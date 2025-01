Avoir une vue d’ensemble à Wakatobi

Capturer la véritable étendue des récifs de Wakatobi grâce à des images grand angle

Il est indéniable que photographier la vie marine insaisissable qui se cache dans les recoins d'un récif est un véritable attrait. Pourtant, trop souvent, les photographes qui viennent à Wakatobi courent le risque de se laisser tellement emporter par la documentation des petits détails qu'ils finissent par rater la vue d'ensemble. Ce sont ces scènes panoramiques de récifs qui mettent en valeur la véritable envergure et la qualité d'une destination, et la meilleure façon de les créer est d'ajouter des techniques de prise de vue panoramique large et super large à l'ensemble des images.

Un couple de plongeurs navigue le long d'un tombant à Wakatobi. Pour capturer l'image, je suis resté au-dessus d'eux à une profondeur de 3.6 m/12 pieds. Paramètres de l'appareil photo : ISO 200, vitesse d'obturation 1/125 sec., objectif Tokina 10-17 mm réglé sur 10 mm, ouverture F/5.6, double Sea & Sea YS-250 réglé entre moitié et quart de puissance.

Après avoir effectué plusieurs voyages en Indonésie Base de plongée de Wakatobit, je peux attester qu'un photographe pourrait passer des semaines ici à remplir carte mémoire après carte mémoire de portraits spectaculaires de la vie marine et de photos macro, sans jamais manquer de sujet unique. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Pour capturer toute la beauté de cette destination, vous devrez vous concentrer sur une vue d’ensemble.

Un cadre parfait

Wakatobi Resort est entouré de certains des récifs coralliens les plus vierges du monde, et ce n'est pas un hasard. Le programme historique de conservation marine du complexe finance une réserve marine privée protégeant quelque 20 kilomètres de récif. La preuve de leurs efforts de conservation proactifs est évidente dans la vitalité des récifs.

Des clichés tels que ce plongeur passant au-dessus d'un énorme corail de table (à 9.1 m/30 pieds) montrent à quel point il est formidable d'être dans le public. Pour capturer l'image, les paramètres de l'appareil photo étaient les suivants : ISO 200, vitesse d'obturation 1/160 sec., avec mon objectif fisheye Tokina 10-17 mm réglé sur 12 mm, ouverture F/7.1. Pour garder l'éclairage naturel, les stroboscopes Sea & Sea YS-250 ont été réglé à mi-puissance.

En plus de rester dans un état quasi vierge, le terrain sous-marin de Wakatobi présente une topographie spectaculaire. Il y a des pentes récifales abruptes et des parois verticales qui s'élèvent à quelques mètres de la surface, des crêtes submergées et des monts sous-marins qui jaillissent des profondeurs avec des pics culminant dans les bas-fonds tachetés de soleil. Ajoutez à cela une excellente clarté de l'eau et une abondance de lumière ambiante et vous obtenez des conditions idéales pour prendre des photos en grand angle et mettre en valeur ces vues avec des détails éclatants.

Allumer la rose

Sur le site de plongée de Wakatobi Rome il y a une formation de corail géant en volutes surnommée « la rose » pour sa forme évidente vue d’en haut. Je pensais que ma meilleure option était de choisir un objectif fisheye et de photographier en utilisant uniquement la lumière ambiante, car il y en avait beaucoup. L’utilisation de stroboscopes ne servirait qu’à éclairer la petite quantité de particules présentes dans la colonne d’eau entre le corail et moi.

La formation de corail géant en spirale surnommée « la rose » sur le site de plongée de Roma à Wakatobi se trouve à une profondeur de 18.3 m/60 pieds. Pour obtenir l'exposition, les paramètres de l'appareil photo ont été définis comme suit : ISO 200, vitesse d'obturation 1/125 sec. Objectif, fisheye Tokina 10-17 mm réglé à 10 mm, ouverture F/5.6, dépendant uniquement de la lumière disponible, pas de flash.

Puisqu'il n'y a pas de lignes droites sur un récif, la distorsion en forme de tonneau créée par l'optique du fisheye est rarement un problème. En fait, c’est le contraire qui est vrai, car la distorsion peut donner un peu plus de drame au sujet. Pour donner une idée de l'échelle, j'ai fait planer mon modèle à trois pieds au-dessus du corail.

Apportez de l'arrière-plan

Presque tout le monde que je connais utilise une configuration à double stroboscope. Bien qu’essentiel pour éclairer uniformément le sujet au premier plan, lors de prises de vue en grand angle, beaucoup oublient de penser à l’arrière-plan. Lorsqu’il s’agit des tropiques, rien de mieux que d’équilibrer la lumière ambiante avec votre propre éclairage pour lui donner cette belle allure bleue invitante.

