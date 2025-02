Comment gagner des milliards en protégeant les sites de plongée

Un nombre incroyable de 33 millions de plongées ont lieu dans l'océan chaque année, mais seulement 15 % des sites de plongée sous-marine sont entièrement protégés de la pêche et d'autres activités destructrices, selon une nouvelle étude évaluée par des pairs. Mers vierges National Geographic. Pourtant, la revitalisation de ces zones permettrait de libérer le potentiel de la plongée en tant que moteur économique précieux, affirme-t-il.

La protection des hauts lieux de la plongée récréative offrirait de nombreux avantages aux touristes, aux communautés locales et à la vie marine, mais générerait surtout 2 milliards de dollars de revenus supplémentaires, provenant principalement des frais d’utilisation payés par les plongeurs directement aux communautés locales.

Un écologiste marin étudie un récif dans les îles de la Ligne, à Kiribati (Jon Betz / National Geographic)

Les communautés côtières du Sud global accueillent environ 62 % des plongées récréatives et sont celles qui sont sur le point de bénéficier le plus d’une telle évolution, selon l’étude, qui a été réalisée par des experts océaniques d’Australie, du Mexique, des États-Unis et du Canada.

Ils ont rassemblé une base de données de centres de plongée, de sites de plongée et de prix provenant de milliers d'endroits à travers le monde pour estimer le nombre de plongées par an, la mesure dans laquelle la protection augmenterait la biomasse et la biodiversité dans une zone, et la volonté des plongeurs de payer des frais d'accès pour plonger dans une zone marine protégée (AMP).

Plongeur de Pristine Seas sur la péninsule d'Osa au Costa Rica (Enric Sala / National Geographic)

Ils ont constaté que si 67 % de tous les sites de plongée étaient situés dans des AMP, seulement 15 % se trouvaient dans des zones hautement ou entièrement protégées.

Ils ont ensuite déterminé que l'application d'AMP hautement et entièrement protégées dans les sites de plongée récréative existants augmenterait la demande de plongée et le nombre de plongées de 32 % (10.5 millions de plongées supplémentaires par an) et augmenterait les revenus de l'industrie de la plongée de 616 millions de dollars par an.

Le surplus du consommateur, c’est-à-dire le prix que quelqu’un est prêt à payer pour une expérience de plongée sous-marine par rapport à son coût réel, a été estimé à 2.7 milliards de dollars par an. Les plongeurs seraient prêts à payer davantage pour cette expérience, selon le rapport, ce qui accroîtrait la rentabilité du secteur.

Les nations sont prêtes à gagner

« Si vous protégez une zone marine, davantage de plongeurs amateurs viendront – et ils paieront plus cher pour avoir le privilège d’observer une vie sous-marine sensationnelle », explique l’auteur principal Reniel Cabral, maître de conférences à l’université James Cook en Australie. « Les communautés et les entreprises laissent passer de l’argent en négligeant les avantages des sanctuaires marins. »

Échantillonnage sur des récifs isolés dans la région la plus septentrionale de la réserve de biosphère de Seaflower, au large de la Colombie (Manu San Félix / National Geographic)

« Rien qu'au Mexique, l'industrie de la plongée génère des revenus annuels comparables à l'ensemble du secteur de la pêche du pays, ce qui fait de la conservation marine non seulement une nécessité environnementale mais aussi un impératif économique », estime Octavio Aburto-Oropeza, co-auteur de l'étude et professeur à la Scripps Institution of Oceanography.

« Des récifs coralliens vibrants de Cozumel à la réserve marine entièrement protégée de Cabo Pulmo, cette industrie accueille jusqu'à 1.7 million de plongeurs chaque année.

« Le renforcement des efforts de conservation et la promotion de l’écotourisme à petite échelle, mené par la communauté, permettront non seulement d’améliorer l’expérience de plongée, mais garantiront également la durabilité à long terme du tourisme marin dans le monde entier. »

Enric Sala plongée à Palau (Manu San Félix / National Geographic)

L'Égypte, la Thaïlande et les États-Unis sont les pays qui accueillent le plus de plongées sous-marines, soit près de 3 millions par an dans chaque pays, tandis que l'Indonésie, l'Égypte et l'Australie accueillent le plus de plongées dans des AMP entièrement ou hautement protégées.

Les Philippines, les États-Unis et l’Indonésie accueillent le plus grand nombre de plongées dans des eaux non protégées – et sont les pays qui bénéficieraient le plus de la désignation de sanctuaires dans les hauts lieux de plongée.

Les sites populaires représentent moins de 1 % de l’ensemble de l’océan, mais leur protection attirerait une vie marine plus importante et plus abondante, ce qui les rendrait beaucoup plus attractifs pour les plongeurs.

Les retombées positives

Plongée avec les requins aux Bahamas (PADI)

Les recherches indiquent que les AMP entièrement protégées peuvent aider à restaurer les populations de poissons de 500 % en moyenne, à produire des poissons plus gros au fil du temps et à contribuer à reconstituer les zones de pêche autour de la zone grâce aux retombées de la vie marine.

Une étude montre que les prises de pêche par unité d’effort augmentent en moyenne de 12 à 18 % à proximité des limites des grandes AMP entièrement protégées.

Des plongeurs de National Geographic Pristine Seas mesurent la plus grande colonie de corail du monde dans les îles Salomon (Manu San Félix / National Geographic)

Selon Pristine Seas, le coût de création et de maintenance des AMP pourrait être rapidement compensé par les bénéfices supplémentaires du tourisme.

L'étude a calculé que l'exploitation d'AMP supplémentaires (y compris leur application) qui totalisent 1 % de l'océan mondial coûterait jusqu'à 1.2 milliard de dollars, mais que les frais d'accès des plongeurs pourraient générer des revenus plus que suffisants pour couvrir ces coûts.

En revanche, en 2020, les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d’autres grandes nations de pêche ont dépensé plus de 10 milliards de dollars d’argent public pour soutenir leurs pêcheries.

Enric Sala dans le lac aux méduses de Palau (Manu San Félix / National Geographic)

« En fin de compte, la protection des océans profite à la vie marine, aux communautés côtières et aux entreprises », déclare Enric Sala, fondateur de Pristine Seas.

« Protéger les sites de plongée contre la pêche et d’autres activités nuisibles peut générer de nouvelles sources de revenus et profiter à davantage de personnes. Il est de plus en plus évident que les efforts visant à protéger 30 % des océans d’ici 2030 sont encore plus bénéfiques que nous le pensions. »

Plongeurs sur un récif de la mer Rouge (PADI)

Pristine Seas fait partie de la National Geographic Society dédiée à la science et au cinéma, mais est indépendante de la maison d'édition National Geographic et de sa branche média. Sa nouvelle étude, Aires marines protégées pour le tourisme de plongée apparaît dans Rapports scientifiques.

