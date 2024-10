Ustica : le joyau de la plongée en Sicile

PENELOPE GRANYCOME connaissait la Sicile mais n'avait jamais testé ses sites de plongée sous-marine. Un voyage sur la petite île au large de sa côte nord lui a donné l'occasion de découvrir pourquoi elle était si bien notée.

L'île d'Ustica n'est peut-être pas très connue des plongeurs britanniques, mais plonger dans ses eaux récemment était comme découvrir un joyau inconnu, un paysage marin de topaze bleue scintillante accompagné d'une topographie spectaculaire, de cavernes, de passages à la nage et d'une abondance de poissons - le résultat de l'héritage volcanique d'Ustica et de son statut de première réserve marine protégée italienne depuis 1986.

Arrivée au port (Penelope Granycome)

En tant qu'amoureux de la Sicile, j'avais souvent remarqué l'île en descendant vers Palerme, et j'étais ravi de lire des articles sur sa biodiversité et les possibilités de plongée qu'elle offrait. La Sicile offre des épaves difficiles, des grottes et des ruines sous-marines et Ustica, avec son charme, sa simplicité et son hospitalité chaleureuse, semblait l'endroit idéal pour commencer à explorer son monde sous-marin.

Le temps de vol de Londres à Palerme est d'un peu moins de trois heures, suivi d'une traversée en hydroptère de 90 minutes depuis son port avec Liberty Lines, avec seulement 5 euros supplémentaires facturés pour un grand sac de plongée.

Au point de débarquement pittoresque, j'ai été accueilli par Claire, l'une des propriétaires d'Orca Diving Ustica, un centre de plongée PADI 5*, et Salvo, propriétaire de l'hôtel Sogni Nel Blu où je devais séjourner.

De douces volées d’escaliers dans la ville… (Penelope Granycome)

…en direction du centre de plongée (Penelope Granycome)

Après un rapide check-in, nous avons fait une courte promenade en descendant l'un des nombreux escaliers jusqu'au centre de plongée pour une introduction et une préparation de l'équipement. Le copropriétaire Davide m'a parlé de la zone marine protégée (MPA) de l'île, qui couvre environ 15 km de côte et est divisée en trois zones.

La zone A, relativement petite, de 60 hectares, est une zone interdite à la pêche, tandis que les zones B et C, couvrant chacune environ 8,000 XNUMX hectares, sont respectivement une réserve générale et une réserve partielle.

Décrire cette petite ville singulière comme charmante est un euphémisme. La plupart des restaurants se trouvent à quelques minutes de l'hôtel et des sentiers ont été aménagés pour explorer toute l'île.

Groupés pour plonger

Le lendemain matin, après m'être réveillé avec une vue spectaculaire sur le port et avoir dégusté un délicieux café et un croissant au café Salvo, j'ai rencontré les guides et les autres plongeurs d'Orca. Tout le monde était groupé pour les plongées de 8h et 11h avec leurs guides, les langues couvertes étant l'anglais, le français, l'allemand et l'italien.

Préparation à la plongée (Penelope Granycome)

L'organisation était parfaite, avec notamment un verre personnel à la base pour l'eau avant et entre les plongées, ainsi que de délicieux en-cas. Notre équipement et nos combinaisons avaient été descendus jusqu'aux semi-rigides, à quelques pas de là, la seule tâche consistait donc à connecter le gilet stabilisateur et le régulateur à la bouteille en acier de 15 litres (des unités de 12 litres sont également disponibles).

Nous sommes arrivés dans une eau à 29°C et une visibilité cristalline, et cette première plongée à Punta Galera n'a pas déçu.

Ustica a été créée il y a un million d'années à partir d'éruptions sous-marines continues et d'une série continue de processus (y compris une dernière éruption majeure il y a 130,000 XNUMX ans ainsi qu'une submersion due à une fonte polaire) qui ont façonné la topographie.

La roche uniforme basaltique formée par la lave refroidissant rapidement est une caractéristique, et nous avons nagé et sommes revenus le long d'une ceinture de roche pour avoir la chance de voir des barracudas, des sérioles, une murène et un remarquable Aplysiides lièvre de mer, une limace de mer géante qui vole gracieusement dans l'eau et qui tire son nom de ses adorables rhinophores en forme d'oreilles de lapin.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Les habitudes d'accouplement des lièvres de mer sont également fascinantes : étant hermaphrodites, ils s'accouplent en ligne ou en groupe. Davide a mentionné la vieille superstition des pêcheurs méditerranéens selon laquelle toucher accidentellement un lièvre de mer entraîne la calvitie. Le nom latin du lièvre de mer Aplysie dépilane variété signifie lièvre de mer épilatoire.

Après un changement rapide de réservoir et un intervalle de surface avec beaucoup d'eau, du thé glacé et des collations, nous nous sommes dirigés vers le nord de l'île et le site Secca della Colombara, qui pourrait bien se traduire du sicilien par « bas-fond des colombes », où les vagues s'écrasent sur le haut-fond de Dove Rock.