Je crois fermement au tir manuel, et cela inclut les flashs. Chez Wakatobi, ma puissance stroboscopique était rarement réglée au-dessus des 3/4 de la puissance, le plus souvent les réglages variaient entre le quart et la moitié de la puissance.

À une profondeur de 12.2 m/40 pieds. pour capturer cette collection colorée d'éponges et de coraux mous, je choisis les réglages d'appareil photo suivants : ISO 200, vitesse d'obturation 1/160 sec., objectif Tokina 10-17 mm réglé sur 12 mm, ouverture F/6.3, double ensemble Sea & Sea YS-250. juste au-dessus de la moitié de la puissance.

Avant de prendre une photo, ma stratégie commence toujours par savoir où se trouve le soleil, observer où la lumière naturelle passe du clair au sombre et prendre des mesures de la lumière ambiante à travers l'objectif à chaque point. Cela me permet d'établir une référence pour les valeurs d'ouverture. Je peux alors commencer le travail pour capturer au mieux le bleu de l'eau en arrière-plan.

Par exemple, sur le site appelé Lorenzo's Delight, j'ai trouvé un très grand et magnifique éventail rouge le long du mur, à 110 pieds. À cette profondeur, la lumière ambiante était encore assez bonne, me permettant de rester à 200 ISO avec des lectures de compteur comprises entre f4.5 et f5.6. Augmentez l'ISO jusqu'à 400 et c'est à peu près f/8 et soyez là. Une fois que j’ai réglé les valeurs d’ouverture appropriées pour capturer le bleu idéal de l’eau, j’ai reporté mon attention sur le récif.

À une profondeur de 33.5 m/110 pieds, réglages de l'appareil photo inclus : ISO 200, vitesse d'obturation 1/80 s, objectif Tokina 10-17 mm réglé sur 10 mm, ouverture F/7.1, double Sea & Sea YS-250 réglé manuellement avec stroboscope droit entre moitié et quart de puissance, stroboscope gauche à moitié de puissance.

À cette profondeur, l'éventail apparaissait plus marron foncé que rouge, ce que je voulais faire ressortir, et ajouter un plongeur à la scène pour donner une certaine échelle à sa taille. Pour conserver la lumière ambiante, j'ai légèrement réduit la vitesse d'obturation à 1/80 s jusqu'à une valeur d'ouverture de f7.1 (plus moins un demi-arrêt) afin de maintenir une profondeur de champ suffisante pour le ventilateur et le plongeur.

Un autre exemple de prise de vue en profondeur est cette image (à gauche) d'un plongeur derrière un très gros corail mou à 36.6 m/120 pieds. sur le côté d'un mur. Paramètres de l'appareil photo : ISO 200, vitesse d'obturation 1/80 s, objectif Tokina 10-17 mm réglé sur 10 mm, ouverture F/7.1, double Sea & Sea YS-250 réglé manuellement entre la moitié et la pleine puissance. Sur la photo à côté (le plongeur passant devant une grande éponge à une profondeur de 16.8 m/55 pieds), j'ai pu obtenir des résultats similaires avec le même ISO 200, mais en augmentant la vitesse d'obturation à 1/125 seconde, tandis que en baissant l'ouverture à F/6.3, la puissance de sortie de mon Sea & Sea YS-250 à moitié puissance.

Tout ce processus peut sembler un peu trop méthodique, mais rappelez-vous que, contrairement à un poisson, un récif ne va nulle part. Vous disposez de suffisamment de temps pour examiner vos résultats et apporter les modifications subtiles nécessaires à l’ajustement de votre éclairage et de votre composition. Étant donné que les écrans LCD ne racontent pas toujours toute l'histoire, je vérifie toujours l'image de lecture par rapport à l'affichage de l'histogramme de la caméra.

Ajouter un sujet

L'inclusion d'un sujet sur la vie marine ajoute à la fois de l'échelle et de l'impact aux images grand angle. La clé est de trouver un sujet à la fois intéressant et accessible. J'ai découvert que la seiche Broadclub des récifs de Wakatobi peut être très tolérante envers les plongeurs. À condition que vos mouvements soient lents et délibérés ; ils peuvent vous permettre de vous rapprocher assez près pour prendre des photos.

Nous avons trouvé cette seiche Broadclub coopérative lors d'une plongée sur mur à une profondeur de 12.2 m/40 pieds. Paramètres de l'appareil photo : ISO 200, vitesse d'obturation 1/125 s, objectif Tokina 10-17 mm réglé à 13 mm, ouverture F/8.0, double Sea & Sea YS-250 réglé manuellement entre la moitié et la pleine puissance.

L’inclusion d’un sujet humain dans une prise de vue grand angle ajoute non seulement de l’intérêt – car les gens trouvent les autres intéressantes – mais ajoute également une plus grande opportunité de raconter une histoire. Plutôt que de simplement nager dans le cadre, demandez à votre modèle de participer à certains éléments de la scène.

