Le parc des dauphins de Malte : est-ce un zoo ou un cirque ? 

Une faille dans la législation maltaise sur le bien-être animal, vieille de 10 ans, explique pourquoi le seul delphinarium de cette destination méditerranéenne prisée pour la plongée sous-marine est toujours autorisé à faire payer les visiteurs pour voir des dauphins captifs jouer pour eux.

C’est le fait même que le parc marin Mediterraneo soit enregistré comme zoo qui lui a permis de poursuivre ses activités malgré les protestations incessantes des défenseurs du bien-être animal – et explique peut-être pourquoi les autorités restent discrètes lorsque ces militants leur demandent des commentaires. et Divernet.

Les grands dauphins de Mediterraneo, le nom commercial de Marineland Ltd sur la côte nord-est de Malte, sont là depuis plus de 20 ans pour se produire et interagir avec le public.

Dauphin se produisant au parc marin maltais (Marine Connection)

Il y a deux ans, la mort des trois femelles dauphins du parc a été révélée par les organisations collaboratrices de Marine Connection, Libération animale Malte et Projet Dauphin.

Mediterraneo a imputé ces décès à un entrepreneur en plongée sous-marine qui avait laissé un sac de lest rempli de plomb dans le bassin des dauphins, ce qui a entraîné en un mois leur disparition. décès par empoisonnement, comme indiqué sur Divernet.

Les cinq dauphins mâles du parc ont survécu après environ trois mois de traitement. L'aîné, Sol, avait été capturé au large de Cuba en 2000, et les autres sont nés dans le parc : les deux fils de Sol, Rohan (5 ans) et Luqa (4 ans), et Ninu (14 ans) et Cha (13 ans).

« Déménagé en Espagne »

Les militants de l'époque avaient déclaré que le delphinarium n'avait pas informé le public des décès et n'avait donné d'explications sur les poids en plomb qu'un an plus tard, après que le personnel eut déclaré à un visiteur curieux que les femelles avaient été transférées en Espagne – un affirmation révélée comme fausse.

Cet été, craignant que les cinq dauphins mâles restants ne souffrent du fait de vivre dans des piscines qui se seraient « sérieusement détériorées » après avoir été envahies par des algues, l'organisation britannique Marine Connection a contacté la commissaire maltaise au bien-être animal, Alison Bezzina.

Connexion maritime a été créée par Liz Sandeman et Margaux Dodds il y a plus de 30 ans, suite à leur succès dans leur campagne pour la fermeture des derniers delphinariums du Royaume-Uni. Ils ont appelé Bezzina à faire procéder de toute urgence à des tests indépendants et réguliers de l'eau des piscines par le Département de réglementation vétérinaire (VRD) de Malte.

Les conditions de vie dans les bassins des dauphins se sont détériorées (ci-dessus et ci-dessous), disent les militants (Marine Connection)

"Nous pensons également que, comme Mediterraneo fonctionne actuellement sous licence de zoo, celle-ci devrait être revue et, dans les circonstances, révoquée", a déclaré Dodds à ​​Bezzina.

« Ces dauphins sont utilisés dans des spectacles et des séances d'interaction publique ; ce fait en soi contrevient à l’objectif d’un zoo, ils ne sont utilisés à des fins de conservation et, en tant que tel, la validité de la licence est sujette à caution.

Définition d'un cirque

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the Formation thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Cette législation définit un cirque comme « toute exposition organisée par des exposants dans un but lucratif et vue par le public à des fins de divertissement, offrant divertissement et démonstration, et dans laquelle les animaux sont amenés à exécuter des tours ou des manœuvres qui ne reflètent pas leur comportement naturel ou qui ne reflètent pas leur comportement naturel. n’offrent aucune valeur éducative ».

Cependant, une exemption (31E) stipule que les termes « ne s'appliquent pas aux zoos agréés en vertu de la présente loi, au motif que l'exemption ne compromet pas les objectifs des dispositions de la présente loi ».

En juin, Bezzina a déclaré à Marine Connection qu'elle était en liaison avec VRD pour clarifier les détails de ses inspections à Mediterraneo, mais l'organisation affirme que, malgré les appels continus à obtenir des commentaires, le commissaire n'a fourni aucun autre détail depuis lors.

Divernet a également contacté Bezzina pour clarifier la situation, mais elle a seulement répondu que l'octroi de licences et la réglementation d'entités telles que Mediterraneo relevaient de la responsabilité du VRD, en renvoyant l'enquête au vétérinaire de la direction, le Dr Duncan Chetcuti Ganado. Il n'a pas répondu aux questions.

« Analyse si nécessaire »

Parc marin méditerranéen, cependant, a été plus ouvert. "Nos réservoirs sont analysés quotidiennement sur les paramètres physiques et chimiques", a déclaré le directeur Pietro Pecchioni. Divernet.

«Une fois par mois, une analyse microbiologique d'un (troisième) laboratoire externe est réalisée. Tous les paramètres sont conformes aux normes et directives. Le gouvernement est en contact avec nous pour toute inspection et analyse plus approfondie si cela est nécessaire.

Interrogé sur le respect de la loi sur le bien-être animal, Pecchioni a répondu : « Je vous invite à lire avec attention cette même loi. Notre institution est un zoo accrédité.

Le parc a précédemment déclaré qu'une équipe de plongeurs était utilisée pour nettoyer les piscines et gérer la croissance des algues et, même si la croissance peut paraître inesthétique, elle ne serait pas nocive pour les dauphins.

Dauphins dans leur piscine au Parc Marin Mediterraneo (Marine Connection)

"Des tests d'eau ont apparemment été effectués, mais c'est le parc qui s'auto-régule, comme le fait son personnel", explique Sandeman. "Pourquoi ne publient-ils pas les résultats de ces tests, ou n'autorisent-ils pas une inspection indépendante des installations et de leurs dauphins ?"

"Notre mission est de défendre la conservation de la vie marine et de transmettre au public des connaissances précieuses sur l'importance cruciale de la préservation de nos océans et des magnifiques créatures qui les habitent", affirme le parc marin Mediterraneo.

De son côté, Marine Connection déclare sur son site Internet : « Le fait que le parc marin Mediterraneo continue de fonctionner suggère que les autorités ferment les yeux sur ces problèmes de bien-être animal, que nous ne pouvons tolérer. »

