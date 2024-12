Obtenir Trigger Happy à Wakatobi

Découvrez pourquoi les balistes des récifs de Wakatobi valent le détour.

Bien que souvent négligés par les plongeurs, les balistes méritent d'être observés de plus près. Vous les trouvez souvent sur des zones de sable ou de débris de corail, où ils exposent ou déterrent des proies telles que des crabes et des vers en emportant les débris avec leurs ailettes Ils peuvent aussi lancer des jets d'eau avec leur bouche pour déplacer le sable et les débris. Parfois, ils utilisent même leurs dents pour attraper et déplacer des morceaux de corail afin de révéler tout morceau savoureux qui se cache en dessous. Des comportements comme celui-ci ont conduit les biologistes marins à penser que les poissons déclencheurs sont plus intelligents que le poisson moyen.

Clown Trigger à Wakatobi

Wakatobi Dive Resort, qui abrite les plus beaux récifs coralliens d'Indonésie

Centre de plongée Wakatobi est situé dans le sud-est de Sulawesi, en Indonésie, au cœur du triangle de corail. Connue pour ses magnifiques récifs coralliens hautement protégés – depuis son célèbre House Reef et plus de 42 sites de plongée nommés environnants – cette île paradisiaque idyllique, située à 750 km à l’est de Bali, est facilement accessible via le vol privé du complexe.