Si vous faites équipe avec un autre photographe, une astuce simple consiste à prendre une photo de lui en train de prendre une photo. Et s’ils photographient également avec une configuration grand angle, ils font probablement la même chose que vous. Lorsque vous utilisez des objectifs fisheye sur des personnes, la distorsion du champ de l'objectif dans la plage 10-11 mm peut parfois paraître un peu trop excessive. Je trouve cela particulièrement vrai lorsque les sujets d'un cadre incluent également un animal marin. Dans de tels moments, je recule souvent un peu, privilégiant la plage de zoom de 13 à 17 mm.

Pour augmenter un peu la mise, à condition que votre sujet soit toujours coopératif, vous pouvez changer de position et demander à un autre plongeur de se déplacer lentement vers l'endroit que vous venez de quitter pour créer un portrait d'interaction marine. Garder vos mouvements lents et délibérés pour éviter l'alarme chez votre sujet vous donnera plus de temps et d'opportunités de photo au lieu d'essayer de vous précipiter. Faire preuve d’un peu de discipline est payant.

Profondeur 7.62 m/25 pieds. Paramètres de l'appareil photo : ISO 200, vitesse d'obturation 1/125 sec., objectif Tokina 10-17 mm réglé sur 17 mm, ouverture F/8. Compte tenu du fait que la surface du poisson au premier plan serait hautement réfléchissante, la puissance stroboscopique a été réduite à environ un quart de puissance sur les deux Sea & Sea YS-250.

Un banc de poissons ajoutera beaucoup de vie à vos grands angles, mais ils peuvent aussi être des sujets volatiles, ce qui vous obligera à bien anticiper la prise de vue avant qu'elle ne se produise. Là encore, je suggère d'appliquer la même stratégie que celle que j'utilise pour réaliser des photos générales de paysages marins ; faites des relevés de compteur dès que vous êtes en profondeur. Cela vous permettra d'établir une référence pour les valeurs d'ouverture en fonction des niveaux de lumière ambiante environnants, puis d'être prêt lorsque ce banc de carangues à gros yeux, de poissons-perroquets à bosse, de barracudas ou de platax entrera en scène et entrera à portée.

Focus sur la vie marine

Après avoir capturé certains des superbes panoramas des récifs, vous pourrez ensuite porter votre attention sur la vie marine. Lors d'une plongée à Rome, je suis tombé sur deux grandes pieuvres dans ce qui ressemblait à un conflit territorial en gestation, car toutes deux adoptaient une posture dressée à deux pieds l'une de l'autre.

Deux poulpes de jour ensemble. Pour ce poulpe de jour à une profondeur de 9 m/30 pieds, réglages de l'appareil photo : ISO 200, vitesse d'obturation 1/125 sec., objectif Tokina 10-17 mm réglé sur 17 mm, ouverture F/8.0, deux Sea & Sea YS-250 réglés manuellement au quart de la puissance.

Il y avait de l'eau claire et une lumière ambiante suffisante pour mettre en valeur à la fois le dynamisme de la pieuvre au premier plan et la vue au-delà. Seule une quantité subtile d'éclairage stroboscopique était nécessaire, car la distance de travail entre l'objectif et le sujet était inférieure à un pied.

Le House Reef de Wakatobi est un endroit idéal non seulement pour des paysages grand angle, mais également pour une grande variété de vie marine, grande et petite. À une profondeur de 24.3 m/80 pieds. J'avais l'une des tortues vertes résidentes du site qui descendait le long du mur. Pour la capture, réglages de l'appareil photo : ISO 200, vitesse d'obturation 1/125 sec., Nikonos R-UW 13 mm, ouverture F/6.7, double Retra Primes réglé manuellement à mi-puissance.

En plus de s'adresser aux plongeurs récréatifs au nitrox, le Wakatobi Dive Resort est bien équipé pour accueillir des plongeurs utilisant des recycleurs, y compris des groupes allant jusqu'à 20 personnes. C'est quelque chose qui mérite d'être considéré avec une telle richesse inépuisable de sujets à photographier.

Dans l'ensemble, entre un si bon mélange de récifs magnifiques, de tombants et de sujets uniques sur la vie marine, ainsi que des services et des choix de plongée flexibles, Wakatobi est le paradis des photographes pour tout faire, qu'il s'agisse de perfectionner vos compétences ou d'ajouter de nouveaux et passionnants. images – qu’elles soient grand angle, macro ou les deux – dans votre photothèque.

Pour en savoir plus sur Wakatobi, visitez Site Web de Wakatobi ou au Wakatobi Dive Resort site de blogs, Wakatobi Couler.