Plongée dans les épaves des Bermudes (Triangle)

Certains pensent que ce qu'ils appellent la capitale des épaves de l'Atlantique est née de la présence d'OVNI et/ou de la cité perdue d'Atlantide, mais MICHAEL SALVAREZZA et CHRISTOPHER P. WEAVER sont plus persuadés. Une question plus importante se pose pour eux : quel est le secret de tous ces coraux durs ?

Le capitaine Janis Valikos observait l'obscurité noire du milieu de l'Atlantique et ne voyait rien. C'était le 16 janvier 1940, une nuit d'hiver calme mais froide. Malgré le calme relatif de l'océan, les vents de la guerre soufflaient avec violence depuis plus d'un an et ce n'était pas le moment de baisser la garde du navire.

Valikos avait déjà navigué à plusieurs reprises aux Bermudes et effectuait son dernier voyage avant sa retraite. Lors de ce voyage, il était capitaine du Pélinaion, un cargo à vapeur de 117 m chargé de minerai de fer et de manganèse. Il avait quitté l'Afrique de l'Ouest quelques jours plus tôt et se dirigeait vers le port sûr de Baltimore.

Les Pélinaion naufragé près de ces récifs submergés

Les Pélinaion avait été construit en 1907 à Port Glasgow et s'appelait à l'origine le Colline Glen. Après que sa propriété ait été transférée à une compagnie maritime grecque, elle a été rebaptisée Pélinaion en 1939. Peut-être que ce soir, la malchance généralement associée au changement de nom d'un navire la rattraperait.

Pélinaion Il n'était pas prévu qu'il s'arrête aux Bermudes en route vers l'Amérique, mais, à court de carburant, le capitaine Valikos a décidé de faire escale.

De leur côté, les Bermudes furent plongées dans le noir durant la soirée, les Britanniques cherchant à empêcher les Allemands d'espionner l'île. Même le phare de Saint-David, qui veillait sur la côte nord-est de l'île depuis 1879, avait été éteint cette nuit-là. De fait, tout était noir.

Le phare de Saint-David était sombre la nuit où le Pelinaion a fait naufrage

Pensant être à 12 kilomètres des Bermudes, le capitaine ordonna au navire de poursuivre sa route dans l'obscurité. Il se trompa. L'île des Bermudes n'était en réalité qu'à quelques mètres.

Le bruit écœurant du métal déchiré par les crocs d'un récif corallien résonna dans tout le navire. Frissonnant sous l'effet de l'ouverture, Pélinaion fut bientôt perdu.

Tout le personnel a été sauvé alors qu'elle coulait en vue de la terre, mais les marins autrefois dévoués Pélinaion était désormais une autre victime silencieuse des ravages de la Seconde Guerre mondiale.

Les Pélinaion se trouve brisé au fond

Nous nous sommes équipés pour plonger Pélinaion Par une belle matinée d'été, à deux pas du phare de Saint-David, toujours en service et affichant un rythme incessant, nous avons immédiatement aperçu l'épave déchiquetée du cargo. Avec une température de l'eau approchant les 27 °C et une visibilité de 25 m, nous avons immédiatement aperçu l'épave déchiquetée du cargo.

Nous sommes descendus, toujours exaltés par la perspective d’explorer une épave tout en étant conscients de l’histoire tragique des victimes de la guerre.

Côtes de la Pélinaion

Les Pélinaion Le site est un amas de débris métalliques éparpillés sur une vaste étendue de fond océanique. Huit décennies d'ouragans, de tempêtes hivernales et d'autres activités ont détruit une grande partie de la partie reconnaissable du navire.

Une partie du site de l'épave mérite d'être remarquée : le cadre en A, encore intact, mène au long arbre d'hélice. En suivant cet arbre dans les eaux plus profondes, les plongeurs atteindront l'hélice elle-même.

Gisant à environ 18 mètres de profondeur, l'hélice raconte l'histoire de la nuit fatidique tandis qu'on imagine sa tension pour continuer à tourner et à faire avancer le navire une fois l'impact avec le récif survenu.

Les Pélinaionl'hélice de

Triangle des Bermudes

Les Pélinaion, un naufrage authentique avec une histoire triste, n'est qu'un des 300 naufrages documentés dans les eaux entourant l'île des Bermudes.

La plus ancienne épave découverte et identifiée avec une date établie est la San Pedro à partir de 1594. Cependant, les archives historiques et les récits de naufrages sur le récif des Bermudes remontent à 1543. Certains plongeurs ont surnommé les Bermudes la « capitale des épaves de l'Atlantique ».

Situé à l'extrémité nord du « Triangle des Bermudes », mais malgré les affirmations fantaisistes d'OVNI, d'extraterrestres ou de la cité perdue d'Atlantis, la raison de l'abondance d'épaves dans ces eaux peut être facilement expliquée : le récif.

