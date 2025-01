Des héros, un méchant et un miracle de quête de naufrage

at

at 8 h 30

SELCUK KOLAY n'est pas devenu un as de la chasse aux naufrages sans persévérance et une certaine dose de chance, et il bénéficie des deux dans sa recherche d'un vapeur égéen du XIXe siècle coulé par un autre navire de sa propre compagnie.

J’avais en tête d’écrire un livre sur les naufrages dans les eaux turques de la mer Égée, et j’essayais donc de rassembler des informations auprès de diverses sources sur les pertes de navires passées – à l’exception des épaves que j’avais déjà localisées et documentées.

Les épaves de l’ère de la vapeur sont mon principal domaine d’intérêt, c’est pourquoi je travaillais dans les archives, en me concentrant principalement sur les bateaux à vapeur perdus.

Après quelques semaines, je feuilletais quelques vieux journaux locaux publiés à Istanbul et à Izmir (Smyrne) lorsque je suis tombé sur un récit intéressant. Il s'agissait d'une collision près d'Izmir au cours de laquelle l'un des navires impliqués avait coulé, entraînant de lourdes pertes humaines, fin 1868.

C'était l'époque où les navires effectuaient la transition de la voile à la vapeur, conservant leurs voiles mais utilisant des moteurs à vapeur entraînant des roues à aubes ou des hélices comme principale source de propulsion.

Des études plus approfondies dans les archives étrangères de journaux publiés à la même date ont révélé encore plus de détails sur l'accident et le naufrage, basés sur les récits des survivants.

Rencontre mortelle

Le bateau à vapeur condamné Kalioub

Les 1,125 XNUMX tonnes Kalioub Il avait été construit par Pile Spence & Co de Hartlepool en 1864. Bien qu'il ne soit pas l'un des plus grands, ce navire en fer était l'un des plus beaux navires de la compagnie Azizieh d'Égypte, un pays à l'époque sous domination ottomane.

Le navire naviguait entre Alexandrie et Istanbul. Il avait quitté le premier port sous le commandement de Djezairli Mohammad avec un équipage de 80 marins et 85 passagers dans l'après-midi du 15 décembre 1868.

Le temps étant clément, elle fit un rapide tour de la côte syrienne et peu après minuit le 17 décembre – quelques heures plus tôt que d'habitude – atteignit le canal de Cesme (Tschesme) entre l'île de Chios et le continent turc.

La nuit était très claire, avec une légère brise et pas de mer. Vers 1h du matin, Kalioub avait dégagé le passage et contournait le cap Karaburun lorsque le feu rouge du port d'un autre bateau à vapeur fut aperçu bien devant l'avant du bateau.

KalioubLes feux de navigation du navire étaient alors allumés avec force et son feu rouge de bâbord devait également être vu par le navire qui approchait. Comme ce dernier se trouvait encore à une certaine distance, le Kalioub appuyé sur.

Peu de temps après, les deux navires se rapprochèrent rapidement et l'étranger - qui avait été reconnu à ce moment-là comme un autre vapeur de la compagnie Azizieh, requin – a soudainement viré à bâbord et a heurté l'étrave Kalioub avant qu'elle ne puisse éviter la collision.

Les cris du survivant

requin a frappé le Kalioub Un peu en avant du milieu du navire, à bâbord, il a percuté le réservoir à charbon et la chaudière la plus à l'avant. Son beaupré a également renversé la cheminée avant. KalioubLe mât avant du navire fut tellement secoué par la collision qu'il s'écroula peu après.

Il y avait des passagers à bord KalioubLe pont avant du navire, et plusieurs d'entre eux ont dû être tués sur le coup, tandis que les cris des survivants s'élevaient bien au-dessus du bruit de la vapeur qui s'échappait et des cris contradictoires des officiers et des équipages des deux navires.

Il était évident que le Kalioub était en train de couler, alors son capitaine a imploré requinLe commandant du navire n'a pas voulu reculer, mais il a fait marche arrière et a continué sa route, laissant derrière lui Kalioub à son sort.

Le capitaine Mohammad, en particulier, et la plupart de ses officiers se sont comportés admirablement, mais l'équipage semblait avoir partagé la panique générale et beaucoup de temps a été perdu à mettre les canots à l'eau.

Cinq des six canots transportés par le navire ont pu être mis à l'eau, mais encore une fois, la bousculade pour y accéder a causé la perte de plusieurs vies.

C'est alors que le mât avant endommagé est tombé, heurtant et brisant un bateau rempli d'un groupe mixte d'équipage et de passagers, y compris l'ingénieur britannique.

Alors qu'ils se débattaient dans l'eau, près de 45 minutes après la collision, le bateau à vapeur a basculé et a coulé, emportant avec lui les débris du bateau et la plupart de ceux qu'il contenait. Un autre bateau qui se trouvait à quelques mètres seulement a réussi à en repêcher cinq, sans compter l'ingénieur britannique.

Parmi les personnes qui ont sombré avec le navire, on estime qu'aucune n'a été sauvée. Le capitaine Mohammed et le second officier font partie des plus de 50 personnes disparues.

Les quatre bateaux transportant les survivants ont débarqué avec l'aide de la population turque locale près du village de Karaburun aux premières heures de la nuit et ont été amenés à Urla (Vourla) avant d'être conduits à Izmir.

Lloyds List a publié un avis plus sobre que celui de la New York Horaires

La lâcheté du commandant

L'héroïsme de KalioubLe capitaine de 's contrastait avec la lâcheté du commandant de la requin qui, s'il était resté près du navire en train de couler, aurait pu sauver toutes les âmes à bord.

