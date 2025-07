Baltictech découvre une autre épave de « Hannibal » à 90 m de profondeur

Des plongeurs polonais ont découvert l'épave du Pays Baltes, un cargo allemand torpillé par un sous-marin soviétique en 1944 lors de l'opération Hannibal, l'une des plus grandes opérations d'évacuation maritime de la Seconde Guerre mondiale.

Il reste peu de choses à voir de la structure du grand navire 80 ans après l'explosion massive qui l'a coulé, mais l'épave figurait depuis longtemps sur la liste des sites à localiser de l'équipe de plongée.

L'opération Hannibal, début 1945, a transporté des troupes et des civils allemands loin des zones côtières de la Baltique qui étaient isolées par l'avancée de l'Armée rouge.

L'équipe de plongée de Baltictech, qui a déjà découvert plusieurs épaves associées à Hannibal en mer Baltique, a découvert celle-ci à 91 m de profondeur, au nord de la ville d'Ustka et au-delà des eaux territoriales polonaises. Elle se trouvait à environ 9 km du lieu du naufrage indiqué dans les rapports contemporains.

« Une quantité infinie de filet » gît sur l'épave du Baltenland (Baltictech)

L'épave dans un moment de lucidité (Baltictech)

L'équipe, dirigée par le chasseur d'épaves Tomasz Stachura, a commencé sa quête en 2020, à la recherche du Karlsruhe cette année-là, le Francfort en 2021 et en 2023, le Geritz Fritzen.

Il ne restait plus que Orion et Pays Baltes, une grande cible de 103 m de long originaire du Royaume-Uni, construite à Sunderland en 1904.

Bien qu'il soit toujours nommé le Valdona, elle fut saisie par les forces allemandes à Rotterdam en 1940, rebaptisée Pays Baltes et mis en service entre Kiel et Gdynia en Pologne – où Baltictech est basé – transportant des fournitures pour le front oriental des Allemands et ramenant des réfugiés de Prusse.

Le navire avant 1940, lorsqu'il s'appelait Valdona (Baltictech)

Elle transportait une importante cargaison de ravitaillement vers l'est avec deux autres navires marchands et trois escortes lorsque, le 25 décembre, le convoi fut repéré par le sous-marin soviétique. K-56.

Juste avant 2 heures du matin le lendemain de Noël, K-56 a tiré les deux torpilles qui ont coulé le Pays Baltes, bien que selon les rapports allemands, les navires d'escorte aient pu sauver l'ensemble de l'équipage du navire.

Le bateau de plongée (Baltictech)

« Ces deux torpilles, ainsi qu'une énorme explosion de munitions transportées, ont gravement détruit l'épave », a déclaré Baltictech après sa visite. Au fond, ils n'ont trouvé qu'« un amas de blabla, gâché par une quantité infinie de filets ».

La visibilité lors de la plongée était rarement supérieure à un demi-mètre, mais l'équipe a pu identifier du matériel militaire, notamment des munitions et du gaz.masques ainsi que des pièces détachées, des chaussures, des pneus et des hélices.

Discussion sur la plongée : Tomasz Stachura est à gauche (Baltictech)

« C'est dommage que l'épave soit si loin et si profonde, car elle cache probablement plus de secrets », a déclaré Stachura, qui est un photographe d'épaves profondes et le fondateur et PDG du fabricant de combinaisons de plongée Santi Plongée.