Les récifs frangeants des Bermudes s'élèvent souvent brusquement depuis des eaux relativement profondes jusqu'à quelques centimètres de la surface. Ces récifs s'étendent loin dans l'Atlantique et ont causé la mort prématurée de nombreux navires.

Un plongeur explore les récifs rocheux des Bermudes

D'autres facteurs incluent la confluence des courants océaniques, notamment le puissant Gulf Stream, qui non seulement perturbe les capitaines de navires, mais crée également des conditions météorologiques imprévisibles. Les ouragans, générant des vents et des vagues puissants, sont souvent attirés par les courants marins et aériens qui les dirigent jusqu'à proximité de l'île.

Il ne faut pas un OVNI pour couler un navire aux Bermudes !

Rita Zovetta

Nous avons continué notre petit échantillonnage des épaves des Bermudes en explorant les vestiges de la Rita Zovetta. Elle a été construite en 1919 dans un chantier naval écossais à Glasgow et était un cargo à vapeur connu à l'origine sous le nom de Guerre gasconne. Plus tard convertie pour transporter des marchandises sèches, elle fut rebaptisée Rita Zovetta par ses nouveaux propriétaires en Italie.

La Rita Zovetta s'est cassé le dos sur les rochers

En 1924, alors qu'elle naviguait du port de Poti en Géorgie sur la mer Noire à destination de Baltimore, dans le Maryland, le Rita Zovetta s'est échoué dans une mer agitée en hiver sur la côte nord-est des Bermudes, juste à côté du phare de St David.

Heureusement, personne n'a péri dans le naufrage, et la majeure partie de la cargaison de minerai de manganèse a été déchargée avant que le navire ne sombre complètement le 13 février. Après la Seconde Guerre mondiale, l'épave a été massivement récupérée pour récupérer la ferraille.

Les Rita Zovetta se trouve dans 6 à 20 m d'eau près de la Pélinaion Épave. Le navire est très endommagé, avec un large champ de débris, mais la poupe et l'arbre d'hélice sont restés intacts. Le moteur, les treuils, les chaînes et les chaudières ont été retrouvés parmi les débris.

Le long arbre d'hélice du Rita Zovetta

Le cadre en A intact de la Rita Zovetta

En explorant l'épave, nous sommes tombés sur une poignée de poissons-lions invasifs, ainsi que sur de nombreux poissons-perroquets et sergents-majors protégeant hardiment leurs masses d'œufs.

Les poissons-lions envahissants s'installent aux Bermudes

Le poisson cardinal à gros yeux peut être trouvé sur les récifs rocheux

Dans les recoins les plus sombres de l'épave, nous avons découvert quelques poissons-écureuils et un apogon à gros yeux. L'épave est devenue un refuge pour ces espèces, et les surfaces dures offrent également un substrat propice à la croissance des coraux.

Ici, comme sur toutes les épaves que nous avons explorées, c'est le corail cerveau qui semble être l'espèce dominante, même si d'autres coraux prospèrent également.

Le Taunton

Une autre épave avec une histoire à découvrir est celle du TauntonConstruit à Copenhague en 1902, il transportait une cargaison de charbon de Norfolk, en Virginie, à destination de St George, aux Bermudes, lorsqu'il rencontra un banc de brouillard à l'approche de l'île le 24 novembre 1920.

Malgré tous les efforts du capitaine, le navire heurta le récif nord et coula sans perte de vies humaines.

Comme le navire repose en eaux peu profondes, avec une profondeur moyenne de seulement 6 m, nous l'avons exploré lors de notre deuxième plongée de la journée. La proue est parfaitement intacte, et nous avons également apprécié nager au-dessus des machines à vapeur et des chaudières, solidement ancrées au fond de l'océan.

Le Taunton s'incline sur le côté du récif

Partie avant du Taunton

La cloche du navire a été récupérée par l'archéologue marin Teddy Tucker et utilisée plus tard comme accessoire dans le film populaire The DeepIl est maintenant exposé au musée du phare de Gibbs Hill.

En plongeant sur l'épave, nous avons découvert des poches de sable noirci et des morceaux de charbon, toujours présents plus d'un siècle après le naufrage ! Ces vestiges de la cargaison racontent l'histoire du navire à une nouvelle génération d'explorateurs : les plongeurs qui visitent les épaves des Bermudes.

Le Taunton se trouve dans des eaux peu profondes

Cristóbal Colon

L'épave la plus populaire auprès des plongeurs aux Bermudes est peut-être celle du Cristóbal Colon, un paquebot de luxe de 150 m qui s'est écrasé sur le récif de North Rock en 1936. Le capitaine avait confondu une tour de communication de North Rock avec le phare de Gibbs Hill et avait heurté le récif dans la confusion.

