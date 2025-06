De retour au bercail : à la recherche d'un Ju-88 en mer Égée

Deux plongeurs grecs dévoilent un morceau d'histoire caché, une épave vierge d'avion Junkers Ju-88 perdue depuis longtemps - ROSS J ROBERTSON raconte l'histoire en se basant sur les recherches de NIKOLAOS SIDIROPOULIS qui, avec le DR KIMON PAPADIMITRIOU, fournit les images

Alors que je descendais dans les profondeurs de la mer Égée, la silhouette reconnaissable entre toutes du Junkers Ju-88 est apparue, suspendue sous moi. Son fuselage et son envergure s'étendaient gracieusement sur un lit de sable, bercé par des herbiers ondulants. Un frisson surréaliste m'a parcouru : Kimon et moi étions les premiers à contempler cette épave de près depuis plus de 80 ans !

Nikolaos Sidiropoulos décrit la découverte remarquable du septième avion de ce type trouvé dans les eaux grecques, celui-ci se trouvant au large de l'île de Psara à une profondeur de seulement 25 m.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Junkers Ju-88 allemand était un avion de combat bimoteur performant et polyvalent. Grâce aux efforts de Manolis Roxanas, l'histoire de cet avion, notamment le récit du pilote retrouvé dans un livre de Peter Taghon, était déjà connue, mais l'épave elle-même avait longtemps échappé à la découverte.

Le Junkers Ju-88 tel qu'il apparaît aujourd'hui

Moutons perdus

L'anxiété du lieutenant Gert Winterfeld devait être palpable alors qu'il pilotait son Ju-88 A4 L1+CK dans le ciel nocturne turbulent du 13 décembre 1943. La mission – un raid de bombardement à basse altitude sur le port de Bari en Italie – était rapidement devenue chaotique.

Alors que les conditions météorologiques se dégradaient et que les tirs antiaériens s'intensifiaient, l'équipage parvint à larguer ses bombes, mais il s'avéra impossible de confirmer les impacts. Deux avions allemands furent abattus dans le chaos, avant le reste des groupes I et III du 1er escadron d'entraînement opérationnel. Aile Je pourrais m'enfuir.

L'attaque avait dispersé les assaillants alors qu'ils regagnaient leur foyer. Alors que de nombreux avions atterrissaient en Albanie, Winterfeld et son équipage suivirent les ordres et retournèrent à leur base d'Éleusis, près d'Athènes.

Cependant, de lourds nuages ​​et une visibilité réduite ont entravé leur progression. L'opérateur radio Erwin Kielhorn a rapidement signalé qu'ils avaient perdu tout contact radio et qu'ils devaient désormais compter sur leur boussole et l'espoir de repérer des points de repère familiers.

Sans le savoir, ils avaient volé trop loin vers l'est, traversant la mer Égée sans apercevoir la terre. Alors que leur réserve de carburant s'épuisait et que la prise de conscience de l'inévitable se faisait sentir, une petite île apparut miraculeusement à l'horizon. À court d'options, Winterfeld décida d'abandonner l'avion.

Trois Junkers Ju-88 au-dessus de la Crète en 1943 (Bundesarchiv)

Un Ju-88 individuel (Bundesarchiv)

Ils survolèrent l'île, lançant des fusées éclairantes rouges pour appeler à l'aide, avant que Winterfeld n'entame son approche. Sous la lumière intermittente de la lune, il lutta pour maintenir le Ju-88 à niveau. À 80 m, il ordonna à Kielhorn de larguer la verrière, mais celle-ci se détacha violemment, s'écrasant sur la queue.ailette et envoyant l'avion plonger dans la mer.

Miraculeusement, l'équipage s'en est sorti relativement indemne, mais les vagues se sont abattues sur eux alors qu'ils peinaient à évacuer l'avion. Le radeau de sauvetage n'a pas pu se déployer, les laissant à la dérive dans des eaux sombres.

Winterfeld nagea vers un affleurement rocheux, s'accrochant à l'espoir. « Ma vie…fini « Le canon n'avait pas gonflé, ce qui, au final, était une bénédiction », se souvient-il. Après avoir débarqué, un habitant de l'île le guida jusqu'au maire de l'île, où il retrouva son artilleur Alfred Raidt sain et sauf, mais apprit que les deux autres membres d'équipage étaient portés disparus.

« Les quatre membres d'équipage ont survécu au crash », se souvient Manolis Agapousis, un insulaire dont le père a été témoin des événements. « Deux d'entre eux ont nagé vers l'est, alors qu'ils étaient près du rivage et auraient dû apercevoir la montagne, Mavri Rachi, même de nuit. Malheureusement, ils se sont noyés », dit-il sombrement. « Les deux autres ont réussi à atteindre l'île. »

Les aviateurs ignoraient où ils se trouvaient, mais, selon Manolis, ils aperçurent une lanterne d'église et suivirent sa lumière. Son père, parlant couramment plusieurs langues, les aida à obtenir de l'aide de la garnison allemande locale.

Après la découverte des corps de leurs camarades, Winterfeld et Raidt assistèrent à leur enterrement sur l'île voisine de Chios avant de retourner dans leur unité.