Au lieu de cela, il a fait route vers le sud jusqu'à Cesme dans les heures qui ont suivi l'accident et a couru vers le rivage, affirmant qu'il avait heurté des rochers. Après avoir subi quelques réparations, le navire a été remis à flot et a navigué vers Alexandrie.

J'ai trouvé l'histoire suffisamment intéressante pour justifier de la terminer en localisant l'épave du Kalioub, plus de 150 ans après son naufrage.

Cette recherche s'annonçait compliquée, car aucun délai n'avait été fourni. D'après les archives du journal Kalioub avait franchi le passage de Cesme à 1 heure du matin et contournait le cap Karaburun, qui est en fait une immense péninsule de 20 milles pointant vers le nord, parallèle à Chios avec la mer entre les deux divisée entre les eaux turques et grecques.

Mon seul espoir était de localiser l’épave dans les eaux turques, si elle s’y trouvait – et cela signifiait scanner une zone d’environ 130 km² !

L'image du sonar montre des dommages dus à une collision du côté bâbord entre les cheminées (Selcuk Kolay)

Vue rapprochée du point de collision (Selcuk Kolay)

Dommages causés par la collision (Selcuk Kolay)

Zone de pont entre les entonnoirs (images ROV éditées par Selcuk Kolay)

Il a fallu attendre environ six mois avant que je puisse apercevoir la silhouette d'une épave sur l'écran de mon sonar latéral. Elle reposait à une profondeur d'environ 80 m. Les dimensions semblaient correspondre aux spécifications que j'avais glanées dans les archives, mais je n'avais pas de photos ni de plans du navire disponibles.

L'image du sonar ne suffirait pas à elle seule à vérifier l'identité de l'épave, il nous faudrait donc, mon équipe et moi, effectuer quelques plongées. Cependant, il nous fallait d'abord obtenir une image du navire pour la comparer avec ce que nous verrions sur place.

Le miracle

Quelques mois plus tard, j'essayais de trouver une image ou un plan de la Kalioub. Puis un miracle s'est produit. Je rendais visite à un ami commissaire-priseur à Istanbul lorsque j'ai soudain remarqué sur le mur quatre lithographies encadrées des bateaux à vapeur appartenant à la société Azizieh. L'une d'elles était la Kalioub – un élégant bateau à vapeur avec beaupré, trois mâts et deux cheminées !

Selcuk Kolay s'équipe (Ahmet Tasci)

J'ai fait ma première plongée avec mon pote Kaya Yarar en circuit ouvert, en utilisant du trimix hélium 18/45 comme mélange de fond. La visibilité était incroyable – nous pouvions déjà voir l'épave à une profondeur de 50 m !

La ligne de plomb avait atterri juste à côté du beaupré et nous avons commencé notre visite le long du côté bâbord vers la poupe, en restant à environ 3 m au-dessus de l'épave.

L'arc (Selcuk Kolay)

J'ai été stupéfait par son état. Je m'attendais à une épave en grande partie effondrée, mais elle était à la verticale, pointée vers le nord-est, et sa proue était en si bon état que le navire semblait avoir coulé il y a seulement quelques années !

Mon objectif était de voir les dégâts de collision et les cheminées comme d'autres preuves solides de l'identité du navire. Et oui, en nous rapprochant de la section médiane du navire, nous pouvions clairement voir les énormes dégâts de collision et la cheminée avant tombée, toujours appuyée contre le pont.

Kaya Yarar au-dessus du pont avant (Selcuk Kolay)

Pont au milieu du navire au point de collision, avec la cheminée avant tombée (images ROV montées par Selcuk Kolay)

Hublot dans la salle à manger à tribord au milieu du navire (Ali Hakan Egilmez)

Assiettes et bouteilles dans la salle à manger (Ali Hakan Egilmez)

Au dessus de la chaufferie (Ali Hakan Egilmez)

Ali Ethem Keskin inspectant la soute arrière (Ali Hakan Egilmez)

Assiettes et bocaux dans la cale (Ali Hakan Egilmez)

C'était comme si le temps s'était arrêté. Je pouvais visualiser les instants qui avaient suivi la collision et je me demandais comment le navire avait réussi à rester à flot pendant trois quarts d'heure après ce terrible accident, alors qu'il avait subi des dégâts aussi importants.

En nageant plus loin, au-dessus de la trappe de la salle des machines et des trappes de la cale arrière, nous avons atteint les restes de l'appareil à gouverner juste à l'arrière et avons terminé notre visite de l'épave. J'avais vu tout ce que je voulais voir lors de cette seule plongée…

Restes de l'appareil à gouverner sur le pont arrière (images ROV éditées par Selcuk Kolay)

Plongées en recycleur

D'autres plongées ont été effectuées par mes coéquipiers Ali Ethem Keskin et Ali Hakan Egilmez à des fins de tournage et de mesure afin de compléter la vérification de l'identité de l'épave. Ils ont utilisé des recycleurs à circuit fermé rEvo avec un trimix d'hélium 18/45 comme diluant et de l'EAN 50/50 comme mélange de déco.

Un autre navire perdu et oublié depuis longtemps a été localisé et documenté dans les eaux turques – un navire dont la vie a été brève et qui a connu une fin tragique. Un navire qui venait autrefois de Hartlepool et qui a fini dans les profondeurs de la mer Égée.

Selçuk Kolay (Ahmet Tasci)

Selcuk Kolay est l'auteur de Echos des profondeurs : les épaves de la campagne des Dardanelles. D'autres articles de lui sur Divernet incluent : HMS Hythe:Plongée en profondeur sur le tragique naufrage de Gallipoli, Comment j'ai trouvé un pétrolier vieux de 125 ans qui fuyait encore, nantaise jours, Navires perdus lors de la bataille d'Oinousses