À bord se trouvaient alors seulement 160 membres d'équipage, car le navire venait de terminer un voyage du Mexique vers l'Espagne avec 344 passagers à bord et se dirigeait maintenant vers le Mexique.

Le paquebot, autrefois luxueux, est resté debout et presque hors de l'eau pendant de nombreux mois. Endommagé au-delà de toute réparation, il est devenu la cible de pillards qui ont pillé de nombreux objets du navire.

Vestige d'un banc de l'église de Christophe Colomb

À ce jour, des objets provenant de la Cristóbal Colon On en trouve dans les maisons et les commerces de l'île. Le vol d'objets à bord du navire était illégal, et plusieurs Bermudiens ont été arrêtés et jugés. Selon un témoignage, l'un des accusés a présenté sa défense au tribunal : « Pourquoi volerais-je une radio espagnole alors que je ne parle pas espagnol ? »

Une chaudière de Cristobal Colon

Les Cristóbal Colon Utilisée par les forces britanniques et américaines comme cible d'entraînement pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a finalement coulé. Au fil du temps, et sous l'effet de ces exercices, l'épave s'est fortement fragmentée et s'étend sur 2 9,300 m² de fond marin. Elle repose par une profondeur comprise entre 5 et 18 m.

En explorant cette épave, nous avons pu admirer les moteurs du navire, ses turbines à vapeur et son double arbre d'hélice. C'est une épave idéale pour les plongeurs de tous niveaux, qui pourront non seulement observer des poissons-perroquets, des barracudas, des vivaneaux et des demoiselles, mais aussi nager au-dessus et au milieu d'une partie importante de l'histoire maritime des Bermudes.

Le vivaneau gris se cache sous les rebords

Les os du côlon cristobal

Autres naufrages

Il y a des centaines d’épaves à explorer dans ces eaux, et bien d’autres encore à découvrir.

Certains des sites les plus fréquemment visités par les plongeurs comprennent L'Herminie, un navire de guerre britannique de 1824 ; le Marie-Céleste, un forceur de blocus confédéré qui a coulé en 1864 ; et le Niobé CorinthienCe casino flottant avait été transformé à partir d'un pétrolier et a été coulé comme récif artificiel en 2017 après que le gouvernement a pris possession du navire abandonné avec son histoire mouvementée.

En explorant les épaves et les récifs des Bermudes, une question m'est venue à l'esprit. Étant donné que les hivers y sont frais (la température de l'air chute en moyenne à 16 °C en janvier et février, tandis que la température de l'eau chute entre 14 et 17 °C, ce qui incite de nombreux plongeurs hivernaux à utiliser des combinaisons étanches et des combinaisons plus épaisses de 7 mm), comment les coraux durs survivent-ils ?

Nous savons que les coraux existent dans une gamme étroite de températures, et bien que beaucoup d’entre eux luttent pour survivre dans des eaux réchauffées par la hausse des conditions climatiques, nous nous sommes interrogés sur la limite inférieure de leur tolérance à la température.

Aux Bermudes, nous avons constaté que les récifs de coraux durs étaient en assez bonne santé, contrairement à tant d'autres régions des environs. Côte Caraïbe et en Floride, ces coraux prospèrent.

Les coraux cerveaux prospèrent dans les eaux des Bermudes

Sonde corail BIOS

Grâce à des discussions avec des opérateurs de plongée et des Bermudiens locaux, nous avons appris que l'Institut des sciences océaniques des Bermudes (BIOS) mène des recherches sur la génétique des coraux de l'île, cherchant des indices sur leur résilience intrinsèque et peut-être des moyens de peupler les récifs du monde entier avec des espèces plus tolérantes aux fortes variations de température. Nous attendons avec impatience les découvertes que BIOS pourrait faire.

Les Bermudes sont une île fascinante, riche en trésors maritimes, peuplée d'épaves de navires qui attendent les plongeurs pour les explorer. Et si les légendes du Triangle des Bermudes peuvent amuser et intriguer, c'est la nature de l'île qui a contribué à cet héritage.

Les célèbres plages de sable rose des Bermudes

Pourtant, des questions, des mystères et des tragédies non résolues subsistent. Nous avons approfondi cet aspect des eaux légendaires des Bermudes en obtenant une certification de spécialité PADI Bermuda Triangle Diver.

Au début, nous pensions que ce serait un gadget, mais au fur et à mesure que nous suivions le cours proposé par Plonger aux Bermudes nous avons appris la véritable raison des naufrages aux Bermudes, nous avons été exposés à certains des mystères qui subsistent encore et nous avons acquis une bien meilleure appréciation des récifs, des épaves et de l'archéologie de l'île.

Nous n’avons fait qu’effleurer la surface.

