Les Açores proclament le plus grand réseau d'AMP d'Europe

Et National Geographic Pristine Seas, qui a participé aux explorations scientifiques pour établir les zones les plus importantes à protéger, partage son point de vue – ainsi que huit espèces marines qui caractérisent cette attraction du milieu de l’Atlantique pour les plongeurs. Photographie par Manu San Félix

Le plus grand réseau d'aires marines protégées (AMP) d'Europe est en cours de création au milieu de l'Atlantique, autour des Açores, une décision prise en amont de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité. Le sommet COP16 vise à évaluer les progrès réalisés dans la réalisation de l'objectif mondial « 30×30 » visant à protéger 30 % de la planète d'ici 2030.

Les Açores, neuf îles formant une région du Portugal, ont approuvé une législation visant à créer RAMPA, le réseau d'aires marines protégées des Açores, sur une superficie de 287,000 XNUMX km².

Quinze pour cent de ses eaux sont considérées comme entièrement protégées et 15 % comme hautement protégées, la pêche et d’autres activités extractives étant soit restreintes, soit interdites.

Les Açores sont l'un des rares endroits sur Terre où les raies Mobula tarapacana se rassemblent en grands groupes. Les îles représentent la limite de répartition la plus septentrionale des raies Mobulidae dans l'Atlantique et à l'échelle mondiale (Manu San Félix / Mers vierges National Geographic)

Parmi les espèces marines qui seront protégées figurent les coraux des grands fonds, les baleines, les dauphins, les requins, les raies manta, les espèces de poissons et les écosystèmes des sources hydrothermales.

« Il s'agit d'une réussite pour les Açoriens, la région étant un exemple à suivre aux niveaux national, européen et international dans la protection et la gestion d'une partie vitale de notre planète : la mer », a déclaré le président des Açores, José Manuel Bolieiro, à propos de cette initiative.

Le serran à queue noire (Serranus atricauda) vit sur les fonds rocheux, depuis la zone subtidale peu profonde jusqu'à environ 150 m de profondeur et est une espèce commerciale importante avec des débarquements croissants dans les ports portugais (Manu San Félix / Mers vierges National Geographic)

« Nous espérons que notre décision inspirera d’autres régions, qui doivent agir pour assurer la santé future de la planète. »

L’objectif de protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030 a été fixé par les délégués du dernier sommet international en 2022, mais deux ans plus tard, seulement 8 % des océans bénéficient d’un certain niveau de protection, tandis que moins de 3 % sont entièrement ou hautement protégés.

Sabella spallanzanii, également connu sous le nom de ver à éventail méditerranéen ou européen, de ver à plumes ou de ver à crayon, est originaire des eaux peu profondes du nord-est de l'Atlantique et de la Méditerranée (Manu San Félix / Mers vierges National Geographic)

Modèle de protection des océans

« Alors que les négociateurs se réunissent à Cali, en Colombie, pour évaluer l’état de la protection de la nature, le cas des Açores fournit un modèle de protection des océans que le monde devrait suivre », a déclaré Enric Sala, fondateur de National Geographic Pristine Seas.

« Ce qui est remarquable dans le nouveau réseau d’aires protégées, ce n’est pas seulement sa taille massive, mais aussi le fait que de nombreux groupes locaux ont travaillé ensemble pour le rendre possible.

« Des représentants du gouvernement, des scientifiques, des représentants de l’industrie et des citoyens locaux se sont réunis pour concevoir un système de protection qui fonctionne pour tout le monde.

Les requins-taupes bleus (Isurus oxyrinchus) ont été observés dans 23 % des stations d'échantillonnage pélagique des Açores, mais sont classés par l'UICN comme espèce en voie de disparition (Manu San Félix / Mers vierges National Geographic)

« Alors que de nouvelles recherches révèlent que nous avons besoin d'environ 190,000 300 petites AMP dans les régions côtières et de 2030 grandes AMP dans les zones reculées au large d'ici la fin de 30 pour atteindre l'objectif 30×XNUMX, il est encourageant de voir les Açores faire avancer le monde dans la bonne direction.

« Il est désormais temps que d’autres régions du monde suivent leur exemple », a déclaré Sala. « Cependant, il est important que nous ne protégions pas n’importe quels 30 %, mais les bons 30 % pour obtenir les plus grands avantages que les AMP peuvent offrir en termes de biodiversité, de climat et d’approvisionnement alimentaire. »

Le dragon de mer bleu (Glaucus atlanticus) est un nudibranche pélagique qui flotte en utilisant la tension superficielle de l'eau pour rester la tête en bas. Il chasse d'autres organismes pélagiques plus gros, même la physalie portugaise (Manu San Félix / Mers vierges National Geographic)

Zone prioritaire

En 2018, en partenariat avec le gouvernement régional, les scientifiques locaux, le Waitt Institute, la Fondation Oceano Azul et d'autres partenaires, Pristine Seas a participé à des expéditions scientifiques aux Açores pour aider à identifier les zones prioritaires à protéger.

Son équipe de scientifiques et de cinéastes internationaux et locaux mène des recherches à la demande des gouvernements souhaitant respecter leurs engagements en matière de protection des océans.

En utilisant des outils de haute technologie tels que des caméras sous-marines pour évaluer les zones côtières, en haute mer et en eaux profondes, les expéditions ont ajouté de nouvelles informations sur leur biodiversité, ainsi que sur l'impact de l'activité humaine.

En chasse, les cachalots (Physeter macrocephalus) plongent pendant 40 à 50 minutes à la fois, avec des intervalles de surface de 10 à 20 minutes. Ils sont les deuxièmes animaux à respiration aérienne plongeant le plus profondément de la planète, après la baleine à bec de Cuvier, ayant été enregistrés à 2,250 XNUMX m (Manu San Félix / Mers vierges National Geographic)

« Nous avons constaté que les écosystèmes marins des Açores sont parmi les plus diversifiés et les plus dynamiques de l'Atlantique Nord », a déclaré Alan Friedlander, scientifique en chef de Pristine Seas, qui, comme Sala, a participé à l'exploration scientifique de la zone.

« La situation géographique unique de l'archipel, combinée à sa topographie sous-marine complexe, comprend des monts sous-marins, des sources hydrothermales et des habitats en eau profonde qui abritent des communautés biologiques uniques et diversifiées de grande valeur de conservation.

Un banc de balistes carolinensis sur l'île de Flores (Manu San Félix / Mers vierges National Geographic)

« La santé et la durabilité de l’environnement marin des Açores sont cruciales non seulement pour les communautés locales, mais aussi pour la biodiversité marine mondiale, la stabilité climatique et la santé des océans. La protection de cet écosystème est essentielle pour préserver ses valeurs écologiques, économiques et culturelles. »

Depuis 2008, Mers vierges National Geographic affirme avoir mené plus de 45 expéditions à travers le monde et contribué à établir 29 réserves marines couvrant plus de 6.8 millions de kilomètres carrés d'océan.

