obligé à les éloigner avec mes mains, ce qui nécessitait une vigilance accrue lorsqu'ils étaient plus proches. Les plongeurs de sécurité derrière moi repoussaient sans cesse ceux qui s'approchaient furtivement.

Les meilleurs contacts rapprochés se produisaient lorsque les requins s'emparaient des restes de thon (têtes, viscères, etc.) déposés sous de petites pierres par les guides de plongée. À ce moment-là, ils devenaient vraiment féroces.

C'était le moment d'être particulièrement vigilant, car ils se dirigeaient droit vers moi sans hésitation. Mais généralement, une fois rassasiés, ils quittaient le site en glissant doucement dans l'obscurité. D'autres passaient devant moi d'un œil méfiant. Certains s'approchaient avec précaution, curieux mais prudents.

Comme les humains, les requins-tigres ont des traits de personnalité différents. Chaque requin est un individu avec ses préférences et ses comportements uniques.

L’observation de leur gamme de réponses dans diverses situations aide à mieux interpréter et prédire le comportement de certains types de prédateurs autour des humains.

À aucun moment je ne me suis senti menacé, même lors des gros plans. Dans la plupart des cas, j'étais à leur merci, mais pas une seule tentative de morsure n'a eu lieu. Les requins-tigres sont très intelligents et je n'ai jamais cru que nous étions au menu.

Même si elle est considérée comme la plus grande concentration de tigres connue au monde, avec plus de 250 individus, les eaux de cette île isolée sont sûres et agréables à plonger.

Après avoir enregistré ces 26 plongées en deux saisons au cours de la même année et avoir parlé avec des biologistes marins résidents, des guides locaux et des pêcheurs, je pense que cette grande agrégation et cette faible probabilité d'agression sont probablement dues aux sources de nourriture à faible effort, aux nourrissages par les pêcheurs et les centres de plongée, à l'abondance du thon (Thunnus albacares et Katsuwonus pelamis) et d'autres espèces de poissons pélagiques, et le sentiment de protection procuré par les eaux de Fuvahmulah.

Même s'il est connu que les requins-tigres peuvent migrer sur de vastes distances (plus de milliers de kilomètres), les données scientifiques montrent une fidélité claire au site chez les adultes et une résidence chez les juvéniles.

Big Mama

Une anecdote très intéressante : une célèbre femelle requin adulte appelée Big Mama a été aperçue dans les eaux environnantes de la capitale, Malé. Après y être restée une semaine, elle est retournée à Fuvahmulah. Cela s'est produit dix jours avant mon arrivée. Je pense que cela résume le tableau général de la dynamique naturelle de la population de requins-tigres ici.

À Fuvahmulah, vous pourrez rencontrer des requins-tigres à chaque plongée, car ils sont pratiquement partout, même dans les sites de plongée les plus reculés. Bien qu'ils soient considérés comme des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et des chasseurs furtifs, aucun incident n'a été enregistré dans les eaux de Fuvahmulah. Cela est principalement dû à des facteurs tels que le choix des proies, l'utilisation de l'habitat et les niveaux d'activité.

Plongeurs, non-plongeurs, apnéistes et même snorkeleurs profitent sans crainte de la présence de ces magnifiques animaux. Ce sont des créatures vraiment calmes et faciles à vivre.

Lors de toutes les plongées, j'étais accompagné par un groupe enthousiaste de guides de plongée : Safdhar, Izzu et Asfhag, de la Club de plongée de FuvahmulahLe centre de plongée a fourni un soutien et une assistance exceptionnels à chaque étape, aussi bien sous l'eau qu'au-dessus de l'eau. Ils ont assuré des rencontres sûres et complètes sans compromettre les protocoles de plongée essentiels.

Ce centre de plongée bien préparé dispose de six guides de plongée, de deux grands bateaux, d'un centre de plongée confortable et d'un hôtel.

Il n'y a pas si longtemps, il n'y avait qu'un seul centre de plongée et trois hôtels. Aujourd'hui, on compte 11 centres et plus de 30 hôtels.

Fuvahmulah est en plein essor en tant que nouvelle destination de plongée dans le monde entier, avec ses eaux riches regorgeant non seulement de requins tigres mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les requins-marteaux festonnés, les requins-renards et les requins-baleines, les raies manta océaniques et les baleines à tête de melon.

D'ailleurs, Netflix s'intéresse beaucoup à ce paradis reculé et prévoit d'y tourner une nouvelle émission de téléréalité en juin 2025.