Plongée de reconnaissance

Nikolaos et Kimon de l'Underwater Survey Team (UST), un groupe de chercheurs et passionnés d'épaves bénévoles basé en Grèce, étaient sur l'île de Psara plus tôt cette année pour un documentaire télévisé intitulé Thalatta – Les secrets de la mer Égée lorsqu'ils ont entendu des rumeurs concernant un accident d'avion local.

Les observations de Manolis, ainsi que les précieuses informations du pêcheur local Spiros Louloudias, se sont révélées cruciales. Spiros se souvient avoir interrompu ses expéditions de pêche dans une zone particulière dans les années 1970, son matériel étant resté coincé. Cela a permis à Nikolaos et Kimon de localiser les coordonnées correspondant aux fonds marins marqués sur les cartes marines.

Forts de ces connaissances, ils se sont préparés à une plongée de reconnaissance, espérant documenter l’épave et créer un modèle photogrammétrique 3D détaillé.

« L'avion est remarquablement bien conservé, même si la queue a été délogée », se souvient Nikolaos. « Il repose désormais à l'envers, dans la mauvaise direction, sur le fuselage, sans doute entraîné là par des filets de pêche. »

« Des fragments de ces filets s'accrochent aux stabilisateurs horizontaux presque intacts, preuve évidente d'une perturbation involontaire de l'épave.

Section de queue

Kimon et moi avons survolé la section arrière endommagée, admirant chacun l'étrange scène. J'ai regardé par l'écoutille ouverte et j'ai repéré la roulette de queue rétractée et son mécanisme. Plus loin, les vestiges du point d'attache du gouvernail ont piqué ma curiosité, ainsi que les trous de largage de carburant encastrés dans un patin renforcé.

La vue vers l'avant du fuselage depuis le point de rupture révélait des nervures structurelles désormais dissimulées sous un tapis vibrant de végétation marine. À l'intérieur, des bouteilles d'oxygène sphériques – probablement encore pressurisées – restaient solidement fixées, un spectacle rare pour un Ju-88, généralement équipé de bouteilles cylindriques.

« On remarquait également la trappe ouverte menant à la soute à bombes arrière, dont la charge utile avait été larguée depuis longtemps sur l’Italie. »

À l'intérieur du fuselage

Les deux moteurs du Jumo 211 sont toujours montés, bien que les hélices en bois se soient désintégrées depuis longtemps. « L'un des moteurs, dépourvu de son capot, a exposé les jauges de pression et de température d'huile, autrefois vitales pour l'équipage, mais qui sont désormais opaques.

« Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer le pilote regardant par-dessus son épaule ces mêmes cadrans depuis le cockpit, dépendant d'eux pour rester en vie.

Le moteur bâbord du Junkers Ju-88

Vue latérale du moteur qui a perdu son capot

Moteur portuaire

« Alors que nous nous rapprochions, j'ai remarqué le train d'atterrissage bâbord effondré sous le aile, son pneu étrangement intact, comme s'il contenait encore de l'air.

Le cockpit, dont la verrière avait disparu depuis longtemps, a exposé le siège du pilote, avec son long cou caractéristique conçu pour la protection contre les balles. Les positions des trois autres membres d'équipage sont encore visibles, bien qu'une grande partie du cockpit se soit désintégrée, ne laissant que des fragments d'instruments et de jauges.

Le poste de pilotage

Vue latérale du cockpit

« J’imaginais l’équipage à l’étroit dans cet espace confiné, en proie au désespoir alors qu’il survolait la mer Égée, perdu et à court de carburant. »

Moment d'émerveillement

Planant au-dessus de l'épave, Nikolaos et Kimon ont partagé un moment de silence et d'émerveillement. « Désormais enveloppé d'une fine couche d'algues vertes et abritant une vie marine foisonnante, cet avion planait autrefois fièrement dans le ciel, son équipage engagé dans la bataille contre les Alliés – mais eux aussi avaient leurs propres amis, familles, rêves et aspirations. »

Si leur sort était connu, leur histoire était restée incomplète – jusqu'à présent. Après des décennies d'oubli, leur avion était là, devant nous, et, enfin, toute l'histoire pouvait être racontée, n'attendant que notre retour à la surface.

Après tout, chaque brebis perdue mérite d’être retrouvée.

Pour Équipe d'enquête sous-marine Merci à Manolis Agapousis d'avoir partagé le récit de son père, à Manolis Roxanas d'avoir fourni l'identification de l'avion et de l'équipage, à Spyros Louloudias d'avoir indiqué l'emplacement et à Thomas Panagiotopoulos, capitaine du navire de soutien Arctique. Le témoignage du pilote a été retrouvé dans le livre La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. Tome 2 par Peter Taghon. NIKOLAOS SIDIROPOULOS est un plongeur passionné et cofondateur de l'UST. Il a commencé la plongée en 2002, obtenant plusieurs certifications, dont TecRec 50. Il mène des recherches archivistiques sur les épaves, rédige des articles, donne des conférences et réalise des documentaires pour promouvoir l'histoire et l'importance du patrimoine maritime. Ross J. Robertson, plongeur Advanced Open Water et Nitrox, est un auteur et un enseignant passionné par les épaves égéennes et l'histoire grecque de la Seconde Guerre mondiale. Il rassemble ces éléments dans de nombreux magazine et des articles de journaux, il est également le conservateur du site Histoires de la Seconde Guerre mondiale