Sous le phare de Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

En descendant sur un pinacle et en descendant un mur en pente jusqu'à 30 m, on arrive à l'épave de l'Ustica, une vue spectaculaire d'un navire commercial qui a coulé en 2005 après avoir heurté le banc. Couché sur le côté, il offrait une toile de fond à d'énormes poissons, dont un mérou brun et un mérou en bouteille. Davide a également repéré une limace parapluie et un poisson-scorpion.

Spectaculaire Les astéroïdes Les coraux orange se détachaient sur le bleu, et l'ensemble du site s'est avéré être un refuge pour les observateurs d'espèces.

Après une matinée si merveilleuse et deux plongées assez profondes, il était temps de faire une sieste, puis un café et des douceurs siciliens sur la place, et plus tard j'ai rejoint tous les autres plongeurs et guides pour l'apéritif au coucher du soleil.

Gorgones rouges

Un nouveau jour nous a amenés à une plongée matinale à Punta dell'Arpa, au sud de l'île. C'était un site magnifique, offrant la possibilité de faire un peu de profondeur et de voir les gorgones à environ 34 m.

Les gorgones rouges recouvrant les rochers et les passages à travers les madrépores de corail pierreux étaient un délice. Orca emmène les étudiants de l'AOWD et de Deep Speciality ici pour la profondeur abritée et le paysage magnifique.

Nudibranche Cratena peregrina (Fanny Floirat-Lohyer)

Sutta a Za Lisa était le prochain endroit où aller, un terrain de jeu composé de tunnels et de passages étroits, dont l'un à 27 m de profondeur. Il est essentiel d'être à l'aise, car à peine avez-vous quitté l'un qu'il y a un autre dans lequel entrer.

Notre guide Alex nous a fait traverser plusieurs passages à la nage avant de monter vers un canyon. L'ensemble du site est riche en biodiversité, avec une grotte contenant des madrépores et une Pétrosia une éponge qui noircit sous l'effet du soleil. On y trouve des cigales de mer et des murènes, et nous avons vu un autre énorme mérou.

Topographie rocheuse sous-marine (Fanny Floirat-Lohyer)

Dernier jour

Le dernier jour a été tout aussi spécial, et un kilo lâché pour peaufiner ma flottabilité m'a permis de faire une plongée divine au début de la Grotta della Pastizza, dont le nom dérive du rocher en forme de pâtisserie à la surface.

Cette plongée s'est d'abord déroulée dans trois des quatre grottes peu profondes, avant de faire surface dans l'une d'elles, dans laquelle ruisselait une lumière tamisée. Décorée d'une statue du saint patron de l'île, San Bartolicchio, le calme de la salle nous a tenus en admiration silencieuse.

Nous descendons ensuite un mur riche en vie et encore un gros mérou brun jusqu'à environ 25m. Ce site est également utilisé pour des plongées de nuit pour voir ses anguilles et crustacés ainsi que des lièvres de mer, seiches, poulpes et nudibranches.

Nudibranche Felimida krohno (Fanny Floirat-Lohyer)

Enfin et surtout, nous avons fait une balade exaltante en bateau pneumatique jusqu'au site le plus célèbre d'Ustica, Scoglio del Medico, ou le Rocher du Docteur.

Pour tout couvrir, il nous a fallu plusieurs plongées. Nous sommes descendus dans une caverne connue sous le nom de Grotta della Balena, car une de ses ouvertures ressemble à la bouche d'une baleine, et une fois à l'intérieur, nous sommes entrés dans une caverne plus petite pour voir quatre mérous alignés comme un comité de réception.

Une ligne de mérous bruns (Fanny Floirat-Lohyer)

C'était un autre refuge pour la vie marine, notamment des crabes, des poissons-scorpions et des nudibranches, avec beaucoup de choses à trouver si vous avez le temps.

Après avoir descendu un tunnel jusqu'à environ 30 m, nous sommes montés dans le bleu pour un spectacle de poissons magique sur le pinacle, resplendissant de barracudas, de sérioles, de mérous rayés et de lièvres de mer.

Pénélope avec l'équipe d'Orca Diving Ustica

Ces six plongées, qui doivent leur magnificence à la protection de la réserve et au patrimoine volcanique d'Ustica, resteront gravées dans ma mémoire. Après les adieux, retour à Palerme, avec cette joie post-plongée qui n'a pas besoin d'être expliquée aux autres plongeurs.

DOSSIER D'INFORMATION Prix ​​à Plongée Orque Ustica à partir de 50 euros par plongée, dégressif pour les forfaits de plongée. Des cours PADI du DSD au Divemaster et la location de matériel sont disponibles. La Songe dans le bleu L'hôtel propose des chambres de 2 à 30 nuits - un séjour de deux nuits coûte à partir de 160 euros par chambre (deux personnes partageant), transferts depuis et vers le port compris. Des vols vers Palerme sont disponibles depuis la plupart des aéroports de Londres et durent moins de trois heures, à partir de 56 £ aller-retour (Ryanair). Lignes de la Liberté un hydroptère relie le port de Palerme à Ustica à partir de 24-37 euros par traversée.

