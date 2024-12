Apnéiste : au cœur du monde de Molchanov

Les films sur l'apnée, qu'ils soient documentaires ou fictionnels, ont connu un succès surprenant auprès du public ces dernières années. Netflix a connu des chiffres d'audience encourageants, sans parler des poursuites judiciaires qu'il a engagées contre lui.

Ils ont tendance à avoir des noms sans imagination – La respiration la plus profonde, une respiration, aucune limite, retenez votre souffle – et cela peut facilement se confondre dans la mémoire. Mais les gens semblent fascinés par les efforts résolus des athlètes aquatiques pour repousser les limites du corps humain, tout en étant conscients qu'une tragédie potentielle se cache à la fin de chaque descente.

Le dernier ajout est sur le point de sortir sur l'une des plateformes numériques les moins abonnées, Paramount+, mais il est très attendu car il traite du roi incontesté actuel du sport, le plongeur russe Alexey Molchanov.

Affiche (Paramount Pictures)

Alors que les films d'apnée tournent généralement autour de la tentative de battre un record du monde - et je n'imagine pas que le spectateur typique se soucie beaucoup de savoir si c'est en Bi-Fins à poids variable ou en immersion libre ou dans toute autre discipline - la particularité de ce film est que Molchanov vise à détenir tous les records du monde de profondeur en l'espace d'un an.

Les apnéistes et les adeptes de ce sport sauront très bien s'il a réussi ou non son objectif, mais la plupart des téléspectateurs ne le sauront pas, c'est donc une configuration agréable et soignée.

Molchanov après une plongée (Paramount Pictures)

Ils ne savent peut-être même pas que Molchanov est toujours en vie et en bonne santé, mais l'élément tragique est de toute façon intégré, et il n'y a pas de prix à deviner que cela réside dans la relation d'Alexey avec sa mère phénoménale. Natalya Molchanova a régné sur l'apnée féminine jusqu'à sa mort en 2015 lors de ce qui aurait dû être pour elle une plongée de 40 m de profondeur.

L'apnée a tendance à osciller entre le pratique et le spirituel, et la mise en scène m'a fait craindre que cette production soit destinée à explorer les mystères des profondeurs tels qu'ils se reflètent dans la psyché humaine, etc.

Rien n'est plus faux : ce documentaire est un véritable concentré de faits, conçu pour donner un aperçu de la vie d'un athlète d'élite. Molchanov doit non seulement faire face aux défis physiques et mentaux inhérents à ce sport, mais aussi à des problèmes pratiques, comme le fait d'être empêché de concourir sur la scène internationale en tant que Russe en raison de l'invasion illégale de l'Ukraine par son pays.

L'homme au costume doré (Paramount Pictures)

Apnéiste réussit à rendre sa vedette plus accessible. On le retrouve l'an dernier, à 36 ans, la tête dans un aquarium tandis qu'une physiologiste le surveille. Elle est prudente et veut qu'il se repose, alors que lui est déterminé à en faire plus et sait qu'il peut user de charme et de détermination pour l'emporter. C'est la veille d'une tentative de record à Bonaire.

Nous rencontrons sa femme Elena : « J'ai toujours peur », dit-elle de son travail. Nous apprenons qu'il était un prodige de la natation depuis l'âge de quatre ans. Sa mère Natalia, qui a battu 41 records du monde en son temps, était son entraîneur depuis le début et leur lien était aussi profond qu'il pouvait l'être.

Natalia Molchanova (Paramount Pictures)

Elle et son père s'étaient séparés il y a longtemps – c'est ce traumatisme qui l'a poussée à se lancer dans l'apnée. Son père Oleg est présent pour donner son point de vue.

Alexey, qui exprime son désir de perpétuer l'héritage de sa mère, célèbre ses triomphes avec des gâteaux et de la glace alors qu'il voyage à travers le monde, démontrant encore et encore ses capacités surhumaines.

Père et fils (Paramount Pictures)

Lors de la compétition Vertical Blue de William Trubridge aux Bahamas, c'est le record de 102 m sans palmes, longtemps protégé par l'organisateur, qui est dans le viseur de Molchanov.

Les participants russes n’avaient pas été les bienvenus l’année précédente, ce qui, semble-t-il, convenait personnellement à Trubridge, mais Molchanov est désormais autorisé à participer, sous un drapeau neutre – j’aurais aimé en savoir plus sur ce que cela signifiait. On suggère qu’il veut se venger.

Un moment dramatique lié à cela plus tard dans le film indique que, même au sommet de ses pouvoirs, les feux qui l'ont poussé à battre des records pourraient céder la place à d'autres priorités dans la vie.

Comme le dit le réalisateur et scénariste Michael John Warren : «L'équilibre entre l'esprit, le corps et les éléments terrestres est l'essence même de l'apnée. Personne ne comprend mieux ce lien que l'apnéiste expérimenté. Mais parfois, il l'oublie.. »

Il s'agit d'un documentaire très abouti contenant des images sous-marines magnifiquement filmées mais qui ne doivent pas prendre le pas sur l'observation humaine. Avec de nombreuses images historiques fascinantes, il met en valeur Molchanov, tout en laissant l'impression d'un homme isolé par ses compétences exceptionnelles.

Le roi des profondeurs (Paramount Pictures)

Je suis sûr que cela ne raconte pas toute l'histoire, et ce n'est pas un film pour secouer votre monde jusqu'au plus profond de vous-même, mais si vous avez accès à Paramount + vous le trouverez tout à fait regardable. Il sort le 7 décembre.

